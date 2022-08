Matt Araiza’s gang rape accuser claims she had piercings ripped out and was left bleeding on the bed

De vrouw die zegt dat ze door Matt Araiza en twee van zijn toenmalige teamgenoten van de San Diego State University door een groep is verkracht, heeft het trio ervan beschuldigd haar te laten bloeden, haar piercings eruit te hebben gerukt en haar telefoon van haar af te nemen tijdens de vermeende aanval.

In een nieuw interview met CBS-nieuws, de naamloze vrouw zei: ‘Ik was aan het huilen, en mijn vriend vroeg me wat er was gebeurd. En ik vertelde haar: “Ik was net verkracht.”‘

De tiener deelde foto’s van haar blauwe plekken en verwondingen na haar ontmoeting.

Araiza, 22, is samen met twee anderen beschuldigd van groepsverkrachting van een 17-jarig meisje vorig jaar in een civiele rechtszaak die donderdag werd aangespannen en zaterdag door het team werd vrijgelaten.

In de NFL Draft van 2022 werd Araiza in de zesde ronde opgesteld door de Buffalo Bills. Hij werd op 27 augustus uit het team vrijgelaten na beschuldigingen van groepsverkrachting.

De rechtszaak, aangespannen in het Superior Court van San Diego County, beschuldigt Araiza, Zavier Leonard en Nowlin ‘Pa’a’ Ewaliko van groepsverkrachting van de tiener op een Halloweenfeest.

Het slachtoffer deelde foto’s met CBS News waarop de verwondingen te zien zijn die ze blijkbaar heeft opgelopen door toedoen van voormalig Buffalo Bills-ster Matt Araizia

Het slachtoffer zei in het interview: ,,Ik had te maken met deze vreselijke traumatische ervaring waar ik nooit om had gevraagd”

Araiza’s advocaat zei over de beschuldigingen van het slachtoffer: ‘Ik weet niet wat er met deze jongedame in de slaapkamer van het huis is gebeurd, maar ik weet wel dat Araiza er niets mee te maken had’

Op het moment van de vermeende aanval was de tiener slechts 17 jaar oud. In screenshots uit haar dagboek schreef de tiener na de ontmoeting: ‘Het enige dat ik in mijn hoofd blijf herhalen, is dat ik met mijn gezicht naar beneden in een willekeurig bed zit te wachten tot het voorbij is.’

Ze vertelde het netwerk: ‘Ik kreeg te maken met deze vreselijke traumatische ervaring waar ik nooit om had gevraagd.’

In een apart interview zei Araizia-advocaat Kerry Armstrong dat hij niet verwacht dat zijn cliënt wordt aangeklaagd voor een misdrijf.

Armstrong vertelde CBS News: ‘Als ze echt is verkracht in die slaapkamer aan de achterkant, dan is dat verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk om iemand te overkomen.’

Hij vervolgde: ‘Maar het enige wat ik weet is dat meneer Araiza er niets mee te maken had, en het enige wat ik kan bedenken waarom ze hem bij deze civiele rechtszaak heeft betrokken, is vanwege geld.’

Toen de kwestie van geld werd gesteld aan het slachtoffer, vertelde ze CBS News dat ze zich ‘misselijk in de maag’ voelde.

Ze vervolgde: ‘Ik heb het de dag nadat het gebeurde gemeld. Ik was 17 jaar oud en ik had geen idee wie Matt Araiza was.’

De vrouw concludeerde: ‘Ik kan niet onder woorden brengen hoe schokkend het was toen ik geconfronteerd werd met consequenties voor zijn daden.’

In een exclusieve verklaring aan DailyMail.com zegt Armstrong dat hij verschillende getuigen heeft die het meeste van wat de aanklager tegen Araiza beweert direct zullen weerleggen.

Hij zei: ‘Matt heeft haar nooit iets te drinken aangeboden of gegeven. Hij heeft nooit drugs of substanties in een drankje gedaan. Hij heeft haar nooit naar een slaapkamer in huis geleid. En hij heeft haar zeker nooit op enigerlei wijze, in welke vorm dan ook, verkracht.’

Armstrong vervolgde: ‘In feite was hij die nacht nooit in een slaapkamer in huis. Van wat ik tot nu toe heb gezien, is de aanklager de enige die zegt dat hij dat was.’

Araiza’s college football coach football Brady Hoke zei maandag dat hij niet wist dat de sterspeler was beschuldigd van deelname aan de groepsverkrachting totdat de civiele rechtszaak werd aangespannen.

Araiza zwaait naar fans na een NFL-voetbalwedstrijd in het voorseizoen tegen de Indianapolis Colts in Orchard Park, New York op 13 augustus

Buffalo Bills-gokker Araiza vertelde zijn 17-jarige aanklager van verkrachting in een door de politie gecontroleerd telefoontje dat ze moest worden getest op chlamydia na een vermeende anderhalf uur durende aanval waarbij ze ‘bloedig en huilend’ achterbleef. volgens een gerechtelijk dossier verkregen door DailyMail.com

Op het moment van schrijven is Araiza niet beschuldigd van een misdrijf door het kantoor van de officier van justitie van San Diego.

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de beschuldigingen, aldus de Los Angeles Times, die als eerste melding maakte van de rechtszaak. Er zijn geen arrestaties verricht en de politie van San Diego heeft geen verdachten publiekelijk geïdentificeerd.

Araiza zou niet onderworpen zijn aan het NFL-beleid inzake persoonlijk gedrag met betrekking tot de vermeende verkrachting, omdat deze plaatsvond in 2021, voordat hij een competitiespeler was.

In de rechtszaak staat dat de tiener had gedronken met vrienden toen ze besloten om op 17 oktober naar het feest te gaan en dat ze ‘waarschijnlijk dronken was bij aankomst’. Ze raakte gescheiden van haar vrienden en werd benaderd door Araiza die haar volgens de rechtszaak een drankje aanbood.

Ze gelooft dat de drank ‘niet alleen alcohol bevatte, maar ook andere bedwelmende stoffen’, aldus de aanklacht.

Ze vertelde Araiza, die toen 21 was, dat ze op de middelbare school zat, volgens de rechtszaak. Ze beweert dat hij haar vervolgens naar een zijtuin leidde waar hij haar vroeg om orale seks te hebben en vervolgens seks met haar had voordat hij haar naar een slaapkamer in het huis bracht.

Volgens de klacht waren er minstens drie andere mannen in de kamer, waaronder Leonard en Ewaliko. De rechtszaak stelt dat Araiza de tiener op het bed gooide en ze ging in en uit het bewustzijn terwijl ze werd verkracht. Het voegde eraan toe, ‘maar ze herinnert zich wel enkele momenten van de gruwelijke groepsverkrachting.’

Na anderhalf uur strompelde de tiener ‘bloedend en huilend de kamer uit’, aldus de klacht. Haar neus-, navel- en oorpiercings waren eruit getrokken.

Ze vertelde haar vrienden meteen over de verkrachting en de volgende dag meldde ze het bij de politie en onderging een verkrachtingsonderzoek, aldus de rechtszaak. Officieren coachten haar toen ze Araiza belde, wat ze 10 dagen later deed toen rechercheurs het opnamen, volgens de klacht.

Tijdens het telefoongesprek erkende Araiza seks met haar te hebben gehad, staat in de rechtszaak, maar later, toen ze hem vroeg ‘En hebben we echt seks gehad?’ hij antwoordde: ‘Dit is Matt Araiza. Ik herinner me niets van wat er die nacht is gebeurd’ en hing op.

Maar voordat ze de telefoon opnam, zei Araiza tegen Doe dat ze zich moest laten testen op chlamydia.

‘Ouders van de ontslagen Buffalo Bills-ster Matt Araiza geven een woedende verklaring af waarin ze hun zoon verdedigen te midden van aantijgingen van groepsverkrachting door een 17-jarige, en onthullen dat hun hele familie is onderworpen aan doodsbedreigingen: ‘De rechtsstaat is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen’

De ouders van de afgezette Buffalo Bills-kipper Matt Araiza hebben een woeste verklaring afgelegd waarin ze hun zoon verdedigen te midden van beschuldigingen dat hij vorig jaar betrokken was bij de groepsverkrachting van een 17-jarig meisje.

De 22-jarige gokker werd zaterdag vrijgelaten door de Super Bowl-favoriet Bills en zijn carrière ligt in duigen nu hij wacht op meer nieuws over de civiele rechtszaak die afgelopen donderdag is aangespannen.

Te midden van de reacties hebben Araiza’s ouders nu een eigen verklaring aan de media vrijgegeven, waarin ze doodsbedreigingen aan hun hele familie onthullen en herhalen dat hun zoon ‘onschuldig moet zijn totdat zijn schuld is bewezen’.

Zoals gemeld door KUSI-TV, luidt de verklaring: ‘De rechtsstaat is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Dat is niet onze ervaring. Er is een oorlog gevoerd tegen onze zoon.

‘Hij is berecht en veroordeeld in de media op basis van informatie die uitsluitend is vrijgegeven van het vermeende slachtoffer en haar advocaat, grotendeels via sociale media. Mensen hebben zijn informatie als feitelijk beschouwd, terwijl dat niet zo is.’

De rechtszaak, aangespannen bij het San Diego County Superior Court, beschuldigt Araiza, Zavier Leonard (rechts) en Nowlin ‘Pa’a’ Ewaliko (links) van groepsverkrachting van een toen 17-jarig meisje op een Halloween-feestje in een huis. waar Araiza had gewoond

Het bericht gaat verder met het uitleggen van de ‘vitriool’ die Araiza heeft ontvangen sinds de beschuldigingen openbaar werden gemaakt, en vraagt ​​zich af waarom de voormalige Bills-ster de ‘enige is die dit soort behandeling krijgt’, en lijkt te knikken naar de twee anderen die ook worden beschuldigd van bende verkrachting.

‘Hij is afgeperst, gediscrimineerd, lastiggevallen en het onderwerp van meerdere en voortdurende bedreigingen met geweld en dood’, vervolgt de verklaring. ‘Hij is ontslagen van zijn baan en onze hele familie krijgt nog steeds afschuwelijke bedreigingen met geweld en de dood. We zijn allemaal opgezegd. Elk lid van onze familie.’

De fervente verdediging van hun zoon eindigt door te spreken over ‘wulpse geruchten die als feit groeien’, alvorens toe te voegen: ‘Er zijn meerdere getuigenverklaringen om de beweringen die tegen hem worden gedaan te ontkennen. Het rechtssysteem is ontworpen om de feiten te achterhalen en beslissingen te nemen. Dat zouden ze moeten kunnen doen.’