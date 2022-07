Marine whose wife & daughter died in crash involving Senator is terrified she won’t be charged

Een verwoeste vader is doodsbang dat de Democratische leider van Wisconsin, Janet Bewley, niet zal worden aangeklaagd nadat ze betrokken was bij een horrorauto-ongeluk waarbij zijn vijfjarige dochter en haar moeder omkwamen.

De diepbedroefde marinier Brandon Fink heeft ook Bewley bekritiseerd omdat hij geen contact met hem had opgenomen na de fatale aanvaring in Pennsylvania, woedende ‘geweldige mensen die we kiezen’.

De 70-jarige Bewley had de dag voor de crash een oogoperatie ondergaan waarbij de 27-jarige Alyssa Ortman en haar dochter Kali omkwamen.

Volgens de politie van Ashland reed Bewley vrijdag om 12.30 uur de parkeerplaats van het strand van Maslowski op en reed recht op het pad van Ortman’s auto af.

Toen de twee auto’s met elkaar in botsing kwamen, spinde het voertuig van Ortman over de snelweg voordat het werd geraakt door Jodi Munson, 45, in een ander voertuig.

Little Khali werd ter plaatse dood verklaard, terwijl haar moeder werd vervoerd naar een nabijgelegen ziekenhuis waar ze later stierf.

Nu roept haar vader op tot gerechtigheid voor zijn dochter en zegt dat de politicus net als ‘iedereen’ moet worden behandeld.

In een gesprek met DailyMail.com zei Fink: ‘Ik ontdekte dat een senator mijn baby heeft vermoord en dat ze misschien niet eens een aanklacht indienen, ook al was ze aan de telefoon tijdens het ongeluk.

‘En net de dag ervoor een staaroperatie gehad. Ik ben woedend en wil dat deze senator voor het gerecht komt en betaalt voor wat ze deed zoals iedereen zou moeten doen.

‘Ze mag hier niet mee wegkomen.’

Khali’s vader, Brandon Fink, heeft Bewley bekritiseerd omdat hij geen contact met hem heeft opgenomen en wil ‘gerechtigheid’ voor zijn dochter en haar moeder. Fink bracht hulde aan zijn dochter, die hij beschreef als een ‘hilarisch, waanzinnig mooi en slim meisje met een levensdrang die zo velen raakte’

Janet Bewley, leider van de Democratische minderheid van de Senaat van Wisconsin, zei in een interview dat plaatsvond toen het ongeluk plaatsvond dat ze de dag ervoor een oogoperatie had ondergaan.

Khali werd ter plaatse dood verklaard, terwijl haar moeder werd vervoerd naar een nabijgelegen ziekenhuis waar ze later stierf. Nu roept haar vader op tot gerechtigheid voor zijn dochter en zegt dat de politicus net als ‘iedereen’ moet worden behandeld

Alyssa Ortman, 27, met haar vijfjarige dochter Khali. Het paar kwam om het leven toen hun auto vrijdag werd geraakt door de auto van Janet Bewley, leider van de Democratische minderheidsleider in Wisconsin, en vervolgens een tweede auto.

Toen de auto van Ortman vrijdag om 12.30 uur in botsing kwam met Bewley’s, draaide hij over Highway 2 en werd geraakt door een ander voertuig. Afgebeeld: de scène

Het ongeval deed zich voor toen Bewley, 70, uit de parkeerplaats van het strand van Maslowski in Ashland reed en in het pad van een auto reed die werd bestuurd door Alyssa Ortman, 27, volgens de politie van Ashland.

Ortman was gediplomeerd klinisch medisch assistent en werkte de afgelopen vier jaar als specialist orderinvoer bij Lincare, een bedrijf dat producten en diensten voor ademhalingstherapie levert aan patiënten thuis.

Fink bracht een emotioneel eerbetoon aan zijn dochter en beschreef haar als een ‘hilarisch, waanzinnig mooi en slim meisje met een levensdrang die zo velen raakte’.

Hij voegde eraan toe dat Bewley na de tragedie nog steeds geen contact met hem heeft opgenomen, ondanks dat haar kantoor een verklaring aflegt.

Hij schreef: ‘Je hebt mijn leven verlicht en me een ambitie en drive gegeven waarvan ik niet wist dat het mogelijk was.

‘Het maakt niet uit wat we net hebben uitgelachen… mijn leven voelt zo leeg zonder dat gegiechel.

‘Niets maakt dit goed. Niets zal me een beter gevoel geven en nee, ik heb niets nodig.

‘Het was de bedoeling dat ik mijn dochter hier thuis zou krijgen, bij haar thuis en gekke verhalen over vakantie zou horen… in plaats daarvan kreeg ik telefoontjes van het uitvaartcentrum… Ik zet de Switch aan en halverwege de strijd duikt een spelletje Mario Smash Bros op dat ik je nooit zal laten winnen.

‘Ik zie de portemonnee die je van tante Annie hebt gekregen, half gekleurd die je nooit af zult maken… we zouden het papa en dochter varken hebben.

Alyssa Ortman, 27, en haar vijfjarige dochter Khali. Het paar is vrijdag omgekomen bij een auto-ongeluk

De 5-jarige dochter van Alyssa Ortman, Khali, werd op de plaats van het ongeval dood verklaard. Ortman werd volgens de politie naar een nabijgelegen ziekenhuis vervoerd, waar ze later stierf

Cataractoperaties zijn snel en veilig, maar artsen raden aan om 24 uur na de operatie NIET te rijden Cataractchirurgie is een routineoperatie waarbij de lens van het oog wordt verwijderd en soms wordt vervangen door een kunstlens Het wordt gebruikt voor de behandeling van staar, dat is wanneer de ooglens van een persoon om welke reden dan ook troebel wordt en hun zicht belemmert Het wordt over het algemeen beschouwd als een veilige operatie met beperkte risico’s De procedure duurt ongeveer 15 minuten en de patiënt kan meestal direct daarna naar huis zonder langdurige medische zorg Een persoon die net de operatie heeft ondergaan, kan wazig zien als hun oog herstelt en zich aanpast aan een nieuwe lens Patiënten wordt geadviseerd om gedurende ten minste 24 uur na de operatie geen auto te besturen Er zijn bekende risico’s voor een persoon die net de operatie heeft ondergaan om te lijden aan ontsteking, infectie, zwelling, hangend ooglid en andere bijwerkingen Bron: Mayo Clinic, Better Vision Guide

Een gedenkteken voor Alyssa en Khali heeft tot nu toe $ 1.805 opgebracht en zal worden gebruikt om de moeder en dochter naar huis te brengen om begraven te worden.

De pagina onthulde ook dat Alyssa’s moeder Ginger dubbel verdriet heeft gehad nadat ze in oktober 2020 haar zoon Chris verloor aan een dronken chauffeur.

De staatspolitie heeft Warren Miller aangeklaagd wegens doodslag door voertuigen voor de dood van Chris Ortman, nadat zijn Chevrolet Malibu op de Mercury Sable van Ortman botste.

Net als zijn zus werd Chris Ortman vervolgens aangereden door een andere auto nadat hij op de weg was geduwd, en werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf na een hartstilstand.

The Milwaukee Journal Sentinel meldde dat Bewley halverwege een zin zweeg tijdens haar telefonisch interview met stagiair Ben Baker, nadat ze de staaroperatie had onthuld die ze donderdag had ondergaan, net de dag voor het fatale wrak.

Op de vraag van de interviewer of ze in orde was, zei Bewley van wel, maar klonk geschokt.

‘Ja, ik ben in orde,’ zei ze, ‘dit is geen goed ongeluk.’

Volgens de Mayo Clinic en de American Optometric Association wordt patiënten vaak geadviseerd niet te rijden gedurende ten minste 24 uur na een cataractoperatie, waarbij de natuurlijke lens van het oog wordt verwijderd en vervangen door een kunstmatige lens.

Sommige artsen stellen zelfs voor om niet achter het stuur te kruipen totdat een patiënt groen licht krijgt op een vervolgafspraak.

Ashland politiechef Bill Hagstrom bevestigde dat Bewley niet gewond was geraakt bij de crash en State Patrol was bezig met het reconstrueren van het tafereel.

Hagstrom zei: ‘We zullen met hen om de tafel gaan zitten en alles doornemen om te bepalen hoe het allemaal is gebeurd.

‘Dan sturen we alles door naar de officier van justitie, want het was een dodelijk ongeval.

‘Er is niets verdachts wat betreft alcohol of vals spel of wat dan ook.’

Een gedenkteken voor Alyssa en Khali heeft tot nu toe $ 1.805 opgebracht en zal worden gebruikt om de moeder en dochter naar huis te brengen om begraven te worden

In een bericht van maandagmiddag schreef Fink dat Bewley (hierboven) geen contact met hem had opgenomen over het ongeval

De autoriteiten hebben ook gezegd dat ze geen kwaad opzet bij het ongeval vermoeden, en er zijn nog geen aanklachten ingediend.

Het kantoor van de districtsadvocaat van Ashland County vertelde DailyMail.com dat ze geen commentaar konden geven omdat het onderzoek nog gaande is.

In een verklaring over het wrak op maandag maakte het kantoor van Bewley geen melding van de staaroperatie.

Ze zeiden: ‘Senator Bewley was op vrijdag 22 juli betrokken bij een ongeval met drie voertuigen in Ashland, Wisconsin. Tragisch genoeg verloren twee mensen het leven. Dit is een hartverscheurende gebeurtenis voor de gemeenschap.

‘Onze gedachten en gebeden zijn gericht op de betrokkenen, hun families en hun dierbaren.

‘Senator Bewley, die niet ernstig gewond raakte bij het ongeval, wil alle toegewijde wetshandhavers en medisch noodhulppersoneel bedanken die hebben geholpen in de nasleep van het ongeval.

‘Er loopt een politieonderzoek. Uit respect voor dat onderzoek en de privacy van alle betrokken families, zal ons kantoor op dit moment geen commentaar geven.’

Bewley, lid van de Senaat sinds 2015, zei dat ze niet op zoek is naar herverkiezing omdat ze meer tijd wilde doorbrengen met haar onlangs gepensioneerde echtgenoot en kleinkinderen.