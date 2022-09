Marine Bill Bee on how he has still not been medically retired despite three brain injuries

Bill Bee liep drie traumatische hersenletsels op tijdens zijn 13 jaar als marinier en wacht nog steeds op medisch pensioen en volledige militaire voordelen, ook al werd hij volledig invalide verklaard en niet in staat om in de strijd te worden ingezet.

In de maanden na een ontploffing van een IED in Marjah, in de provincie Helmand, in 2010, worstelde hij met de hoofdverwondingen die hij opliep en die geheugenverlies, flashbacks en gewelddadige uitbarstingen veroorzaakten. Hij werd ook gekweld door schuldgevoelens en voelde zich verantwoordelijk voor de dood van twee mariniers die hij naar de compound leidde die was opgetuigd met explosieven.

Het was twee jaar geleden sinds het moment dat hij bijna werd geraakt door een Taliban-sluipschutter, werd gevangengenomen en over de hele wereld werd gedeeld.

De Purple Heart-winnaar stond aan het begin van zijn herstel en zou al snel te maken krijgen met een Veterans Administration waar hij maanden wachtte op een afspraak en een lange lijst met krachtige en potentieel dodelijke receptpillen kreeg terwijl hij wachtte op een specialist.

In zijn memoires The Shot beschrijft hij het moment waarop hij er genoeg van had en schreef hij een afscheidsbrief aan zijn vrouw Bobbie nadat ze tijdens een ruzie met hun zoon was vertrokken. Hij deelt zijn verhaal omdat hij gelooft dat het voor worstelende veteranen veel gemakkelijker zou moeten zijn om fatsoen en de zorg te krijgen die ze verdienen nadat ze hun leven duizenden kilometers van huis op het spel hebben gezet.

Hieronder is het verslag van hoe hij twee flessen Tequila nam en zo snel als hij kon dronk, in de hoop er een einde aan te maken, en zijn voortdurende strijd om volledige compensatie te krijgen.

Het was september 2010, negen jaar sinds die dag in New York die de aanzet gaf tot de War on Terror en die mijn reis naar Afghanistan versnelde om de verantwoordelijke terroristen te vernietigen.

Mijn strijd tegen de Taliban had mijn verlangen aangewakkerd om zonder angst elk vuurgevecht aan te gaan en ervoor te zorgen dat ik de opstandelingen uit Garmsir en Marjah zou wegvagen.

Mariniers vochten nog steeds en stierven nog steeds in de provincie Helmand, ondanks beloften van het Pentagon-korps dat het snel voorbij zou zijn, terwijl ik thuis worstelde met een hersenaandoening die ik nog steeds niet begreep.

Ik wist dat ik meerdere traumatische hersenletsels had, maar dat was het dan.

Ik had nog steeds geen volledig neuropsychologisch onderzoek ondergaan om erachter te komen wat er met me aan de hand was, en mijn frustratie groeide elke dag. Ik was nog steeds niet helemaal in het reine met het feit dat ik niet meer in het buitenland zou kunnen dienen, en de woede en neerslachtigheid maakten me meer vervreemd dan ooit.

Mijn depressie en de constante behoefte om dronken te worden om te proberen te ontsnappen aan mijn duistere realiteit, drukten op mijn huwelijk.

De mariniers met wie ik omging, hadden met soortgelijke problemen te maken, en we merkten dat we enorme staaftabletten verzamelden tijdens krankzinnige buigingen en met elkaar instortten om te praten over wat er aan de hand was.

Het hielp om mensen om me heen te hebben, maar er waren momenten waarop Bobbie geen geduld meer had en mijn gedrag zat was. Ze had me eindelijk terug na maanden afwezigheid, en had meerdere telefoontjes ondergaan waarbij ze dacht dat ik niet thuis zou komen, maar in plaats van een gelukkige vader en echtgenoot te hebben, had ze een afwezige marinier. Ik wou dat ik me kon herinneren waar we het over hadden toen ze me op een dag een ultimatum stelde.

‘Als je je altijd ellendig wilt voelen, dan kun je je alleen ellendig voelen. Ik neem Ethan mee voor een doktersafspraak, en als we terugkomen, gaan we weg en logeren bij mijn ouders in Pennsylvania.’

Ze ging weg en ik dacht niet dat ze terug zou komen. De gedachten van de twee mariniers voor wiens dood ik me verantwoordelijk voelde en die IED-ontploffing cirkelde weer om mijn hoofd, en toen dacht ik bij mezelf: weet je wat – verdomme allemaal.

Ik had mariniers zien sterven aan alcoholvergiftiging op de basis, en dacht dat dit de beste manier zou zijn om te sterven. Ik deed een inval in onze drankkast en vond twee 1-literflessen Milagro tequila.

Ik schreef haar een brief waarin ik sorry zei, sms’te naar mijn vrienden dat mijn vrouw me had verlaten en begon zo snel mogelijk te drinken.

Binnen enkele minuten na het eerste schot moest ik al overgeven, maar ik ging gewoon door. Het maakte op dat moment niet uit. Mijn besluit was genomen en ik zou de klus afmaken. Ik had er genoeg van. Tussen de slokjes door dacht ik aan de twee mariniers voor wiens dood ik me verantwoordelijk voelde, de IED-ontploffing in Marjah een paar maanden eerder die een einde maakte aan mijn gevechtscarrière en mijn beslissing om mijn squadron naar een met explosieven opgetuigde compound te brengen.

Dit was de enige optie om de pijn en de hersenletsels te stoppen die mijn leven tot een hel maakten. Bobbie was een uur onderweg met Ethan en had geen idee waarom haar telefoon bleef rinkelen.

Net als de dag in 2008 met het schot van de sluipschutter en de explosie een paar maanden eerder, dook ik in duisternis. Was dat het? Had ik de klus geklaard? Zou ik stoppen met het voelen van pijn? Ik werd plotseling wakker en realiseerde me dat ik rechtop zat en dat iemand mijn hoofd met ducttape aan de koelkast had vastgebonden.

Ik raakte in paniek. Ik had geen idee wat er gebeurde en geen idee wie me had vastgebonden. Ik probeerde om me heen te kijken, maar kon me niet bewegen.

Bobbie was thuisgekomen en vond me bewusteloos buiten de badkamervloer en kon me niet wakker maken, dus had ze mijn beste vriend Dustin Bohde gebeld, naast de deur.

Hij was een corpsman bij het 2e bataljon, 10e mariniers, dus hij had altijd medische apparatuur bij zich, wetende dat hij op elk moment kon worden geroepen om een ​​situatie op te lossen.

Hij liet me op de een of andere manier overgeven zodat hij alle tequila uit mijn lichaam kon krijgen, en stak toen een infuuslijn in elke arm.

Hij heeft mijn leven gered. Als hij er niet was geweest, zou ik hier niet zijn. Dustin begreep mijn acties, maar het was zijn plicht om me te redden.

De Veterans Administration heeft me 100 procent arbeidsongeschikt verklaard, maar ik ben nog steeds niet medisch gepensioneerd

Ik ben nog steeds niet medisch gepensioneerd door de mariniers. De VA verklaarde me 100 procent arbeidsongeschikt en gaf me een uitkering, maar in de ogen van het leger was er niet genoeg bewijs om te bewijzen dat ik te gewond was om een ​​marinier te blijven. Ik kreeg beperkte dienst, kreeg te horen dat ik niet gezond genoeg was om uitgezonden te worden en ik wist dat ik geen peloton kon leiden.

Mijn PTSS en woedestoornis maakten me tot een risico. Ook al was ik gebroken en wist ik dat mijn brein nooit zou genezen, ik bleef alles geven. Ik wilde niet dat mijn verwondingen me bepaalden, dus ik bleef goed presteren in mijn fysieke tests en maakte duidelijk dat ik nog steeds wilde vechten.

Ik wilde terug naar het slagveld; ik kon het gewoon niet. Als ik mijn droom om me bij mijn vrienden aan te sluiten om weer te vechten volledig had opgegeven, was ik misschien met pensioen gegaan en had ik het volledige pakket aan voordelen gekregen. Nu hebben we een team van advocaten die de regering voor de rechter slepen om mijn zaak te bestrijden.

Ik probeer mezelf te helpen mijn leven te accepteren en het begrip te vergroten van wat duizenden mariniers en ex-militairen en -vrouwen doormaken, niet alleen in de Verenigde Staten maar over de hele wereld. Ik wil duidelijk zijn: sommige troepen krijgen een goede behandeling, sommige hebben het niet eens nodig en zoeken het niet op.

Maar veel te vaak worden mensen in moeilijkheden aan hun lot overgelaten – en dat betekent vaak dat ze gedwongen worden dakloos te worden, een leven vol misdaad of zelfmoord te plegen.

In juni 2020 – tien jaar nadat hij Marjah had verlaten – pleegde een van de mariniers die op die noodlottige dag naast mij vochten en jarenlang met de angst worstelde, zelfmoord.

Zijn littekens waren nooit genezen. Hij was zevenendertig jaar oud, had een vrouw en een zevenjarige zoon. Hij was niet de eerste die besloot dat het leven teveel was, en hij zal ook niet de laatste zijn.

Die foto’s van mij werden gedeeld als een voorbeeld van de moed en opoffering door mariniers op het slagveld. Ik heb alles opgeofferd voor mijn land en kan alleen maar zeggen dat ik soms dapper ben.

Maar zelfs die beelden, terwijl ik in de vuurlinie van ‘s werelds meest kwaadaardige strijders stond, leverden me nog steeds niet de hulp op die ik nodig had.

Sommigen hebben goede ervaringen met de VA en anderen hebben hun zorg gewoon niet nodig. Anderen worstelen net als ik, terwijl het veel gemakkelijker zou moeten zijn.

Ze moeten een doktersafspraak kunnen krijgen zonder weken te wachten, en ze moeten het fatsoen van zorg krijgen nadat ze hun leven duizenden kilometers verderop hebben geriskeerd.

Het heeft meer dan tien jaar geduurd voordat ik eindelijk de moed had verzameld om mijn verhaal te vertellen en nu weet ik, meer dan ooit, dat het een ervaring is die gedeeld en begrepen moet worden.

Ik ben niet de enige. Er zijn mannen en vrouwen die nu hulp nodig hebben, en dat zullen er in de toekomst nog veel meer zijn. Elke dag is een strijd, en dat zal generaties lang blijven.

The Shot: The Harrowing Journey of a Marine in the War on Terror is vanaf dinsdag in de meeste boekhandels te koop. Bestel het hier.

