Man drinks his urine each morning as a natural ‘cure-all’

Een man die elke ochtend zijn eigen urine drinkt omdat hij gelooft dat het een natuurlijk ‘geneesmiddel’ is, zegt dat zijn bizarre gewoonte leidde tot een ruzie met zijn huisgenoot – die ziek was van de ‘geur’ die de keuken binnenkwam.

De man, die broeder Sage heet, zegt dat hij bijna twee decennia geleden voor het eerst met de ongebruikelijke praktijk begon en momenteel een cursus geeft voor maximaal $ 345 voor studenten die de geheimen van hun eigen urine willen ontsluiten.

De 68-jarige, uit Colorado, beweert dat hij de urine die hij ‘s nachts passeert vaak opslaat voor een drankje in de vroege ochtend, maar het is ook bekend dat hij het tot drie jaar laat verouderen en het zelfs gebruikt als een voetbad of een oog bad.

Hij beweert dat sommige van zijn trouwe volgelingen hun kinderen zelfs wee hebben gegeven om te drinken en ‘toezien hoe hun gezondheid werd hersteld’ – terwijl anderen hun honden erin lieten baden.

Hoewel er geen concreet wetenschappelijk bewijs is dat het drinken van urine gezondheidsvoordelen biedt, zweert broeder Sage erbij en gelooft hij dat het alles geneest, van virussen tot zonnebrand.

Maar ondanks zijn vele fans, beweert broeder Sage dat hij onlangs met zijn huisgenoot de hoorns opsloeg over de ‘stinkende’ praktijk en nu op zoek is naar een andere locatie om in de toekomst ‘urotherapie’ te beoefenen.

Broeder Sage zei: ‘Ik word ‘s morgens wakker en drink wat ik ‘s nachts heb bewaard.

‘De meeste mensen drinken het ‘s ochtends als eerste en mensen die aan het vasten zijn of aan de detox doen, doen aan ‘looping’, wat betekent dat alles wat ze verzamelen de hele dag door wordt gedronken.

‘Hoe schoner je je voeding kunt krijgen, hoe beter het eruitziet, smaakt en ruikt.’

Ondanks dat zijn onderwijs in zijn vijf boeken is gepubliceerd, beweert broeder Sage dat hij ‘nee-zeggers’ tegenkomt die zijn geloof in twijfel trekken – en meest recentelijk sloot hij de hoorns met zijn huisgenoot over ‘stinkende’ urine.

Broeder Sage zei: ‘Ik begrijp de nee-zeggers of degenen die twijfelen, maar ik heb geleerd medelevend te zijn met mensen omdat ze nog niet weten wat dit is.

Broeder Sage zei dat hij ooit een gesprek had met een huisgenoot die klaagde over de geur van urine in hun keuken

Bodems omhoog! Broeder Sage zei dat hij in 1994 zijn urine begon te drinken en dat het in het begin niets met gezondheid te maken had

Ze gaan uit van theorie en informatie van dokters, televisie en school.

‘Als dit je levensstijl is, is het een goed idee om contact op te nemen met potentiële huisgenoten, zodat ze weten dat je dit in je kamer, badkamer of in huis doet, zodat er geen moment van ‘Verrassing, ik doe urinetherapie’ zal zijn.

‘Dat zorgde voor een hapering in het huis waar ik nu zit en ik ben net aan het aanpassen waar ik nu mijn praktijk doe en begin op zoek te gaan naar een nieuwe locatie.

‘De slaapkamer en mijn badkamer zijn te dicht bij de keuken, dus geuren gaan door de gang.

‘Ik ben [now] ofwel oefenen in de tuin, naar een nabijgelegen locatie of warmwaterbronnen gaan en er drie dagen doorbrengen om er gewoon plezier mee te hebben, dan is het uit mijn systeem.

Broeder Sage afgebeeld met een pot met zijn eigen urine. Hij heeft vijf boeken geschreven over de voordelen van het drinken van je eigen urine

De ‘urotherapeut’ gebruikt zijn urine zowel inwendig als plaatselijk en zegt dat geen enkele ziekte niet te genezen is als je begrijpt hoe het lichaam werkt

‘Als er iets is dat je zo dierbaar is, voelt het als een compromis dat je de oefening niet kunt doen.

‘We hadden een leuk gesprek – van hart tot hart – en er is geen hard gevoel. We moeten alleen wat aanpassingen doen.’

Broeder Sage beweert dat hij helpt bij het opbouwen van een internationale gemeenschap van urotherapiebeoefenaars – en hij zegt dat er over de hele wereld mensen zijn die hun eigen urine consumeren of deze plaatselijk gebruiken.

Broeder Sage zei: ‘Ik begon in 1994 met urinetherapie. Het was… [initially] een totale spirituele verbinding voor mij en niets met gezondheid te maken.

Broeder Sage promoot zijn werk op Facebook en houdt een workshop om mensen te leren over de eigenschappen van hun eigen urine, waarbij $ 185 per persoon en $ 345 voor koppels in rekening wordt gebracht

De urinedrinker met een vriend. Hij zei dat hij gelooft dat urine kan helpen bij elke aandoening ‘van muggenbeten, zonnebrand, wespensteken tot tandvleesaandoeningen’

‘Naarmate de jaren vorderden, realiseerde ik me dat er een aantal dingen waren die ik met mijn gezondheid wilde verbeteren.

‘Ik verhoogde het gebruik, de doseringen. Er zijn meer dan 24 actuele toepassingen op de huid, ogen en oren.

‘Mensen genezen alles, want ongeneeslijke ziekten bestaan ​​niet als je begrijpt hoe het lichaam werkt.

‘Ze genezen alles, van muggenbeten, zonnebrand, wespensteken tot tandvleesaandoeningen.

‘We hebben een vrouw die werkt met een 21-jarige man met autisme die resultaten ziet.

Nu bereidt broeder Sage zich voor om zijn 12e cursus over urotherapie voor studenten en stellen te geven – waarvan hij belooft dat hij mensen de basisprincipes van de praktijk zal leren

De urotherapeut zei dat sommige mensen die bij hem hebben gestudeerd anderen nu ook leren urine te drinken

‘Het meest ongewone is dat mensen het aan hun huisdieren en hun kinderen geven en toekijken hoe hun gezondheid wordt teruggegeven.

‘We realiseerden ons dat’ [urine] is een universeel wondermiddel. Je kunt die van een man en een vrouw gebruiken en oversteken. Die van een hond, een kind, een mens, niet-mens – het werkt hoe dan ook.

‘Sommige mensen hebben constipatie en darmproblemen. Wat ze doen is een hele GI-spoeling.

‘Sommigen doen oude urineklysma’s, maar als je het hele maagdarmkanaal wilt schoonmaken, drink dan een hele liter urine en binnen 20 of 30 minuten kun je maar beter in de buurt van een toilet zijn, omdat er golven van stoelgang zullen optreden.

IS HET DRINKEN VAN URINE ECHT GOED VOOR UW GEZONDHEID? Urinetherapie zou dateren uit de Bijbel. Historische documenten suggereren dat de Azteken er wonden mee desinfecteerden, terwijl de voordelen ook in de Indiase en Chinese literatuur worden genoemd. Fans van ‘urotherapie’, een term die wordt gebruikt om je eigen plas op te drinken, zijn onder andere Madonna. In 1945 publiceerde John W. Armstrong, een Britse natuurgeneeskundige, een boek waarin hij beweerde dat het drinken van urine alle ernstige ziekten zou kunnen genezen, maar daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Urine is zeer steriel en bestaat voor 95 procent uit water en voor vijf procent uit voedingsstoffen zoals eiwitten, vitamines en mineralen. Tijdens het spijsverteringsproces behandelt de lever gifstoffen en verwijdert deze om te worden uitgescheiden. Het bloed gaat dan naar de nieren waar het opnieuw wordt gefilterd en vreemde componenten die het lichaam niet langer nodig heeft, worden opgevangen in een steriele oplossing die vervolgens als urine wordt uitgescheiden. Maar huisarts dr. Rob Hicks vertelde de Mail: ‘In de loop der jaren hebben veel mensen beweerd dat het drinken van hun eigen urine gezondheidsvoordelen oplevert, maar voor zover ik weet is er geen wetenschappelijk bewijs om deze beweringen te staven. ‘De nieren zijn een efficiënt filtersysteem dat zich ontdoet van wat het lichaam niet nodig heeft, dus dit terug in het lichaam brengen lijkt contraproductief. ‘Persoonlijk geloof ik dat er betere – en smakelijkere – manieren zijn om het lichaam gezond te houden, waaronder niet roken, gezond eten en stress onder controle houden.’ Gezondheidsdeskundige Aisling Pigott, diëtist en woordvoerder van de British Dietetic Association, voegde eraan toe dat urine gifstoffen bevat die uit het lichaam en de nieren worden verdreven, en het drinken ervan kan daarom schadelijk zijn en een infectie veroorzaken.

‘Het bespaart mensen zeker de schaamte om naar een professionele colondame te gaan.’

Nu bereidt broeder Sage zich voor om zijn 12e cursus over urotherapie voor studenten en stellen te geven – waarvan hij belooft dat hij mensen de basis van de praktijk zal leren.

Broeder Sage zei: ‘De cursus is een zesdelige serie van 15 uur.

‘Mensen leren alle basisprincipes, hoe ze de protocollen moeten gebruiken, wat de geschiedenis van urinetherapie is, over wat voor soort getuigenissen mensen hebben gesproken, de moeilijkheden en uitdagingen en hoe ze dit aan mensen kunnen uitleggen.

‘Mensen krijgen een algehele, echt solide basis, zodat ze weten hoe ze deze protocollen beter kunnen gebruiken voor persoonlijke oefeningen en hoe ze andere mensen kunnen begeleiden en onderwijzen. Sommige van mijn studenten worden leraren en therapeuten.

‘Ik heb studenten in de UK. Er zijn mensen die een gemeenschap opbouwen.

‘Ik heb gemerkt dat deze gemeenschap beste vrienden voor het leven heeft gemaakt en een relatie heeft geopend die mensen nooit zouden hebben gehad.’