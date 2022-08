‘Mama’ June Shannon apologizes to estranged daughter Alana Thompson for her 17th birthday

Mama June: Road to Redemption-ster ‘Mama’ June Shannon verontschuldigde zich vorige zondag de dag voor haar 17e verjaardag formeel aan haar vervreemde dochter Alana ‘Honey Boo Boo’ Thompson.

‘Gelukkige verjaardag, b****! Hoop [you] fijne dag. Weet gewoon dat ik erg trots op ben [you] met alles – afstuderen aan de middelbare school [which is] een groot probleem’, schreef de 43-jarige grootmoeder van vier in een tekst verkregen door TMZ.

‘Maar ik weet dat ik heb gezet’ [you] heb veel meegemaakt en het spijt me, maar ik ben hier nu wanneer [you] heb mij nodig. Ik weet dat ik niet perfect ben door [any] betekent, maar ik doe mijn best. Ik weet dat er veel te doen is [be] gewerkt en doorgewerkt, maar ik heb er vertrouwen in dat [it] zullen. Ik hou van je b**** gelukkig [birthday]!’

'Gelukkige verjaardag, b****!' Mama June: Road to Redemption-ster 'Mama' June Shannon (L) verontschuldigde zich vorige zondag de dag voor haar 17e verjaardag formeel aan haar vervreemde dochter Alana 'Honey Boo Boo' Thompson (R)

June stuurde de brutale zuidelijke tiener – die antwoordde haar moeder te bedanken en haar te vertellen dat ze van haar houdt – een paar Nike Dunk Low PS ‘Triple Pink’-sneakers ter waarde van $ 400, die ‘deze week’ zullen aankomen.

Shannon verloor de voogdij over Alana na haar arrestatie in 2019 wegens het bezit van een gereguleerde stof (crack-cocaïne) en drugsparafernalia, maar ze vermeed gevangenisstraf door nuchter te blijven en 100 uur gemeenschapsdienst te doen.

Sindsdien is Thompsons halfzus Lauryn ‘Pumpkin’ Efird haar wettelijke voogd.

Op 5 augustus poseerde de in Georgië geboren blondine – die voor het eerst beroemd werd als kinderoptochtprinses – voor haar middelbare schoolfoto’s.

'Aankomst deze week!' June stuurde de brutale zuidelijke tiener – die antwoordde haar moeder te bedanken en haar te vertellen dat ze van haar houdt – een paar Nike Dunk Low PS 'Triple Pink'-sneakers van $ 400

Vorige maand, TMZ meldde dat Lauryn akkoord ging met Alana die $ 13K niet-chirurgische endoscopische sleeve-gastroplastie onderging om van 275 pond naar 150 pond te gaan in het endoscopische gewichtsverliescentrum van Dr. Steven Batash in Rego Park, NY.

Suture Sculpt wordt endoscopisch gedaan (via de mond) en er wordt een sleeve gecreëerd door de maag te vouwen met hechtingen, zodat er geen snijwonden of littekens zijn en het kan de maagomvang met 60% verminderen.

Herstel voor patiënten duurt één tot drie dagen en ze ervaren een vol gevoel na het eten van kleinere porties voedsel, waardoor ze gemiddeld binnen 12 maanden 20% van hun totale lichaamsgewicht verliezen.

Echter, volgens de website‘een solide inzet voor een gezonde levensstijl, inclusief lichaamsbeweging en inname via de voeding, is vereist voor succes op lange termijn’ voor de procedure specifiek voor mensen met een BMI van 30 of hoger.

Op 1 augustus ondergingen Thompsons tante Jo Shannon en neef Amber Busby dezelfde door de FDA goedgekeurde procedure met Dr. Steven Batash.

De gastster van Super Sized Salon keurt blijkbaar niet goed dat haar dochter sinds april 2021 endoscopische sleeve-gastroplastiek krijgt naast haar 20-jarige vriend, Dralin Carswell.

In 2016 onderging juni een bariatrische (ook wel maagbypass) operatie en viel ze 300 pond af na haar chirurgische make-over van $ 75.000 – inclusief een buikwandcorrectie, borstvergroting, liposuctie, een neklift, armliften en porseleinen veneers.

Na met succes te zijn gekrompen van maat 18 naar maat 4, kwam Shannon tijdens de coronaviruspandemie 100 pond aan nadat ze nuchter was geworden.

Fans van Florida kunnen op 25 september van 13.00 tot 16.00 uur foto’s maken met en handtekeningen ontvangen van het grootste deel van de Honey Boo Boo-clan (niet Mama June) op hun meet-and-greet-evenement in Fort Lauderdale met merchandise en livemuziek.

Het publiek maakte voor het eerst kennis met June en Alana op Toddlers and Tiaras en hun spin-off Here Comes Honey Boo Boo, die TLC in 2014 na vier seizoenen annuleerde vanwege veroordeelde kinderverkrachter Mark McDaniel.

