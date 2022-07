Malia Obama shows off toned midriff and long legs in white shorts and skimpy crop top at salon

Malia Obama pronkte met haar strakke middenrif en lange benen in een kleine witte korte broek en een schraal croptopje, terwijl ze op donderdag genoot van een reis naar een salon in Los Angeles, Californië.

De oudste dochter van voormalig president Barack Obama, 24 – die momenteel werkt als scenarioschrijver voor de aankomende Amazon-show van Donald Glover – hield het casual voor het uitje.

Ze trok een sportieve korte broek aan met een nauwelijks te zien, witte tanktop – waardoor haar maag volledig in beeld kwam. Ze combineerde de look met een paar witte New Balance-sneakers en lange, gele sokken.

Malia leek somber toen ze een schoonheidssalon verliet, geklemd in haar portemonnee, mobiele telefoon en sleutels. Ze werd make-upvrij voor het uitje en liet haar lange, gevlochten lokken los rond haar gezicht.

Malia verhuisde vorig jaar na haar afstuderen aan Harvard naar Los Angeles om een ​​carrière als scenarioschrijver na te streven.

In maart onthulde Donald dat hij de 24-jarige haar eerste baan als schrijver had gegeven voor zijn nieuwe serie, die naar verluidt gaat over ‘een personage van het type Beyoncé’, waarbij de acteur haar ‘verbazingwekkend getalenteerd’ en ‘echt gefocust.’

‘Ze is gewoon een ongelooflijk getalenteerde persoon’, vertelde Donald, 38, die ook bekend staat onder zijn artiestennaam Childish Gambino, tegen Vanity Fair destijds. ‘Ze is heel gefocust en ze werkt heel hard.’

Donald vertelde niet hoe Malia – die eerder stage liep bij Lena Dunham’s HBO-serie Girls in 2015 en bij The Weinstein Company in 2017 – de baan kreeg nadat ze was afgestudeerd aan de universiteit, maar hij voegde eraan toe dat hij geloofde dat ze een veelbelovende toekomst in de industrie heeft.

‘Ik heb het gevoel dat ze gewoon iemand is die binnenkort heel goede dingen gaat beleven. Haar schrijfstijl is geweldig,’ gutste hij.

Malia kreeg ook lof van Donald’s jongere broer, Stephan Glover, die ook aan de show werkt. Hij prees haar arbeidsethos en ideeën, en voegde eraan toe dat ze blij zijn haar in het team te hebben vanwege haar ‘andere’ en ‘unieke’ perspectief.

‘Donald zegt altijd dat perspectief belangrijk is, en mensen met verschillende perspectieven zijn belangrijk voor een schrijverskamer’, gutste hij. ‘En zeker, ze heeft absoluut een unieke kijk op alles.

‘Dus we wilden haar verhalen horen en haar bij ons laten werken. Door naar haar verhalen te luisteren en haar erbij te betrekken, kwamen we op heel veel goede ideeën.’

Toen hem werd gevraagd hoe hij de pitches van Malia afwijst, maakte hij duidelijk dat ze geen speciale behandeling krijgt in de schrijverskamer vanwege wie haar ouders zijn.

‘Nou, weet je, we hebben haar alleen maar gekwetst. We kunnen niet gemakkelijk voor haar zijn, alleen omdat ze de [former] de dochter van de president,’ grapte hij.

‘Nee, ze is heel nuchter en cool. Dus het is helemaal geen probleem’, voegde hij eraan toe. ‘Ze heeft veel goede ideeën. Ze is geweldig. Ze is een gewoon mens, net als iedereen.’

Malia is zeker bezig gebleven sinds ze naar LA is verhuisd en wordt vaak buiten gespot. De afgelopen weken is ze bij verschillende gelegenheden koffie en fastfood gaan halen, lokale parken bezocht en aan het sporten.

Onlangs werd ze betrapt door fotografen die wat afhaalmaaltijden pakten met een mysterieuze man. Ze droeg een zwarte sportbeha en bijpassende legging voor het uitje, terwijl haar naamloze metgezel een wijde, groene broek en een grijs T-shirt droeg.

De twee werden gezien terwijl ze naast elkaar een lokaal eetcafé binnenliepen. Nadat ze hun lunch hadden opgehaald, stopte hij om een ​​sigaret te roken voordat ze weer in haar auto stapten.

Terwijl Malia werkt als scenarioschrijver, bouwt haar jongere zus, Sasha Obama, 21, ook haar eigen leven op in Los Angeles – naar verluidt studeren aan de Universiteit van Zuid-Californië na de overdracht van de Universiteit van Michigan.

DailyMail.com heeft een paar maanden geleden exclusief onthuld dat ze een relatie had met Clifton Powell Jr., 24, de zoon van Ray-acteur Clifton Powell.

Clifton Jr. en Sasha zouden elkaar hebben ontmoet nadat ze naar de westkust was verhuisd, en hij heeft al een hechte band met de familie, aangezien hij een paar keer met Malia omging.

Hoewel Sasha de afgelopen maanden in verband is gebracht met Clifton Jr., is de relatiestatus van Malia onduidelijk na haar verhuizing naar Los Angeles.

Ze had eerder een relatie met Rory Farquharson – de zoon van chief executive van Insight Investment Management Limited Charles – in 2017, terwijl ze allebei student waren aan de Harvard University.

Of zij en Rory nog steeds samen zijn, is echter onbekend, omdat ze haar relatiestatus nooit publiekelijk heeft besproken.

In april vertelde de moeder van Sasha en Malia, voormalig First Lady Michelle Obama, hoe haar beide dochters zijn opgegroeid tijdens een optreden in The Ellen DeGeneres Show.

Ellen, 64, herinnerde Michelle, 58, aan hoe Sasha en Malia de show voor het eerst hadden bezocht toen ze kleine meisjes waren die de Jonas Brothers wilden zien. Maar meer dan tien jaar later zijn ze van boybands uitgegroeid tot vriendjes.

‘Nu brengen ze volwassen mannen naar huis,’ zei ze. ‘Nu hebben ze vriendjes en echte levens en zo. Ze zijn voor onze ogen opgegroeid en doen het goed.’

Terwijl Michelle gutste over de ‘geweldige jonge vrouwen’ die haar dochters zijn geworden – ‘Vrouwen, ik weet het! Eng,’ zei ze – en onthulde dat ze nu allebei aan het daten waren, ze was veel discreter over de details van hun liefdesleven en deelde geen verdere details.