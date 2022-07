Malia Obama dons a sports bra and leggings to grab takeout with a mystery man in Los Angeles

Malia Obama zag eruit alsof ze klaar was om naar de sportschool te gaan in een sport-bh en bijpassende legging terwijl ze dinsdag lunchte met een mysterieuze man in Los Angeles.

De scenarioschrijver, de oudste dochter van voormalig president Barack Obama en First Lady Michelle Obama, maakte haar sportieve look af met een schouderophalen met lange mouwen, enkelsokken en witte New Balance-sneakers.

Malia, 24, en haar vriend werden gespot bij het ophalen van een afhaalmaaltijd voordat ze in haar auto vertrokken. Ze droeg een kleine zwarte canvas tas en haar mobiel in de ene hand en haar autosleutels in de andere.

Malia Obama, 24, werd dinsdagmiddag gespot tijdens het lunchen met een vriend in Los Angeles

De voormalige eerste dochter was nonchalant gekleed in een zwarte sportbeha, een bijpassende schouderophalen met lange mouwen en een legging

Malia maakte haar sportieve look af met enkelsokken en witte New Balance sneakers

Haar lange roestkleurige vlechten werden half omhoog gedragen in een rommelige knot met een paar ranken die haar gezicht omlijstten. Haar metgezel genoot van een sigaret tijdens de wandeling, en hoewel ze een bekende roker is, nam ze niet mee.

Malia’s vriend was ook nonchalant gekleed in een T-shirt, een wijde groene broek en Birkenstocks. Net als de voormalige eerste dochter koos hij ervoor om zijn mobiele telefoon in zijn handen te dragen, samen met een oplader.

De twee werden gezien terwijl ze naast elkaar liepen. Het is onduidelijk of ze een vrije dag had van haar werk of gewoon aan het lunchen was tijdens een middagpauze.

Malia’s laatste uitje komt slechts een paar dagen nadat ze werd gespot tijdens een wandeling met een vriend die exact dezelfde outfit droeg in combinatie met verschillende sneakers.

Zij verhuisde naar Los Angeles om een ​​carrière als scenarioschrijver na te streven nadat hij vorig jaar afstudeerde aan de Harvard University. Ze kreeg een lucratieve positie door te werken aan de aankomende Amazon-show van Donald Glover over ‘een personage van het type Beyoncé’.

Malia en haar metgezel hebben afhaalmaaltijden opgehaald voordat ze samen in haar auto vertrokken

Haar lange roestkleurige vlechten werden half omhoog gedragen in een rommelige knot met een paar ranken die haar gezicht omlijstten

Malia droeg een kleine zwarte canvas tas en haar mobiel in de ene hand en haar autosleutels in de andere

Malia’s vriend genoot van een sigaret terwijl ze samen liepen en praatten in de rustige straat in Lost Angeles

Malia is een bekende roker, maar ze koos ervoor om geen sigaret te roken als ze uit was met haar vriend

Malia’s schouderophalen met lange mouwen was hoog in de rug uitgesneden, waardoor de bandjes van haar sport-bh zichtbaar werden

Malia’s metgezel was ook nonchalant gekleed in een T-shirt, een wijde groene broek en Birkenstocks

Glover, die ook bekend staat onder zijn artiestennaam Childish Gambino, bevestigde in maart dat hij de voormalige eerste dochter haar eerste baan heeft gegeven als schrijver voor de serie, die voorlopig de titel ‘Hive’ draagt.

‘Ze is gewoon een ongelooflijk getalenteerde persoon’, vertelde hij Vanity Fair van Malia. ‘Ze is heel gefocust en ze werkt heel hard.’

Glover heeft niet onthuld hoe Malia – die in 2015 stage liep bij Lena Dunham’s HBO-serie ‘Girls’ en in 2017 bij The Weinstein Company – de baan kreeg, maar hij voegde eraan toe dat hij gelooft dat ze een veelbelovende toekomst in de industrie heeft.

Sinds ze naar Los Angeles is verhuisd, woont Malia in Brentwood, een welvarende wijk aan de westkant van de stad.

Ze is bij talloze gelegenheden gespot terwijl ze door haar nieuwe buurt slenterde en met vrienden dineerde in lokale restaurants.

Net als Malia koos hij er ook voor om zijn mobiele telefoon samen met zijn oplader in zijn hand te dragen

Zijn sigaret hing uit zijn mond toen hij zich omdraaide om met Malia te praten terwijl ze lunchten

Het is onduidelijk of ze een vrije dag had van haar werk of gewoon aan het lunchen was tijdens een middagpauze

Malia verhuisde naar Los Angeles om een ​​carrière als scenarioschrijver na te streven nadat ze vorig jaar afstudeerde aan de Harvard University

Malia werkt aan de aankomende Amazon-show van Donald Glover, die voorlopig ‘Hive’ heet

Glover gutste dit voorjaar over Malia’s arbeidsethos en zei dat ze ‘een ongelooflijk getalenteerd persoon’ is en ‘echt gefocust’

Sinds haar verhuizing naar Los Angeles woont Malia in Brentwood, een welvarende wijk aan de westkant van de stad

Toen Malia op 4 juli haar 24e verjaardag vierde, kreeg ze een hartverwarmend eerbetoon van haar beide ouders.

‘Het maakt niet uit hoe verfijnd, bekwaam, mooi en gracieus je een jonge vrouw bent geworden – je zult altijd mijn baby zijn. En ik zal er altijd zijn om je op te tillen’, tweette de voormalige president samen met een foto van hemzelf die Malia vasthield toen ze een baby was.

Mevrouw Obama deelde haar eigen momentopname met een jonge Malia terwijl ook zij haar steun voor haar oudste dochter prees.

‘Gefeliciteerd, Malia – en Happy Fourth of July, iedereen’, twitterde ze. ‘Vierentwintig jaar geleden werd deze dag extra speciaal toen je geweldige geest in deze wereld arriveerde.

‘Ik ben zo trots op de mooie, zorgzame en gedreven jonge vrouw die je bent geworden. Ik hou zo veel van je! Liefs, je mama.’

Malia is al verschillende keren gespot terwijl ze door haar nieuwe buurt slenterde en met vrienden dineerde in lokale restaurants

De voormalige eerste dochter vierde eerder deze maand op 4 juli haar 24e verjaardag

Voormalig president Barack Obama en First Lady Michelle Obama hebben allebei gelukkige verjaardagsberichten getweet aan hun oudste dochter

Malia’s jongere zus, Sasha Obama, 21, woont ook in Los Angeles nadat ze naar verluidt is overgestapt van de Universiteit van Michigan naar de Universiteit van Zuid-Californië

Malia en Sasha zijn al meerdere keren samen gezien en laatstgenoemde heeft onlangs haar grote zus van het vliegveld opgehaald

Malia lijkt te genieten van het leven aan de westkust nadat ze opgroeide in Chicago, Illinois en vervolgens Washington, DC

Malia’s laatste uitje komt slechts een paar dagen nadat ze werd gespot tijdens een wandeling met een vriend die exact dezelfde outfit droeg in combinatie met verschillende sneakers

Terwijl Malia werkt als scenarioschrijver, bouwt haar jongere zus, Sasha, 21, ook haar eigen leven op in Los Angeles. Ze is naar verluidt een student aan de University of Southern California na haar overstap van de University of Michigan.

De twee zussen zijn samen gespot, samen met Sasha’s vriend, Clifton Powell Jr., 24, die de zoon is van Ray-acteur Clifton Powell.

Malia’s relatiestatus is onduidelijk na haar verhuizing naar Los Angeles.

Ze begon te daten met Rory Farquharson – de zoon van Charles Farquharson, de CEO van Insight Investment Management Limited Charles – in 2017, terwijl ze allebei student waren aan de Harvard University.

Of zij en Rory nog steeds samen zijn, is echter niet bekend, zoals ze heeft gedaan nooit publiekelijk gesproken over haar relatiestatus.