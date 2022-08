Madonna shares rare snap of all six children by her side during 64th birthday celebration in Sicily

Madonna maakte er een punt van om al haar kinderen aan haar zijde te hebben voor haar 64e verjaardagsfeestje in Italië deze week.

Nadat ze haar 18,5 miljoen Instagram-fans en volgers een glimp had gegeven van zichzelf en zoon David, die de show leken te stelen terwijl ze shirtless ging in een wijd uitlopende pantalon met lovertjes, heeft de Material Girl nu een foto gedeeld waarop ze zich nestelt naast haar zes kinderen.

‘Tanti auguri’, schreef ze bij de familiefoto, die zich in het Engels vertaalt als ‘beste wensen’.

Madonna maakte er een punt van om alle zes haar kinderen deze week op haar 64e verjaardagsfeestje in Italië te hebben; afgebeeld zijn Mercy, 16, David, 16, Rocco, 22, Lourdes, 25 en de tweeling Estere en Stelle, 16

Uitgedost in een witte hoge hoed en een zwarte langbenige kanten jurk, stond de pop-superster in het midden met Mercy (16) en David (16) rechts van haar en Rocco, 22, Lourdes, 25, en de tweeling Estere en Stelle, 16, naar haar links.

Mercy toonde haar stralende en aanstekelijke glimlach in een opvallende jurk met groen patroon en haar ravenkleurige lokken werden schijnbaar in een paardenstaart van haar gezicht getrokken.

David toonde trots haar strakke lichaamsbouw in haar paillettenbroek die hij combineerde met een paar Chelsea-laarzen met zwarte hakken en een fedora-hoed bij de outfit.

Hij toonde ook een voorliefde voor accessoires met verschillende kettingen, waaronder een groot zwart-wit stuk dat tot op zijn blote borst hing.

De tiener, die door zijn moeder was uitgescholden omdat ze haar kleren had gestolen tijdens een recent optreden in de Tonight Show, droeg tijdens veel van de festiviteiten ook een vintage zwarte handtas.

Langbenige: The Material Girl sloeg een aantal poses in haar zwarte veternummer

Gevloerd: op een gegeven moment was de popsuperster te zien op de vloer van de eersteklas bash

Surreal: The Like A Virgin ster blies een kaars uit onder een geklede mannequin

Rocco stond achter zijn moeder en zussen en leek een zwart ensemble te dragen terwijl hij voor de camera overviel, vlak naast Lourdes, die op zichzelf een ontluikende fashionista is.

Voor de verjaardagsfeestje koos ze ervoor om te gaan met een sexy aqua-jurk die haar decolleté liet zien, en haar donkere lokken werden ook teruggetrokken in een hoge paardenstaart.

Lourdes had haar beide armen om haar tweelingzusjes geslagen, die vol bewondering bijpassende jurken met zwart en wit patroon droegen die tot ongeveer hun knieën vielen.

Estere en Stelle hadden allebei hun donkere lokken gestyled in vlechten die waren versierd met hoofdtooijuwelen.

De familie verblijft momenteel in het luxueuze Palazzo Castelluccio, een 18e-eeuws Siciliaans paleis, volgens de Spiegel.

Feestje: de pop-superster gaf haar Instagram-volgers ook een andere blik op een van haar tweelingmeisjes

Fashionista’s: een shirtloze David begeleidde zijn moeder in stijl naar het verjaardagsfeestje

Chique en stylin’: David lijkt de show te stelen, uitgedost in een pantalon met uitlopende lovertjes en laarzen zonder shirt

Nauwe band: moeder en zoon nestelden zich ook samen tijdens de levendige affaire

De moeder en de zoon legden een beschermend om haar zoon heen en nestelden zich tijdens de levendige affaire voor een momentje samen.

Madonna adopteerde David in 2006, toen hij net 13 maanden oud was met ex-man Guy Ritchie.

Nadat ze hem ziek hadden gezien met een longontsteking in een weeshuis in Malawi dat ze zou helpen financieren, kreeg het paar de bal aan het rollen met zijn adoptie.

Sprekend over de liefde van haar zoon voor mode op The Tonight Show met Jimmy Fallon zei ze onlangs: ‘Hij kan elke outfit aantrekken en er swag uitzien zoals je weet,’ en voegde eraan toe: ‘Het is echt irritant. Hij draagt ​​mijn kleren en ziet er beter uit. Hij kan zelfs een jurk dragen en er stoer uitzien.’

Stijlvol: Madonna onthulde dat haar zoon David haar kleren draagt ​​en er ‘er beter uitziet’ tijdens haar optreden in The Tonight Show eerder deze maand

De moeder van zes werd in mei gematcht met David, tijdens het bijwonen van het WBA World Lightweight Championship in het Barclays Center in Brooklyn.

Het duo wauwde in Adidas-outfits, met Madonna in een zwart trainingspak en David in een rood-witte jurk, een laag kettingen en zwarte sneakers.

In de loop der jaren heeft de Like A Virgin-mega-ster ook met trots foto’s van Davids stijlvolle outfits gedeeld, waaronder een clip van hem die vorige maand een van haar vloeiende witte jurken droeg

Swag: ‘Hij kan elke outfit aantrekken en er swag uitzien zoals je weet. Het is echt irritant. Hij draagt ​​mijn kleren en ziet er beter uit. Hij kan zelfs een jurk dragen en er stoer uitzien,’ zei ze; Madonna en David afgebeeld in 2022

Zit in de familie: door de jaren heen heeft de Queen of Pop ook met trots foto’s van Davids stijlvolle outfits gedeeld, waaronder een clip van hem die vorige maand een van haar vloeiende witte jurken droeg

Elders in het interview zei de Vogue-hitmaker dat, net als zijn moeder, de tiener – die ze in 2006 adopteerde, toen hij net 13 maanden oud was, terwijl ze een weeshuis in Malawi financierde – ook aan zijn eigen muziek werkt.

‘Hij zal uiteindelijk een van je gasten worden,’ voorspelde ze, en zei dat hij ‘alles’ heeft wat nodig is om een ​​ster te worden.

Fallon was het daarmee eens en antwoordde: ‘Hij heeft het. Hij heeft magie. Hij is grappig, hij is charmant, hij is atletisch, hij is een knappe kerel.’

Zoals moeder: Elders in het interview zei de Vogue-hitmaker dat, net als zijn moeder, de tiener – die ze in 2006 uit Malawi adopteerde, toen hij nog maar 13 maanden oud was – ook wakker wordt van zijn eigen muziek

Naast David adopteerde Madonna in 2009 ook dochter Mercy James uit Malawi, gevolgd door de tweeling Stella en Estere in 2017, toen ze allebei vier jaar oud waren.

Madonna deelt haar zoon Rocco met ex-man Guy Ritchie, en haar dochter Lourdes Leon met ex-partner Carlos Leon.

Hoewel haar illustere carrière meer dan vijf decennia heeft geduurd, onthulde Madonna tijdens de show dat haar vertegenwoordigers dachten dat haar carrière voorbij was na een toevallige backside-flits in de vroege jaren tachtig.

Moeder van zes: naast David is Madonna ook moeder van geadopteerde dochters Mercy James (16) en tweeling Stella en Estere, negen

Broers en zussen: ze deelt ook zoon Rocco Ritchie, 22, met ex-man Guy Ritchie, en dochter Lourdes Leon, 25, met ex Carlos Leon

De ster verscheen op de show om haar nieuwe album Eindelijk Enough Love: 50 Number Ones te promoten op The Tonight Show, dat op 19 augustus wordt uitgebracht.

Tijdens het optreden tijdens de allereerste MTV Video Music Awards in 1984, klapte Madonna’s jurk omhoog en liet een deel van haar achterkant zien… waarvan haar vertegenwoordigers dachten dat dit het einde zou zijn van haar ontluikende carrière.

Fallon wees erop dat in de liner notes stond dat Like A Virgin de eerste single zou zijn, wat Madonna zei dat ze ‘controversieel’ vond, hoewel het lang niet controversieel bleek te zijn omdat haar garderobe defect was.

Carrière: Madonna onthulde tijdens de show dat haar vertegenwoordigers dachten dat haar carrière voorbij was na een toevallige flits op de achterkant bij de MTV Video Music Awards in 1984

Soepele beweging: ‘Ik probeerde deze soepele beweging te doen… En mijn jurk klapte omhoog en mijn kont was zichtbaar. Kun je je voorstellen,’ zei ze, en voegde eraan toe: ‘Ja, toen ik backstage ging, vertelde mijn manager me dat mijn carrière voorbij was’

‘Ik deed die show en ik liep de zeer steile trap van de bruidstaart af en ik kwam op de bodem en ik begon rond te dansen in mijn witte stiletto-pumps die eraf vielen,’ begon Madonna.

‘En ik probeerde deze soepele beweging te doen, zoals, naar de schoen duiken en eruit zien alsof het een choreografie was. En mijn jurk klapte omhoog en mijn kont was zichtbaar. Kun je je dat voorstellen,’ voegde ze eraan toe.

‘Dat waren de dagen dat je je kont niet moest laten zien om carrière te maken. Nu is het het tegenovergestelde,’ vervolgde ze.

Het muziekicoon voegde eraan toe dat het ‘per ongeluk gebeurde en toen ik niet eens wist dat mijn kont te zien was’, en voegde eraan toe, ‘het was niet eens zoals de hele kont, het was net een kontwang, zoals een halve kontwang .’

‘Ja, toen ik backstage ging, vertelde mijn manager me dat mijn carrière erop zat.’