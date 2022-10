Madison Square Garden bars NYC-based law firm’s 60 attorneys from all Knicks and Rangers games

Madison Square Garden Entertainment heeft een advocatenkantoor in New York City en zijn 60 advocaten verboden om Knicks en Rangers-wedstrijden, concerten en andere shows bij te wonen, totdat een rechtszaak die door kaartverkopers tegen het bedrijf is aangespannen, is opgelost.

Larry Hutcher, 71, mede-oprichter en een van de drie partners bij het advocatenkantoor Davidoff Hutcher & Citron LLP, is een Knicks-seizoenkaarthouder sinds het seizoen 1975-76 en zit meestal vijf rijen achter een van de twee manden van de rechtbank.

Hij en 59 andere advocaten die bij zijn kantoor werken, zijn uitgesloten van toegang tot verschillende locaties in de Big Apple die onder de paraplu van Madison Square Garden Entertainment en Madison Square Garden Sports vallen, waaronder: Hulu Theatre, Beacon Theatre, Radio City Music Hall. Ze mogen ook geen shows bijwonen in het Chicago Theatre in Illinois.

Larry Hutcher, mede-oprichter en een van de drie partners bij het in New York gevestigde advocatenkantoor Davidoff Hutcher & Citron LLP, is samen met zijn 59 werknemers uit Madison Square Garden verbannen wegens het vertegenwoordigen van seizoenkaarthouders die betrokken zijn bij een rechtszaak met MSG Entertainment. Hij is sinds het seizoen 1975-76 seizoenkaarthouder van Knicks

New York Knicks-eigenaar James Dolan heeft Hutcher en de advocaten van zijn kantoor (59) verboden om Madison Square Garden bij te wonen totdat de lopende rechtszaak tussen beide partijen over de doorverkoop van seizoenskaarten is opgelost

De reden voor het verbod is gekoppeld aan Hutcher en de advocaten van zijn bedrijf die 24 ticketverkopers vertegenwoordigen in een rechtszaak tegen MSG Entertainment. Hun seizoenskaarten om naar de Rangers and the Knicks te kijken in ‘The Mecca’ zijn ingetrokken vanwege hun status als verkopers, wat volgens stadion- en bedrijfseigenaar James Dolan in strijd is met de New York Arts and Cultural Affairs Law in de rechtszaak.

‘Ik had mensen die kaartjes hadden voor Eric Clapton en concerten in de Beacon; ze konden ze niet gebruiken,’ vertelde Hutcher The New York Times. ‘Ze zijn boos op me. Ze gaan, ”Wat hebben we gedaan?”’

Slechts enkele dagen nadat de rechtszaak was ingediend, ontving Hutcher een brief van de senior vice-president voor juridische en zakelijke aangelegenheden bij MSG Entertainment, Hal Weidenfeld.

Het onthulde dat, net als andere advocaten die verwikkeld zijn in juridische zaken tegen het bedrijf, het elke medewerker van Hutcher’s firma verboden is om alle locaties van de organisatie te betreden totdat de rechtszaak is opgelost.

Weidenfeld verwees ook naar de regel van de New York State Bar Association die Hutcher en een van de medewerkers van het bedrijf die op de hoogte waren van de rechtszaak, verbiedt om met Madison Square Garden-medewerkers te praten over lopende juridische procedures.

Hutcher, die zich begon af te vragen waarom hij twee dagen voordat hij de brief ontving geen toegang had tot zijn Ticketmaster-account, had eerder dit jaar in maart zijn 47e jaarabonnement gekocht.

De die-hard Knicks-fan kreeg zes jaar geleden zelfs een teamshirt cadeau met de nummer 40 erop, als symbool van zijn 40e jaar als seizoenkaarthouder. Hij bezit ook een foto van Knicks-aanvaller Bernard King met zijn handtekening erop en werd afgelopen oktober door de Knicks-organisatie uitgekozen in een wedstrijd vanwege zijn loyaliteit aan de franchise.

Radio City Music Hall is een van de vele locaties waar Hutcher en zijn advocaten geen toegang toe zullen hebben, aangezien de locatie eigendom is van Madison Square Garden Entertainment

Het Beacon Theatre in de Upper West Side van New York City is een andere setting waar Hutcher en zijn medewerkers tijdelijk niet welkom zijn

Hutcher schreef een eigen reactie op de brief die hem aanvankelijk was gestuurd, waarin hij uiteenzette waarom hij dacht dat het verbod ongeoorloofd en ongepast was, gezien zijn achtergrond als loyale Knicks-fan, ondanks de hoogte- en dieptepunten (meestal dieptepunten) van het team in de afgelopen 50 jaar.

‘In een mum van tijd ben ik van Season Ticket Member of the Game op 24 oktober 2021 in een paria veranderd’, luidde een regel uit de brief van de New York Times.

Kort daarna ontving Hutcher opnieuw een bericht van een van de advocaten van MSG Entertainment, Rany Mastro, die aan de 71-jarige onthulde dat zijn tickets na verloop van tijd ongeldig waren geworden en dat ‘MSG had besloten ze niet te verlengen en uw aanbetaling heeft geretourneerd, net als MSG’s recht onder de New York Law’, meldde de New York Times.

‘Voor alle duidelijkheid, dit is een uniform beleid dat zonder uitzondering over de hele linie wordt gevoerd’, voegde Mastro eraan toe. ‘Met andere woorden, u wordt niet apart gezet of anders behandeld dan enige andere advocaat of advocatenkantoor die MSG aanklaagt’

Hutcher en zijn firma ondernemen nu juridische stappen tegen MSG Entertainment, omdat ze beweren dat het bedrijf ‘misplaatst’ en ‘foutief’ is geweest bij de interpretatie van de regels van de orde van advocaten van de New Yorkse Civil Rights Law. Ze stellen ook een duidelijke schending van de wet vast.

“In juni heeft MSG een breed beleid ingevoerd dat advocaten van firma’s die betrokken zijn bij rechtszaken tegen het bedrijf, verbiedt om evenementen op onze locaties bij te wonen totdat die rechtszaak is opgelost”, vertelde Nathalie Ravitz, Senior Vice President of Communications and Marketing bij MSG. DailyMail.com.

‘Hoewel we begrijpen dat dit voor sommige individuen teleurstellend is, heeft MSG zowel het recht als de plicht om zichzelf te beschermen tijdens gerechtelijke procedures. We kunnen niet voorbijgaan aan het feit dat procesvoering een inherent vijandige omgeving creëert, en een bijkomend gevolg daarvan is dat we ons moeten beschermen tegen ongepaste openbaarmaking en ontdekking.

‘Toen de firma Davidoff Hutcher & Citron in september een rechtszaak tegen ons aanspande, vielen hun advocaten onder dat beleid. Op grond van dat beleid werd een restitutie verleend aan de heer Hutcher. Dit is een rechttoe rechtaan beleid dat we hebben ingevoerd om onszelf te beschermen tijdens rechtszaken’, concludeerde ze.

Het is Hutcher en zijn medewerkers ook niet toegestaan ​​om werknemers van Madison Square Garden (foto) te benaderen om het lopende geschil tussen beide partijen te bespreken

Hutcher staat nu voor een race tegen de klok om seizoenskaarten te bemachtigen voor de reguliere seizoensopener van de Knicks tegen de Detroit Pistons op 21 oktober, terwijl het nieuwe seizoen van de NBA zich ontvouwt.

‘De kans dat een individuele eiser het onderwerp van de rechtszaak met die MSG-medewerker bespreekt, is astronomisch’, luidt de rechtszaak die is aangespannen tegen MSG Entertainment.

‘De kans is groter dat je door de bliksem wordt getroffen of dat de Knicks dit jaar het NBA-kampioenschap winnen.’

Dolan kreeg ooit hevige kritiek voor het uitzetten van een Knicks-fan in Madison Square Garden in 2019 nadat de man hem had gezegd het team te verkopen. In een radio-interview na afloop verdubbelde de Knicks-eigenaar die beslissing door aan te kondigen dat de fan voor het leven was verbannen uit MSG.

Een ander dieptepunt kwam tijdens het seizoen 2016/17 toen de gepensioneerde Knicks-ster Charles Oakley uit MSG werd gezet en door Dolan ervan werd beschuldigd een alcoholist te zijn.

Oakley, die al een bittere relatie had met Dolan, werd op 8 februari 2017 gearresteerd nadat hij tijdens een wedstrijd van Knicks tegen de Los Angeles Clippers fysiek van zijn stoel was verwijderd door de arenabeveiliging. Hij werd later beschuldigd van twee misdrijf tellingen van mishandeling, een misdrijf telling van verergerde intimidatie, en een misdrijf telling van verboden terrein.

Op televisiecamera’s was te zien dat Oakley bewakers op korte afstand van de Knicks-bank duwde, en MSG zou uiteindelijk getuigenverklaringen vrijgeven van een tiental werknemers die Oakley die avond tegenkwamen, en beweerden dat hij fysiek en verbaal geweld had gebruikt. Een medewerker van Garden beweerde dat Oakley schreeuwde: ‘Jullie zuigen allemaal Dolan’s lul!’

Dolan reageerde op de uitwijzing door Oakley voor onbepaalde tijd uit The Garden te weren en in een interview met ESPN-radio suggereerde hij dat Oakley ‘misschien een alcoholprobleem heeft’.

Voormalig Knicks power forward Charles Oakley (foto) werd in 2017 gearresteerd in Madison Square Garden voor vermeend verboden terrein en naar verluidt verbaal geweld tegen stadionpersoneel en Dolan, met wie hij een bittere relatie heeft met

Spike Lee is een andere spraakmakende figuur die een paar botsingen heeft gehad met Dolan nadat het beveiligingspersoneel hem dwong om door een andere ingang van de arena te gaan in plaats van de gebruikelijke ingang waar hij binnenkomt. Lee, die regelmatig bij Knicks-spellen is, heeft sindsdien opgelost zijn rundvlees met de franchise-eigenaar?

‘Het is heel duidelijk voor ons dat Charles Oakley naar de Garden kwam met een agenda, met een missie in gedachten’, zei Dolan. ‘Vanaf het moment dat hij The Garden binnenstapte, vanaf het moment dat hij door de deuren liep, begon hij met dit gedrag, beledigend gedrag, respectloos gedrag, dingen die je niet op de radio wilt zeggen.’

Oakley’s problemen met Dolan en de Knicks begonnen enkele jaren eerder, volgens Oakley, rond de tijd dat hij het team publiekelijk bekritiseerde voor het ondertekenen van Amar’e Stoudemire voor een vijfjarig contract van $ 99,7 miljoen in 2010.

De vete werd uiteindelijk openbaar gemaakt, en hoewel Oakley beweerde dat hij probeerde vrede te sluiten, leek de relatie tussen hem en Dolan nooit te verbeteren.

‘Iedereen in New York mocht me, behalve deze ene. Waarom is dit?’ Oakley vertelde de New York Daily News in 2015. ‘Overal praat ik met mensen – ‘Waarom werk je niet samen met de Knicks?’ Ik zei dat ik het probeer. Ze zeiden: ‘Wat, is het Dolan?’ Ik heb met misschien een miljoen mensen gesproken. Hij is een slechterik.’

Oakley reageerde op het incident van 2017 door Dolan en MSG aan te klagen wegens laster, maar verloor nadat een rechter in Manhattan oordeelde dat de voormalige power-forward niet buitensporig uit de Garden werd gedwongen.

Dolan had ook ruzie met acteur en New Yorker Spike Lee, die de Garden boycotte na een incident met arenabeveiliging. Sindsdien is hij teruggekeerd naar ‘The Mecca’, waar hij regelmatig bij Knicks-games is.