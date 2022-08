Macquarie Bank first to pass on RBA interest rate rise: Commonwealth Bank ANZ NAB Westpac

Macquarie Bank is de eerste grote Australische geldschieter die de nieuwe verhoging van de contante rente doorberekent, waarbij de variabele hypotheken met 0,5 procent zullen stijgen.

De verhoging zal aanstaande vrijdag 12 augustus worden ingevoerd, na de verhoging van 0,5 procent door de Reserve Bank of Australia op dinsdag, waardoor de contante rente op het hoogste niveau in zes jaar van 1,85 procent komt.

De vierde opeenvolgende stijging van de RBA duwde de contante rente omhoog van het hoogste punt in drie jaar van 1,35 procent nadat de inflatie was gestegen tot 6,1 procent in het kwartaal van juni.

Terwijl de grote vier van Australië in mei, juni en juli de pijn snel doorgaven, moeten de Commonwealth Bank, ANZ, NAB en Westpac nog aankondigen of ze de rente voor hypotheekhouders zullen verhogen.

Macquarie Bank zal vanaf aanstaande vrijdag 12 augustus de nieuwe renteverhoging van 0,5 procent van de Reserve Bank of Australia afdwingen

Een lener van de Commonwealth Bank met een gemiddelde lening van $ 600.000 moet elke maand $ 169 extra vinden als het nieuwe tarief wordt aangenomen

Wat een tariefstijging van 0,5 procentpunt betekent? $ 500.000: $ 141 omhoog van $ 2.215 naar $ 2.356 $ 600.000: $ 169 omhoog van $ 2.658 naar $ 2.827 $ 700.000: $ 197 omhoog van $ 3.101 naar $ 3.298 $ 800.000: $ 225 omhoog van $ 3.544 naar $ 3.769 $ 900.000: $ 253 omhoog van $ 3.987 naar $ 4.240 $ 1.000.000: $ 281 omhoog van $ 4.430 naar $ 4.711 Verhogingen op basis van het contante tarief van de Reserve Bank stijgen van 1,35 procent naar 1,85 procent, waarbij de populaire Commonwealth Bank variabele rente van 3,39 procent naar 3,89 procent

RBA-gouverneur Philip Lowe zei in een verklaring dat de centrale bank ‘een hoge prioriteit geeft’ aan het terugbrengen van de inflatie binnen de doelstelling van twee tot drie procent.

‘De weg om dit evenwicht te bereiken is smal en gehuld in onzekerheid, niet in de laatste plaats vanwege mondiale ontwikkelingen’, zei hij.

‘De vooruitzichten voor de wereldwijde economische groei zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van de druk op de reële inkomens door hogere inflatie, de verkrapping van het monetaire beleid in de meeste landen, de Russische invasie van Oekraïne en de Covid-inperkingsmaatregelen in China.’

In de periode tot juni steeg de inflatie met 6,1 procent, het hoogste tempo sinds 2001.

De consumentenprijsindex was de steilste sinds 1990, toen het eenmalige effect van de GST-introductie werd weggenomen.

Zowel de Reserve Bank als de Treasury verwachten nu dat de inflatie tegen het einde van 2022 het 32-jarige hoogtepunt van 7,75 procent zal bereiken en tot 2024 boven de RBA-doelstelling zal blijven.

‘De verwachte matiging van de inflatie weerspiegelt de aanhoudende oplossing van de problemen aan de wereldwijde aanbodzijde, de stabilisatie van de grondstoffenprijzen en de impact van stijgende rentetarieven’, zei Dr. Lowe.

De laatste RBA-tariefverhoging betekent dat een huiseigenaar die een gemiddelde hypotheek van $ 600.000 afbetaalt, $ 169 extra moet vinden voor hun maandelijkse hypotheekaflossingen, terwijl ze van $ 2.658 naar $ 2.827 klommen.

De vier grote banken verwachtten allemaal een stijging van 50 basispunten in augustus en ze verwachten allemaal nog een stijging van 50 basispunten in september, waardoor de contante rente op het hoogste punt in zeven jaar van 2,35 procent zou komen.

De ANZ-bank verwacht in november een contante rente van 3,35 procent, wat zou betekenen dat de rente in september, oktober en op Melbourne Cup Day met 50 basispunten stijgt (afgebeeld is een filiaal in Sydney)

Penningmeester Jim Chalmers vertelde het Parlement dat de laatste renteverhoging gezinnen het hardst zou treffen te midden van de stijgende kosten van levensonderhoud

ANZ

Maar de ANZ-bank verwacht in november een hoge rente van 3,35 procent in 10 jaar, wat zou betekenen dat de rente in september, oktober en op Melbourne Cup Day met 50 basispunten stijgt.

Mocht die voorspelling uitkomen, dan zou een lener met een hypotheek van $ 600.000 hun maandelijkse aflossingen zien stijgen met nog eens $ 708, vergeleken met waar ze nu zijn, voordat de banken hun variabele hypotheekrente aanpassen om rekening te houden met de laatste stijging van de RBA met 50 basispunten.

Een contante rente van 3,35 procent zou ook betekenen dat dezelfde lener in november $ 1.060 meer per maand zou betalen, vergeleken met mei, toen de contante rente nog steeds op een laagterecord van 0,1 procent stond.

Westpac verwacht een contante rente van 3,35 procent, maar tegen februari volgend jaar, terwijl hoofdeconoom Bill Evans in september een nieuwe grote renteverhoging van 50 basispunten voorspelt (afgebeeld is een voetganger die langs een filiaal in Sydney loopt)

Deze lener zou vanaf november $ 3.366 per maand betalen voor zijn hypotheekaflossingen, vergeleken met slechts $ 2.306 begin mei toen de Commonwealth Bank een populair variabel tarief van 2,29 procent hanteerde.

David Plank, hoofd Australische economie van het ANZ, zei dat het onwaarschijnlijk is dat de RBA de rente in 2022 met kleinere stappen van 25 basis zal verhogen.

‘De contante rente ligt nog steeds ver onder de ondergrens van de schatting van de RBA van neutraal, en de verklaring stelt specifiek dat “de raad van bestuur verwacht verdere stappen te ondernemen in het proces van normalisering van de monetaire voorwaarden in de komende maanden”, zelfs als “het is niet op een vooraf bepaald pad”, zei hij.

WESTPAC

Westpac verwacht een contante rente van 3,35 procent, maar tegen februari volgend jaar, waarbij hoofdeconoom Bill Evans in september een nieuwe grote renteverhoging van 50 basispunten voorspelt.

‘Het belangrijkste aspect van de verklaring was of er enige indicatie was dat de raad van bestuur in september terug zou kunnen gaan naar een tempo van 25 basispunten’, zei hij.

‘Maar er lijkt geen enkel bewijs te zijn dat een dergelijk beleid suggereert en we bevestigen onze mening dat er op 6 september opnieuw een stijging van 50 basispunten zal zijn.’

RBA-gouverneur Philip Lowe liet doorschemeren dat er meer renteverhogingen op komst zijn en gaf de Russische oorlog in Oekraïne de schuld van de strijd van de RBA om de inflatie onder controle te houden

Wat grote banken NU verwachten WESTPAC: 3,35 procent contante rente tegen februari 2023 Dit omvat verhogingen van 50 basispunten in augustus en september en stijgingen van 25 basispunten in oktober, november, december en februari ANZ: 3,35 procent contante rente tegen november 2022 Dit omvat verhogingen van 50 basispunten in augustus, september, oktober en november GEMEENSCHAPPELIJKE BANK: 2,6 procent contant tarief in november Dit omvat renteverhogingen van 50 basispunten in augustus en september en een stijging van 25 basispunten in november NAB: 2,85 procent contante rente in november Dit omvat een stijging van 50 basispunten in augustus en september en een stijging van 25 basispunten in oktober en november Bron: RateCity

De Commonwealth Bank, de grootste hypotheekverstrekker van Australië, voorspelt tegen november een contante rente van 2,6 procent

GEMEENSCHAPPELIJKE BANK

De Commonwealth Bank, de grootste hypotheekverstrekker van Australië, voorspelt tegen november een contante rente van 2,6 procent.

Gareth Aird, hoofd economie in Australië van de Commonwealth Bank, betoogde dat de RBA terughoudend zou zijn om de contante rente aanzienlijk te verhogen tot boven het aangegeven neutrale niveau van 2,5 procent.

‘Inderdaad, we verwachten dat zodra de contante rente rond dat niveau komt, de RBA zal pauzeren om de impact te beoordelen die hun beleidsverkrapping op de economie heeft gehad’, zei hij.

Omdat de banken een andere voorspelling hebben voor de contante rente Warwick McKibbin, een RBA-bestuurslid van 2001 tot 2011, zei dat leners het verdienden te weten over de afwijkende mening van de besluitvormers van het monetaire beleid van de Reserve Bank

NAB

NAB, de grootste zakelijke kredietverstrekker van Australië, verwacht in november een piek van 2,85 procent in contanten.

Omdat de banken een andere prognose hadden voor de contante rente, zei Warwick McKibbin, een RBA-bestuurslid van 2001 tot 2011, dat leners het verdienden te weten over de afwijkende mening van de beleidsmakers van het monetaire beleid van de Reserve Bank.

Professor McKibbin, die nu de directeur is van het Centrum voor Toegepaste Macro-economische Analyse van de Australian National University, zei dat de RBA het Hooggerechtshof moet navolgen en de afwijkende meningen van alle bestuursleden moet publiceren, en ze moet vergelijken met rechters die over constitutionele zaken beslissen.

‘Dat geeft je meer informatie dat er mensen zijn die geloven dat er iets anders kan gebeuren en als het geloofwaardige mensen zijn, denk je: “Wat als ze gelijk hebben, dan heb ik twee mogelijke uitkomsten”,’ vertelde hij. Daily Mail Australië.

‘Dat maakt een veel beter besluitvormingsproces in de bredere gemeenschap mogelijk.

‘De beslissing wanneer we de rente gaan verhogen: ik betwijfel of het een consensus zou zijn geweest om zo lang te wachten, maar we weten het niet omdat de notulen niets zeggen over wie wat heeft gezegd.’

De 30-daagse futures-markt van de Australian Securities Exchange verwacht dat de RBA-cash rate in maart volgend jaar een piek van 3,2 procent zal bereiken.