Lucchese soldier and five associates are charged in illegal gambling operation

Vermeende Lucchese maffia-soldaat en vijf van zijn medewerkers worden geconfronteerd met meerdere afpersingskosten nadat ze een online gokbedrijf hadden gerund om miljoenen aan illegale sportweddenschappen te nemen.

Een aanklacht die dinsdag in de federale rechtbank van Brooklyn werd ontsloten, onthulde dat het gokbedrijf ‘Rhino Sports’ een offshore-website en tientallen bookmakers in de omgeving van New York gebruikte voor het miljoenen dollars-schema.

Anthony Villani, 57, uit Elmsford, New York, hield toezicht op de grootschalige operatie die van ten minste 2004 tot december 2020 plaatsvond, aldus de aanklacht. Hij zou jaarlijks meer dan $ 1 miljoen van het bedrijf hebben ontvangen.

Villani en drie van zijn medewerkers, Louis ‘Tooch’ Tucci, Jr., 59, van Tuckahoe, Dennis Filizzola, 58, van Cortlandt Manor, en James Coumoutsos, 59, van de Bronx, werden gearresteerd in hun huizen in New York.

Een vierde medewerker, Michael ‘Platinum’ Praino, 44, van de Bronx, die optrad als de bookmaker of ‘bookie’, werd gearresteerd in West Palm Beach, Florida en zal donderdag voor de federale rechtbank in West Palm Beach, Florida verschijnen. Een vijfde medewerker is nog niet genoemd.

James ‘Quick’ Coumoutsos, 59, van de Bronx blaast kusjes buiten de camera als hij wordt vrijgelaten uit de federale rechtbank in Brooklyn

Een andere medewerker van de vermeende criminele onderneming mengt zich met weldoeners als hij wordt vrijgelaten uit de rechtbank

Uit gegevens verkregen van de website van het bedrijf bleek dat Villani’s illegale gokoperatie wekelijks tussen de 400 en 1.300 gokkers aannam, van wie de meesten gevestigd waren in de omgeving van New York City

Snel als hij de rechtbank uitloopt, waar hij op 14 september door twee vrouwen werd begroet

Op een bepaald moment tijdens zijn vrijlating gebaarde Quick naar mensen die zich niet in de camera bevonden

Quick, uit de Bronx, New York, werd dinsdag vrijgelaten op een obligatie van $ 250.000

Een andere man die betrokken is bij het Luchese-schandaal wordt begroet door weldoeners, waaronder een jong meisje dat niet blijer kon zijn om hem te zien

Gedurende de meer dan 15 jaar dat de operatie bestond, opereerde het online met behulp van offshore-servers in Costa Rica en had het lokale bookmakers in dienst om winsten in contanten uit te betalen en te innen, volgens de aanklacht.

Uit gegevens van de website van het bedrijf bleek dat Villani’s illegale gokactiviteiten wekelijks tussen de 400 en 1.300 gokkers aannamen, van wie de meesten in de regio New York City waren gevestigd.

Onder de bookmakers van Villani waren regelmatig leden en medewerkers van de Lucchese-misdaadfamilie en andere La Cosa Nostra-families, zo werd beweerd.

Als onderdeel van het plan had Villani mede-samenzweerders Louis Tucci, Jr. en Dennis Filizzola in dienst als lopers om hem te helpen.

Tijdens huiszoekingen in december 2020 hebben agenten meer dan $ 407.000 in contanten teruggevonden in een van Villani’s huizen, samen met boksbeugels en gokboeken.

De niet-verzegelde aanklacht heeft Villani aangeklaagd voor afpersing in verband met deelname aan verschillende criminele regelingen, waaronder illegaal gokken, witwassen van geld en poging tot afpersing.

Vermeende Lucchese maffia-soldaat Anthony Villani ontmoet leden van de familieadministratie in mei 2020. Villani en vijf van zijn medewerkers worden nu geconfronteerd met meerdere afpersingskosten na het runnen van een online gokbedrijf

James Bernardone (rechts) van de bekende Genovese familie werd gefotografeerd door de FBI terwijl hij sprak met James Coumoutsos, een bekende Genovese medewerker buiten een uitvaartcentrum waar in 2013 een maffiawake werd gehouden

MOBSTERS BELADEN MET HET WERKEN VAN ILLEGALE ONLINE GOKZAKEN Anthony Villani, 57 jaar Elmsford, NY Villani, een vermeende Lucchese-soldaat, hield toezicht op een grootschalig illegaal gokbedrijf genaamd Rhino Sports. Het bedrijf was in bedrijf van ten minste 2004 tot december 2020. Villani zou jaarlijks meer dan $ 1 miljoen hebben ontvangen. Hij is in huisarrest op een obligatie van $ 3 miljoen. James ‘Quick’ Coumoutsos, 59 De Bronx, New York Coumoutsos en Villani ontmoetten elkaar op 22 april 2020 in een pizzeria om de werking van het gokbedrijf te bespreken. Hij werd vrijgelaten op een obligatie van $ 250.000. Dennis Filizzola, 58 jaar Cortlandt Manor, New York Filizzola, een deelnemer aan het plan, gebruikte gokopbrengsten om postwissels van de US Postal Service te kopen, vermomd als huurbetalingen, aan een eigendom van Villani. Hij werd vrijgelaten op een obligatie van $ 250.000. Louis ‘Tooch’ Tucci Jr., 59 Tuckahoe, New York Tucci was werkzaam als hardloper die hielp bij het runnen van het bedrijf. Hij werd vrijgelaten op een obligatie van $ 500.000. Michael ‘Platinum’ Praino, 44 The Bronx Een medewerker die optrad als de bookmaker of ‘bookie’, werd gearresteerd in West Palm Beach, Florida. Hij verschijnt donderdag voor de federale rechtbank in West Palm Beach, Florida.

Als onderdeel van het witwassen van geld gebruikten Villani en medebeklaagde Filizzola de gokopbrengsten om postwissels van de US Postal Service te kopen, vermomd als huurbetalingen aan een eigendom van Villani.

Tussen april 2020 en oktober 2020 probeerde Villani een persoon af te persen die in de aanklacht als John Doe werd geïdentificeerd, onder meer door John Doe te vertellen: ‘Ik zeg je nu, je krijgt dit geld niet – [expletive] ren weg.’

De aanklachten werden woensdag onthuld in de federale rechtbank van Brooklyn door Breon Peace, procureur van de Verenigde Staten voor het oostelijke district van New York, en Michael J. Driscoll, adjunct-directeur-in-charge, Federal Bureau of Investigation, New York Field Office (FBI).

‘Zoals beweerd, laat dit gedrag zien hoe leden van La Cosa Nostra zich blijven bezighouden met illegale gokactiviteiten en het witwassen van geld-markeerschema’s die leiden tot bedreigingen met geweld tegen iedereen die hen in de weg staat en die miljoenen dollars aan winst hebben opgeleverd om de Lucchese-misdaadfamilie’, verklaarde de Amerikaanse procureur Peace.

‘Deze aanklachten illustreren de voortdurende inzet van dit Bureau om La Cosa Nostra uit New York te halen.’

De familie Lucchese is een van de machtigste van de vijf families van de Amerikaanse maffia in New York City.

‘Leden van de maffia geven de beproefde methoden van crimineel gedrag niet op, zelfs niet in het licht van de ontluikende wereld van legaal gokken’, verklaarde adjunct-hoofddirecteur Driscoll.

‘Zoals we beweren, runden een Lucchese soldaat en andere familieleden een illegale gokoperatie en boden ze hun klanten dezelfde verwrongen klantenservice aan: doen wat ze zeggen of angstaanjagende gevolgen hebben. Eén ding waar deze criminelen op kunnen wedden: de FBI zal onze achtervolging voortzetten.’

De familie Lucchese, ook wel ‘Lukes’ genoemd, was oorspronkelijk verankerd in rackets rond de kledingindustrie. Het dankt zijn naam aan zijn tweede misdaadbaas Tommy Lucchese, die van 1951 tot 1967 een over het algemeen vreedzame baas was.

Dat veranderde, onder leiding van Victor ‘Little Vic’ Amuso aka ‘The Deadly Don’ en zijn onderbaas Anthony ‘Gaspipe’ Caso, die een van de dodelijkste periodes van de georganiseerde misdaad inluidde van het begin van de jaren tachtig tot het begin van de jaren negentig. Ze zijn naar schatting verantwoordelijk voor meer dan 100 treffers en zijn zelfs ingezet bij NYPD-politieagenten om sommige van hun rubouts uit te voeren.

De maffiaorganisatie kreeg in 2017 een serieuze klap toen zo’n 17 leden werden aangeklaagd voor afpersing, moord, witwassen van geld, illegaal gokken, verdovende middelen en het verkopen van illegale sigaretten.