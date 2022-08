Love Island’s Summer Botwe and Chloe Burrows join fellow reality stars at a gin launch in London

Ze werden allebei beroemd dankzij hun optreden op Love Island.

En op woensdag trokken Summer Botwe en Chloe Burrows schrale outfits aan toen ze zich bij een aantal andere realitysterren voegden op Whitley Neill’s Connoisseur’s Cut Gin-lanceringsfeest op MNKY HSE in Londen.

Summer pronkte met haar strakke frame in een veelkleurige top in korsetstijl en een klein zwart minirokje, terwijl Chloe een denim mini-jurkje met felroze hakken wiegde.

Chyna Mills liet haar getinte spelden zien in een zwarte fietsbroek en een kanten zwarte bralette, terwijl ze een chique twist gaf met een poederroze double-breasted blazer.

De onlangs verloofde Francesca Allen combineerde een limoengroene minirok met textuur met een fris wit overhemd en een babyroze tas met handvat aan de bovenkant.

Joanna Chimonides toonde haar wasbordbuikspieren in een kakigroene crop-top en bijpassende cargobroek, en ging zonder bh in de uitgesneden voorkant, top met lange mouwen.

Andrew Le Page genoot van een solo-uitje, gekleed in een grijze polokraag met lange mouwen en een donkere broek.

De lancering van de Love Island-zware gin-party komt nadat Ofcom had aangekondigd dat ze geen klachten meer zullen indienen over de achtste serie van de ITV2-show, ondanks het ontvangen van meer dan 7000 klachten.

De waakhond van de uitzending merkte op dat hun beslissing was genomen omdat ‘negatief gedrag in de villa niet in een positief daglicht werd gesteld’.

Gedurende de acht weken dat de show in de lucht is, Door enkele mannelijke deelnemers werden 7.482 klachten ingediend over ‘vermeend vrouwenhaat en pestgedrag’.

Andere klachten waren gecentreerd rond ‘vermeende vrouwenhaat, emotioneel misbruik en dwangmatige controle’ door de mannelijke deelnemers.

Van de meer dan 7.000 ontvangen klachten was een van de hoogste volumes 1.497 voor een aflevering die op 19 juli werd uitgezonden.

Tijdens de aflevering namen de eilandbewoners deel aan een Snog, Marry, Pie-uitdaging waarbij ze onthulden met wie ze zouden kussen, trouwen of in het gezicht zouden slaan met een slagroomtaart.

Danseres en model Tasha Ghouri bleef in tranen achter over opmerkingen die Dami Hope en Luca Bish maakten tijdens de uitdaging voordat ze een taart op haar gezicht brachten.

Ofcom zei dat de klachten voor de aflevering van kijkers gingen over ‘vermeend pesten onder de deelnemers, en aanhoudende bezorgdheid geuit over het gedrag van de mannelijke deelnemers dat zij als vrouwonvriendelijk beschouwden’.

Bijna de helft van het totale aantal klachten in de reeks werd in slechts één week ingediend.

Cijfers toonden aan dat 2481 kijkers klaagden over ‘vermeend vrouwonvriendelijk gedrag van sommige mannelijke deelnemers’ tijdens de Movie Night-aflevering van 17 juli.

Daarnaast klaagden 427 kijkers over de aflevering van Aftersun van 17 juli, waarin presentatrice Laura Whitmore en panelleden speculeerden over wat er tussen Ekin-Su Culculoglu en George Tasker in de slaapkamer gebeurde.

In de dramatische aflevering Mad Movies van de ITV2-show kwamen Luca Bish, Davide Sanclimenti en Dami Hope onder vuur te liggen van fans vanwege hun behandeling van de meisjes.

Naast de 2481 klachten die werden ontvangen voor de aflevering van de filmavond van 17 juli, werden er nog eens 427 ontvangen voor de aflevering van de volgende nacht ‘gerelateerd aan vermeend pesten en vrouwonvriendelijk gedrag van enkele mannelijke deelnemers’, tijdens een spelletje durf.

Een Ofcom-woordvoerder zei: ‘We hebben klachten over deze serie zorgvuldig beoordeeld over een aantal zaken, waaronder vermeend vrouwenhaat en pestgedrag.

‘We erkennen dat emotioneel geladen of confronterende scènes sommige kijkers van streek kunnen maken. Maar naar onze mening werd negatief gedrag in de villa niet in een positief daglicht gesteld.

‘Kijkers zagen andere eilandbewoners het gedrag veroordelen en advies en steun geven, evenals scènes waarin excuses werden gemaakt.

‘We hebben er ook rekening mee gehouden dat het formaat van deze realityshow goed ingeburgerd is en dat kijkers de hoogte- en dieptepunten zouden verwachten als de relaties van koppels worden getest.’

Love Island klachten Liefde Eiland, 12 juli – 129 De meeste klachten hadden betrekking op het betreden van de villa door Adam en het welzijn van Jacques in de aanloop naar en tijdens zijn vertrek uit de villa. Liefde Eiland, 15 juli – 167 De meeste klachten hadden betrekking op beelden van Ekin-Su en George tijdens Casa Amor. Liefde Eiland, 17 juli – 2.481 Klachten met betrekking tot vermeend vrouwonvriendelijk gedrag van enkele mannelijke deelnemers. Liefde Eiland: Aftersun, 17 juli – 427 De meeste klachten hadden betrekking op opmerkingen over Ekin-Su en de behandeling van Jacques tijdens zijn interview. Liefde Eiland, 18 juli – 413 Klachten met betrekking tot vermeend pesten en vrouwonvriendelijk gedrag van enkele mannelijke deelnemers. Liefde Eiland, 19 juli – 1.509 De meeste klachten gingen over vermeend vrouwonvriendelijk gedrag van de mannelijke eilandbewoners jegens de vrouwelijke eilandbewoners, ook in de nasleep van de Snog, Marry, Pie-uitdaging. Liefde Eiland, 26 juli – 286 De meeste klachten hadden betrekking op de acties van Luca jegens zijn partner Gemma. Liefde Eiland, 1 Augustus – 180 Klagers waren niet tevreden over welke koppels de finale haalden, terwijl anderen beweerden dat de uitkomst was gemanipuleerd.

Een maand in de serie onthulde Women’s Aid dat ze in gesprek waren met ITV over de ‘vrouwenhaat en controlerend gedrag’ dat in de villa werd getoond.

Een verklaring van de liefdadigheidsinstelling benadrukte dat ‘specifieke informatie over gewelddadige relaties en inzicht in het controleren van gedrag in relaties’ ontbreekt in de ‘inclusieve training’ van het kanaal voorafgaand aan de serie.

Ondertussen gaf de liefdadigheidsinstelling Refuge voor vrouwen een aparte verklaring uit waarin de nadruk werd gelegd op de ‘gasverlichting en dwangcontrole’ van enkele jongens.

Een verklaring van Women’s Aid luidde: ‘Bij Women’s Aid worden we getagd in een stroom van Twitter-berichten, waarbij kijkers van Love Island de vrouwenhaat en het controlerende gedrag benadrukken dat op het scherm wordt getoond.

‘Dit is duidelijk meer dan praten over individuele deelnemers, en een programma dat gebaseerd is op het aangaan van romantische relaties, moet richtlijnen hebben over welk gedrag acceptabel en onaanvaardbaar is in die relaties.

‘We zijn in gesprek met ITV en zij hebben informatie met ons gedeeld over hun inclusietraining, maar wat lijkt te ontbreken, is specifieke informatie over misbruikrelaties en inzicht in het controlerend gedrag in relaties.’

De vrouwenliefdadigheidsorganisatie Refuge schreef ook op Twitter in een verklaring: ‘De vrouwenhaat en nonchalante seksisme waarvan getuige is in deze serie #LoveIsland is buitengewoon zorgwekkend.

‘De dubbele moraal, de gasverlichting en de dwangmatige controle die de mannen in de villa tentoonspreiden, zijn enorm problematisch.’

ITV vertelde MailOnline in reactie op de beweringen over pesten destijds: ‘We kunnen niet genoeg benadrukken hoe serieus we omgaan met het emotionele welzijn van al onze eilandbewoners.’

‘Welzijn is altijd onze grootste zorg, en we hebben te allen tijde toegewijde welzijnsproducenten en psychologische ondersteuning bij de hand, die alle eilandbewoners in de gaten houden en regelmatig spreken, zowel privé als buiten de camera.’

‘Tegelijkertijd hebben we ook een zorgplicht jegens de eilandbewoners, die geen van allen middelen hebben om zich te verdedigen tegen deze zeer schadelijke labels, evenals een zorgplicht jegens hun nabestaanden, en we zijn natuurlijk bezorgd dat dit een negatieve reactie op sociale media zou kunnen uitlokken.

‘Vooruitlopend op deze serie kregen deelnemers aan de show videotraining en begeleiding aangeboden over inclusief taalgebruik rond handicap, seksualiteit, ras en etniciteit, gedrag en micro-agressies.

‘We kijken altijd hoe we deze training uitbreiden en evolueren om ervoor te zorgen dat al onze eilandbewoners het gevoel hebben deel uit te maken van een veilige en inclusieve omgeving.’