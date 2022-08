Love Island’s Gemma Owen reunites with her beloved horse and dogs as she returns home to £4m mansion

Love Island’s Gemma Owen keerde zaterdag eindelijk terug naar haar weelderige familiehuis van £ 4 miljoen in Wales, na maanden doorgebracht te hebben in de Mallorcaanse villa van de ITV2-show.

Op Instagram deelde de internationale dressuurruiter, 19, een video van haar op weg naar het uitgestrekte landhuis waar ze al snel weer herenigd werd met haar geliefde paard en honden.

Het komt nadat zij en beau Luca Bish in sombere geesten verschenen toen ze naar huis gingen na het filmen van de reünie van Love Island op donderdag na een ruzie.

‘Hereen met mijn jongens’: Gemma Owen van Love Island keerde zaterdag eindelijk terug naar haar weelderige familiehuis van £ 4 miljoen in Wales, na maanden doorgebracht te hebben in de Mallorcaanse villa van de ITV2-show

Maar Gemma was een en al glimlach en had duidelijk de tiff achter zich gelaten toen ze zich na haar verblijf in Spanje weer in haar familieverblijf vestigde.

Ze dumpte haar bikini voor een lichtblauwe skinny jeans en een naakt satijnen overhemd, en zag Gemma door de voordeur naar de woonkamer lopen, waar ze werd begroet met een ballonboog, met ballonnen waarop het Love Island-logo te zien was.

Ze werd toen emotioneel toen twee van haar honden naar binnen renden om haar te verwelkomen, terwijl de schoonheid zich bukte om hen te begroeten.

Gemma begaf zich vervolgens naar de stallen waar ze een lieve knuffel met een van haar twaalf paarden zag delen.

Weer samen: op Instagram deelde de internationale dressuuramazone, 19, een video van haar op weg naar het uitgestrekte landhuis waar ze al snel weer herenigd werd met haar geliefde paard en honden

De clip snijdt vervolgens naar de realityster die op de bank zit terwijl ze knuffelt met haar geliefde puppy’s na weken van elkaar gescheiden te zijn geweest.

Bij haar post schreef ze: ‘Heerlijk herenigd met mijn jongens.’

Gemma woont in het monumentale landhuis op het platteland van Wales met haar beroemde voetballer, vader Michael, moeder Louise Bonsall en drie broers en zussen Emily May (14), Jessica (12) en James Michael (16).

Thuis: Ze dumpte haar bikini voor een lichtblauwe skinny jeans en een naakt satijnen overhemd, Gemma werd gezien terwijl ze door de voordeur naar de woonkamer liep, waar ze werd begroet met een ballonboog, met ballonnen met het Love Island-logo

Schattig: ze werd toen emotioneel toen twee van haar honden naar binnen renden om haar te verwelkomen, terwijl de schoonheid zich bukte om hen te begroeten

En terwijl Gemma zich thuis vestigde, onthulde haar liefje Luca dat hij van plan is naar Chester te verhuizen om in de buurt van zijn vriendin te zijn nadat ze liefde hadden gevonden in de ITV-datingshow.

De 23-jarige visboer uit Brighton heeft verteld dat hij op zoek is naar een huurwoning in de hotspot van beroemdheden, maar niet zal intrekken in het huis en landgoed van haar familie van 4 miljoen pond.

Na het verlaten van de villa op de tweede plaats met de 19-jarige dressuurruiter, zei hij: ‘Er is geen middenweg – het is Chester of niets!’

Plannen: terwijl Gemma zich thuis vestigde, onthulde haar liefje Luca dat hij van plan is naar Chester te verhuizen om in de buurt van zijn vriendin te zijn nadat ze liefde hadden gevonden in de ITV-datingshow

Mooi hoor! Maar ondanks dat hij van plan was te verhuizen, deed Luca nog steeds een poging om Gemma te overtuigen om naar het zuiden te verhuizen, terwijl hij op vrijdag een glimp deelde van zijn luxe verblijfplaats op Instgarm.

Rondscharrelen: hij deelde ook een clip van een paard in een veld, met als onderschrift zijn korte clip: ‘Verkoop ik Brighton al aan jou Gemma Owen?’

‘Ik ben blij om te gaan waar ze wil dat ik ga. Ik heb thuis niet al te veel verplichtingen, dus het is makkelijker voor mij om te verhuizen. Wat ons gelukkig maakt en wat goed is, zullen we doen. Hopelijk als ik bij haar in de buurt kom, krijgen we op tijd een plek samen.’

Hij voegde eraan toe: ‘Gewoon om in de buurt van haar familie te zijn waar ik van zal houden. Als ik verhalen hoor over haar barbecues en dat soort dingen, ben ik behoorlijk opgewonden en heb ik het gevoel dat ik er precies bij zal passen.

Maar ondanks dat hij van plan was te verhuizen, deed Luca nog steeds een poging om Gemma te overtuigen om naar het zuiden te verhuizen toen hij vrijdag een glimp deelde van zijn luxe verblijfplaats op Instgarm.

Hij deelde een afbeelding van zijn stijlvolle badkamer versierd met marmeren tegels en een groot vrijstaand bad – met een prachtig uitzicht op het platteland gezien door het raam.

Hij deelde ook een clip van een paard in een veld, met als onderschrift: ‘Verkoop ik Brighton al aan jou Gemma Owen?’

Het paar voedde eerder de speculatie dat er problemen waren in het paradijs omdat ze gezichten van donder hadden terwijl ze naar huis gingen van de reünieshow, waarbij Luca later bevestigde dat ze ruzie hadden gemaakt toen hij opmerkte: ‘Ze heeft de juiste bult met mij!’

Welke rij? Gemma en Luca vormden een verenigd front op vrijdag, toen de dressuurkampioen eindelijk een geliefde van het paar deelde na de opnames van de Love Island-reünie

Gemma en Luca vormden echter een verenigd front op vrijdag, toen de dressuurkampioen eindelijk een geliefde van het paar deelde na het filmen van de Love Island-reünie.

De Liefde Eiland runners-up sloeg een arm om elkaar heen, als visboer Luca, 23, straalde voor een chique snap met Michael Owen ‘ s dochter.

‘Reünieavond bij deze / Het was zo goed om iedereen weer te zien! Vergeet niet te kijken op @loveisland aftersun zondagavond @itv2’, schreef de ster.

Gemma zag er prachtig uit toen ze een satijnen midi-jurk met col aantrok in een chocoladebruine kleur, met een spleet detail op de dijen.

Het is de eerste foto die binnen een week van het stel samen op Gemma’s account wordt gedeeld, nadat fans een duidelijke afwijzing van Luca door haar familie zagen.

De accountmanagers van de dressuurruiter hebben vermeden om een ​​vermelding of foto van de visboer te delen in de aanloop naar de finale.

Schoonheden: Gemma zag er prachtig uit toen ze een satijnen midi-jurk met col aantrok in een chocoladebruine kleur, met een spleet detail op de dij

En na de tweede plaats van Gemma en Luca, was Luca’s familie er snel bij om het paar te feliciteren door een foto van hen samen met een stromend bijschrift te posten.

Er stond: ‘Heel erg bedankt uit de grond van ons hart voor alle steun die je dit prachtige paar hebt getoond. Zo opgewonden om je reis van buitenaf te blijven bekijken. Je hebt echt gewonnen door elkaar te vinden.’

Dit stond in schril contrast met Gemma’s Instagram, die opvallend alleen solofoto’s van de brunette schoonheid plaatste in de aanloop naar en na de finale, waarbij beau Luca merkbaar afwezig was.

Het delen van een solo foto van Gemma gekleed in een naakt jurk met ruches, haar dierbaren schreef het bijschrift: ‘Woorden kunnen niet beschrijven hoe trots we allemaal zijn van Gemma.

Snub: de accountmanagers van de dressuurruiter hebben vermeden om vermelding of foto’s van Luca te delen in de aanloop naar de finale

‘Ze heeft de natie laten zien hoe volwassen, eerlijk en stijlvol ze werkelijk is. Uit de grond van ons hart bedankt voor alle liefde en steun … Gemma zal ZO overweldigd zijn.

‘We geven dit nu terug aan Gemma… We hebben genoten van het beheren van haar account en het deel uitmaken van haar @loveisland-reis. We kunnen niet wachten op wat de toekomst in petto heeft.’

Thuis fans met adelaarsogen merkten dit snel op en suggereerden op Twitter dat Gemma’s familie niet al te dol op Luca was en dat ze ‘damage control’ deden om Gemma’s merk te beschermen.

Gushing: En na de tweede plaats van Gemma en Luca was de familie van de visboer er snel bij om het paar te feliciteren door een foto van hen samen met een stromend bijschrift te posten

Geen vermelding: dit stond in schril contrast met Gemma’s Instagram, die opvallend alleen solo-foto’s van de brunette schoonheid plaatste in de aanloop en na de finale, met beau Luca merkbaar afwezig