Love Island winners Ekin-Su Culculoglu and Davide Sanclimenti cosy up

Love Island-winnaars Ekin-Su Culculoglu en Davide Sanclimenti waren tot in de puntjes gekleed terwijl ze samen poseerden voor een glamoureuze foto voorafgaand aan het filmen van de reünieshow op donderdagavond.

De Turkse actrice zag er fantastisch uit in een rondborstige witte jurk voordat ze naar de set ging, terwijl ze gezellig samenging met de Italiaanse hunk, ook 27, die keurig gekleed was in een open shirt.

Ook de andere drie finalistenkoppels Tasha Ghouri, Andrew Le Page, Dami Hope, Indiyah Polack, Gemma Owen en Luca Bish kregen hun glamour voor de show – die herenigd werden op sociale media nadat ze beweerden dat hij op haar Instagram was afgesnauwd.

Allen glimlachen: Love Island-winnaars Ekin-Su Culculoglu en Davide Sanclimenti waren tot in de puntjes gekleed terwijl ze samen poseerden voor een glamoureuze foto voorafgaand aan het filmen van de reünieshow op donderdagavond

Ekin verblufte in haar onthullende nummer dat een dij-split had en pronkte met haar kleurtje en werd gecombineerd met strik zilveren hakken.

Ze droeg haar honingkleurige lokken in losse golven over haar schouders terwijl ze koos voor een glamoureuze make-uplook zoals ze schreef in het bijschrift: ‘Raad eens wie er terug is!’

Elders liet danseres Tasha, 23, haar buikspieren zien in een zilveren combi-set terwijl ze een crop-top en een hoge taille broek met riemdetails aantrok.

Daar gaan we! Ook Gemma Owen en Luca Bish kregen hun glamour voor de show – die herenigd werden op sociale media nadat ze beweerden dat hij op haar Instagram was afgesnauwd

Verbluffend: Elders liet danseres Tasha, 23, haar buikspieren zien in een zilveren combi-set terwijl ze een crop-top en een hoog getailleerde broek met riemdetails aantrok terwijl ze poseerde met Andrew voorafgaand aan het filmen van de reünieshow

Naast haar makelaar hield Andrew Le Page, 27, haar vast en zag er verzorgd uit in een wit T-shirt en een marineblauwe chino.

In een tweede shot gedeeld met hun Instagram pakten ze op de PDA een stomende kus.

Dressuuramazone Gemma, 19, nam ook haar Stories mee toen ze in een auto naar de reünieshow reisde met visboer Luca, 23, aan haar zijde.

Schattig! In een tweede shot gedeeld met hun Instagram, pakten ze op de PDA een stomende kus

Ze zag er prachtig uit in een zijden zwarte onderjurk en had haar donkerbruine lokken opgestoken in een gladde paardenstaart, een kapsel dat Luca complimenteerde in de clip.

Luca zag er netjes uit in een zwart shirt toen hij naast Gemma poseerde terwijl ze hen samen filmde.

Eerder op de dag toonde Gemma haar voorbereidingsproces toen ze een prachtige selfie ‘Love Island Reunion Glam’ ondertitelde en fans vroeg hoe ze haar haar moest doen.

Heerlijk: Voormalig hotelmedewerker Indiyah, 23, nam ook haar verhalen op toen ze poseerde in een opvallende oranje jurk van leer en veren terwijl ze haar en make-up liet doen voorafgaand aan het filmen van de reünie

Voormalig hotelmedewerker Indiyah, 23, nam ook haar verhalen op toen ze poseerde in een opvallende oranje jurk van leer en veren terwijl ze haar en make-up liet doen voorafgaand aan het filmen van de reünie.

Eerder op donderdag plaatste Gemma haar eerste Instagram-foto sinds ze maandagavond de Love Island-villa verliet – en er stond niet haar beau Luca op.

De tweede plaats van Love Island poseerde voor de solo-opname nadat ze was teruggekeerd naar haar ouderlijk huis in Noord-Wales, Lower Soughton Hall, een monumentaal herenhuis in de buurt van Mold.

Hoewel Luca opvallend afwezig was op de foto, gaf hij wel commentaar op de post en gaf hij uiteindelijk toe dat hij met Gemma aan het ‘slaan’ was, nadat hij had volgehouden dat hij dat niet was.

Reünie: Dressuuramazone Gemma, 19, nam ook haar verhalen op toen ze in een auto naar de reünieshow reisde met visboer Luca, 23, aan haar zijde

Het kwam nadat Love Island-fans een schijnbare snob naar Luca van Gemma’s familie op sociale media zagen.

Na de tweede plaats van Gemma en Luca was de familie van de visboer er snel bij om het paar te feliciteren door een foto van hen samen met een stromend bijschrift te posten.

Er stond: ‘Heel erg bedankt uit de grond van ons hart voor alle steun die je dit prachtige paar hebt getoond. Zo opgewonden om je reis van buitenaf te blijven bekijken. Je hebt echt gewonnen door elkaar te vinden.’

Schoonheid: ze zag er prachtig uit in een zijden zwarte onderjurk en haar donkerbruine lokken werden opgestoken in een slanke paardenstaart, een kapsel dat Luca complimenteerde in de clip

Dit stond in schril contrast met Gemma’s Instagram, die opvallend alleen solofoto’s van de brunette schoonheid plaatste in de aanloop naar en na de finale, waarbij beau Luca merkbaar afwezig was.

Ekin-Su en Davide werden maandagavond gekroond tot winnaars van Love Island 2022, en stemcijfers hebben onthuld dat ze meer dan de helft van de publieke stemmen hebben behaald.

Zondag en maandag konden kijkers stemmen op hun favoriete koppel om als winnaars gekroond te worden en naar huis te gaan met de £ 50.000 geldprijs – die voor de eerste keer ooit niet werd aangeboden als een ‘split or steal’-deal.

Gloeiend: eerder op de dag toonde Gemma haar voorbereidingsproces toen ze een prachtige selfie ‘Love Island Reunion Glam’ ondertitelde en fans vroeg hoe ze haar haar moest doen

En de definitieve stemcijfers die door ITV zijn vrijgegeven, hebben onthuld dat de fanfavorieten Ekin-Su en Davide, beide 27, maar liefst 63,69 procent van de publieke stemmen behaalden.

Ze wonnen de ITV2-datingwedstrijd met een verpletterende titel, aangezien de nummer twee Gemma en Luca slechts 14,47 procent van de uiteindelijke stemmen van de kijkers binnenhaalden.

Gemma en Luca volgden als tweede, terwijl Indiyah en Dami op de derde plaats eindigden en Tasha en Andrew vierde.

Voorbereiding: Tasha deelde haar opwinding voor het filmen van de reünieshow terwijl ze nog een solofoto van haar outfit deelde

Ongelofelijk: eerder op de dag liet de blonde schoonheid zien dat haar haar en make-up door de professionals werden gedaan

Allen glimlachen: Paige Thorne en Adam Collard gingen ook samen in een taxi naar de reünieshow

Na de overweldigende overwinning van Ekin-Su en Davide is de in Essex gevestigde actrice al getipt om de grootste verdiener van de show in de geschiedenis te worden.

Ze heeft al £ 25.000 aan prijzengeld gewonnen en een bron heeft MailOnline verteld dat ze al wordt overspoeld met lucratieve aanbiedingen, wat betekent dat ze multi-miljonair Molly-Mae Hague, 23, die tweede werd in de 2019-serie, zou kunnen overtreffen om de rijkste ster ooit.

Ekin-Su, die de villa op de derde dag als een bom binnenkwam, heeft al een voorproefje gehad van de schijnwerpers, nadat hij speelde in Turkse soapseries en realityshows voordat hij de Love Island-villa betrad, en de brunette is nu klaar om geld te verdienen met een geschatte £ 1 miljoen betaaldag.

Een bron dicht bij Ekin-Su vertelde MailOnline: ‘We hebben nog nooit zulke deals gezien die al binnenkomen. Het is niet alleen je typische reality-tv-voer.

‘Ze wordt absoluut overspoeld met lucratieve aanbiedingen van merken en ze zijn bereid veel geld te betalen om haar aan boord te krijgen. Zij wordt de nieuwe Molly-Mae Haag!’

In de studio’s: Danica en Jamie poseerden ook samen voor een lieve selfie voorafgaand aan het filmen van de show

In de studio! Dami deelde een clip op zijn Instagram-verhaal terwijl hij zich ook klaarmaakte voor de reünieshow

Opmerkelijke aandacht: Indiyah zorgde ervoor dat alle ogen op haar gericht zouden zijn in de oranje jurk terwijl ze een pre-show selfie deelde

Weer samen: Paige en Adam zagen er net zo geliefd uit als altijd toen ze samen achter in de auto poseerden