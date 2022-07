Love Island USA: Chazz Bryant and sister Bria shake up villa by picking a partner for their sibling

Chazz Bryant en zijn zus Bria schudden de boel wakker in de aflevering van Love Island USA van woensdag nadat ze de macht kregen om een ​​partner te kiezen voor hun broer of zus.

Bria koos Sereniti Springs, 28, uit Clovis, Californië om samen te werken met haar 21-jarige broer.

Chazz koos Timmy Pandolfi, 29, uit New York City om samen te werken met Bria.

Familieaangelegenheid: Chazz Bryant en zijn zus Bria schudden de boel wakker in de aflevering van Love Island USA van woensdag nadat ze de macht kregen om een ​​partner te kiezen voor hun broer of zus

De plotselinge herkoppeling betekende dat Zeta Morrison, 29, uit Surrey, Verenigd Koninkrijk, en Tyler Radziszewski, 23, uit Cleveland, alleenstaand en kwetsbaar achterbleven.

In de laatste momenten van de show werd aangekondigd dat een van hen binnenkort de villa zou verlaten en dat de keuze aan de eilandbewoners zou zijn.

‘Kick rocks,’ zei Zeta.

Toen aflevering acht van seizoen vier begon, waren Chazz en Bria net gearriveerd en waren ze opgewonden om de andere eilandbewoners te leren kennen. Chazz ging op een date met Mady McLanahan, 26, uit Dallas, en Bria ging op een date met Isaiah Campbell, 21, uit Sioux Falls, South Dakota.

Nieuwe koppels: Bria koos Sereniti Springs, 28, uit Clovis, Californië om een ​​koppel te vormen met haar 21-jarige broer, terwijl Chazz Timmy Pandolfi, 29, uit New York City koos, om een ​​koppel te vormen met Bria

Jesaja sprak met Bria over zijn type.

‘Mijn eerste indruk was natuurlijk verdomd dat je mooi bent,’ zei Isaiah. ‘Alfa-vrouw.’

Bria zei dat ze op zoek was naar iemand die intelligent en gezinsgericht was.

Alpha-vrouwtje: ‘Mijn eerste indruk was natuurlijk verdomd, je bent mooi,’ zei Isaiah Bria. ‘Alfa vrouwtje’

‘Ik weet wat ik wil en ik ga ervoor,’ zei Bria.

‘Ik wil een meisje dat me wil, maar me niet nodig heeft’, zei Isaiah. ‘Maar uiteindelijk weet ze ook bij wie ze thuiskomt.’

Terug in de Villa sprak Sydney Paight, 22, uit Houston, met Deborah ‘Deb’ Chubb, 26, uit Dallas, over het moe zijn om jaloers te zijn als Isaiah met andere meisjes was.

Date talk: ‘Ik wil een meisje dat me wil, maar me niet nodig heeft’, zei Jesaja. ‘Maar ook aan het eind van de dag weet ze bij wie ze thuiskomt’

‘Wat als hij en Bria ook een connectie hebben?’ Sidney maakte zich zorgen.

Sydney zei in een biechtstoel dat ze met Isaiah moest praten en hem haar gevoelens moest laten weten.

‘Ik hoop alleen dat het niet te laat is,’ zei Sydney huilend.

Sterke gevoelens: ‘Ik hoop alleen dat het niet te laat is’, zei Sydney huilend

Zeta Morrison, 29, uit Surrey, Verenigd Koninkrijk, vroeg Sydney hoe ze zich voelde.

‘Ik mis hem,’ zei Sydney.

Sydney begon te huilen. Deb en Courtney Boerner, 24, uit Florida, gaven haar een knuffel.

Mady vertelde Chazz op haar date dat ze nog steeds openstond voor het maken van nieuwe connecties. Ze zei dat Andy en Isaiah allebei Sydney wilden.

Nog steeds open: Mady vertelde Chazz op haar date dat ze nog steeds openstond voor het maken van nieuwe connecties

‘Ik wil echt iemands eerste keus zijn,’ zei Mady.

Chazz vroeg vervolgens aan Isaiah of hij op de hoogte was van de kus van Sydney en Andy voor de herkoppeling

‘Dat wist ik niet,’ zei Jesaja.

Nieuwe informatie: ‘Dat wist ik niet’, zei Jesaja

Zeta trok Timmy Pandolfi, 29, uit New York City, apart voor een praatje in de villa.

‘Ik ben heel blij met je,’ zei Timmy. ‘Ik spreek helemaal niet terug wat ik heb gezegd. Ik zie mezelf voor de volle honderd procent bij jou buiten de villa.’

Zeta vroeg haar hoe hij over Bria dacht.

Heel blij: ‘Ik ben heel blij met je’, zei Timmy tegen Zeta. ‘Ik spreek helemaal niet terug wat ik heb gezegd. Ik zie mezelf met jou buiten de villa, 100 procent’

‘Ze is een aantrekkelijk meisje,’ zei Timmy.

‘Ik vertrouw hem,’ zei Zeta in een biechtstoel.

Zeta zei tegen Sereniti dat ze wist dat Bria Timmy kwam halen.

Nieuwe aanwinst: Bria heeft zeker Timmy’s aandacht getrokken

‘Hij zei zeker dat hij zich tot haar aangetrokken voelt,’ zei Sereniti.

‘Timmy jij kleine leugenaar,’ schreeuwde Zeta. ‘Jij running game is dat wat je van plan bent? Joker.’

‘We kunnen het rustig aan doen Timmy,’ schreeuwde Zeta terwijl ze wegstormde. ‘Kijk hoe langzaam je shit nu gaat.’

Luid pratend: ‘We kunnen het rustig aan Timmy aan,’ schreeuwde Zeta terwijl ze wegstormde. ‘Kijk hoe langzaam je s*** nu gaat’

‘Ik zit in de problemen,’ zei Timmy.

Chazz, Bria, Mady en Isaiah kwamen terug van hun afspraakjes. Jesaja stormde weg. Mady vertelde Sydney dat Chazz tegen Isiah had gezegd dat ze had gezien hoe ze Andy kuste op televisie voor de herkoppeling.

‘Jesaja is helemaal niet blij,’ zei Mady.

‘S*** is gewoon nog meer verpest’, zei Sydney in een biechtstoel.

Volgende niveau: ‘S*** is gewoon nog meer verpest’, zei Sydney in een bekentenis

Isaiah zei tegen Andy dat hij wilde praten.

‘Andy staat op het punt een nieuwe te krijgen,’ zei Zeta.

Isaiah vroeg Andy of hij hem iets te vertellen had. Andy wist niet wat hij bedoelde.

Goede vraag: Isaiah vroeg Andy of hij hem iets te vertellen had

‘Snijd de stieren af,’ zei Jesaja.

‘Hebben we gezoend? Ja,’ zei Andy.

‘Waarom heb je me dat in godsnaam niet verteld, bro?’ zei Jesaja. ‘Ik begrijp het verdomme niet, bro.’

‘Bro-code was verdomme vernietigd,’ zei Isaiah. ‘Zoals, ik heb geen f***ing meer respect voor je.’

Code vernietigd: ‘Bro-code was verdomme vernietigd’, zei Jesaja. ‘Zoals, ik heb geen f***ing meer respect voor jou’

Isaiah zei toen tegen Sydney dat hij met haar wilde praten. Hij vroeg haar of ze haar iets te vertellen had. Sydney gaf toe dat Andy haar kuste voor de herkoppeling.

‘Ik ben er niet aan begonnen,’ zei Sydney.

‘Ik verdien dit gebrek aan respect gewoon niet,’ zei Isaiah. ‘Je hebt hem duidelijk tekenen gegeven om dat soort shit te doen.’

Geen respect: ‘Ik verdien dit gebrek aan respect gewoon niet’, zei Jesaja. ‘Je hebt hem duidelijk tekenen gegeven om dat soort dingen te doen’

‘Het spijt me hoe dit allemaal is gelopen,’ zei Sydney. ‘Ik mag je heel graag. Ik mis het om je te knuffelen.’

Sydney beloofde dat ze nooit meer iets voor hem zou verbergen.

Zeta besloot later dat ze zich moest verontschuldigen bij Timmy. Ze vertelde hem dat het respectloos van haar was.

Nooit meer: ​​Sydney beloofde dat ze nooit meer iets voor hem zou verbergen

‘Ik was gewoon heel boos,’ zei Zeta.

Hij accepteerde haar verontschuldiging en ze kusten.

Bria vertelde later aan haar broer Chazz dat ze voelde dat Timmy haar in de gaten hield.

‘Als jij je zo voelt, dan was hij dat,’ zei Chazz.

Het oog: Bria vertelde later aan haar broer Chazz dat ze voelde dat Timmy haar het oog gaf

De volgende ochtend zei Zeta dat ze wist dat Bria Timmy zou proberen te stelen.

Tyler zei in een biechtstoel dat hij een goed gevoel had bij Sereniti, maar dat Mady ook in zijn top drie stond.

Bria en Chazz spraken over hun spelplan.

‘We hebben de macht in handen’, zei Chazz.

Chazz praatte met Sereniti.

Chattijd: Chazz praatte met Sereniti

‘Jij bent zeker degene met wie ik heel graag wilde praten,’ zei Chazz.

‘Ik ben zeker geïnteresseerd om meer over hem te weten te komen,’ zei Sereniti in een biechtstoel.

Bria vertelde Timmy ook dat hij haar aandacht trok.

‘Ik hou van iemand die nederig is, maar die grote lul-energie naar voren brengt,’ zei Bria. ‘En ik heb het gevoel dat jij dat was.’

Populaire man: Timmy trok ook de aandacht van Bria

Sydney en Andy spraken over hun relatie. Ze zei dat ze niet besefte hoe sterk haar gevoelens voor Isaiah waren.

‘Om hem zo van streek te zien, alsof hij me echt in de war bracht,’ zei Sydney. ‘Ik denk dat het me deed beseffen dat ik hem echt leuk vind.’

‘Er zijn geen harde gevoelens,’ zei Andy.

Relatiestatus: Sydney en Andy spraken over hun relatie

Sydney vertelde Isaiah later dat ze niet geïnteresseerd was in Andy.

‘Ik mag je heel graag,’ zei Sydney.

‘Ik heb hetzelfde,’ zei Jesaja.

De twee kusten.

‘Dit windt me op,’ zei Sydney. ‘Je laat mijn vagina tintelen.’

Love Island USA keert woensdag terug op de streamingdienst Peacock.

Grote beslissing: Chazz en Bria moesten beslissen welke koppels uit elkaar zouden gaan