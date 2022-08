Love Island reunion 2022: Tasha admits she’s slept with boyfriend Andrew as Coco awkwardly looks on

Tasha van Love Island gaf toe dat ze eindelijk naar bed is gegaan met vriend Andrew toen het paar op de reünie van de serie op zondag verscheen – terwijl co-ster Coco ongemakkelijk toekeek na het delen van een intiem moment met Andrew tijdens Casa Amor.

Makelaar Andrew veroorzaakte controverse toen hij heel dicht bij Coco kwam terwijl hij eerder in de serie werd gescheiden van Tasha, maar hij en Tasha eindigden op de vierde plaats tijdens de finale van vorige week nadat Andrew duidelijk was geworden over zijn acties tegenover Tasha.

Verwijzend naar de schoonheidssalon-themacode van de Islanders voor seksuele relaties in de villa, vroeg showpresentatrice Laura Whitmore: ‘Is de salon extra druk geweest sinds je thuis bent gekomen?’

Ze voegde aan Tasha toe: ‘Dat zou ik niet vragen, maar je vader zei daar dat het 24 uur per dag open is, dus ik heb het gevoel dat ik die vraag kan stellen.’

De danseres antwoordde: ‘Het is eerlijk om te zeggen dat de volledige set is gedaan’, waarop een extatische Laura vroeg: ‘Ben je blij met je dag in de spa?’

Tasha zei: ‘Oh, ja! Ik heb een paar manicures gehad, weet je? Best een paar! Ik moet er het maximale uithalen!’

Laura wendde zich tot Andrew en vroeg: ‘Heb je ook de volledige behandeling gekregen?’

Hij lachte zenuwachtig: ‘Oh ja, ja, ja’, waarop Laura antwoordde: ‘Ik hoop dat Tasha’s vader hier niet naar kijkt!’

Hoewel Coco niet werd gevraagd om commentaar te geven terwijl Laura met Tasha en Andrew praatte, trok ze een ongemakkelijke uitdrukking terwijl ze in het publiek zat voordat ze het paar een applaus gaf nadat ze hoorde dat ze samen hadden geslapen.

Love Island-fans gingen snel naar Twitter om hun mening te delen op het nieuws van Tasha en Andrew.

Toen ze zich afvroeg waarom Coco niet meer betrokken was bij de chat, gezien haar eerdere interacties met Andrew, tweette een kijker: ‘Wacht, dus waarom werden er geen vragen aan Coco gesteld tijdens de sectie Tasha en Andrew.. #LoveIsland.’

Een andere fan merkte op: ‘Als dit een vorig seizoen was, zou Coco op die bank hebben gezeten met Tasha en Andrew die een ravage aanrichtten! #loveislandreunion.’

Een persoon complimenteerde Coco voor haar steunende klappen voor Tasha en Andrew en tweette: ‘Coco klapt voor Andrew en Tasha. Ik hou van haar #LoveIsland.’

Ondertussen waren niet alle fans onder de indruk van Laura’s manier van vragen stellen, en sommigen eisten dat ze het paar niet ondervroeg over privézaken.

Een persoon schreef: ‘Waarom vraagt ​​Laura naar de salonzaken van Andrew en Tasha????? Bemoei je met je zaken babe #LoveIslandReunion.’

Iemand anders vertelde: ‘De ergste vraag was om Tasha en Andrew te vragen of de salon open was na de villa. Ffs, het zijn geen kinderen en wij zijn geen kinderen, we hebben geen behoefte aan deze kribbige vragen over seks en al het gegiechel bij het woord #loveislandreunion #LoveIsland.’

Een andere kijker schreef: ‘Laura is geobsedeerd door de salonpraat, Tasha en Andrew vormen zo’n schattig stel dat ze er zo prachtig uitziet #LoveIsland #LoveIslandReunion.’

‘Laura vraagt ​​Tasha en Andrew of de ‘salon’ open is… het is erg icky idk #LoveIsland’, schreef een andere fan.

Tasha werd vorige maand ziedend achtergelaten nadat Coco had onthuld dat ze seksueel contact had gehad met Andrew tijdens Casa Amor, wat hem ertoe bracht te beweren dat hij het incident was vergeten.

Coco kon het niet voor zichzelf houden dat Andrew haar had verteld dat hij haar wilde ‘ruïneren’ terwijl hij haar op de borst kuste in het zwembad nadat ze de villa was binnengegaan terwijl zijn voormalige partner Tasha in Casa Amor was.

Tasha schreeuwde tegen Andrew vanaf de andere kant van de villa nadat ze van zijn acties had gehoord, noemde hem een ​​leugenaar en vertelde hem dat hij ‘het verkloot’ had.

Nadat ze Tasha had verteld wat er was gebeurd, ging Coco verder: ‘Veel ontroerend, veel dingen gezegd. Hij wilde me duidelijk neuken.’

Nadat Tasha hem had gevraagd of er nog meer was gebeurd, vervolgde Coco: ‘Nadat hij aan mijn tieten had gezogen en me had verteld dat hij me wilde verpesten? Het was oprecht seksueel gepraat.’

In de Beach Hut zei Tasha: ‘Hij heeft me laten zien hoe hij zou zijn in de buitenwereld en daarvoor ben ik hier niet… Hij heeft het verkloot. Ik ben klaar.’

Coco verontschuldigde zich later bij Tasha en zei: ‘Ik heb het gevoel dat ik dat heb ingehouden. Het is er gewoon uitgekomen. Waarschijnlijk op de verkeerde manier.

‘Ik wil niet huilen, maar ik voel me schuldig.’

Toen werd gezien dat ze Andrew apart nam om hem te vertellen dat ze de situatie aan de groep had onthuld, waarop hij vroeg: ‘Je hebt haar alles verteld?’

Coco zei: ‘Het is misschien weggeglipt, sorry’, waarop Andrew antwoordde: ‘Het is goed, het is wat het is.’

Nadat Tasha Andrew opzij had getrokken om hem te confronteren, zei hij tegen haar: ‘Dus Coco, we hebben duidelijk gezoend in bed of wat dan ook. Ik dacht niet dat er veel meer aan de hand was, maar ze heeft de jongens verteld dat ik haar tieten heb gekust of wat dan ook, haar tieten heb gezogen of wat dan ook.

‘Dat herinner ik me niet eens meer.’

‘Hoe bedoel je dat je dat niet meer weet?!’, vroeg een geschokte Tasha.

‘Er ging veel door mijn hoofd’, zei hij tegen haar.

Eerder op de avond trok Coco Tasha mee voor een meisje-op-meisje-gesprek over wat er in Casa Amor is gebeurd.

Over haar tijd met Andrew gesproken, zei Coco tegen Tasha: ‘Ik denk niet dat je blij zou zijn met sommige dingen die gezegd of gedaan zijn.’

Tasha zei: ‘Hij zei dat het eigenlijk uit woede was, hij zei dat de jongens hem aan het ophitsen waren… Werd er veel gezoend?

‘Made hij opmerkingen alsof je een connectie had?’

Coco antwoordde: ‘Hij was me duidelijk alleen maar stieren aan het voeren. Hij knuffelde en kuste me in het zwembad. Het was gewoon een hele dag heel intens.’

Echter, Tasha en Andrew zetten hun meningsverschillen later opzij nadat hij zijn excuses had aangeboden en ze groeiden weer naar elkaar toe voordat ze op de vierde plaats eindigden tijdens de finale van afgelopen maandag.