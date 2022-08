Love Island finalist Indiyah Polack says Dami Hope is ‘ready’ to be a father as they discuss future

Ze kwamen op de derde plaats tijdens de Love Island-finale van maandagavond.

En Indiyah Polack en Dami Hope hebben hun plannen besproken om samen te gaan wonen en uiteindelijk een gezin te stichten, terwijl ze openden over het leven na de villa.

Het paar won de baby-uitdaging toen ze voor een dag ouders werden op de ITV2-datingshow, en ze hebben toegegeven dat ze in de toekomst kinderen willen hebben.

Couple: Love Island-finalisten Indiyah Polack en Dami Hope hebben hun plannen besproken om samen te gaan wonen en uiteindelijk een gezin te stichten, terwijl ze openden over het leven na de villa

Na de grote finale sprak Indiyah, 23, dat Dami, 26, ‘klaar’ is om vader te worden en zei dat ze het leuk vond om haar partner zo ‘hands on’ te zien met hun ‘baby’ Sienna tijdens de uitdaging.

‘Ik heb het gevoel dat Dami misschien klaar is om vader te worden. Hij is eigenlijk een perfecte vader. Dami zien met Baby Sienna was echt schattig,’ zei ze.

‘Maar kinderen, zeker in de toekomst en het was leuk om te zien dat Dami hands-on was. Ik weet dat hij in de toekomst een geweldige vader zal zijn.’

Het stel begon ook openhartig over hun plannen om samen in Londen te gaan wonen, maar gaf toe dat ze zich niet wilden haasten en eerst elkaars familie wilden ontmoeten.

Toekomst: het paar won de baby-uitdaging toen ze voor een dag ouders werden op de ITV2-datingshow, en ze hebben toegegeven dat ze in de toekomst kinderen willen hebben

‘Ik ga verhuizen naar Londen, maar ik weet niet of we zo snel een eigen huis zullen krijgen,’ zei Dami.

Terwijl Indiyah eraan toevoegde: ‘Niet meteen. We moeten rondkijken, tijd doorbrengen, families ontmoeten en zo, en het doen wanneer de tijd rijp is.

‘Ik heb het gevoel dat het geen probleem zal zijn omdat we zoveel tijd samen hebben doorgebracht en we weten dat we samen kunnen leven.’

Over het ontmoeten van elkaars families gesproken, Dami zei dat hij zich voorbereidde op een nieuwe barbecue van Indiyah’s moeder Dee, nadat ze hem had ondervraagd over zijn Casa Amor capriolen tijdens de Meet The Parents-aflevering.

Ouders: Na de finale sprak Indiyah, 23, dat Dami, 26, ‘klaar’ is om vader te worden en zei dat ze het leuk vond om haar partner ‘hands on’ te zien met hun ‘baby’ Sienna in de uitdaging

Dee en Indiyah’s zus Shak bezocht het paar in de Love Island-villa op de aflevering van zondag, en vroeg Dami naar zijn beruchte drievoudige kus en besluit om samen te werken met Summer Botwe in Casa Amor.

Over het weerzien van Indiyah’s familie na het verlaten van de villa, zei Dami: ‘Ik moet nog steeds naar de barbecue van haar moeder en misschien nog een keer grillen..!’

En het paar bewees dat ze serieus nadenken over hun toekomst samen na acht weken in de Love Island-villa, terwijl ze hintten op een mogelijke verloving in de toekomst.

Over de ring die Dami haar gaf na de Snog Marry Pie-uitdaging, plaagde Indiyah: ‘Het is onze beloftering. Maar nu we echt vriend en vriendin zijn, moet ik wachten op een echte ring…’

Romantiek: het paar begon ook openhartig over hun plannen om samen in Londen te gaan wonen, maar gaf toe dat ze niet wilden haasten en eerst elkaars familie wilden ontmoeten

Maar ze zei dat het misschien moeilijk zal zijn voor een toekomstig voorstel om hun ‘tien van de tien’ laatste date op Love Island waar te maken, waar ze vergezeld werden door Spaanse dansers voor een fiesta.

Indiyah grapte ook dat ze van plan is haar passie voor het spelen van de blokfluit voort te zetten nadat ze de villa had verlaten, nadat ze fans en haar mede-eilandbewoners in de steek had gelaten met haar optreden tijdens de talentenjacht.

Ze grapte: ‘Hopelijk zit ik over een paar maanden in groep tien, ik denk dat ik nu bij beginners ben! Je zult mijn album met blokfluitdingen zien – Indiyah en haar blokfluit!’

Dami en Indiyah eindigden op de derde plaats nadat ze de finale van Love Island 2022 hadden gehaald, met Tasha Ghouri en Andrew Le Page op de vierde plaats.

Romantisch: Indiyah zei dat het misschien moeilijk zal zijn voor een toekomstig voorstel om hun ‘tien van de tien’ laatste date op Love Island waar te maken, waar ze vergezeld werden door Spaanse dansers voor een fiesta

Winnaars! Het waren Ekin-Su Cülcüloğlu en Davide Sanclimenti die als winnaars werden gekroond en de geldprijs van £ 50.000 mee naar huis namen

Gemma Owen en Luca Bish eindigden op de tweede plaats, maar het waren Ekin-Su Cülcüloğlu en Davide Sanclimenti die tot winnaars werden gekroond en de geldprijs van £ 50.000 mee naar huis namen.

Over de overwinning van Ekin-Su en Davide gesproken, Indiyah beschreef het als een ‘welverdiende overwinning’, terwijl Dami hun relatie omschreef als een ‘echt liefdesverhaal’.

Dami zei: ‘Ik heb Davide altijd verteld dat als hij en Ekin weer bij elkaar zouden komen, het een waar liefdesverhaal zou zijn.

‘Ik voel me zoals ze met elkaar zijn, de humor en ze zijn eigenlijk ook heel vermakelijk als koppel. Beiden samen verdienden ze om te winnen.’

Terwijl Indiyah toevoegde: ‘Ik heb het gevoel dat het een welverdiende overwinning is. Hun reizen waren allebei niet gemakkelijk en ze hebben onderweg hobbels gehad, maar de manier waarop ze erin geslaagd zijn om het te overwinnen en hun verschillen opzij te zetten.’

Dami bleef volhouden dat hij ‘echt’ denkt dat de relatie van zijn co-sterren aan de buitenkant zal werken en zei dat het ontroerend was om te zien hoe Davide zich openstelde na hun laatste date.

Over het zelf halen van de finale gesproken, Dami gaf toe dat het ‘behoorlijk surrealistisch’ was, maar zei dat hij dolgelukkig was dat hij zijn ‘happy end’ had gevonden.

‘Ik kwam hier binnen zonder verwachtingen. Ik was zo duizelig en hoopvol voordat ik naar binnen ging en nu ben ik hier met een vriendin. We zijn hier nu en het is een happy end,’ zei hij.

Indiyah voegde toe: ‘Echt blij en verrassend. Ik ben zo dankbaar dat ik zo ver ben gekomen en alles heb gedaan.’

Indiyah vatte hun tijd in de villa samen en zei dat het altijd ‘gemakkelijk’ voor hen voelde om eventuele meningsverschillen of blips te overwinnen terwijl ze gutste dat ze liefde hadden gevonden in de show.

Echte wereld: de cast van Love Island heeft eindelijk hun telefoons terug toen ze terugkeerden naar de echte wereld na de finale van maandagavond

‘Onverwachte reis! We hadden een paar hobbels, maar hoewel we hobbels hadden, was het nooit een strijd’, zei ze.

‘Zelfs toen we blips hadden, voelde het nooit als een karwei. Het voelde gemakkelijk en als we meningsverschillen of meningsverschillen hadden, was het voor ons heel gemakkelijk om het op te lossen en te overwinnen.’

Terwijl Dami eraan toevoegde: ‘Het voelde als de titel van de show – Love Island! We vonden liefde.’

Hun opmerkingen komen nadat de Love Island-cast eindelijk hun telefoons terugkreeg toen ze terugkeerden naar de echte wereld na de finale van maandagavond.

Dami ging dinsdagavond naar zijn Instagramverhalen en onthulde dat zijn telefoon aan hem was teruggegeven terwijl hij en de rest van de finalisten in een nabijgelegen villa verbleven.

Finalisten: Andrew Le Page deelde een Instagram Live waar hij werd vergezeld door Dami en Luca Bish

De Dubliner werd op zijn Stories vergezeld door winnaars Ekin-Su en Davide terwijl ze hun nieuwe fans begroetten.

Dami deelde een Instagram Live waarin hij rondliep op het terrein van de villa, waar hij zei dat de meeste eilandbewoners ‘asociaal’ waren.

Het lukte hem echter om Tasha voor de camera te laten verschijnen terwijl ze naar zijn volgers zwaaide terwijl ze in bed lag.

Ondertussen organiseerde Andrew een snelle Instagram Live vanuit dezelfde villa waar hij werd vergezeld door Dami en runner-up Luca.

De jongens lachten en maakten grapjes terwijl ze zagen hoe Davide en Ekin-Su werden geïnterviewd in de tuin van de villa.

Clip: Dami deelde vervolgens een Instagram Live waarin hij rondliep op het terrein van de villa, waar hij zei dat de meeste eilandbewoners ‘asociaal’ waren

Ekin-Su en Davide werden maandagavond gekroond tot winnaars van Love Island 2022, en stemcijfers hebben onthuld dat ze meer dan de helft van de publieke stemmen hebben behaald.

Zondag en maandag konden kijkers stemmen op hun favoriete koppel om als winnaars gekroond te worden en naar huis te gaan met de £ 50.000 geldprijs – die voor de eerste keer ooit niet werd aangeboden als een ‘split or steal’-deal.

En de definitieve stemcijfers die door ITV zijn vrijgegeven, hebben onthuld dat de fanfavorieten Ekin-Su en Davide, beide 27, maar liefst 63,69 procent van de publieke stemmen behaalden.

Ze wonnen de ITV2-datingwedstrijd met grote schrik, aangezien de nummer twee Gemma Owen en Luca slechts 14,47 procent van de uiteindelijke stemmen van de kijkers binnenhaalden.

Dami en Indiyah, die op de derde plaats eindigden, volgden op de voet met 11,77 procent van de fans die op hen stemden, terwijl de finalisten van de vierde plaats Andrew Le Page en Tasha Ghouri 10,07 procent van de stemmen kregen.

Volgens de cijfers stonden Ekin-Su en Davide stevig aan de leiding met bijna 50 procent van de stemmen van de kijkers, wat ook bewijst dat ze het op één na populairste winnende koppel ooit op Love Island zijn.

Hun verpletterende overwinning werd alleen verslagen door de winnaars van 2018, Dani Dyer en Jack Fincham, die tijdens de finale maar liefst 79,66 procent van de stemmen behaalden.

Love Island: The Reunion, zondag om 21.00 uur op ITV2 en ITV Hub