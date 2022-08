Love Island final: Dami cries during Gemma’s romantic speech to Luca

Hij eindigde dit jaar als derde in Love Island naast vriendin Indiyah Polack.

Maar voordat hij de villa verliet, barstte Dami Hope in tranen uit toen hij luisterde naar de toespraak van medekandidaat Gemma Owen om Luca Bish te beaugen.

De 26-jarige worstelde op dat moment om zijn emoties in bedwang te houden, terwijl fans zich naar Twitter haastten met een fan die zich afvroeg waarom Gemma’s ‘droge’ toespraak hem tot tranen had bewogen.

Love Island 2022 FINAL: Dami Hope barstte in tranen uit toen hij luisterde naar de toespraak van mede-deelnemer Gemma Owen om Luca Bish te beaugen op maandag

Gemma stond voor haar mede-eilandbewoners en zei tegen Luca: ‘Je hebt eigenlijk ook een beetje zachte kant in mij naar boven gehaald, ook al weet ik dat ik soms hard kan werken’.

Terwijl Dami de tranen uit zijn ogen veegde, vervolgde ze: ‘We hebben al zoveel plannen besproken en gemaakt en ik ben echt opgewonden om ze ook buiten te doen, dus kom maar op met ons volgende hoofdstuk.’

Ze eindigde de toespraak met de woorden: ‘kort maar krachtig’ terwijl de muziek aanzwol en zij en Luca naar Dami en Indiyah keken, die beiden de goedkeuring gaven.

Veel kijkers geloofden niet dat Dami’s tranen echt waren na zijn voortdurende problemen met Gemma.

One schreef: ‘U guys [who believed his tears were real] verward af. Dami huilt tranen van geluk bij het besef dat hij na deze nacht niet meer naar Gemma hoeft te luisteren’.

Terwijl een ander zei: Gemma, je toespraak was s*** babes …Hoe huilt Dami?’ samen met ‘Waarom huilt Dami om Gem en Luca?’.

Terwijl een kijker schreef: ‘Niet Dami die huilt bij de meest emotieloze droge toespraak ooit’. Gevolgd door: ‘Haal ZE VAN MIJN SCHERM – DAMY WAAROM HUIL JE?’.

Een ander merkte op: ‘Dami huilt om het stel waarvan hij dacht dat het het minst compatibel was’.

Later op de avond werden Ekin-Su en Davide gekroond tot winnaars van Love Island 2022 en verdeelden ze het prijzengeld van £ 50.000.

Het paar eindigde voor Gemma en Luca, die de tweede plaats behaalden en nipt het geld misliepen, terwijl de bazen besloten om de ‘split or steal’-wending die gewoonlijk aan het einde komt, te laten vallen.

In voorgaande jaren hebben winnaars een envelop gekozen met het prijzengeld of niets ingesloten, waarbij één persoon de £ 50.000 kreeg met de optie om het geld te splitsen of te stelen.

Dit jaar kondigde gastheer Laura Whitmore aan dat ze het geld automatisch zouden delen, aangezien de producenten ervoor kozen om de traditie die al sinds de eerste serie bestaat, te schrappen.

Toen het nieuws werd aangekondigd, sprong emotionele Ekin-Su in de armen van haar beau terwijl ze hun overwinning vierden en sprakeloos riep Davide uit dat hij ‘het niet kon geloven’.

Terugkijkend op zijn eigen ervaring zei Davide: ‘Ik had dit in het begin niet verwacht – ik ben met mijn wederhelft, het is nu als een droom!’

Eerder in het programma kregen Indiyah en Dami de derde plaats op het datingprogramma voor Tasha en Andrew die nipt achter hen eindigden op de vierde plaats.

De vier koppels verzamelden zich in de tuin van de villa voor de live finale georganiseerd door Laura Whitmore, terwijl kijkers wachtten om de winnaars te ontdekken na een acht weken durende run van de ITV2-datingshow.

Laura kondigde aan dat het paar op de vierde plaats was gekomen, zoals Tasha onthulde dat ze heel blij was dat ze de finale had gehaald met haar vriend Andrew.

Andrew besprak zijn ervaring en zei: ‘Voor mij was het moeilijk, het was duidelijk dat ik Tasha leuk vond. Toen de Casa-meisjes kwamen – het was moeilijk, maar ik moest mezelf openstellen en kijken of er een ander verband was. Maar het was nog steeds Tasha.’

