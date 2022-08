Longtime University President’s Legacy: A Diverse New Generation in STEM

“Het was nog niet eerder gedaan in de natie,” zei Dr. Hrabowski. “Mensen dachten dat het niet mogelijk was, omdat ze het niet hadden gezien.”

De twee waren mede-oprichter van het Meyerhoff-programma, dat sindsdien meer dan 1.400 studenten, de meeste Afro-Amerikanen, heeft afgestudeerd in wetenschap en techniek. De afgestudeerden, die financiële beurzen, academische begeleiding, onderzoekservaring en mentoring ontvangen, fanatiek over het hele land naar de meest prestigieuze doctoraatsprogramma’s en prominente onderzoeksruimten.

Er is niet langer een afstudeerkloof tussen zwarte en blanke studenten aan de UMB, maar Dr. Hrabowski wil niet alleen herinnerd worden als de ‘man die zwarten in de wetenschap voortbracht’. Hij is even trots dat de school de eerste zwarte spreker van het Maryland House of Delegates heeft voortgebracht, die ook de eerste vrouw was die die functie bekleedde.

Vanaf het moment dat hij president werd in 1992, was zijn doel het creëren en modelleren van een cultuur van ‘inclusieve excellentie’ – waarin alle studenten worden ondersteund op de manieren die ze nodig hebben om te slagen.

De UMBC-campus is gegroeid van 750 hectare landbouwgrond tot $ 1,2 miljard aan constructie, een apart onderzoekspark met meer dan 120 biotechlabs en cyberbeveiligingsbedrijven. Maar op een recente dag waren het niet de blitse nieuwe gebouwen waar Dr. Hrabowski over gutste. Het was de hoofdstraat van de campus, Academic Row, waar meer dan 100 vlaggen de landen van herkomst vertegenwoordigen van de ongeveer 14.000 studenten van de school.