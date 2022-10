Liverpool vs Man City: Where Premier League showdown could be won and lost

Ontmoetingen tussen Liverpool en Manchester City zijn de meest verwachte wedstrijden in de Premier League-kalender geworden – en ze hebben de afgelopen jaren zelden teleurgesteld.

Neem vorig seizoen, toen de titelrivalen vier doelpunten deelden op zowel Anfield als het Etihad Stadium, de hele tijd klappen uitdeelden en uiteindelijk de buit deelden.

De clash van zondag op Anfield zal een iets andere sfeer hebben. Terwijl City, aangedreven door de doelpunten van Erling Haaland, weer elke centimeter titelkandidaat lijkt, kende Liverpool een trage start.

Ontmoetingen tussen Liverpool en Manchester City zijn echte hoogtepunten van het seizoen geworden

Jurgen Klopp (links) en Pep Guardiola (rechts) zullen zondag weer hun krachten bundelen op Anfield

Ze zouden bij de aftrap gemakkelijk in de onderste helft van de ranglijst kunnen staan ​​en een nederlaag zou hen 16 punten achter City achterlaten, een enorme marge, zelfs op dit relatief vroege moment.

Het is daarom absoluut noodzakelijk dat Jürgen Klopp zijn spelplan in de gaten houdt om de City-moloch van Pep Guardiola te stoppen en zichzelf in de race te houden.

Sportpost neemt een kijkje naar enkele van de tactische gesprekspunten voorafgaand aan de zwaargewichtwedstrijd.

Hoe stop je Haaland?

De vraag van een miljoen dollar onder alle Premier League-managers op dit moment – hoe stop je in hemelsnaam de superproductieve Erling Haaland?

20 goals in zijn eerste 13 City-optredens, waaronder drie hattricks, hebben elk optimistisch idee vernietigd dat de Noor het moeilijk zou hebben om met Engels voetbal om te gaan.

Liverpool hoopt dat Haaland een off-day heeft, of in ieder geval een rustigere middag dan normaal, en ze kunnen wat troost putten uit hun overwinning in de Community Shield in augustus.

Virgil van Dijk van Liverpool en Erling Haaland van City gaan een duel aan tijdens de Community Shield

Haaland had de hele middag slechts 16 aanrakingen en miste kansen die hij nu weg zou leggen. Virgil van Dijk had grotendeels de maat van hem toen Liverpool een marker voor het seizoen neerzette met een 3-1 overwinning.

De keerzijde is echter dat Haaland die middag niet helemaal matchfit was, aangezien hij beperkte trainingstijd had met zijn nieuwe City-collega’s na die verhuizing van £ 51 miljoen van Borussia Dortmund.

Van Dijk, die bij afwezigheid van Joel Matip waarschijnlijk nog een keer met Ibrahima Konate aan de achterkant zal samenwerken, zal dit keer een heel andere Haaland tegenkomen.

De Nederlander heeft dit seizoen af ​​en toe kritiek gekregen vanwege het uitschakelen tijdens wedstrijden of het terugtrekken van tegenstanders en dat zal hij zondag ook niet kunnen.

Er is een oprecht wederzijds respect tussen het paar, die elkaar in het verleden hebben geprezen

Haaland was 19 toen hij scoorde voor Red Bull Salzburg tegen Liverpool op Anfield in de groepsfase van de Champions League in 2019, een tap-in om er 3-3 van te maken nadat hij zich achter Joe Gomez en Trent Alexander-Arnold had geschaard.

In de terugwedstrijd wist Van Dijk Haaland stil te houden toen Liverpool met 2-0 won in Oostenrijk.

Haaland beschreef Van Dijk destijds als de sterkste tegenstander die hij tegenkwam en vorig jaar noemde hij de Nederlander een ‘fysiek monster’.

Haaland scoorde al eerder op Anfield, voor Red Bull Salzburg in de Champions League in 2019

Als blijk van wederzijds respect zei Van Dijk: ‘Haaland is een bijzondere spits, omdat hij zo sterk is. Hij is snel, hij heeft alle eigenschappen om het leven van een verdediger erg moeilijk te maken.’

Haaland is sterk, maar Van Dijk ook en zolang de verdediger dichtbij genoeg blijft, kan hij genoeg van hun duels winnen om de grootste dreiging van City op afstand te houden.

Hij moet echter op zijn hoede zijn voor de mentale fouten die Haaland in staat zouden stellen om achter hem te sluipen of een schot te nemen wanneer hij niet snel genoeg wordt gesloten.

Het wordt zeker de meest fascinerende strijd van de middag.

Haaland zet nieuwe standaarden met 20 goals sinds hij in de zomer bij Manchester City aankwam

Zal de strijd op het middenveld leiden tot een nieuwe formatiewisseling?

Na de trage seizoensstart van Liverpool nam Klopp de radicale beslissing om zijn gebruikelijke 4-3-3-opstelling af te schaffen en te experimenteren.

In de 2-0 thuiszege in de Champions League op Rangers speelde hij een vloeiende 4-2-3-1 die door de extra aanvaller soms leek op een 4-2-4.

Bij Arsenal ging hij opnieuw met de 4-2-3-1-vorm, maar met minder succes omdat ze met 3-2 onderuit gingen.

In de return op Ibrox woensdagavond, een nadrukkelijke 7-1 overwinning, kwam Liverpool op een rij met meer 4-4-2.

Dus de veranderingen hebben gewerkt in Europa, maar kwamen niet uit tegen koploper Arsenal en er moet aan worden herinnerd dat Rangers niet bijzonder sterke tegenstanders zijn.

Klopp’s formatiewissels hadden het wenseffect tegen Rangers, maar niet in het verlies van Arsenal

Op zondag kan Klopp in de verleiding komen om terug te keren naar de traditionele 4-3-3 om City te evenaren en het risico te verkleinen om te worden overspoeld in de allerbelangrijkste strijd op het middenveld.

Guardiola schaamt zich voor de rijkdom van het middenveld – hij zou kunnen gaan met Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Rodri of Ilkay Gundogan op zijn middenveld drie.

In beide meetings vorig jaar ging hij met De Bruyne, Silva en Rodri mee, en het zou je niet verbazen als City zondag bij die combinatie blijft, want die biedt een beetje staal en veel sprankeling.

Liverpool zou er verstandig aan doen om de drie man-tegen-man van City te evenaren, anders riskeert hij geraakt te worden op de counter.

Het was een rampzalige defensieve vertoning in het 3-3 gelijkspel met Brighton dat de overstap bevorderde

Fabinho en Jordan Henderson begonnen bij Ibrox en Thiago kon aan de mix op het middenveld worden toegevoegd.

Let wel, de laatste keer dat het trio samen speelde was het 3-3 gelijkspel met Brighton vorige week, wat Klopp ertoe bracht de tactische veranderingen door te voeren.

Weinig spelers bij Liverpool beleven schitterende seizoenen, maar de 19-jarige Harvey Elliott wel. Met zijn vertrouwen torenhoog, zou hij misschien de troef van Klopp in het peloton kunnen zijn.

Elliott werd de laatste twee competitieduels tegengehouden, maar hij zou graag de kans grijpen om bij City te blijven en hij heeft laten zien dat hij klaar is voor zulke grote gelegenheden.

Harvey Elliott was dolblij dat hij – na een VAR-check – op het scoreformulier stond tegen Rangers

Compensatie voor de geblesseerde Diaz

Liverpool zal alle aanvallende dreigingen nodig hebben die ze kunnen opbrengen om het tegen City op te nemen, dus de knieblessure die Luis Diaz opliep bij Arsenal is een grote klap.

De Colombiaan was het seizoen begonnen met vier goals en drie assists, maar zou nu tot na het WK uitgeschakeld kunnen zijn.

Diogo Jota zou de duidelijke vervanger zijn voor Diaz aan de linkerkant van de aanval, hoewel de Portugees dit seizoen op meer centrale posities is gebruikt.

Zijn prestaties op het gebied van assists waren behoorlijk goed, dus hij zou Liverpool een sprankje moeten kunnen bieden.

Liverpool kreeg opnieuw een blessure toen Luis Diaz afgelopen zondag uitging tegen Arsenal

Darwin Nunez scoorde tegen City in de Community Shield en maakte een einde aan het lange wachten op een doelpunt in de week bij Ibrox.

Liverpool besteedde £ 85 miljoen aan de Uruguayaan om hem te laten presteren in wedstrijden zoals die van zondag en een doelpunt zou sommige vergelijkingen met Haaland stoppen.

Mohamed Salah, die die snelle hattrick scoorde bij Rangers, heeft een uitstekende staat van dienst tegen City en heeft in het verleden vaak voor Liverpools momenten van inspiratie gezorgd.

Mohamed Salah was in niet te stoppen vorm toen hij een snelle hattrick scoorde bij Ibrox

Ondanks het thuisvoordeel van Liverpool, zou je toch verwachten dat City het meeste van de bal zal genieten.

De Reds zullen natuurlijk woest doordrukken, met die harde aanval die begint met Salah, Nunez en Jota in de aanval.

Ze zullen moeten profiteren van de momenten van overwicht die op hun pad komen in het spel en moeten genoeg voorin hebben om City’s achterlijnproblemen te veroorzaken.

Is de afwezigheid van Alexander-Arnold een hulp of een belemmering?

Een andere Liverpool-blessure die zondag afwezig is, is Trent Alexander-Arnold, die zijn enkel verstuikte tegen Arsenal.

Joe Gomez schoot als rechtsback naar binnen voor het duel met Rangers, nadat hij ook Alexander-Arnold had vervangen toen hij vertrok bij de Emirates.

Alexander-Arnold is niet al te goed aan het seizoen begonnen en er is veel kritiek op zijn verdedigende prestaties, hoewel de speler zijn aanvallende dreiging compenseert.

Ook Trent Alexander-Arnold mist het duel met City na een enkelblessure

De competitiebijeenkomst van april in het Etihad was een goed voorbeeld. Alexander-Arnold deed het uitstekend in de voorhoede en speelde een rol bij beide goals van Liverpool, maar hij schakelde uit om Gabriel Jesus op de achterste paal te laten scoren.

Het zou zondag waarschijnlijk een soortgelijk verhaal zijn geweest, dus het is waarschijnlijk dat Gomez Liverpool wat meer defensieve stabiliteit zal bieden om de dreiging van City in te dammen.

Maar hij zal niet hetzelfde slagbereik en oversteekvermogen kunnen bieden als de man die hij heeft vervangen.

Per saldo kan het echter een verhulde zegen zijn dat Alexander-Arnold er uit ligt, aangezien Liverpool er nog steeds kwetsbaar uitziet in de verdediging en City hen vanuit alle hoeken zal aanvallen.

De verdediging van de rechtsback liet dit seizoen tot nu toe soms te wensen over

De psychologische strijd winnen

De mindgames voorafgaand aan deze wedstrijd begonnen toen Klopp zei dat ‘niemand in de wereld het aankan’ met Haaland op dit moment.

Het was een beproefde truc van de Reds-baas om een ​​beetje de druk van zijn spelers af te leiden voorafgaand aan een grote wedstrijd. Eerder in de campagne was hij ook lovend over Arsenal en Man United.

Het feit dat Liverpool in de middenmoot staat, stelt hun manager in staat om alle druk op City te leggen voor deze.

Klopp zou graag zien dat City een vals gevoel van veiligheid krijgt en gelooft dat de krachten van zijn team nu zijn afgenomen.

In werkelijkheid is het onwaarschijnlijk dat Guardiola daarin trapt. Ongeacht waar Liverpool in de rangschikking staat, een bezoek aan Anfield is altijd een van de zwaarste wedstrijden van het seizoen.