LIV Golf beschuldigt Tiger Woods van het aanvallen van ‘jongere golfers’ en ‘het bieden van PGA Tour’

LIV Golf beschuldigde de PGA Tour ervan dat Tiger Woods spelers ‘openbaar bekritiseerde’ omdat ze zich bij de door Saoedi-Arabië gesteunde ontsnapping hadden aangesloten.

De beschuldigingen werden geuit in gerechtelijke documenten die aanvankelijk waren ingediend door 11 LIV Golf-rebellen, hoewel Carlos Ortiz sindsdien zijn naam heeft ingetrokken, als onderdeel van een antitrustrechtszaak die vorige week tegen de PGA Tour was aangespannen.

De 10 overgebleven spelers, waaronder Phil Mickelson, Bryson DeChambeau en Ian Poulter, werden geschorst door de PGA Tour omdat ze deelnamen aan de controversiële LIV Golf Series en hebben beweerd dat ze worden gestraft voor het spelen in de ontsnappingstoernooien.

In de rechtszaakingediend op 3 augustus, beschuldigden de aanklagers de PGA Tour ervan de 46-jarige ertoe te brengen ‘zijn bod te doen’ door zijn collega-professionals publiekelijk aan te vallen.

Er stond: ‘De Tour zorgde er ook voor dat Tiger Woods zijn best deed en golfers – vooral jongere golfers – publiekelijk bekritiseerde omdat ze zich bij LIV Golf hadden aangesloten door te suggereren dat ze nooit in The Masters, The Open of andere Majors zouden spelen en geen OWGR-punten zouden verdienen. ‘

De 15-voudig grote kampioen sprak zich uit tegen LIV Golf voorafgaand aan de 150e Open in St. Andrews in juli, toen hij de Saoedische rebellen te lijf ging omdat ze de sport ‘de rug toekeerden’.

‘Ik ben het niet eens met degenen die naar LIV zijn gegaan, ik denk dat ze de rug hebben gekeerd naar wat hen in staat stelde om deze positie te bereiken,’ begon hij. ‘Sommige spelers hebben nog nooit de kans gehad om te spelen op een van de tours.

‘Ze zijn rechtstreeks van de amateur-rangen naar die organisatie gegaan en hebben nooit echt de kans gehad om te voelen hoe het is om een ​​schema te spelen of in grote evenementen te spelen.

LIV Golf beschuldigde Tiger Woods (hierboven) schijnbaar van het optreden als spreekbuis voor de PGA Tour

Phil Mickelson (links) en Bryson DeChambeau (rechts) zijn een van de 11 LIV Golf-spelers die een antitrustzaak aanspannen tegen de PGA Tour nadat ze zijn geschorst wegens deelname aan de ontsnappingsreeks

‘Sommige van deze spelers krijgen misschien niet eens de kans om in grote kampioenschappen te spelen. Dat is een mogelijkheid. Ze zullen hier nooit de kans krijgen om dit te ervaren. Loop over de fairways bij Augusta National.

‘Ik begrijp het niet. Wat doen deze spelers voor gegarandeerd geld, wat is de prikkel om te oefenen? Wat is de prikkel om naar buiten te gaan en het in de modder te verdienen?

‘Je krijgt gewoon veel geld vooraf en speelt een paar evenementen en speelt 54 holes.

‘Ze draaien schelle muziek. Ik begrijp 54 holes voor de Senior Tour. De jongens zijn ouder en een beetje meer in de war. Als je jong bent, horen daar 72-gatentesten bij. Vroeger hadden we 36-holes play-offs voor majors.

Woods was de meest prominente speler die zich uitsprak tegen de door Saoedi-Arabië gefinancierde serie

‘Ik zie alleen niet in hoe dit op de lange termijn positief is. Het zou triest zijn om te zien dat sommige van deze jonge kinderen nooit de kans krijgen om over dit heilige terrein te lopen en in deze majors te spelen.’

De rechtszaak van de overlopers beweerde dat de opmerkingen van Wood ‘een echo waren van eerder bewijs dat aangeeft dat de Tour de Majors onder druk bleef zetten om zich aan te sluiten bij de onwettige groepsboycot van de Tour om LIV Golf uit te sluiten en spelers te straffen die in LIV-evenementen speelden.’

De organisatoren van het Masters-toernooi werden er ook van beschuldigd zich aan te sluiten bij de PGA Tour en twijfel te zaaien bij professionals dat ze zouden worden uitgesloten van toekomstige grote toernooien op Augusta National als ze lid werden van LIV Golf.

‘Augusta National, de promotor van The Masters, heeft meerdere acties ondernomen om aan te geven dat het op één lijn ligt met de PGA Tour, waardoor er twijfel is ontstaan ​​bij professionele topgolfers of ze zouden worden uitgesloten van toekomstige Masters-toernooien’, staat in de rechtszaak.

De antitrustzaak beweerde ook dat Augusta National-functionarissen (foto voorzitter Fred Ridley) twijfel hadden gezaaid onder overlopers dat ze niet zouden mogen spelen op de Masters

‘Om te beginnen zijn de banden tussen de PGA Tour en Augusta National diep. De acties van Augusta National geven aan dat de PGA Tour deze kanalen heeft gebruikt om Augusta National onder druk te zetten om zijn biedingen uit te voeren.

‘Bijvoorbeeld in februari 2022 dreigden vertegenwoordigers van Augusta National om spelers van The Masters uit te nodigen als ze lid zouden worden van LIV Golf.’

Greg Norman, CEO van de ontsnappingsserie, onthulde dat LIV Golf probeerde Woods over te nemen met een mega-geldaanbod.

Norman, een tweevoudig grote kampioen, verscheen vorige week op Fox News’ Tucker Carlson Show en sloeg terug op de rivaliserende tour toen hij de PGA Tour beschuldigde van het blijven aannemen van sponsorgeld van Saoedische geldschieters.

Toen Carlson vroeg of het bod van $ 700-800 miljoen aan Woods dat hij had zien rondzweven correct was, bevestigde Norman dat het bedrag ‘ergens in die buurt’ was.

LIV Golf CEO Greg Norman (links) onthulde dat ze Woods probeerden te bemachtigen met een enorm aanbod

‘Dat aantal was er al voordat ik CEO werd’, gaf Norman toe. ‘Dat nummer is er geweest, ja.

‘Tiger is een naaldverhuizer. Dus je moet natuurlijk naar het beste van het beste kijken. De oorspronkelijk benaderde tijger voordat ik CEO werd, dus ja, dat aantal ligt ergens in die buurt.’

Woods kwam echter niet in de verleiding om de PGA Tour de rug toe te keren en toen hij vorige maand op St Andrews sprak, was hij net zo vernietigend voor Norman als voor de serie, en riep hij de Australiër rechtstreeks uit.

‘Ik weet waar de PGA Tour voor staat, wat het ons heeft gegeven: het vermogen om onze carrières na te jagen, de trofeeën waarvoor we spelen en te verdienen wat we krijgen en de geschiedenis die deel uitmaakt van dit spel’, zei hij.

Norman bevestigde dat 2019 Masters-kampioen Tiger Woods $ 700-800 miljoen werd aangeboden om mee te doen

‘Ik weet dat Greg in het begin van de jaren negentig probeerde te doen wat hij nu doet. Het werkte toen niet en hij probeert het nu te laten werken. Ik zie nog steeds niet in hoe dat in het belang van de game is.

‘Alle bestuursorganen, de PGA Tour, de European Tour, alle majors – we zien het allemaal anders dan Greg.’

Drie van de eisers, Talor Gooch, Matt Jones en Hudson Swafford, vroegen om een ​​tijdelijk straatverbod om deze week in de FedEx Cup Playoffs van de Tour te mogen spelen.

Het trio was echter niet succesvol in hun poging dinsdag, aangezien een federale rechter voor het noordelijke district van Californië de uitspraak van de PGA Tour bevestigde dat Gooch, Jones en Swafford niet konden deelnemen aan de evenementen.

Bezorgde WhatsApp-berichten van de Spaanse professional Sergio Garcia, die ook van boord sprong om zich bij LIV Golf aan te sluiten, werden onthuld als onderdeel van de rechtszaak.

Berichten tussen Sergio Garcia (links) en LIV Golf CEO Norman (rechts) zijn onthuld

In de berichten van de Masters-kampioen van 2017 aan Norman stond dat sommige sterren ‘in hun broek zaten’ over de dreiging van een schorsing van de PGA Tour vanwege hun deelname aan LIV Golf.

‘Ik wilde gewoon zien hoe het met de League gaat, want het lijkt erop dat veel van die jongens die er vorige week dol op waren en er enthousiast over waren, nu in hun broek aan het schijten zijn’, luidde het bericht van Garcia. op 11 februari, zoals onthuld door Golf tijdschrift.

Norman antwoordde: ‘Morgen. Gaat allemaal heel goed. Ik heb het witte geluid van in hun broek neuken niet gehoord. Naar wie verwijst u zodat ik een controle kan uitvoeren?’

Garcia sprak zijn vrees uit dat een aantal van de ‘jongere’ spelers met succes ‘bang’ waren geworden door de PGA Tour.

‘Als je namen hebt, kan ik contact met ze opnemen,’ antwoordde Norman.

Garcia verklaarde dat sommige sterren ‘in hun broek zaten’ omdat ze werden verbannen uit de PGA Tour

‘Wat de Tour betreft, als ze spelers zouden verbieden, hadden ze dat al gedaan. Ze weten dat ze geen actie kunnen ondernemen buiten verbale dreigementen. Als je ze kunt krijgen of een speler die wordt bedreigd om het te krijgen [in writing] fantastisch. Bedankt.’

Zijn bericht luidde: ‘Het is officieel. Tour heeft onze managers deze week verteld dat wie tekent bij de League, geschorst is[ned] uit de Tour voor het leven! Ik weet niet hoe we genoeg goede spelers krijgen om lid te worden van de League Under [these] conditie. Wat denk je.’

Maar chef Norman maakte zich geen zorgen en verzekerde Garcia dat de PGA Tour die straf niet kon opleggen.

‘Ze kunnen je geen dag verbieden, laat staan ​​leven,’ antwoordde hij. ‘Het is een oppervlakkige dreiging. Vraag hen om het op schrift te stellen aan jou of een andere speler. Ik wed dat ze dat niet doen. Ik ben blij voor iedereen om met ons juridische team te praten om beter te begrijpen dat ze geen kans hebben om af te dwingen.

Whatsapp-berichten zijn ontdekt in een rechtszaak, ingediend door 11 LIV Golf-overlopers. Norman stelde Garcia gerust dat de PGA Tour ze niet kon verbieden

‘Wie zei dat er een levenslang verbod zou komen? En aan wie? Jij? Of uw makelaar? Wat zeggen ze specifiek? Belangrijk om deze feiten te kennen. Ik zal ook iets halen om je te laten zien waarom ze dat niet kunnen.’

Garcia legde uit waar de dreiging vandaan kwam en uitte zijn twijfel of hij het wel op schrift kon krijgen.

‘De commissaris had een ontmoeting met de 5 of 6 grootste agentschappen van golfmanagers, inclusief de mijne, en vertelde hen eerst dat als een van hun spelers had getekend bij de [LIV] competitie, dat ze de kamer moesten verlaten en daarna spraken ze over wat de… [PGA Tour] gaat doen in de toekomst en dat wie tekent met [LIV] zij zouden zijn [banned] van de [PGA Tour] voor het leven. Ik zou het graag op schrift krijgen, maar ik betwijfel of ze dat zullen doen’, schreef de Spanjaard terug.

Ondanks de geruststelling van Norman, gaf PGA Tour-commissaris Jay Monahan een memo aan alle leden 30 minuten nadat de eerste tee-shots op het inaugurele LIV Golf-evenement waren geraakt, waarin hij hen informeerde dat spelers die deelnamen aan het toernooi in St. Albans, VK, waren geschorst.