Lingerie expert reveals the best bra for every different breast shape  

Winkelen voor de perfecte bh kan intimiderend en frustrerend zijn, vooral als je probeert de perfecte maat, de juiste hoeveelheid vulling en iets te vinden waardoor je er op je best uitziet en je goed voelt.

En om de zaken nog meer in de war te brengen, is het vinden van de juiste bh meer dan alleen de juiste cup- en borstmaat pakken.

Als je op zoek bent naar de perfecte bh, kun je gemakkelijk overweldigd raken door de tientallen opties, waaronder strapless bh’s, multiway, converteerbaar, volledige dekking en de lijst gaat maar door. enz.

En als je in de war raakt voordat je de kassa bereikt, lingerie-expert en oprichter van BH’s en honingis Nicola Crooks, uit San Diego, Californië, te hulp gekomen.

Nicola nam toe TikTok om de verschillende bh’s die voor zes verschillende borstvormen werken te helpen afbreken.

Nicola, die regelmatig video’s plaatst over alles wat met lingerie te maken heeft, liet haar meer dan 50.000 volgers zien dat er zoveel meer is dan de juiste cupletter en het juiste bandnummer bij het kopen van een beha.

In haar video, die meer dan 8,6 miljoen views verzamelde, legde de lingerie-expert uit met welke beha’s je borsten er op hun best uitzien en hoe je je lichaam beter kunt begrijpen op basis van verschillende borstvormen.

Nicola Crooks, lingerie-expert, ging naar TikTok om te delen welke bh’s werken voor elke boobvorm en deelde dat als je de borstvorm hangend hebt, je een balconette-bh moet dragen

Welke bh geeft jou de mooiste look? Nicola’s gids voor het vinden van de perfecte lingerie voor je borsten Hangende borsten (groter aan de onderkant): balconette-bh

Zijwaartse borsten (meer weefsel aan de zijkanten): duikbeha

Asymmetrische borsten: kanten bh met stretch aan de zijkant

Klokvormige borsten (smaler aan de bovenkant): duikbeha

Atletische of kleinere borsten: push-up bh

Ronde borsten: beha’s met volledige dekking

Pendulous borsten: Balconette-bh’s zijn de MVP

Voor hangende borsten, of borsten die groter zijn aan de onderkant en ondieper aan de bovenkant, raadt Nicola een volledig bedekkende bh of een balconette bh aan.

Hangende borsten hebben meestal naar beneden gerichte tepels en een algemeen langwerpige vorm.

Nicola liet zien dat een volledig bedekkende bh je hele borst bedekt, een balconette bh valt wat lager uit en helpt je borsten omhoog te duwen.

In een interview met BuzzFeedzei Nicola dat het ‘normaal’ was dat borsten in verschillende vormen en maten kwamen.

‘Beha’s zijn in principe gebouwd voor deze ronde borstvorm. Dus vaak bereid je jezelf voor op mislukking.’

Ze legde uit dat je je eigen borstvorm kunt bepalen door je borsten in de spiegel te bekijken en zowel hun vorm als je tepelplaatsing op te merken.

Ze merkte op dat het ook belangrijk is om de juiste bh-maat en pasvorm te weten en zei: ‘De ideale manier om je maat te krijgen, is door je bandmaat (dat is je ribbenkast) te meten en dan het volste deel van je borsten in je beste- passende bh.

‘Als je die twee maten eenmaal hebt, [you can] bepaal ongeveer wat je bandmaat is, en wat je cupmaat is.’

Nicole legde uit dat ze voor zijdelingse borsten een duikbeha aanbeveelt met een lager midden of een bh met meer zijsteun

Zijwaartse borsten: sluit de opening met duikbeha’s

Nicole legde uit dat ze voor opzij geplaatste borsten of ‘oost-west-borsten’ – dit zijn sets waarbij het borstweefsel aan de zijkanten ligt – een duikbeha aanbeveelt met een lager midden of een bh met meer zijsteun.

Zijdelingse borsten hebben vaak een grotere opening tussen de borsten en leggen meer van je borst of ribbenkast bloot.

Deze set borsten heeft vaak te maken met je torso en ribbenkast, waardoor het lastig is om de perfecte cupmaat te vinden.

Maar Nicole liet zien dat je met een plunge-bh nog steeds van je borsten kunt houden en je krachtig kunt voelen.

Ze voegde eraan toe: ‘Als je je borstvorm niet weet, ontstaat er alleen maar het probleem dat je niet in de juiste bh-stijl kunt komen.

‘Omdat niet alle bh’s gelijk zijn gebouwd, worden ze gebouwd afhankelijk van je vorm. Pas je niet in dat ideaal, dan worstel je.

En dat is wat niemand je ooit vertelt: That [the problem] jij bent het niet. Het probleem zijn de merkfabrikanten die beha’s bouwen op basis van dit achterhaalde concept.’

Voor asymmetrische borsten – waarbij de ene borst groter is dan de andere – raadt Nicola aan om een ​​zijvormer aan de kleinere kant te gebruiken

Asymmetrische borsten: egaliseer je borsten met kanten bh’s met stretch

Borsten met twee verschillende maten komen veel vaker voor dan veel mensen denken en Nicola brak de beha’s die ontworpen zijn voor asymmetrische borsten, verdrinkt.

Voor asymmetrische borsten – waarbij de ene borst groter is dan de andere – raadt Nicola aan om een ​​zijvormer aan de kleinere kant te gebruiken.

Ze raadt ook aan om beha’s te gebruiken die zijn ontworpen om uit te rekken met stoffen om de natuurlijke vormen van je borsten te omlijsten, of beha’s in contourstijl die verwijderbare inzetstukken hebben, zodat je een inzetstuk aan de kleinere kant kunt toevoegen om het te egaliseren.

De lingerie-expert raadt aan om altijd de maat van de grotere borsten te nemen, zodat je aan de kleinere kant een zijvormer kunt gebruiken.

Nicola voegde eraan toe dat bh’s van stretchkant, bh’s met elastische panelen langs de boven- en onderkant van de bh voor extra ondersteuning, een andere geweldige optie zijn voor asymmetrische borsten.

Ze raadt aan om drie verschillende beha’s van hetzelfde merk te kopen die dezelfde maat hebben om de beste pasvorm te vinden.

Ze voegde eraan toe dat de beste manier om ervoor te zorgen dat je beha goed past, is door de bandtest te gebruiken.

Om de bandtest uit te voeren, moet u ervoor zorgen dat u twee vingers onder de band van de beha kunt passen en dat deze niet te strak of te los zit.

Als je klokvormige borsten hebt, raadt Nicola je aan om duikbeha’s of een volledig bedekkende beha met stretchkant te proberen

Klokvormige borsten: geef je borsten een extra niveau van oomph met duikbeha’s

Klokvormige borsten worden meestal aangetroffen bij mensen met meer borstweefsel en zijn meestal smal aan de bovenkant en vol aan de onderkant.

Als je klokvormige borsten hebt, raadt Nicola je aan om een ​​diepuitgesneden beha of een volledig bedekkende beha met stretchkant te proberen.

Klokvormige borsten zijn volumineus aan de onderkant en je moet op zoek gaan naar een beha die je een comfortabele hoeveelheid bedekking en lift geeft.

Deze borstvorm vereist meestal een beha met een goede structuur en een behoorlijke hoeveelheid volume aan de bovenkant van je borsten.

Daarom raadt Nicola aan om een ​​balconette- of duikbeha te gebruiken, omdat deze je meer volume geeft aan de bovenkant van je borsten.

‘Je wilt ook rekening houden met waar de draadjes op het borstweefsel zitten. Een probleem dat ik veel zie, is dat de cups mensen denken dat de cups passen, maar dat de beugels aan de zijkanten zich in het borstweefsel graven.

‘Je moet goed kijken en ervoor zorgen dat de draden echt op de ribbenkast zitten, en niet op het delicate borstweefsel’, vertelde ze aan BuzzFeed.

Voor kleinere of ‘atletische’ borstvormen, die meestal een bredere set zijn met minder weefsel en meer spieren, raadt Nicola een plunge- of push-up-bh aan

Atletische borsten: geef je borsten een volumineuze look met push-up bh’s

Voor kleinere of ‘atletische’ borstvormen, die meestal een bredere set zijn met minder weefsel en meer spieren, raadt Nicola een plunge- of push-up-bh aan.

Mensen met kleinere borsten hebben vaak moeite om de perfecte bh te vinden die hen het juiste volume, perfecte pasvorm en comfort geeft. Daarom raadt Nicola een push-up bh aan.

Een push-up bh zal helpen om je borsten te accentueren en ze omhoog en samen te trekken om ze er volumineuzer uit te laten zien.

Nicola werd geïnspireerd om tips te posten om de perfecte lingerie op haar TikTok te vinden nadat ze tijdens de pandemie haar eigen boetiek had gesloten en al snel het gebrek aan educatieve bh-inhoud op sociale media opmerkte.

‘[Bras] zijn een van die dingen waar niemand over praat,’ zei Nicola.

Ze vertelde BuzzFeed dat ze besloot om online te gaan nadat haar winkel een groot aantal retourzendingen begon te zien.

‘We merkten dat zoveel mensen gewoon worstelen met hun bh-maat. En [we would read] de retourmelding: ”Ik ben een 38 D, maar dit past niet.” Mensen hadden nog steeds hulp nodig. Dus daar is het idee vandaan gekomen.’

Nicola raadt een volledig dekkende duikbeha aan voor ronde borstvormen als je een ultraflatteuze pasvorm wilt

Ronde borsten: zeg ja tegen duikbeha’s met volledige dekking

Ronde borsten hebben een gelijke hoeveelheid volheid aan de boven- en onderkant en zijn meestal volledig rond.

En hoewel de meeste stijlen goed werken voor deze vorm, raadt Nicola een volledig dekkende duikbeha aan voor deze borstvorm als je een ultraflatterende pasvorm wilt.

De sleutel tot het vinden van de beste beha voor deze vorm is niet structuur, maar ondersteuning en dekking.

Aangezien je met veel verschillende stijlen goed uit de voeten kunt als je ronde borsten hebt, kies je voor iets waar je je het beste in voelt en waarin je je het prettigst in voelt.

Nicola’s video heeft de aandacht getrokken van miljoenen kijkers die zich gefrustreerd voelden tijdens het winkelen voor een beha en de lingerie-expert is geraakt door de steun die ze heeft gekregen.

Ze zei tegen BuzzFeed: ‘Ik ben zo gepassioneerd door beha’s en het passen van beha’s, en ik vind dat iedereen een beha zou moeten hebben die past, ongeacht de maat.’

Haar TikTok-video ontving duizenden reacties van vrouwen die al jaren moeite hebben met het vinden van de perfecte bh en bedankten haar voor het eindelijk uitleggen hoe je zonder gedoe de juiste pasvorm krijgt.

Haar TikTok-video ontving duizenden reacties van vrouwen die haar bedankten voor het eindelijk uitleggen hoe je zonder gedoe de juiste pasvorm krijgt

‘Dit is juist handig. ik weet niet precies hoe ik de mijne moet classificeren, maar het is in ieder geval logisch waarom zoveel vormen niets voor mij doen’, schreef een gebruiker.

Een andere gebruiker voegde toe: ‘Bedankt voor uw service mevrouw.’

‘Dit is eigenlijk zo nuttig, bedankt’, zei een gebruiker.

Een gebruiker merkte op: ‘Dit is de beste video.’

Een ander voegde toe: ‘Ik had dit zo hard nodig.’