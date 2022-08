Linda Evangelista offers up-close look at her ‘deformed’ face for Vogue video

Linda Evangelista bekeek haar ‘misvormde’ gezicht van dichtbij terwijl ze de inhoud van haar Birkin-tas voor Vogue leegmaakte – nadat ze op de omslag van het tijdschrift was verschenen met haar kin en nek dichtgeplakt.

Het 57-jarige model zei eerder dat haar gezicht ‘brutaal misvormd’ was, waardoor ze er ‘onherkenbaar’ uitzag nadat ze last had van een zeldzame reactie op een vetbevriezingsprocedure die bekend staat als CoolSculpting.

Evangelista bracht de afgelopen zes jaar ‘ondergedoken’ door – maar nu heeft ze fans een nieuwe glimp van zichzelf gegeven in een gloednieuwe video die is geplaatst op Vogue’s YouTube-account op donderdag, waarin ze de inhoud van haar tas onthulde.

Haar Hermès Birkin-tas uit 1985, waarvan ze zei dat ze haar cadeau had gedaan, was gevuld met dingen als een gezichtsmasker, doekjes, een pen en handdesinfecterend middel – omdat ze zei dat ze een ‘germafoob’ was – evenals schoonheidsproducten zoals Pat McGrath-lippenstift , Chanel-handcrème en Guerlain-parfum.

De catwalk-koningin herinnerde zich dat ze verliefd was geworden op de tas nadat ze hem in de Hermès-winkel had ontdekt, en zei dat hij op de ‘bovenste, bovenste plank’ lag met ‘stof’ eroverheen.

Toen ze begon dingen uit de handtas te halen, onthulde ze een bril, zeeziekte-bandjes, een veganistische shake, twee pakken Italiaanse kaarten, een noodpillenpakket en haar iPhone – die ze zei te gebruiken om ‘op sociale media te ploeteren’ ‘ en ‘volg haar kind.’

Ze heeft een dochter, Augustin James Evangelista, die ze in 2006 verwelkomde met de Franse zakenman François-Henri Pinault.

‘Je weet hoe neurotisch ik ben, ik ben op alles voorbereid’, grapte ze terwijl ze het had over de spullen die ze in haar tas bewaart.

‘Ik ben thuis voorbereid op de dag des oordeels. Als ik op pad ben, lachen mensen me uit met alles wat ik bij me heb. Maar als je iets nodig hebt, ik heb het hier. Alles wat zich voordoet, ik heb je gedekt.’

In een klein apart make-uptasje had ze verschillende Pat McGrath-producten zoals lippenstift, blush en lippotloden, evenals tal van verschillende nagellakken.

Een kleine Hermes-pochette bevatte nog meer dingen zoals haarspelden, een handspiegel (die ze naar eigen zeggen al 30 jaar had), AirPods, een kam, een Mason Pearson-borstel en haar sleutels.

De sleutels zaten aan een Tiffany-ketting, ze zei dat ze kreeg vlak nadat haar dochter was geboren en nu ‘uit elkaar valt’.

Elders in de tas zat een fles Erasa-vochtinbrengende crème, die ze omschreef als ‘haar alles’, en een kleine Comme des Garcons-portemonnee; ze hield de inhoud van de portemonnee geheim en voegde eraan toe: ‘Je kunt je alleen maar voorstellen wat erin zit.’

Ze droeg ook een grijze vissershoed, die ze naar eigen zeggen ‘in elke kleur’ ​​heeft omdat ze lijdt aan een aandoening die melasma wordt genoemd, waardoor het erg belangrijk is om haar huid tegen de zon te beschermen.

‘Ik heb melasma, dus ik ga niet in direct zonlicht,’ legde ze uit. ‘Dus ik heb mijn hoed altijd bij me. Ik ben zeer, zeer groot in zonveiligheid, zelfs in de winter.’

Melasma kan donkere, verkleurde plekken op uw huid veroorzaken en wordt meestal veroorzaakt door hormonale veranderingen of blootstelling aan de zon.

De operatie was bedoeld om haar vetcellen te verminderen, maar in plaats daarvan werden ze groter – wat resulteerde in het ontwikkelen van ‘uitstulpingen’ over haar hele lichaam, als gevolg van een aandoening die paradoxale vethyperplasie wordt genoemd.

Terwijl ze de shoot besprak in een video achter de schermen, gaf ze toe dat haar kaak en nek er ‘in het echt’ niet zo uitzien en dat visagist Pat McGrath tape en elastieken moest gebruiken om haar gelaatstrekken terug te trekken, wat ze bedekte met sjaals en hoeden

PAK is een zeldzame bijwerking van cryolipolyse, die is gemeld bij 0,0051 procent van de 1,5 miljoen CoolSculpting-procedures die wereldwijd zijn uitgevoerd.

Sindsdien heeft ze twee liposuctie-operaties ondergaan in een poging het probleem op te lossen, en in februari kondigde ze aan dat ze klaar was met leven in ‘schaamte’.

Nu keerde ze onlangs terug naar het modellenwerk – en ze zag er onberispelijk uit op de cover van het septembernummer van de Britse Vogue.

Ze legde uit dat ze nog steeds ‘probeert van zichzelf te houden’ nadat ze ‘zo depressief’ was geworden na de foutieve procedure, en dat het gebruik van de tape haar ‘onzekerheden’ oplost, zodat ze zich zelfverzekerd kon voelen terwijl ze ‘deed wat ze het liefste doet’. doe’ weer.

Ze legde uit: ‘Dat is niet mijn kaak en nek in het echte leven – en ik kan niet overal rondlopen met tape en elastieken. Ik probeer van mezelf te houden zoals ik ben.

‘Maar voor de foto’s… Kijk, voor foto’s denk ik altijd dat we hier zijn om fantasieën te creëren. We creëren dromen. Ik denk dat het is toegestaan. Al mijn onzekerheden worden opgevangen in deze foto’s, dus ik moet doen wat ik het liefste doe.’