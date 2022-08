Liefde Eiland Jazmine Nichol was ‘oncontroleerbaar overgeven’ en werd ‘blauw’ en als sepsis ontwikkeld

Jazmine Nichol heeft onthuld dat ze nu stabiel is na het ontwikkelen van sepsis.

De Love Island-ster, 21, ging vrijdag naar haar Instagram-verhalen, waar ze een update plaatste over haar angstaanjagende gezondheidsangst, en toegaf dat ze ‘geluk had dat ze nog leefde’ nadat ze fans eerder had verteld dat ze met spoed naar het ziekenhuis was gebracht voor een spoedoperatie.

De nachtclubmanager – die beroemd werd als een Casa Amor-bom – onthulde dat ze ‘ongecontroleerd braakte’ en ‘blauw/grijs’ werd en dat sepsis zich ontwikkelde binnen enkele minuten nadat ze met spoed naar de SEH werd gebracht voor een spoedoperatie.

Eerder deze week deelde Jazmine een foto van zichzelf die was aangesloten op een infuus terwijl ze op een ziekenhuisbed lag en onthulde dat ze een operatie had ondergaan nadat ze ‘echt onwel’ was geworden met – wat op dat moment was – een mysterieuze ziekte.

Jazmine schreef: ‘Ik wil allereerst iedereen bedanken voor hun bezorgdheid over mijn gezondheid de afgelopen week en iedereen laten weten wat er is gebeurd.

‘Ik werd dinsdagochtend in de vroege uurtjes onwel en werd later die dag naar het ziekenhuis gebracht. Terwijl ik wachtte om gezien te worden, verslechterde mijn toestand snel tot wat ik nu weet dat het sepsis is.

‘Zonder het snelle denken en handelen van een medewerker die had gemerkt hoe onwel ik was geworden, had het heel anders kunnen zijn.

‘Binnen enkele minuten was ik blauw/grijs van kleur en moest ik ongecontroleerd overgeven. Mijn bloeddruk was 70/30. Op dat moment vertelden de artsen mijn familie dat ik ernstig ziek was.

‘Ik had het geluk dat ik de meest geweldige zorg kreeg en werd snel aangesloten op IV’s met antibiotica en vloeistoffen. Uit bloedresultaten bleek dat ik sepsis had ontwikkeld – zo snel dat het binnen enkele minuten gebeurde.

Op een tweede bericht vervolgde de realityster: ‘Sepsis is een zeldzame maar ernstige complicatie van een infectie. Zonder behandeling veroorzaakt sepsis meerdere orgaanfalen en overlijden.

‘We denken dat dit is gebeurd omdat ik vorige week een infectie had genegeerd terwijl ik niet thuis was en als gevolg daarvan een spoedoperatie nodig had in de vroege uren van woensdagochtend nadat mijn toestand was gestabiliseerd.’

‘Ik wil onze geweldige NHS bedanken voor de snelle actie en uitstekende zorg. Ik heb nog een lang herstel voor de boeg en zal wat broodnodige rust nemen, maar ik voel me ongelooflijk gelukkig dat ik nu nog leef.’

Jazmine deelde vervolgens een link voor haar volgers om meer te weten te komen over sepsis.

Naast een verontrustende foto van haarzelf aangesloten op een infuus, schreef ze: ‘Update voor jullie allemaal. Ik ben erg onwel geworden, dus ik zal een tijdje van mijn telefoon af zijn en geen inhoud opnemen totdat ik hersteld ben van een operatie. Maar ik ben in goede handen.’

MailOnline heeft contact opgenomen met de vertegenwoordigers van Jazmine Nichol voor commentaar.

De realityster werd voor het laatst gezien tijdens een dagje uit in PrettyLittleThing’s We Are FSTVL op Damyns Hall Aerodrome in Essex op zondag.

Jazmine zag er gelukkig en gezond uit toen ze poseerde in een schraal groen bikinitopje en bijpassende minirok.

Wat zijn de belangrijkste symptomen van sepsis? De ‘stille moordenaar’ die binnen enkele minuten de dood kan veroorzaken Sepsis, ook wel de ‘stille moordenaar’ genoemd, slaat toe wanneer een infectie zoals bloedvergiftiging een hevige immuunrespons uitlokt waarbij het lichaam zijn eigen organen aanvalt. Het is een potentieel levensbedreigende aandoening, veroorzaakt door een infectie of letsel. Volgens de UK Sepsis Trust ontwikkelen jaarlijks ongeveer 245.000 mensen sepsis in het VK en sterven 52.000 mensen. In plaats van de binnendringende bug aan te vallen, keert het lichaam zich tegen zichzelf en sluit vitale organen af. Als het vroeg genoeg wordt opgemerkt, is het gemakkelijk te behandelen met intraveneuze antibiotica en vloeistoffen, maar deze moeten worden gegeven zodra sepsis wordt vermoed – het slaat met angstaanjagende snelheid toe en voor elk uur vertraging neemt de kans op overlijden van een patiënt toe met 8 procent. Sepsis is een van de belangrijkste oorzaken van vermijdbare sterfgevallen waarbij jaarlijks 44.000 mensen omkomen De vroege symptomen van sepsis kunnen gemakkelijk worden verward met mildere aandoeningen, wat betekent dat het moeilijk te diagnosticeren kan zijn. Een hoge temperatuur (koorts), koude rillingen en rillingen, een snelle hartslag en snelle ademhaling zijn ook indicatoren. Een patiënt kan snel verslechteren als sepsis in een vroeg stadium wordt gemist, dus een snelle diagnose en behandeling is van vitaal belang – maar dit gebeurt zelden. In de vroege stadia kan sepsis worden aangezien voor een infectie op de borst, griep of maagklachten. Het komt het meest voor en is gevaarlijk bij oudere volwassenen, zwangere vrouwen, kinderen jonger dan één jaar, mensen met chronische aandoeningen of mensen met een verzwakt immuunsysteem. De zes tekenen van iets potentieel dodelijk kunnen worden geïdentificeerd door het acroniem ‘SEPSIS’: Onduidelijke spraak of verwarring

Extreme rillingen of spierpijn

Op een dag niet plassen

Ernstige kortademigheid

Huid die gevlekt of verkleurd is Iedereen die een van deze symptomen ontwikkelt, moet dringend medische hulp zoeken – en artsen vragen: ‘Kan dit sepsis zijn?’

Vorige maand bekritiseerde Jazmine de bazen van Love Island omdat ze haar niet op het scherm hadden laten zien.

Nadat ze de Spaanse villa had verlaten, zei ze tegen haar volgers op sociale media: ‘Hallo jongens, het is Jaz, ik ben terug. Ik wil je enorm bedanken voor alle liefde en steun die ik tot nu toe heb gezien.

‘Ik ben zo overweldigd door alle lieve berichten die ik heb gezien en de grappige memes!’

Ze vervolgde: ‘Ik ben opgewonden voor jullie allemaal om mijn persoonlijkheid te zien die niet op het scherm werd getoond en de Jaz die de villa zag, dit is nog maar het begin.’

Jazmine deed mee aan de show naast EastEnders extra Summer Bowte, 22, die haar ogen op Dami had gericht; grafisch ontwerper en ringmeisje Coco Lodge, 27, die Andrew Le Paige van Tasha hoopte te stelen.

Zoals altijd moesten de eilandbewoners zich koppelen om hun plaats in de villa veilig te stellen, waarbij degenen die alleen bleven en van het eiland werden gedumpt.

En na haar verblijf in Liefde Eiland, Jazmine onthulde schokkend dat ze een connectie deelde met Andrew Le Page die niet werd uitgezonden op de show.

De manager van de nachtclub beweerde dat Andrew in haar geïnteresseerd was, maar dat werd niet getoond tijdens de afleveringen van een uur.

Toen ze op een podcast verscheen nadat ze van het eiland was gedumpt, vertelde Jazmine hoe Andrew haar het ‘meisje van zijn dromen’ noemde en ze genoten van een dagje flirten, zoals ze verklaarde: ‘Ik dacht dat ik met een vriendje uit de kast zou komen’.