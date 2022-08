Liberty Belle by Andrea Moss and Chris Moss: How new mum in her 30s transformed her skin

Hyaluronzuur voor hydratatie

Wat is het: Hyaluronzuur is een natuurlijk wondermolecuul dat bekend staat om zijn vermogen om tot 1000 keer zijn gewicht in water vast te houden. Deze watermagneet is een suikermolecuul dat van nature in het lichaam voorkomt en verantwoordelijk is voor de molligheid en het volume van de huid.

Panthenol om te hydrateren

Wat is het: Panthenol, ook wel pro-vitamine B5 genoemd, is een van nature voorkomende alcohol die snel door de huid wordt opgenomen waar het gemakkelijk wordt omgezet in vitamine B5. Deze hydraterende krachtpatser wordt geprezen om zijn vermogen als zowel een bevochtiger (trekt water aan) als verzachtend (verzegelt eventuele scheuren om het water opgesloten te houden).

Vitamine C voor opheldering

Wat is het: Vitamine C is ook bekend als ascorbinezuur of L-ascorbinezuur. Deze vitamine kan niet door het lichaam worden aangemaakt en moet daarom plaatselijk worden aangebracht om het huidvoordeel te maximaliseren.

Retinol voor huidvernieuwing

Wat is het: Retinol is een vorm van vitamine A en maakt deel uit van de retinoïdefamilie. Vitamine A verhoogt de snelheid van de celregeneratie, wat in wezen betekent dat Retinol ervoor kan zorgen dat huidcellen in een doffe of oudere huid het gedrag van jongere, gezondere cellen nabootsen om de teint te verfrissen en lijntjes en rimpels te bestrijden.

AHA’s voor exfoliatie

Wat is het: AHA staat voor alfa-hydroxyzuren en verwijst naar een groep in water oplosbare zuren gemaakt van suikerachtig fruit dat bekend staat om hun exfoliërende eigenschappen. AHA’s werken op de buitenste laag van het huidoppervlak door de binding tussen dode huidcellen los te maken om de stralende huid eronder te helpen onthullen.

Niacinamide voor ondersteuning en balans van de huidbarrière

Wat is het: Niacinamide is een vorm van vitamine B3 en wordt geroemd om zijn multitasking-karakter. Niacinamide werkt in wezen door de huidcellen aan te moedigen zich op een efficiëntere manier te gedragen en jongere, gezondere cellen na te bootsen.

Squalaan om te voeden

Wat is het: Squalane is een uitstekend verzachtend middel afgeleid van olijven en staat bekend om zijn vermogen om de vochtbarrière en hydratatie van de huid te behouden door deze te verzegelen met een sterk lipide. Door squalaan in uw huidverzorging op te nemen, kunt u de natuurlijke afname van het squaleengehalte van uw lichaam naarmate u ouder wordt, compenseren, waardoor uw huid meer gehydrateerd blijft en er jeugdiger uitziet. Dit vitaminerijke, diep voedende ingrediënt is niet zwaar of occlusief op deze huid.