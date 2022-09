Lewis Capaldi says he will quit music if his new single flops and step out of the spotlight forever

Lewis Capaldi heeft gezegd dat hij zal stoppen met de muziekbusiness als zijn nieuwste nummers floppen terwijl hij zich voorbereidt om na een pauze van drie jaar weer in de schijnwerpers te staan.

De 33-jarige zanger, die onlangs onthulde dat hij het syndroom van Gilles de la Tourettes heeft, zei dat hij zichzelf kon zien terugtrekken uit het openbare leven, vergelijkbaar met de voormalige Queen-bassist John Deacon.

Voorafgaand aan de release van zijn nieuwe single Forget Me vertelde hij De zon: ‘Als het flopt, kun je dan een carrière als cabaretier nastreven? Nee, dat doe ik niet. Als het flopt, trek ik me terug uit het openbare leven.

Alvorens toe te voegen: ‘Ik zal zijn zoals John Deacon in Queen. In tijden heeft niemand van die k*** gehoord’.

John Deacon schreef een aantal hits van Queen, waaronder Another One Bites the Dust, voordat hij de band verliet na de dood van Freddie Mercury in 1991.

De muzikant, die naar schatting £ 105 miljoen waard is, kiest er nu voor om buiten de schijnwerpers te blijven, maar blijft een kwartaandeelhouder van Queen Productions Limited.

Lewis gaf zijn hoop op succes toe aan de publicatie: ‘Daar ben ik, een man die, laten we er niet omheen draaien, al een rijkdom heeft vergaard, en nu vraag ik je om me daar meer van te geven, alsjeblieft, tegen een vergoeding -van-levenscrisis’.

‘Ik weet hoe verdomd mentaal dat is. Maar helaas is het het spel dat we spelen.’

Lewis is een Brit en Grammy-genomineerde en werd wereldwijd succes met zijn hitsingle, Someone You Loved, die zeven weken bovenaan de Britse hitlijsten stond.

Het bereikte nummer één op de Amerikaanse Billboard Hot 100 en werd de langstlopende top 10 UK-single aller tijden van een Britse artiest.

Het komt nadat de zanger een paar Y-Fronts droeg en woensdag aankondigde dat hij een ambassadeur is voor het syndroom van Gilles de la Tourette, nadat hij zijn eigen diagnose had onthuld.

Het syndroom van Gilles de la Tourette is een neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door een combinatie van onwillekeurige geluiden en bewegingen die tics worden genoemd.

De hitmaker ging naar zijn Instagram om de draak te steken met de oversized broek en grapte dat hij ‘nooit meer seks zal hebben’ terwijl hij de onderkleding draagt.

In de luchtige clip zei Lewis tegen anderen die aan de neurologische aandoening lijden om ‘naar hun leider te staren’.

Toen hij de Y-Fronts liet zien, die door zijn platenlabel waren gestuurd, lachte hij: ‘Ik vertelde iedereen dat ik Tourettes had en dat de mensen op Twitter heel aardig waren.

‘Ze zeiden: ‘Wat geweldig voor iemand met zijn profiel om erover te praten en open te zijn en het bewustzijn te verspreiden, hij zou een geweldige ambassadeur zijn.’

‘Nou, kijk naar uw ambassadeur, mensen met Tourettes. Hallo, ik ben je leider,’ overwoog hij de gedachte om een ​​’leider’ voor anderen te zijn.

Lachend om het geschenk van zijn label, voegde hij eraan toe: ‘Mijn platenlabel heeft me Y-Fronts gestuurd om mijn nieuwe single te promoten omdat ik Speedos ervoor op het billboard draag… maar ze hebben me dubbele dubbele XL’s gestuurd.

‘Ik weet dat ik misschien wat zwaarder ben geworden, maar ik zie eruit alsof ik een actie-man kruis heb, ik heb een oude man een**!’ grapte hij.

De Schotse muzikant grapte vervolgens dat hij ‘weer seks zou hebben’ als een potentiële date ooit een glimp van zijn ondergoed zou opvangen.

Eerder deze week zei Lewis dat de diagnose recent was en legde hij uit dat hij nieuwe methoden leert om er ‘de hele tijd’ mee om te gaan.

De muzikant zei dat hij wilde dat mensen op de hoogte waren van de aandoening, zodat zijn fans niet dachten dat zijn schokken te wijten waren aan cocaïnegebruik.

In eerdere clips die op zijn Instagram werden gedeeld, is Lewis’ schoudertrekking duidelijk te zien als hij de release aankondigt van zijn nieuwe single, Forget Me, op het podium van O2 in Londen.

Toen hij in 2020 op het podium van The Brit Awards sprak, waren de onwillekeurige schokken van Lewis ook te zien tijdens zijn dankwoord voor Beste Song van het Jaar.

De hitmaker Hold Me While You Wait onthulde dat hij wordt behandeld met Botox-injecties om zijn spieren te bevriezen om te proberen de tics onder controle te houden.

In een gesprek met zijn fan op Instagram Live zei hij: ‘Er is bij mij de diagnose Tourette vastgesteld. Ik wilde erover praten omdat ik niet wilde dat mensen zouden denken dat ik cocaïne slikte of zoiets’.

WAT IS HET SYNDROOM VAN TOURETTE? Het syndroom van Gilles de la Tourette is een neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door een combinatie van onwillekeurige geluiden en bewegingen die tics worden genoemd. Het begint meestal tijdens de kindertijd en gaat door tot in de volwassenheid. Tics kunnen zowel vocaal als fysiek zijn. In veel gevallen komt het syndroom van Gilles de la Tourette in families voor en wordt het vaak geassocieerd met een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) of ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Het syndroom van Gilles de la Tourette is vernoemd naar de Franse arts Georges Gilles de la Tourette, die het syndroom en de symptomen ervan voor het eerst beschreef in de 19e eeuw. Er is geen remedie voor het syndroom van Gilles de la Tourette, maar behandeling kan helpen de symptomen onder controle te houden. Bron: NHS-keuzes

Mijn schouder trilt als ik opgewonden, blij, nerveus of gestrest ben. Het is iets waar ik mee leef. Het is niet zo erg als het lijkt.’

Hij stelde zijn fans ook open over de aandoening in een Instagram Live-sessie, waarin hij uitlegde dat het soms ‘pijnlijk’ en ‘ongemakkelijk’ kon zijn.

Lewis zei: ‘Het is iets nieuws. Ik heb er niet echt veel over geleerd. Ik heb Botox in mijn schouder gekregen om het te stoppen, maar ik leer steeds nieuwe manieren om ermee om te gaan.

‘Sommige dagen is het pijnlijker dan andere, soms is het behoorlijk ongemakkelijk, maar ik denk dat dat het is.

‘Toen ze me zeiden: ‘We denken dat je Tourette hebt’, dacht ik: ‘Weet je wat, dat is zo logisch’.

‘Als ik terugkijk op mijn interviews uit 2018, zie ik dat ik het doe.’

De Glaswegian bleef positief en voegde eraan toe: ‘Het komt en gaat. Soms kan ik maanden zonder het te doen. Ik dacht dat ik een vreselijke degeneratieve ziekte had, dus ik neem Tourette.’

Lewis’ onthulling komt zegt nadat hij had aangekondigd dat hij eindelijk een gloednieuwe single zal uitbrengen, terwijl hij toegaf dat hij ‘nerveus’ was om het nummer te delen.

Tijdens zijn tweede uitverkochte show in de Londense O2 debuteerde de zanger zijn nieuwe single Forget Me die op 9 september uitkomt.

Lewis speelde een clip van zijn binnenkort uit te brengen single in de arena terwijl hij live op TikTok was voor meer dan 57.000 fans.

Het nieuwe nummer komt drie jaar na de release van Lewis’ debuutalbum Divinely Uninspired To A Hellish Extent, dat 10 weken bovenaan de Britse hitlijsten stond.

Vorig jaar stelde de Schotse artiest al zijn liveshows uit om zich te concentreren op het opnemen van een vervolg.

Tijdens het verplaatste concert kondigde Lewis aan: ‘Ik zei aan het begin van de show dat het een tijdje geleden is dat ik nieuwe muziek heb uitgebracht, heel lang, drie jaar zelfs, maar gelukkig verandert dat op 9 september.

‘Volgende week breng ik mijn eerste single uit van dit volgende album. Het heet Forget Me, dus dat is goed nieuws. Daarnaast ga ik dat lied vanavond voor iedereen spelen.

‘Ik laat voor het eerst aan 20.000 mensen mijn lied zien. Ik ben erg zenuwachtig. Niemand heeft iets van deze muziek gehoord, behalve jullie allemaal hier vanavond.’