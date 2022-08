Les Dawson is back – or at least his Dead Ringer is: PARTICK MARMION’s Edinburgh Festival Special 

Les Dawson: Flying High (Gordon Aikman Theater, Assembly George Square)

Oordeel: Les is more

Beoordeling:

Wat het hart wil (Patter Hoose, vergulde ballon)

Oordeel: Sinatra-Allen confrontatie

Beoordeling:

Les Dawson stierf bijna 30 jaar geleden, maar Jon Culshaw van Radio 4’s Dead Ringers heeft dit jaar op het Edinburgh Fringe Festival een wonderbaarlijke wederopstanding van Manchester’s grootste stand-up uitgevoerd.

De show is des te opmerkelijker omdat Dawson het soort old-school stand-up uit de jaren 70 was dat werd beschimpt door de komieken die het huidige Edinburgh Festival-etablissement vormen.

Zijn naam is bijna taboe voor hen – maar niet, zo lijkt het, voor Culshaw.

Hier maakt hij zijn hilarische entree als Dawson op de triomfantelijke klanken van Richard Strauss’ Thus Spake Zarathustra (gespeeld door een uiteenvallende kolenmijnband); schitterend in een smoking met dubbele rij knopen, wijd uitlopende als grootzeilen en een fluwelen vlinderdas – om nog maar te zwijgen van een paar glanzend zwarte bakkebaarden en een weelderige pruik, op de een of andere manier tegelijk in alle richtingen gekamd.

Jon Culshaw als Les Dawson op het Edinburgh Fringe Festival 2022 (Les Dawson: Flying High)

Het pittige script van Tim Whitnall voert ons terug naar Dawsons jeugd, toen hij opgroeide in de arbeidersklasse Collyhurst in een huis dat zo klein was dat ‘de vlooien op de hond niet sprongen uit angst voor een hersenschudding’.

We leren dat hij als jonge man ambities had om romanschrijver te worden, die hij in Parijs nastreefde, waarmee hij zijn geld verdiende met pianospelen in een kloppende winkel.

Afgewezen door literaire redacteuren, werd hij later ook afgewezen door BBC-executives omdat hij ‘te saai’ was.

Pas toen Hughie Green (hoe het allemaal terugkomt) hem op Opportunity Knocks liet zien, werd hij een begrip.

Deze herinneringen doen zich voor tijdens de show waarin Dawson een autobiografie schrijft terwijl hij aan boord van de Concorde is, op weg naar New York.

We worden getrakteerd op een mengelmoes van antieke grappen, waaronder de schoonmoedernummers die zijn ondeugende handelsmerk waren (‘Ik heb haar zes jaar niet gesproken… nou, ik hield er niet van om te onderbreken’) .

De stem van Dawson wordt onberispelijk weergegeven, waarbij Culshaw de goot in dat keelklanken van Lancashire laat gorgelen.

Podgy handen rusten tevreden (vingers gestoken) op zijn Watneys biervatbuik, en zijn rubberachtige gezicht wordt verlicht door die treurige, ondoorgrondelijke grijns die half glimlach, half gevangen wind was.

Culshaw probeert wijselijk niet zijn onderlip over zijn neus te trekken, zoals Les kon doen.

Maar hij heeft wel interactie met andere vooraf opgenomen personages gespeeld door Dawson – inclusief de oude dames die het sanitair van hun man bespreken – terwijl hij een vleugje David Frost en een moment van Hughie Green erin gooit.

Deze scènes zijn opgenomen op een gigantische tekenfilmtelevisie die is uitgerust met een draaibare afstemschakelaar – een monument voor analoge technologie, net als Dawson zelf.

Wat is het fijn om hem terug te hebben. En als je hem niet kunt vangen in Edinburgh, kijk dan uit naar hem tijdens een Britse tour dit najaar (ga voor details naar socomedy.co.uk).

What The Heart Wants is een andere imitatiekomedie waarin filmmaker Woody Allen wordt bezocht door een honkbalknuppel die Frank Sinatra zwaait, de eerste echtgenoot van Allens ex-partner Mia Farrow.

De crooner wil Allen verslaan nadat hij heeft gehoord over zijn relatie met Farrow’s 21-jarige geadopteerde dochter Soon-Yi.

What The Heart Wants op het Edinburgh Fringe Festival 2022 – een imitatiekomedie

Je zou denken dat beschuldigingen van ongepaste relaties een slechte basis zouden zijn voor een komedie, maar Bert Tyler-Moore’s toneelstuk ontwijkt dat allemaal door hulde te brengen aan een van Allens bekendste films, Play It Again, Sam (waarin hij bezoek krijgt van de geest van Humphrey Bogart).

De set-up wordt uiteindelijk een beetje moeizaam, maar Simon Schatzberger heeft de neurotische Allen tot een nasale ‘T’, nerveus zijn specificaties aanpassend, stotterend als een auto met vochtige bougies en gebaren alsof hij een handsfree probeert te activeren tik.

Sinatra van Richard Shelton is in alle opzichten een iets meer afgeronde dubbelganger; het aanbieden van Raymond Chandler-achtige oneliners en croonen zoals Ol’ Blue Eyes ook.

Wanneer hij New York, New York, lanceert, sluit je gewoon je ogen en je bevindt je op Fifth Avenue.

Knoei met moorddadige Medea op eigen risico

Medea (The Hub, Internationaal Festival)

Oordeel: Bloed, zweet en tranen

Beoordeling:

De meest viscerale en hartverscheurende uitvoering op het International Festival van dit jaar is ongetwijfeld Michael Boyd’s herneming van Euripides’ oude Griekse tragedie, in 2000 bewerkt door de belangrijkste laureaat van Schotland, Liz Lochhead.

Maar wees gewaarschuwd, dit is een breed verhaal uit de oudheid waarin de geminachte vrouw van Jason (hij van de Argonauten) besluit wraak te nemen op haar man door hun kinderen af ​​te slachten.

Als een zwarte vrouw met een Engels accent, wordt Adura Onashile’s Medea afgewezen door de blanke, Schots-geaccentueerde Grieken, nadat Jason besluit haar als zijn vrouw te dumpen en in plaats daarvan te trouwen met de dochter van Creon, koning van Thebe.

Medea is vooral bitter, omdat ze Jason hielp naam te maken op zijn legendarische expeditie om het Gulden Vlies te bemachtigen.

Adura Onashile speelt Medea in Medea – de meest viscerale en hartverscheurende uitvoering op het International Festival van dit jaar

Vastbesloten om haar kinderen te vermoorden ‘om haar liefde te bewijzen’, is de logica van Medea’s positie in Lochheads bewerking niet altijd waterdicht.

Maar wat onmiskenbaar is, is de schittering van Onashile’s woeste uitvoering.

Bedachtzaam, sluw en teder ook, ze heeft een indrukwekkende vocale techniek, pitchen en draaien haar lijnen als wapens.

Wat misschien ontbreekt aan Lochheads aardse, feministische relaas, doorspekt met vierletterige salvo’s, is de manier waarop Euripides de kindermoord onvermijdelijk laat lijken.

Onashile brengt de lichaamsbouw van een Olympische atleet en het evenwicht van Grace Jones naar haar Medea, terwijl Boyd haar gedurfde prestaties combineert met een elementaire productie op een catwalk ondersteund door roestende ijzeren liggers.

Gongs en buisklokken worden periodiek geslagen om een ​​gevoel van percussief onheil toe te voegen.

Een koor van Glaswegiaanse ‘vrouwen aller tijden’ mengt zich in het publiek om zusterlijke solidariteit en berouwvolle Schotse humor te bieden, evenals smeekbeden voor Medea om terughoudendheid te tonen.

Ook indrukwekkend is Robert Jack als Jason, wiens stem van turfrook en whisky instort in verdriet wanneer hij een hoge prijs betaalt voor het weggooien van de moeder van zijn kinderen.

Trouwens, dit is een zogenaamde ‘promenade’-productie, wat betekent dat je 80 minuten lang op de been bent (met slechts een paar stoelen voor degenen die ze nodig hebben) in de zinderende hitte van deze zaal.

Het is een bewijs van de kracht van de show die ik nauwelijks heb opgemerkt.

HET BESTE VAN DE REST

Mind Mangler (Plezierbinnenplaats)

Beoordeling:

Mind Mangler is de briljante creatie van Henry Lewis and Mischief Theatre Company, dat gespecialiseerd is in toneelstukken die ‘fout gaan’.

Stel je een Derren Brown-parodie voor van een man die trots verklaart lid te zijn van de ‘Tragic Circle’ en denkt dat zijn zintuigen anders zijn dan de onze… ‘Ik kan je naam proeven en je baan ruiken,’ spint hij terwijl hij probeert om onze gedachten te lezen.

Wat ik denk is dat Lewis een grote man is met een rijke stem, die alleen maar groter en rijker zal worden.

En hij wordt vakkundig bijgestaan ​​door een subversieve Scouser (Jonathan Sayer).

Maar de echt sluwe truc van Lewis is dat sommige van zijn routines echt werken – inclusief een alarmerend spelletje Russische roulette met een kapotte fles.

Rosie Holt (aangename binnenplaats)

Beoordeling:

Rosie Holt werd beroemd tijdens de lockdown met haar online spoofs van neppolitici.

Hier vertakt ze zich in karakterschetsen en verwisselt ze kostuums uit een koffer op het podium.

Kijk uit voor Liz Truss (compleet met Boris-pruik en Thunderbird-poppenarmbewegingen), evenals een coke-snuivende North London Lefty en Russell Brand die gobbledygook spuugt. Een vriendelijke 60 minuten.

Conrad Koch (aangename binnenplaats)

Beoordeling:

Conrad Koch is een Zuid-Afrikaanse buikspreker wiens marionet, ‘Chester Missing’, het spit is van William Hague.

In zijn geboorteland SA heeft Chester politici op televisie geïnterviewd; maar hier zijn meester en dienaar (Chester en Koch) een beetje te beleefd over onze politici, terwijl hun komedie over rassenbewustzijn meer is gebaseerd op de Zuid-Afrikaanse ervaring.

Geniaal en wrang, in plaats van snijdend of gewaagd, is Koch goed in zijn stemprojectie en zelfs van dichtbij in deze kleine zaal had ik moeite om zijn lippen te zien bewegen.

Conrad Koch is een Zuid-Afrikaanse buikspreker wiens marionet, ‘Chester Missing’, het spit is van William Hague

Negen Cirkels (Assemblage George Square)

Beoordeling:

Nine Circles is een van de beste uitvoeringen op de Fringe, maar het is ook een van de meest schrijnende.

Het gaat over een Texaanse GI in Irak die de doodstraf moet krijgen voor gruwelijke oorlogsmisdaden – omdat hij erop staat schuld te bekennen.

Het doel van Bill Cains drama, strak geregisseerd door Guy Masterson, is om de verstoorde logica van posttraumatische stressstoornis te illustreren, en ook om vragen op te werpen over morele verantwoordelijkheden in oorlog.

Een kat-en-muisspel waarbij de GI speelt met degenen die hem proberen te helpen, loopt niet goed af. Hoe zijn ster, Joshua Collins, zichzelf hier elke dag doorheen zet, is mij een raadsel.

Het punt van het drama van Bill Cain, strak geregisseerd door Guy Masterson, is om de verstoorde logica van posttraumatische stressstoornis te illustreren.

Blood Harmony (Traverse Theater)

Beoordeling:

Blood Harmony is het zoete verhaal van drie volwassen Essex-zussen die rouwen om de dood van hun moeder.

Daar is de verzorger, Chloe; de mislukkeling Maia; en de opwaarts mobiele Anna, nu een bedrijfsadviseur in de VS.

Matthew Bulgo’s dialoog kan houterig zijn, met de kibbelende broers en zussen die onhandige thuiswaarheden leveren.

Maar er zijn ook bitterzoete ballads van The Staves (bijzonder aangrijpend is Sadness Don’t Own Me For Long).

De A-frame zolderset zit soms in de weg, en de regie is een beetje niet veeleisend, hoewel Jonnie Riordan expressieve beweging toevoegt om een ​​ontroerende 90 minuten te garanderen.

Kashini Misha, Philippa Hogg en Eve de Leon Allen in Blood Harmony – het zoete verhaal van drie volwassen Essex-zussen die rouwen om de dood van hun moeder

Runaway Princess (Greenside, Infirmary Street)

Beoordeling:

Runaway Princess is het levensverhaal van de 70-jarige acteur Mary Goggin, die in de jaren zestig haar opvoeding als Ierse katholiek in New York achterliet en in handen viel van pooiers en drugsdealers.

Na talloze gewelddadige relaties en ernstig drugs- en alcoholmisbruik, schudde een onverwachte zwangerschap haar eindelijk uit haar verdoving en ze is al 33 jaar op het rechte pad.

Wat een hele prestatie is. Maar naast onverbloemde feiten, hebben we de plaatsvervangende geneugten van een goed verhaal nodig om haar pijn volledig te delen. Ze zou de hulp van een schrijver kunnen gebruiken, maar ik neem nog steeds mijn petje voor haar af.