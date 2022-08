Leerlingwinnaar Harpreet Kaur onthult dat ze aan het daten is met haar co-ster Akshay Thakrar

Ze heeft een investering van £ 250.000 van Lord Sugar in de wacht gesleept.

En The Apprentice-winnaar Harpreet Kaur heeft nu onthuld dat ze de liefde heeft gevonden met een van haar voormalige co-sterren, en kondigde aan dat ze ‘onverwacht van haar voeten werd geveegd’ door Akshay Thakrar.

Het paar kondigde hun relatie vrijdag op Instagram aan en deelden een aantal geliefde kiekjes terwijl ze hun drie maanden durende jubileum vierden.

‘Mijn leven is een complete wervelwind geweest’: The Apprentice-winnaar Harpreet Kaur heeft onthuld dat ze aan het daten is met haar co-ster Akshay Thakrar

De eigenaar van de dessertsalon, 30, zag er prachtig uit in de kiekjes met haar eigenaar van het digitale marketingbureau, beau Akshay, 28/

Op één foto kleedde het paar zich om indruk te maken, met Harpreet gekleed in een zwarte off-the-shoulder jurk en Akshay gekleed in een keurig zwart pak en een wit overhemd met open kraag.

De tweede foto toonde het paar stralend naar de camera voor een selfie terwijl ze genoten van een diner in een restaurant.

‘Een speciaal iemand heeft me van mijn voeten geveegd’: het paar kondigde hun relatie vrijdag op Instagram aan door een aantal geliefde kiekjes te delen

De leerling-kampioen sneed een casual figuur in een witte trui voor de laatste snap die ze met een gouden choker ketting accesored.

Akshay straalde terwijl hij een leren jack droeg terwijl het stel in een hokje in een weelderig restaurant zat.

Harpreet gutste in het bijschrift: ‘De beste dingen in het leven gebeuren onverwacht ❤️

‘Ik kan niet wachten om te zien waar deze reis ons naartoe brengt’: de 30-jarige eigenaar van een dessertsalon zag er prachtig uit op de foto’s met haar beau, die een digitaal marketingbureau bezit

‘Ik vind het heerlijk om mijn Oh So Yum zakelijke reis met jullie te delen, maar deze keer… is het een persoonlijke.

‘Sinds ik uit het Apprentice-huis ben gekomen, is mijn leven in meer dan één opzicht een complete wervelwind geweest.

‘In de afgelopen drie maanden heeft een speciaal iemand me onverwacht van mijn voeten geveegd en ik kan niet wachten om te zien waar deze reis ons brengt’.

Zo lief: Harpreet gutste in het bijschrift: ‘De beste dingen in het leven gebeuren onverwacht ❤️

Akshay reageerde op de opmerkingen en schreef: ‘Zo blij dat je van mij bent. Benieuwd naar wat komen gaat! ️’

De BBC-sterren werden gefeliciteerd door een aantal van hun voormalige co-sterren, evenals Love Islander Demi Jones.

De relatie komt nadat Harpreet onthulde dat haar zus aandeelhouder zal blijven in hun dessertsalon, maar zegt dat Lord Sugar haar broer of zus nog moet ontmoeten.

‘Zo blij dat je van mij bent’: Akshay ging snel naar het commentaargedeelte om zijn gevoelens te uiten

Harpreet vertelde MailOnline dat haar zus Gurvinder, 33, niet alleen directeur blijft, maar nog steeds haar belang in het bedrijf bezit.

In een exclusief interview drong Harpreet erop aan dat leerlingbaas Lord Sugar ‘geen probleem’ had met het feit dat haar bedrijf, dat al vijf jaar wordt gerund door een familielid, en BBC-producenten de spanning opbouwden als ‘een beetje leuke tv-montage’.

Harpreet zei: ‘Mijn zus blijft als directeur in het bedrijf. Ze maakten er een big deal van op de show, maar het is niet zo’n big deal.

‘Lord Sugar krijgt er twee voor de prijs van één en kijkt ernaar uit om mijn zus te ontmoeten, maar als het hem ervan weerhoudt te investeren, zou ze aftreden.

Ondersteuning: De BBC-sterren werden gefeliciteerd door verschillende van hun voormalige co-sterren, evenals Love Islander Demi Jones

‘Tijdens de interviews is er niets gezegd over het businessplan, daar hadden ze geen probleem mee. Ik had zoveel vertrouwen omdat ik dacht dat als het enige probleem de bedrijfsstructuur is, niet het bedrijf zelf, ik een winnaar ben.

‘Ze hadden geen problemen met de kosten, uitgaven, cijfers, dus als mijn zus alleen aandeelhouder was, zouden we het graag veranderen, maar ze blijft.

‘We hoefden geen ruzie te maken of zo – het was een beetje leuke tv-montage, maar Lord Sugar heeft geen probleem.’

Harpeet’s zus werd de grap van internetmemes tijdens de finale van de show nadat kijkers dachten dat ze uit het bedrijf zou worden ontslagen en als aandeelhouder zou worden vervangen door Lord Sugar.

‘Ze blijft’: het nieuws volgt nadat Harpreet onthulde dat haar zus een aandeelhouder in hun dessertbedrijf zal blijven – maar zegt dat Lord Sugar haar broer of zus nog moet ontmoeten

Ze voegde eraan toe: ‘ik plaag haar echter met de memes en zeg ‘juist, je bent ontslagen!’ Lord Sugar zegt: “Je bent uit zus, tot ziens!”‘

De ondernemer, wiens bedrijf begon als een kiosk in een winkelcentrum in Leeds toen ze 24 was, onthulde dat ze single is maar te druk om liefde te vinden, vooral nu ze Lord Sugar heeft om indruk te maken.

Ze zei: ‘Het zou heerlijk zijn om op een dag te settelen, maar als iemand me nu op een date zou vragen, zou ik ja zeggen, 15 december 2023 – ik heb het te druk.

‘Helaas zullen mogelijke datums moeten wachten. De man van mijn dromen zou langs me heen kunnen lopen, en ik zou geen oog dichtknijpen.

‘Ik ben op een winnaar’: Harpreet vertelde MailOnline haar zus Gurvinder (foto), niet alleen blijft een directeur, maar bezit nog steeds haar belang in het bedrijf

‘Het is geen big deal’: Harpreet stond erop dat Lord Sugar ‘geen probleem’ had met het feit dat haar bedrijf gezamenlijk werd gerund door een lid van haar familie en dat de producenten spanning opbouwden als ‘een beetje leuke tv-bewerking’

‘We maken allemaal verschillende levensreizen en ervaringen mee. Het is moeilijk om de perfecte balans te vinden – op dit moment ben ik blij om mijn bedrijf te runnen en mijn eigen ding te doen.

Na het bekijken van The Apprentice sinds de lancering in 2005 en het winnen van Lord Sugar’s investering, is er weinig dat Harpreet niet weet over de show.

Ze beweert dat Gordon Ramsay’s nieuwe tv-programma Future Food Stars, waarin de chef-kok restauranteigenaren ziet uitdagingen in een poging om zijn financiële steun te winnen, een ‘copycat’ is van The Apprentice – en voorspelt dat Lord Sugar niet gelukkig zal zijn.

‘Ik plaag haar’: Harpeet’s zus werd de grap van internetmemes tijdens de finale van de show nadat kijkers dachten dat ze uit het bedrijf zou worden ontslagen en vervangen door Lord Sugar

Ze zei: ‘Hij heeft The Apprentice gekopieerd, nietwaar? Ik had het gevoel dat het niet de gebruikelijke Gordon Ramsay was die we gewend zijn te zien. Hij was echt gekoeld en ik wilde hem laten scheuren. Ik kan me niet voorstellen dat Lord Sugar daar heel blij mee zal zijn.’

Harpreet zegt dat Future Food Stars niets te maken heeft met het ‘slopende’ proces van The Apprentice, waardoor haar medekandidaat Shama Amin dit jaar op medische gronden moest stoppen.

Ze zei: ‘Het is zo moeilijk en niemand snapt het tenzij je in het proces zit, anders denk je gewoon dat het een stel mensen op tv is die er dom uitzien. Het is zoveel meer dan dat. Het is zo’n gekke ervaring. Ik won en ik had nog steeds een traumatische ervaring.

‘Het is moeilijk om de perfecte balans te vinden’: Harpreet onthulde dat ze single is, maar ‘te druk’ om liefde te vinden, vooral nu ze Lord Sugar heeft om indruk te maken

‘Telkens wanneer ik de show in het verleden heb gezien en iemand is gestopt, dacht ik: “waarom is ze gestopt?” maar nu snap ik het. Het is zo slopend en het put je emotioneel, fysiek en mentaal uit.’

Harpeet versloeg medefinalist Kathryn Louise Burn, die een online pyjamabedrijf runt, voor Lord Sugar’s investering met haar dessertmerk Oh So Yum.

Ze runt nog steeds haar kiosk en beheert een dessertsalon in Yorkshire, en sinds ze de show won, heeft ze haar eerste doel al bereikt door een brede bezorgservice te lanceren, zodat klanten in het hele land kunnen genieten van haar zoete lekkernijen.

‘Ik gaf hem een ​​aanbod dat hij niet kon weigeren’: Harpeet versloeg medefinalist Kathryn Louise Burn, die een online pyjamabedrijf runt, voor Lord Sugar’s investering met haar dessertmerk Oh So Yum

De zakenvrouw zwoer: ‘Mijn volgende doel is om binnen zes maanden nog een winkel te openen. Ik ga ervoor zorgen dat ik dat doe. Ik zal het doen, dat beloof ik.

‘Ik zou graag nog een winkel in Yorkshire willen openen omdat het een goede link is en er hier in de buurt veel gewoontes zijn en verder wil ik de rest van het VK blijven verkennen.

‘Ik weet dat er in het zuiden veel mensen zijn die mijn verse wafels en verse pannenkoeken willen, dus ik blijf de komende maanden in Yorkshire, maar daarna wil ik van daaruit verder groeien.’