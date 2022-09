Lea Michele calls rumors she can’t read ‘sad’ and ‘sexist’ as she prepares to star in Funny Girl

Terwijl ze zich voorbereidt om te schitteren in Broadway’s Funny Girl, werd Lea Michele plotseling het onderwerp van geruchten dat ze analfabeet was.

Het Instagram-account van de in Bronx geboren 36-jarige staat vol met opmerkingen van trollen die beweren dat ze ‘niet kan lezen’, zoals de na van zichzelf trots poserend buiten het August Wilson Theatre in Manhattan op 5 augustus.

‘Ik ging elke dag naar Glee; Ik kende mijn tekst elke dag’, vertelde Lea aan de New York Times op donderdag.

‘En dan gaat er een gerucht online dat ik niet kan lezen of schrijven? Het is zielig. Het is echt. Ik denk vaak dat als ik een man was, veel van dit niet het geval zou zijn.’

Na zijn afstuderen aan de Tenafly High School in New Jersey, Michele (geboren Sarfati) ‘werd toegelaten tot het CAP21-programma aan de Tisch School of the Arts van de NYU’ maar koos ervoor om een ​​professionele actrice te worden.

Er werd veel ophef gemaakt over de SAG Award-winnaar stilletjes tekenen op 20 juni om de rol van Fanny Brice te spelen – 10 dagen voordat Funny Girl-ster Beanie Feldstein ontdekte dat ze werd vervangen door een Gawker artikel.

Het optreden van de 29-jarige Golden Globe-genomineerde als Fanny ontving vernietigende recensies van de New York Times, Time Out New York, Variety, Vulture en The Washington Post.

Beanie was zo ‘overstuur’ over het verlies van haar ‘droomrol’ dat ze zich twee maanden eerder terugtrok uit de revival met haar laatste optreden op 31 juli, en haar understudy Julie Benko zal nog steeds op donderdagavond blijven optreden.

‘Iedereen hier heeft veel meegemaakt, en ik moet gewoon binnenkomen en voorbereid zijn en goed werk leveren en respect hebben voor het feit dat dit hun ruimte is’, zei Lea over het Feldstein-drama.

‘Ik zal nooit zo goed zijn als Barbra Streisand’ [who originated the role on Broadway in 1964].’

Michele – die haar drie-octaafs sopraanpijpen gebruikte om meerdere Funny Girl-nummers op Fox’s Glee te zingen – begint volgende dinsdag officieel aan haar beurt als de overleden komiek voor zeven shows per week.

De Tony Awards hebben een regel dat vervangingen, zoals de Emmy- en Grammy-genomineerde, niet in aanmerking komen om te winnen, aangezien de trofee alleen kan gaan naar de persoon die de rol (Beanie) in opwekkingen heeft gespeeld.

‘Je zou denken [this is] het grootste stuk stier dat ik de hele dag tegen je ga zeggen, maar dat kan me op dit moment echt niet schelen,’ benadrukte Lea.

‘Het gaat erom deze rol te kunnen spelen.’

Funny Girl brengt Michele opnieuw samen met haar Spring Awakening-regisseur Michael Mayer, maar haar Glee-castgenoot Jane Lynch – die mevrouw Rosie Brice speelde – verliet ook de show vroeg en zal volgende dinsdag worden vervangen door Tovah Feldshuh.

De getalenteerde drievoudige dreiging – die de moeder was van de tweejarige zoon Ever Leo uit haar driejarige huwelijk met Zandy Reich – heeft een lange weg afgelegd sinds ze zich verontschuldigde omdat ze ‘kwetsend, bevoorrecht en moeilijk’ was na een golf van opnieuw opgedoken beschuldigingen van voormalige co-sterren zoals Samantha Ware in 2020.

‘Ik begrijp nu echt het belang en de waarde van het zijn van een leider’, zei Lea over haar ‘intensieve tijd van bezinning’.

‘Het betekent niet alleen goed werk leveren als de camera draait, maar ook wanneer dat niet het geval is. En dat was niet altijd het belangrijkste voor mij.’

Michele vervolgde: ‘Ik heb een voorsprong op mij. Ik werk heel hard. Ik laat geen ruimte voor fouten. Dat niveau van perfectionisme, of die druk van perfectionisme, zorgde voor veel blinde vlekken.’

