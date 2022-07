LAURA CRAIK asks if the new star-endorsed ‘megachurches’ are really about religion

RRIIIING! Zondagochtend acht uur en de wekker heeft me veel eerder gewekt dan het feest van gisteravond passend acht. Mijn dochters zijn evenmin onder de indruk. ‘Waarom moeten we naar de kerk?’ klaagt de driejarige. ‘Om je naar de goede C of E School te krijgen die niet in ons stroomgebied ligt,’ zeg ik. ‘Eet nu je Weetabix op, in godsnaam.’

Dit is niet helemaal waar. Mijn man is een volledig gedoopte gelovige. Hij studeerde theologie aan de universiteit. We gaan al naar onze plaatselijke kerk sinds ons jongste kind een baby was, lang voordat we wisten van stroomgebieden.

Gedurende de 11 jaar die we uiteindelijk in aanbidding doorbrengen op het altaar van goede SAT-resultaten – sorry, God – wordt hij ondergedompeld in de kerk en haar goede werk, en ondersteunt hij veel van haar inspanningen op manieren die te opschepperig klinken om op te noemen. Zelfverheerlijking is nooit heilig. Om Filippenzen 2:3-4 te citeren: ‘Doe niets uit zelfzuchtige ambitie of ijdele verwaandheid. Liever in nederigheid anderen boven jezelf waarderen.’

Helaas, deze theologische leringen worden genegeerd door Kanye West, de 45-jarige rapper die beweert dat hij ‘te druk is met het schrijven van geschiedenis om het te lezen’ en wiens ‘grootste pijn in het leven is dat ik mezelf nooit live zal kunnen zien optreden ‘.

West vormt de voorhoede van een nieuwe beroemdheid God Squad, een steeds groter wordende groep spraakmakende gelovigen die hun trouw aan Christus verkondigen met een heftigheid die Johannes de Evangelist zou schamen.

Zijn wekelijkse Sunday Service, die in 2019 debuteerde, is religie voor het socialemediatijdperk: groots op pracht en spektakel. Het wordt gehouden op verschillende pop-uplocaties, waaronder zijn ranch in Wyoming, waar fans samenkomen voor gebed en zang – de laatste uitgevoerd door een gospelkoor dat versies maakt van populaire hits van Nirvana, Drake en West zelf.

‘Het is gewoon een idee dat we ons hart moesten openen om muziek te maken waarvan we vonden dat het zo puur en zo positief mogelijk was, waar mensen samen kunnen komen en zich goed voelen bij hun families’, vertelde West aan David Letterman. Helaas was het niet genoeg om zijn eigen gezin te redden: zijn vrouw Kim Kardashian vroeg vorig jaar de scheiding aan.

Cynici hebben vraagtekens gezet bij de timing van de lancering van de Sunday Service van West, zoals het deed kort na zijn verdeeldheid zaaiende loyaliteit met de toenmalige president Donald Trump in 2018, een beweging die een groot deel van zijn fanbase vervreemdde. Wat zijn motieven ook zijn, West is verre van alleen in het verkondigen van zijn liefde voor de Heer.

Andere spraakmakende God Squadders zijn onder meer acteurs Mark Wahlberg, Matthew McConaughey en Chris Pratt, actrice Letitia Wright, Olympian Usain Bolt, bokser Tyson Fury, zangers Justin Bieber (en zijn vrouw Hailey), Carrie Underwood en Robbie Williams, die God hebben gecrediteerd voor het genezen hem toen hij Covid ving. ‘Normaal doe ik het nooit, maar ik ging op mijn knieën en bad’, vertelde hij in 2020 aan een krant. ‘Binnen 30 seconden had ik mijn vibratie opgeheven. En weet je wat? De symptomen en de angst gingen weg.’

Het is duidelijk dat het geloof van sommige beroemdheden dieper gaat dan andere. Iemand wiens toewijding verder gaat dan bidden om verlost te worden van griepachtige symptomen is model Miranda Kerr, 39.

Ingeklemd tussen een Instagram-post over haar reis naar Disneyland en een andere die haar vijfjarig huwelijk met Evan Spiegel viert, is een video van 20 minuten waarin ze haar 13,5 miljoen volgers trakteert op een praatje met haar ‘beste vriend’, priester John Macnutt, in een reguliere gokkast die Kerr Spiritual Sunday noemt.

Kerk kan ontmoedigend zijn, dus sommigen proberen het misschien eerst ‘veilig’ online’

‘Wat betekent geloof voor jou als echtgenote, moeder en zakenvrouw?’ vraagt ​​Macnutt. ‘Mijn reis begon als een klein meisje toen mijn grootmoeder me de Bijbel voorlas’, antwoordt Kerr. ‘Ze zou zeggen dat God de sluier van je ogen oplicht als het tijd is om Hem te begrijpen.’

Kerr deelt vervolgens de details van het gebed van haar grootmoeder over zonnestralen en licht, dat ze nu aan haar drie kinderen voorleest. Helaas zijn de exacte woorden onduidelijk vanwege de grillige internetverbinding van Kerr – een harde herinnering dat in de wereld van online spiritualiteit elke service slechts zo goed is als uw serviceprovider.

Kerr’s Spiritual Sunday wordt afgesloten met het spelen van een korte uitbarsting van The Beatles’ ‘All You Need Is Love’ (waaraan je zou kunnen toevoegen: And Reliable Wifi) waarop zij en de priester lijken te dansen – of op zijn minst te deinen – mee.

Afgaande op de reacties en 22k ‘likes’ zijn haar volgers extatisch. ‘Ik heb last gehad van depressies, maar deze sessie gaf me energie en duwde me om verder te gaan’, zegt er een. ‘Waar heb je je blauwe jurk vandaan?’ vraagt ​​een ander.

Het is gemakkelijk om te spotten. Het christendom is altijd een zacht doelwit geweest, hoe zou anders de term ‘Bible basher’ zijn ontstaan? Toch is online aanbidding voor velen een echte reddingslijn geweest, vooral tijdens de pandemie.

Mijn plaatselijke kerk in Noord-Londen heeft een toename gezien van mensen die door de deuren kwamen en voor het eerst kennismaakten met haar diensten online. ‘Dankzij Covid is het heel goed mogelijk dat deze mensen de kerk hebben gesampled om precies de reden dat ze dat ‘veilig’ online konden doen, zonder de drempel te overschrijden’, zegt dominee Mark Wakefield.

‘Voor degenen onder ons die gewend zijn om naar de kerk te gaan, is het gemakkelijk om te vergeten hoe ontmoedigend het kan zijn – wat moet ik aan? Wat wordt er van mij verwacht? Hoe weet ik wat ik moet doen? Online diensten nemen deze zorgen weg.’

Hoewel het verleidelijk is om de acties van de celestial crew van beroemdheden te bestempelen – zoals toen Chris Pratt, die als tiener religie ontdekte, foto’s plaatste die laten zien dat hij nu zo toegewijd is aan het christendom dat hij ooit een kruis in zijn tuin bouwde om Pasen te vieren – als deugdsignalering, de meeste van hen zijn te consequent en te oprecht in hun berichten om deze beschuldiging waar te maken.

Of het danken van God in elke prijsuitreiking goed is voor hun merk, is een betwistbaar punt. Maar als de Kardashians die voor shows een gebedskring doen, iemand aanmoedigen om hun geloof te onderzoeken, waar zit het kwaad dan?

We leven in uitdagende tijden. Geen wonder dat mensen op zoek zijn naar hulp, begeleiding en verlichting in spirituele vorm – al is het maar op TikTok, waar de hashtag #Christiantiktok meer dan 18 miljard views heeft.

‘Alle religies moeten worden getolereerd, want ieder mens moet op zijn eigen manier naar de hemel gaan’, zei de Griekse filosoof Epictetus. Wat je mening over religie ook is, het is moeilijk om daar tegenin te gaan.

Ken je megakerken

CHARLOTTE VOSSEN somt vijf van de grootste celeb-magneet-congregaties op

Hillsong-kerk

Wat? Controversieel (beschuldigd van anti-LHBTQ+), werd Hillsong bezocht door Hailey en Justin Bieber, Kendall en Kylie Jenner, evenals Bono, voordat zijn ‘hypepriester’ – zogenaamd voor het dragen van dure streetwear – Carl Lentz in 2020 werd ontslagen wegens niet nader gespecificeerd ‘morele mislukkingen’.

Waar? Opgericht in Australië, nu met vestigingen in 30 landen, waaronder het VK, en wekelijks 150.000 bezoekers.

Instagram-volgers: drie miljoen

KerkOME

Wat? Of je het nu een zondagsdienst of een optreden van Justin Bieber noemt, Churchome en lead pastor Judah Smith weten hoe ze een publiek moeten trekken. Lana Del Rey en Kourtney Kardashian zijn vaste klanten. Er is een app met begeleid gebed en chats met het pastorale team.

Waar? Alleen Amerikaanse steden, waaronder LA, Nashville en Washington DC – zoals op de homepage staat: ‘Het gaat er niet om een ​​grote kerk te hebben, maar om een ​​gemeenschap van mensen met een groot hart op te bouwen.’

Instagram-volgers: 133.000

VOUS Kerk

Wat? Met zijn leidende voorgangers Rich Wilkerson Jr (beroemd vanwege het trouwen met Kim Kardashian en Kanye West en het hebben van zijn eigen realityshow Rich In Faith) en zijn vrouw, DawnCheré, is Vous Church waar christelijk geloof en popcultuur samenkomen. Net als bij alle andere merchandise van beroemdheden, bevat deze kerk alles, van T-shirts en shorts met afbeeldingen tot hoodies met slogans – en ze zijn vaak uitverkocht.

Waar? Miami, plus YouTube-services.

Instagram-volgers: 275.000

Mozaïek Kerk

Wat? Onder leiding van predikant, auteur en filmmaker Erwin McManus. De aanbiddingsband Mosaic MSC heeft bijna een miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify, plus er is een podcast met de titel Battle Ready die onderwerpen als geestelijke gezondheid raakt, evenals een tv-show. Ben Affleck en Usher behoren tot de beroemdheden.

Waar? Zeven vestigingen in de VS.

Instagram-volgers: 141.000

ZOE KERK

Wat? Het gerucht gaat dat de plaats waar Chris Pratt zijn vrouw, auteur Katherine Schwarzenegger, ontmoette, Zoe Church werd gesticht door pastoor Chad Veach – een andere goede vriend van Justin Bieber. Zijn diensten worden elke zondag live gestreamd op YouTube en Facebook en trekken duizenden kijkers.

Waar? Los Angeles, Californië.

Instagram volgers: 88.000