Las Vegas Democrat official SMIRKS while appearing in court for the murder of journalist

Een grijnzende Democratische functionaris is voor de rechtbank verschenen die wordt beschuldigd van de moord op een journalist in Las Vegas die zijn affaire aan de kaak stelde.

Clark County Public Administrator Robert Telles, 45, wordt beschuldigd van het vermoorden van Jeff German, een verslaggever bij het Las Vegas Review-Journal, buiten zijn huis.

De 69-jarige Duitser werd op 3 september doodgestoken nadat hij een reeks artikelen had gepubliceerd waarin hij de affaire van getrouwde Telles en wanbeheer van openbare ambten aan de kaak stelde.

Telles verscheen vandaag voor een rechter met een grijns toen hem werd verteld dat zijn volgende verschijning in de zaak 20 september zou zijn.

Hij droeg een door de marine-gevangenis uitgegeven uniform, glimlachend en knikkend tijdens de procedure terwijl hij in handboeien bleef voordat hij werd weggeleid.

De functionaris sprak niet tijdens de hoorzitting en had wit verband om zijn armen van zijn zelfmoordpoging voordat agenten hem arresteerden wegens de moord.

Uit een arrestatierapport van DailyMail.com blijkt dat hij zichzelf in zijn huis had gebarricadeerd, zelfmoordverklaringen aflegde en zijn armen doorsneed met een mes toen SWAT-teams arriveerden om hem te arresteren.

Hij werd er ook van verdacht drugs te hebben gebruikt in de ogenblikken voordat hij geboeid werd, waardoor agenten hem naar het ziekenhuis moesten brengen voordat hij werd opgenomen in de provinciale gevangenis.

De officier van justitie van Clark County, Steve Wolfson, zegt dat hij van plan is de rechter te vragen de borgsom van Telles ‘zeer hoog’ te stellen omdat hij ‘een vluchtrisico en gevaar voor de gemeenschap vormt’.

Telles wordt momenteel vastgehouden zonder borgtocht en wordt geconfronteerd met een telling van moord met het gebruik van een dodelijk wapen.

Het komt nadat stadsfunctionarissen zeiden dat Telles ondanks de aanklacht wegens moord in zijn functie zal blijven en zijn salaris van $ 130.000 zal blijven ontvangen totdat een andere persoon is gekozen.

Telles werd grijnzend gezien in de rechtbank toen een rechter hem voor de aanklacht van moord aanklaagde en een nieuwe verschijning organiseerde

Clark County Public Administrator Robert Telles (rechts) was de focus van recente artikelen van Las Vegas-journalist Jeff German (links) die drie decennia had besteed aan het verslaan van misdaad en corruptie in de stad voordat hij op 3 september werd doodgestoken

Hij droeg een door de gevangenis uitgegeven marine-uniform, bleef in handboeien terwijl hij glimlachte en knikte tijdens de korte hoorzitting, en leek verbanden te hebben die zijn armen bedekten

Politieagenten gekleed in tactische uitrusting daalden woensdag af op het huis van Telles, vlak voordat hij op een brancard het huis uit werd gereden en in een ambulance werd geladen

De politie zei vorige week tijdens een persconferentie dat ze een strohoed en een paar schoenen hadden ontdekt die overeenkwamen met de outfit van een verdachte die op bewakingsvideo’s in de Duitse buurt was vastgelegd rond de tijd dat hij zeven keer in de romp werd gestoken.

Zowel schoenen als hoed waren in stukken gesneden, maar bloed was nog steeds zichtbaar op de zolen van de sneakers.

German bracht maandenlang verslag uit over de onrust in het kantoor van Telles en hoe hij zijn herverkiezingsbod in juni verloor.

Hij onthulde ook dat Telles een affaire had met een collega nadat German een video had gepubliceerd waarin hij met zijn geliefde uit een voertuig stapte.

Stafmedewerker Roberta Lee-Kennett, 45, verliet de achterbank van de auto op hetzelfde moment als de official, en je ziet haar rok naar beneden hijsen.

Telles heeft alle aantijgingen door German tegen hem ontkend, inclusief de affaire en de beweringen dat hij toezicht hield op een beledigende werkplek.

Zijn huis werd uren voor zijn arrestatie door Las Vegas doorzocht, nadat ze een vrijlating hadden uitgegeven waarin stond dat ze op zoek waren naar een persoon gekleed in een grote zonnehoed en een high-vis jas.

Hij werd door agenten vrijgelaten en weigerde te ontkennen dat hij verantwoordelijk was voor de moord op de journalist toen hij werd benaderd door verslaggevers.

Woensdag om 18.00 uur was de politie in tactische uitrusting teruggekeerd naar het huis van Telles en omsingelden ze het huis terwijl Telles binnen bleef.

Roberta Lee-Kennett, 45, (op de foto met haar man) werd beschuldigd van een affaire met Telles. German beweerde dat de twee een affaire hadden en publiceerde een video waarin ze uit een auto stapte en haar rok naar beneden trok nadat ze op de achterbank had gezeten met de officiële

Tellas wordt vastgehouden zonder borgtocht en wordt geconfronteerd met een aanklacht van moord met het gebruik van een dodelijk wapen en verschijnt vervolgens op 30 september

Telles (links afgebeeld met zijn vrouw) werd niet herkozen nadat German een reeks verhalen had geschreven waarin hij zijn vermeende ‘ongepaste relatie’ met een lid van zijn staf aan de kaak stelde

Verslaggevers die met German bij de krant Las Vegas werkten, spoorden het huis van de verdachte op en realiseerden zich dat er een rode auto op de oprit geparkeerd stond

Ongeveer 30 minuten later werd hij op een brancard het huis uit gereden en in een ambulance geladen.

Politiebronnen beweren ook dat DNA van onder Duitse vingernagels overeenkwam met een monster genomen uit Telles, wat leidde tot zijn arrestatie.

DailyMail.com onthulde eerder dat Telles al maanden tegen het Duits tekeer ging, onder meer in een boze reeks berichten op sociale media waarin hij hem beschuldigde van het doorzoeken van zijn afval en het schrijven van ‘liegende lasterstukken’ over hem.

Zijn collega’s van het Review-Journal hielpen bij het opsporen van de vermoedelijke moordenaar toen ze het huis van de verdachten uitzetten, nadat ze zich de tweets herinnerden die Telles naar German had gestuurd.

Ze ontdekten dat een rode GMC Yukon Denali – die voldeed aan de politiebeschrijving – op zijn oprit stond geparkeerd.

Met behulp van vaardigheden die ze tijdens het werk met Duits hadden geleerd, kwam het vijfkoppige team van de krant in actie ‘omdat Jeff dat gewild zou hebben.’

De politie voerde later een huiszoekingsbevel uit op het huis en zijn auto werd woensdagmiddag weggesleept.

Telles beschuldigde de verslaggever van het schrijven van verschillende ‘lasterstukken’ tegen hem nadat hij in juni een herverkiezingsbod had verloren

Staffer Roberta Lee-Kennett, 45, verliet de achterbank van de auto op hetzelfde moment als de official, terwijl ze haar rok naar beneden trok. De clip werd in mei gepubliceerd door wijlen verslaggever

Vermeende moordenaar Robert Telles, 45, gezien van de achterbank van zijn auto, samen met een lid van zijn personeel. Het verhaal werd gerapporteerd door de journalist die hij zou hebben vermoord

Naar verluidt is Telles rond 14.00 uur teruggekeerd naar zijn eigendom en was volgens lokale nieuwszender 8 Nieuws nugekleed in een hazmat-pak

German was de auteur van het waargebeurde misdaadboek ‘Murder in Sin City: The Death of a Las Vegas Casino Boss’ uit 2001, het verhaal van de dood van Ted Binion, erfgenaam van het fortuin van de Horseshoe Club.

Op de plaats van de dodelijke steekpartij van de onderzoeksjournalist is het DNA van de ambtenaar gevonden.

Telles haalde uit naar German in een reeks openbare Twitter-berichten en beschuldigde de verslaggever van het voorbereiden van ‘liegen uitstrijkje #4 van Jeff German, #onetrickpony. Ik denk dat hij boos is dat ik niet in een gat ben gekropen en ben doodgegaan’.

In een tweede bericht voegde hij eraan toe: ‘Vrouw hoort geritsel in de prullenbak* Haar: ‘Schat, zit er een wild dier in de prullenbak?’

‘Ik: “Nee, schat. Het lijkt erop dat het Jeff German is die ons afval doorzoekt voor zijn vierde verhaal over mij.” O, Jef…’

Germans collega’s zeiden dat ze gewoon deden wat hij ze had geleerd: het verhaal volgen en ‘agressief’ proberen te achterhalen wat er is gebeurd.

Na de arrestatie zei hoofdredacteur Glenn Cook: ‘De arrestatie van Robert Telles is tegelijk een enorme opluchting en een verontwaardiging voor de redactie van Review-Journal.

‘We zijn opgelucht dat Telles in hechtenis zit en woedend is dat een collega lijkt te zijn vermoord omdat hij verslag uitbracht over een gekozen functionaris.

‘Journalisten kunnen het belangrijke werk dat onze gemeenschappen nodig hebben niet doen als ze bang zijn dat een presentatie van feiten kan leiden tot gewelddadige vergelding.

‘We danken de politie van Las Vegas voor hun urgentie en harde werk en voor het onmiddellijk erkennen van de verschrikkelijke betekenis van Jeffs moord.

‘Nu kunnen hopelijk het Review-Journal, de Duitse familie en Jeffs vele vrienden beginnen aan het proces van rouwen en eren van een groot man en een dappere verslaggever.’