Largest ice bust in Australia as 1.8tonnes of methylamphetamine seized – more found in Bentley

Meer dan 1.800 kilo ijs ter waarde van meer dan $ 1,6 miljard is in beslag genomen, wat de grootste drugsvangst in het land markeert.

Australian Border Force onderschepte verschillende containers die vanuit het buitenland waren verzonden en die in juli in Port Botany aankwamen.

Ze vonden 748 kg methylamfetamine verborgen in marmeren steen.

De historische buste komt nadat de ABF $ 150 miljoen aan ijs vond verborgen in een geïmporteerde vintage Bentley S2 uit 1960

Nog eens 1.060 kg drugs werd gevonden in meer containers die later vorige week in het land aankwamen.

Drie mannen, van 24, 26 en 34 jaar oud, werden gearresteerd en blijven voor de rechtbank.

Het voertuig werd verzonden vanuit Canada en arriveerde eerder deze maand in een zeecontainer in Port Botany.

Verborgen achter de koplampen van het voertuig werden drugs gevonden en in totaal werd 161 kg methylamfetamine en 30 kg cocaïne in beslag genomen.

De politie voerde donderdag een huiszoekingsbevel uit in een huis in Rooty Hill, in het westen van Sydney.

Twee mannen, 20 en 23 jaar oud, werden gearresteerd en beschuldigd van verschillende drugsdelicten.

Een 25-jarige man werd ook gearresteerd nadat 2,2 kg methylamfetamine en meer dan $ 1,1 miljoen contant geld werd gevonden tijdens een voertuigstop bij Ballina.

De drie mannen werden vrijdag op borgtocht vrijgelaten om voor de lokale rechtbanken te verschijnen.

De grote mislukking komt wanneer de hardcore drug ‘ice’ zijn ‘bogan coke’-tag heeft afgeschud om een ​​feestavond te worden voor jong, rijk en respectabel, aangezien Australië een crystal meth-hoofdstad van de wereld wordt genoemd.

Een nieuw rapport heeft onthuld dat Australië het hoogste methgebruik heeft van 25 landen in Europa, Azië en Oceanië, met Sydney en Perth als de grootste hotspots.

Experts hebben gewaarschuwd dat de plaag van methamfetamine die ooit taboe was, nu alle lagen van de samenleving in zijn greep houdt – en slechts een sms, een bericht op sociale media of een telefoontje verwijderd is.

Crystal meth wordt aangeboden naast wiet, coke en MDMA van dial-a-dealer-diensten die rechtstreeks leveren aan feestgangers die een extra kick willen om de nacht door te komen.

‘Het is gewoon een ander item op het menu van een avondje uit’, vertelde drugsconsulent Shane O’Neill aan Daily Mail Australia. ‘Twintig jaar geleden zou het iets in de marge zijn geweest.

‘Maar tegenwoordig is het gewoon normaal voor mensen van in de twintig en dertig – en dit zijn mensen die zichzelf nooit als verslaafd zouden beschouwen.

‘Het is absoluut verraderlijk en wijdverbreid.’

‘IJsverslaving gaat heel erg over het geleidelijk afbreken van de grens tussen fantasie en realiteit’, zei voormalig gebruiker Virginia Perkins

Deskundigen hebben gewaarschuwd dat de plaag van methamfetamine, dat ooit een taboe was, nu alle lagen van de samenleving in haar greep houdt – en slechts een sms, bericht op sociale media of een telefoontje verwijderd is (afgebeeld, 400 kg ijs ter waarde van $ 300 miljoen, ontdekt dat het in 2019 naar Sydney werd gesmokkeld inval)

De Australian Criminal Intelligence Commission ontdekte dat het gebruik van ijs in steden de landelijke gebieden had ingehaald in de laatste National Wastewater Drug Monitoring-studie.

IJs is nu de meest gebruikte illegale drug in het land en overschaduwt alle andere drugs, behalve nicotine en alcohol.

‘Het is een zeer veerkrachtige markt die een groot probleem vormt in heel Australië’, zegt ACIC-hoofddrugsadviseur Shane Neilson.

‘[Ice] was significant hoger in termen van consumptie dan de meeste andere illegale drugs.’

Uit rioolwatertesten bleek dat de inwoners van Perth elke dag 1.300 mg crystal meth per 1.000 mensen gebruikten, terwijl Sydneysiders dagelijks 1.000 mg binnenhaalden.

De hausse in gebruik heeft geleid tot een enorme vraag en heeft de huidige motoroorlogen aangewakkerd, aangezien rivaliserende bendes slopen voor levering en controle van Sydney’s lucratieve drugshandel van $ 3,7 miljard, ter waarde van $ 10 miljard op nationaal niveau.

Rechercheurs die de dood van fietser Mahmoud ‘Brownie’ Ahmad onderzochten, doken in mei op een adres in het zuidwesten van Sydney en vonden naar verluidt 25 kg ijs en $ 200.000 contant.

Een 49-jarige Wetherill Park-man werd in juni beschuldigd van het plannen van de moord op Ahmad afgelopen april en van drugsdelicten boven de ijsvoorraad.

Experts benadrukken dat niet alle ijsgebruikers verslaafd of psychotisch worden, en stereotiepe bijwerkingen zoals tandverlies en huidproblemen hangen af ​​van de kwaliteit van het product en de gebruiksfrequentie

Hardcore-drug ‘ice’ heeft zijn ‘bogan coke’-tag afgeschud om een ​​feestavond te zijn voor jongeren, rijken en respectabelen, aangezien Australië een crystal meth-hoofdstad van de wereld wordt genoemd

In oktober vond de politie naar verluidt 300 kg ijs, met een geschatte waarde van $ 184 miljoen, verborgen in een graafmachine die vanuit Hong Kong naar Sydney werd geïmporteerd.

Bij invallen op verdachten die verband houden met de drugsvangst, werd naar verluidt nog eens $ 300.000 aan contanten gevonden, verborgen in huizen in Merrylands, Prospect en Rydalmere in het westen van Sydney.

Het gebruik van de drug heeft zich verder verspreid dan degenen die op zoek zijn naar een goedkope rush en wordt nu gebruikt door jonge stadsfeestgangers en zelfs huisvrouwen.

Virginia Perkins was een ogenschijnlijk respectabele moeder van middelbare leeftijd uit de noordelijke stranden van Sydney, die op 44-jarige leeftijd in een door drugs geïnduceerde psychose belandde.

‘Op het eerste gezicht was ik een succesvolle, avontuurlijke, functionele professionele vrouw’, onthulde ze in een waarschuwende toespraak voor zakenvrouwen.

‘Achter gesloten deuren was ik niet veel meer dan een nauwelijks functionele, emotioneel kreupele, alcohol- en drugsverslaafde.

‘Ondanks het mooie huis, de gevestigde carrière, de drukke sociale en familienetwerken was ik mezelf kwijtgeraakt.’

Ze onthulde dat ze was overgestapt van thuis drinken naar experimenteren met drugs totdat ze merkte dat ze ijs gebruikte nadat een vriend het haar aanbood.

Mevrouw Perkins bleef het medicijn gebruiken om te ontspannen en te socializen, maar na slechts een jaar was ze uit de hand gelopen.

HOE IJS DE HERSENEN BENVLOEDT? Crystal methamfetamine, of ‘ijs’, triggert de afgifte van drie chemicaliën in de hersenen, genaamd dopamine, serotonine en noradrenaline. Deze chemicaliën komen ook vrij tijdens aangename activiteiten – zoals eten en seks – en ze zorgen ervoor dat we ons alert en opgewonden voelen. De eerste effecten van ijs – inclusief verhoogde aandacht, alertheid en spraakzaamheid – houden vaak tussen de vier en twaalf uur aan, afhankelijk van hoeveel ijs er wordt geconsumeerd. Hoewel de effecten van ijs meestal snel worden gevoeld (binnen enkele minuten als het wordt gerookt of geïnjecteerd, of ongeveer 30 minuten als het wordt gesnoven of ingeslikt), kan het een tot twee dagen duren voordat de effecten zijn uitgewerkt. Maar het overspoelen van de hersenen met deze chemicaliën kan een ‘overbelasting’ in het systeem veroorzaken, wat de reden is waarom sommige mensen dagenlang niet kunnen slapen of symptomen ervaren van na het nemen van ijs. IJs zorgt er ook voor dat de hersenen deze chemicaliën niet opnieuw opnemen, waardoor hun voorraad in de hersenen afneemt. Dit is de reden waarom mensen zich 2-3 dagen na het nemen van ijs vaak laag of prikkelbaar voelen. Op de lange termijn kan regelmatig gebruik van ijs dopamine in de hersenen beschadigen of vernietigen – soms tot een punt waarop de persoon die het medicijn gebruikt zich niet langer normaal voelt zonder ijs in hun systeem. Zelfs nadat mensen zijn gestopt met het gebruik van ijs, kan het tot een jaar duren voordat deze hersenveranderingen weer normaal worden. BRON: SCHEUREN IN HET IJS

Counselors en medische experts benadrukken dat niet alle ijsgebruikers verslaafd of psychotisch worden, en stereotiepe bijwerkingen zoals tandverlies en huidproblemen hangen af ​​van de kwaliteit van het product en de frequentie van gebruik.

Maar het heeft inherente gevaren, geeft professor Nadine Ezard toe, klinisch directeur van de drugs- en alcoholdienst van het St. Vincent’s Hospital in Sydney.

‘Het is zo’n krachtig medicijn om je wakker te houden dat mensen dagen kunnen opblijven’, vertelde ze aan Daily Mail Australia.

‘Kortom, als je iemand meerdere dagen wakker houdt, bestaat het risico op een psychose.’

Ze voegde eraan toe: ‘We krijgen allemaal verschillende soorten mensen. Het is over het sociale spectrum. We zien een rijping van de epidemie.

‘We beginnen een aantal mensen te zien die het al heel lang gebruiken.

‘Sommige mensen hebben een goede baan, hun familie is nog intact en ze proberen die te behouden, dus komen ze naar voren voor counseling.

‘Sommigen komen voor een fysieke en mentale check-up – tot mensen die erkennen dat ze echt uit de hand lopen.’