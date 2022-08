Kyle Chalmers gestures after winning gold in the 100m freestyle at the Commonwealth Games

Kyle Chalmers heeft zijn krachtige gebaar na de race uitgelegd na het winnen van goud op de Commonwealth Games terwijl hij zijn strijd met de Australische media voortzet.

Chalmers legde zijn vingers op zijn lippen in een gebaar dat suggereerde dat hij zijn critici het zwijgen oplegde nadat hij dinsdag goud had gewonnen op de 100 meter vrije slag op de Commonwealth Games in Birmingham.

Het puntige gebaar komt als de 24-jarige blijft terugslaan op geruchten dat hij verwikkeld is in een liefdesdriehoek met Cody Simpson en zijn ex-vlam Emma McKeon.

In een interview na de race onthulde de atleet dat hij van plan was om het feest te vieren voordat hij zelfs de blokken bereikte en inzicht gaf in zijn mentale toestand.

‘Het is iets wat ik mezelf heb voorgesteld om te doen, waarschijnlijk een beetje meer een krachtig feest na een overwinning, maar dat was een speciale,’ zei Chalmers.

‘Dat betekent waarschijnlijk meer dan een vuistslag of een aanspannen van de spieren. Ik hoop dat dat een krachtige boodschap is.’

De zwemmer gaf toe dat hij het moeilijk vond om te genieten van zijn derde goud van de wedstrijd te midden van de ‘valse’ krantenkoppen die de prestaties van zijn team overschaduwden.

Chalmers legde zijn vingers op zijn lippen in een gebaar dat suggereerde dat hij zijn critici het zwijgen oplegde nadat hij dinsdag goud had gewonnen op de 100 meter vrije slag op de Commonwealth Games in Birmingham.

Chalmers heeft gedreigd te stoppen met zwemmen als ‘vals nieuws’ blijft circuleren dat hij in een driehoeksverhouding zat met Cody Simpson en zijn ex-vlam Emma McKeon (foto)

“Het is speciaal om te winnen, maar helaas denk ik dat het moeilijk is om te genieten van het moment waarop alles is gebeurd”, vertelde hij aan Channel 7’s Cate Campbell.

Hij zei dat er momenten waren dat hij het gevoel had dat hij ‘niet verder kon’, maar dat hij hoopte dat de overwinning ‘een leerpunt voor iedereen’ was – inclusief de media.

‘De afgelopen 48 uur waren een hel, een achtbaan. Ik sprak zelfs met mijn coach voor de race en ik begon bijna te huilen en ik ben geen emotioneel persoon’, zei de zwemmer.

‘Ik hoopte op de volgende vlucht hieruit, maar ik heb nog een baan te doen in de estafette voor mijn land en ik kijk er naar uit om dat te doen.’

Tijdens een persconferentie op zondag dreigde Chalmers te stoppen met zwemmen als er ‘vals nieuws’ bleef circuleren dat hij ruzie had met het stel.

Geruchten over de breuk hebben het succes van het Australische team overschaduwd terwijl ze strijden in de Commonwealth Games in Birmingham met Chalmers en zijn teamgenoten die goud mee naar huis nemen op de 4x100m vrije slag gemengde estafette en 4x100m vrije slag estafette.

Chalmers zette zijn aanval op sociale media voort en beweerde dat de negatieve aandacht zijn tol had geëist van zijn teamgenoten en de schijnwerpers had gestolen van hun prestaties.

‘Media doet meer pijn dan’ [sic] mensen beseffen dat we maar zoveel kunnen nemen voordat genoeg genoeg is’, schreef hij.

Het puntige gebaar (foto) komt als de 24-jarige blijft terugslaan op geruchten dat hij betrokken is bij een liefdesdriehoek met Cody Simpson en zijn ex-vlam Emma McKeon

Kyle Chalmers heeft een reeks vurige Instagram-berichten geplaatst na zijn uitbarsting op een persconferentie waar hij de media en hun negatieve berichtgeving over hem bekritiseerde

Chalmers zette zijn aanval op sociale media voort en beweerde dat de negatieve aandacht zijn tol had geëist van zijn teamgenoten en de schijnwerpers had gestolen van hun prestaties

‘Wat een heel speciale avond met mijn team had moeten zijn, is uiteindelijk mijn minst favoriete in mijn sport geworden.

‘Bedankt media om het voor ons allemaal te verpesten. Ik hoop dat jullie allemaal gelukkig zijn en goed slapen terwijl wij hier slapeloos en overstuur liggen.’

Hij voegde eraan toe dat hij dankbaar was voor ‘degenen die in de media werken die aan mijn zijde staan ​​en de waarheid schrijven’.

‘Zij zijn de enigen met wie ik vanaf nu zal praten’, schreef hij.

De opmerkingen dragen bij aan een lange Instagram-post waarin ze de ‘valse krantenkoppen’ aanvallen en dreigen te stoppen met zwemmen als ze doorgaan.

‘Maar weet je wat het doet met de mensen waarover je schrijft?’ Hij schreef.

‘Het breekt ze beetje bij beetje af, en vanavond is het breekpunt. Tot nu toe heb ik geprobeerd om gewoon vooruit te gaan, maar vanavond vraag ik u alstublieft te stoppen met het schrijven van deze valse koppen, anders is mijn tijd in de sport voorbij.

‘Bedankt media om het voor ons allemaal te verpesten. Ik hoop dat jullie allemaal gelukkig zijn, goed slapen terwijl we hier slapeloos en overstuur liggen’, schreef Chalmers (foto, Chalmers, Williams Xu Yang, Zac Incerti en Flynn Southam na hun overwinning op de 4x100m vrije slag estafette)

‘Ik zwem hier niet voor, ik ben niet in de sport gestapt om hiermee om te gaan. Ik zwem om te inspireren en ik zwem omdat ik van mijn sport hou en het me een doel geeft.

‘Dit zou mijn zwemtijd kunnen beëindigen, ik hoop dat jullie dat allemaal weten. Mijn geestelijke gezondheid van dit alles in de loop van de maanden is op het dieptepunt, ik hoop echt dat de toetsenbordstrijders die vals nieuws blijven schrijven, daar blij mee zijn.’

Chalmers ging vorig jaar een korte tijd uit met McKeon voordat het paar uit elkaar ging en McKeon verder ging met Simpson.

De drie zwemmers doen nu mee aan de Commonwealth Games in Birmingham.

Chalmers hield vol tijdens de persconferentie dat er geen afdelingen in het Australische team waren die de geruchten bestempelden als ‘vals nieuws’ en zeiden dat de rapporten zijn geestelijke gezondheid hadden beïnvloed.

‘Het is allemaal gewoon nepnieuws dat eigenlijk gewoon onzin is, het is eerlijk gezegd gewoon een hoop onzin dat niet waar is’, zei Chalmers.

Een opgewonden Kyle Chalmers heeft tijdens een verhitte persconferentie de geruchten van een breuk tussen hem en zijn ex-vlam Emma McKeon en haar nieuwe vriend Cody Simpson verworpen.

De zwemster ontkende ook geruchten over een breuk met McKeon na hun ongemakkelijke chemie tijdens de 4x100m vrije slag gemengde estafette op vrijdag

De zwemster ontkende ook geruchten over een breuk met McKeon na hun ongemakkelijke chemie tijdens de 4x100m vrije slag gemengde estafette op vrijdag.

Australië was de enige natie die de hand niet vasthield en ze niet eenstemmig hief voor de race, terwijl Chalmers de enige teamgenoot was die McKeon’s hand niet had zien schudden na hun overwinning.

Hij sloot de berichten af ​​dat hij zijn ex-vlam niet feliciteerde na de overwinning.

‘Heb je de hele race gekeken? Ik zei gefeliciteerd en wij (McKeon) stonden hier naast jullie en spraken gisteravond,’ zei hij.

‘Ik vind het echt moeilijk te geloven dat ik na de race niet gefeliciteerd heb. Ik liep eigenlijk naar boven en zei ‘goed gedaan’ aan de overkant van het zwembad.

‘We zeiden allemaal gefeliciteerd, we hebben allemaal gedaan wat we moesten doen en het is een eer om gisteravond deel uit te maken van dat team en de eerste gouden medaille te winnen in de race op de Commonwealth Games en om het te doen met de meest succesvolle Olympiër van Australië en nu De meest succesvolle Commonwealth Games-atleet van Australië is bijzonder.’

Chalmers zei dat hij een goede relatie heeft met Simpson en stuurde hem een ​​felicitatie nadat het Australische herenteam op de 4x100m vrije slag zaterdag had gewonnen.

Chalmers ging vorig jaar een korte tijd met McKeon uit voordat het paar uit elkaar ging en McKeon verder ging met Simpson

‘Ik heb Cody veel succes gezegd, ik heb Cody veel succes gezegd, ik heb hem na de race een bericht gestuurd’, zei Chalmers.

‘Ik doe niets anders dan zo positief mogelijk zijn. Ik steun hem in het team, maar nogmaals, mensen willen gewoon clickbait op het artikel.

‘Het is jammer dat ik op dit moment niets goed kan doen.

‘Ik vind het fantastisch dat hij er is.. het is fantastisch voor onze sport, het brengt nieuwe kijkers binnen. Wat hij in twee jaar zwemmen heeft bereikt, is ongelooflijk.’

Tijdens de nationale proeven in april kondigde Chalmers aan dat hij de 50 meter vlinderslag zou opnemen voor de Commonwealth Games – hetzelfde evenement waarvoor Simpson zich probeerde te kwalificeren.

Sommige toeschouwers hadden het gevoel dat Chalmers misschien opzettelijk de dromen van Simpson probeerde te vernietigen, wiens terugkeer naar het zwembad nadat hij een wonderkind in Queensland was, hem een ​​constant gespreksonderwerp heeft gemaakt.

Chalmers zei dat hij een goede relatie heeft met Simpson en stuurde hem een ​​felicitatie nadat het Australische herenteam op de 4x100m vrije slag zaterdag had gewonnen.

Chalmers keerde zich tegen de media en zei dat de kritiek hem ernstig had doen nadenken over zijn toekomst in de sport.

‘In elke andere sport zeggen mensen dat ze psychische problemen hebben en mensen springen aan boord en willen ze steunen’, zei hij.

‘[In] zwemmen, iedereen wilde me nog roosteren. Ik ga terug naar huis naar Port Lincoln, ik kom terug naar Adelaide en er zijn mensen die foto’s van mij maken en zeggen ‘Kyle duikt weer op’.

‘Het is niet gericht op geestelijke gezondheid, het is erop gericht me weer naar beneden te halen. Jullie beseffen niet echt welke impact jullie hebben op atleten als we opstaan ​​om niet alleen voor onszelf maar ook voor onze landen te presteren. Jullie kunnen daar veel invloed op hebben.’