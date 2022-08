Kristin Smart murder trial hears that cadaver dog made beeline for bed in Paul Flores’ dorm room

Een hondengeleider getuigde deze week tijdens de moordzaak van Kristin Smart dat haar kadaverhond in de weken na de verdwijning van de studente in 1996 op weg was naar het bed in de slaapzaal van verdachte Paul Flores.

Paul Flores, 45, en zijn 81-jarige vader, Ruben, staan ​​terecht voor de verdwijning en dood van de 19-jarige student Kristin Smart van de California Polytechnic State University, die voor het laatst werd gezien met de jongere Flores.

Hondengeleider Adela Morris, die werd ingeschakeld om te helpen bij het politieonderzoek in de weken nadat Smart verdween, nam maandag het standpunt in bij de rechtbank van Monterey County.

Ze vertelde de rechtbank dat toen ze haar K9 Cholla vrijliet in Santa Lucia Hall, de border collie-zoekhond ‘onmiddellijk een U-bocht maakte en ‘zeer methodisch en traag’ werd en uiteindelijk kamer 128 wilde binnenkomen – de kamer van Paul Flores.

Morris zei dat toen Cholla de kamer binnenkwam ze ‘extreem gefocust’ was en ‘zeer duidelijk geur’, terwijl ze haar begeleider waarschuwde door op haar heup te springen, alleen gericht op de linkerkant van de kamer – waar Flores sliep.

‘Ik twijfelde er niet aan dat ze haar waarschuwing gaf die ze geeft wanneer ze menselijke resten detecteert en het was een zeer sterke waarschuwing’, zei Morris. ‘Ze was heel duidelijk.’

Paul Flores staat terecht voor de verdwijning en moord van Smart, meer dan twee decennia nadat ze voor het laatst is gezien. Zijn vader wordt beschuldigd van optreden als medeplichtige nadat hij zijn zoon zou hebben geholpen het lichaam van Smart te verbergen.

Het proces zal naar verwachting vier maanden duren.

Paul Flores, nu 45 (links), wordt beschuldigd van moord in het kader van een verkrachting of poging tot verkrachting. Zijn vader, Ruben Flores, nu 81 (rechts), wordt achteraf beschuldigd van medeplichtigheid

Morris vertelde maandag aan de rechtbank dat zij en Cholla waren opgeroepen om deel te nemen aan de ‘zeer grote zoektocht’ in Cal Poly na de verdwijning van Smart, waarbij ze reservoirs in de buurt van de campus doorzochten, en vervolgens de residentie van Santa Lucia.

De zoektocht werd blind uitgevoerd, wat betekent dat de handlers niet te horen kregen of een ander team het gebied al had doorzocht of de resultaten van die zoektocht.

‘We willen zoeken zonder iets te weten, dus we hebben alleen de neus van de hond,’ zei ze. Ze voegde eraan toe dat ze er later achter kwam dat een andere begeleider eerder de slaapzalen had doorzocht.

Tijdens haar zoektocht in de woonhal zei Morris dat ze Cholla losliet van de lijn, zodat ze naar haar doelgeur kon zoeken toen ze door de hal rende en ‘bijna onmiddellijk’ een U-bocht maakte en zich ongeveer driekwart van de weg begon te concentreren. aan het eind van de gang.

‘Ze loopt letterlijk rond kieren van deuren, deurklinken,’ zei Morris. ‘Ze kwam bij een van de deuren en ze kwam naar me toe rennen om op me te springen, wat haar alarm is dat ze haar doelgeur van menselijke restengeur had gevonden.’

De hond leidde Morris vervolgens naar kamer 128 en begon aan de deur te krabben, vertelde Morris aan de rechtbank. Kamer 128 was de kamer van Paul Flores.

Morris, de hond en een andere agent kwamen de kamer binnen, waar Morris zei dat de hond ‘extreem gefocust’ werd en ‘heel duidelijk geurde’.

Cholla alarmeerde bij het bed aan de linkerkant – de kant waar Paul Flores sliep.

‘Ze was er heel nadrukkelijk en enthousiast over. Ze was heel duidelijk’, zei ze.

Morris zei dat Cholla haar waarschuwde door op haar heup te springen, hoewel de normale waarschuwing bij haar dijen was. Ze probeerde de hond te sturen om naar de rechterkant van de kamer te kijken, maar de hond was alleen geïnteresseerd in de linkerkant van de kamer.

‘Ze wilde echt communiceren toen ze harder en hoger sprong’, zei Morris. ‘Ze zou letterlijk mijn lichaam gebruiken om af te springen, af te duwen – dat is een zeer enthousiaste waarschuwing.’

De hond bleef snuffelen en waarschuwde Morris ongeveer een dozijn keer, maar leek nooit op een specifiek deel van het bed te gaan zitten, getuigde Morris.

Het duo verliet de kamer om andere gebieden te doorzoeken, maar Cholla waarschuwde geen andere kamers of delen van het slaapzaalgebouw, zei Morris.

De overblijfselen van Kristin Smart, studente van de California Polytechnic State University, zijn nooit gevonden en het mysterie van hoe ze verdween van de schilderachtige campus, verscholen tegen een groen kustgebergte, zal waarschijnlijk centraal staan ​​in het proces

Paul en Kristin waren allebei eerstejaars bij Cal Poly in 1996 toen ze verdween. Hij verbleef in Santa Maria Hall en zij in Muir Hall, die 0,2 mijl uit elkaar liggen – vier minuten lopen

Afgebeeld: de kamer van Kristin Smart, waar al haar bezittingen werden achtergelaten nadat ze vermist was. Een vriend beweerde dat hij Paul Flores Smart in de kamer zag lastigvallen

Paul Flores wordt getoond op een niet-gerelateerde arrestatiefoto uit 1996, toen hij 19 was.

Tijdens het kruisverhoor op maandag vroeg advocaat Robert Sanger aan Morris of ze vrijwilliger was en of ze onbetaald was en ze antwoordde ja.

Hij ondervroeg haar ook over een brief die ze had geschreven aan een andere K9-expert, van wie ze zei dat ze advies had ingewonnen over hoe ze op vragen van de onderzoekers moest reageren.

Morris vertelde Sanger: ‘De manier waarop ik het rapport schrijf is meer feitelijk: ‘Ik deed dit, de hond deed dit.’ Het is niet mijn mening.’

De overblijfselen van Smart zijn nooit gevonden en het mysterie van hoe ze verdween van de schilderachtige campus, verscholen tegen een groene bergketen aan de kust, zal waarschijnlijk centraal staan ​​in het proces. In 2002 werd ze dood verklaard.

Aanklagers beweerden dat Paul Flores de 19-jarige vermoordde tijdens een poging tot verkrachting op 25 mei 1996 in zijn studentenkamer in Cal Poly, waar beiden eerstejaars studenten waren.

Zijn vader, nu 81, heeft naar verluidt geholpen bij het begraven van de vermoorde student achter zijn huis in de nabijgelegen gemeenschap van Arroyo Grande en heeft later de overblijfselen opgegraven en verplaatst.

Paul Flores werd lange tijd als verdachte van de moord beschouwd, maar officieren van justitie arresteerden hem en zijn vader pas in 2021 nadat het onderzoek nieuw leven werd ingeblazen.

San Luis Obispo Sheriff Ian Parkinson erkende misstappen van detectives door de jaren heen en hij schreef een populaire podcast over Smart’s verdwijning genaamd ‘Your Own Backyard’ voor het helpen opgraven van nieuwe informatie en het inspireren van getuigen om met onderzoekers te praten.

Achter traliewerk onder het dek van zijn grote huis in een doodlopende straat van Tally Ho Road, vonden archeologen die voor de politie werkten in maart 2021 een bodemverstoring ter grootte van een kist en de aanwezigheid van menselijk bloed, aldus openbare aanklagers.

Paul Flores luistert tijdens openingsverklaringen in zijn moordzaak in juli in Monterey County Superior Court in Salinas, Californië. Hij wordt beschuldigd van het vermoorden van Kristin Smart in 1996

Ruben Flores, vader van Paul Flores, zit maandag 2 augustus 2021 voor de rechtbank in San Luis Obispo, Californië.

Het bloed was te gedegradeerd om een ​​DNA-monster te nemen. Hoewel een bloedexpert zei dat het menselijk bloed was, sloot de gebruikte test niet uit dat het van een fret of aap was, hoewel rechtbankverslagen zeiden dat daar geen overblijfselen van zo’n dier werden gevonden.

Advocaat James Murphy Jr., die namens Smart’s ouders de vader en zoon heeft aangeklaagd, spotte met het idee dat het iets anders was dan menselijk bloed.

‘De grootte van het gebied waarin het bloed werd gevonden, zou het een prehistorische fret maken die zich in Jurassic Park zou bevinden,’ zei Murphy. ‘Wanneer ben je voor het laatst over Tally Ho Road in Arroyo Grande gereden en heb je een primaat gezien?’

De rechtszaak die Murphy aanspande tegen Ruben Flores beweerde dat de vader en niet bij naam genoemde handlangers het lichaam ‘onder dekking van de duisternis’ hadden verplaatst vier dagen nadat onderzoekers zijn huis in februari 2020 hadden doorzocht. Onderzoekers deden pas meer dan een jaar onderzoek onder het dek later.

Sporen van menselijk bloed werden ontdekt door onderzoekers onder het dek van Ruben Flores’ Arroyo Grande-residentie. Aanklagers beweren dat Smart’s lichaam daar werd opgeborgen en verplaatst

In februari 2020 voerde de politie een huiszoekingsbevel uit bij Paul’s San Pedro, Californië, thuis, en nam elektronische apparaten in beslag met zelfgemaakte video’s en verkrachtingsporno, zeggen openbare aanklagers