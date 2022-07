Korean show Change Days on Netflix is more awkward than Love Island

Een Zuid-Koreaanse realityshow wordt steeds populairder op Netflix in het VK, gebaseerd op een gelijkaardig uitgangspunt als Love Island, maar met veel onhandigheid.

Change Days, geproduceerd door KakaoTV, nu in zijn tweede seizoen, ziet vier koppels elkaar ontmoeten tijdens een romantisch uitje op het resort Jeju Island – een populaire vakantiebestemming in Zuid-Korea.

Deze echte koppels staan ​​op het punt uit elkaar te gaan en moeten kiezen tussen het herstellen van hun huidige relaties of het nastreven van nieuwe relaties met de partners van de andere deelnemers.

De show is de eerste in zijn soort voor het doorgaans conservatieve Zuid-Korea en kijkers hebben de sociale media bekritiseerd voor ‘het aanmoedigen van vals spelen’, en zeggen dat sommige partners ‘beter verdienen’, terwijl een andere vrouwelijke deelnemer Hye-Yeong bekritiseerde voor het ‘gaslighten’ van haar partner Tae-Wan en zeiden dat ze ‘hoopten dat ze single blijft’.

YunSeul en Tae-Wan zijn verlegen op hun date en ondanks dat ze elkaar aantrekkelijk vinden, gaan ze niet voor een tweede date. Ze geeft toe ‘mijn gedachten zijn bij mijn vriendje’

Een blik van woede: HuiHyeon zegt over liefdesrivaal Hyeyeon ‘Ze is niet zijn type, ik ben beter dan haar’ terwijl ze haar vriend DoHyeong met haar ziet vertrekken om dolfijnen te spotten in de zee

Mensen kunnen niet stoppen met kijken, zelfs als ze denken dat het ‘vals spelen’ of ‘dom’ is

Hoewel de show niet zo stomend is als Love Island, is het zelfs nog ongemakkelijker om naar te kijken als langdurige partners contact onderhouden met nieuwe vlammen recht onder de neus van hun geliefden aan de eettafel,

In de eerste aflevering werden de koppels gefilmd terwijl ze in hun auto zaten te praten over hoe ze het vinden dat elkaar op date gaat met iemand anders. Terwijl sommige partners duidelijk jaloers en beschermend waren, leken anderen er geen last van te hebben.

Hye-yeon,29 was ruimdenkend en verklaarde dat haar jongere partner Tae-Wan,25 ‘te onvolwassen’ was en zei dat ze iemand wilde vinden op wie ze emotioneel kan ‘leunen’.

Terwijl ze haar lippenstift in de auto opfrisde voor haar date, berispte Tae-wan haar omdat ze een rok tot aan de dijen droeg, en vroeg haar om het te bedekken – tevergeefs.

Hye-Yeon vertelt over de onvolwassenheid van haar vriend, aangezien zij 29 is en hij 25, en wil iemand op wie ze kan ‘leunen’

Het klikte tussen Hye-yeon en haar date voordat ze naar een museum gingen en foto’s van elkaar maakten.

Na afloop bekende ze: ‘Ik heb de hele dag niet aan mijn vriendje gedacht’, voordat ze naar de camera’s glimlachte.

Een ander stel, HyoGi en YunSeul, zei dat ze ’30 keer uit elkaar zijn gegaan in 500 dagen’ en ‘over alles hebben gevochten’.

Het werd al snel duidelijk dat HypGi chemie had met zijn nieuwe date HuiHyoen, toen ze ontdekten dat ze allebei van het eiland Jeju komen en een liefde delen voor de lokale delicatesse, runderdarmen.

Hij zegt: ‘Ik voel me zo op mijn gemak bij jou, ik heb nog nooit zoveel gemeen met iemand gehad.’

Hij vroeg zelfs haar bloedgroep – wat voor sommigen misschien niet de ideale date-vraag is.

Mensen hebben hun favorieten uitgekozen, maar zijn geschokt als de show ongemakkelijke wendingen neemt en jaloezie over alles lijkt te heersen

De koppels kwamen vervolgens aan in een luxe villa met een grote woonkamer, een prachtig terras en een grote eettafel waar de koppels aan konden zitten.

De eersten die arriveerden waren een Ji-yu en Tae-Wan die het niet goed met elkaar konden vinden op de date, waarbij Ji-yu tegen de camera’s zei: ‘Ik denk de hele tijd aan mijn vriendje’.

Ze zaten ongemakkelijk te wachten op de komst van de anderen en zeiden: ‘Laten we net doen alsof we een geweldige tijd hebben gehad.’

Terwijl de koppels schaapachtig binnenkwamen, was iedereen elkaar aan het opmeten aan de eettafel, maar probeerde vriendelijk te zijn.

HuiHyeon, die al vijf jaar met haar partner JeongHun aan en uit is, vertelde waarom ze op reis waren en zei: ‘Hij gaat binnenkort het leger in, we zijn eerder uit elkaar gegaan omdat het duidelijk was dat ik niet zijn prioriteit was.

‘Ik ben 27 en wil trouwen op mijn 29e of 30e, ik ben financieel stabiel genoeg om nu te trouwen, maar hij niet.’

JeongHun, een voormalige idoolzanger, was duidelijk diepbedroefd bij het vooruitzicht om uit elkaar te gaan, zei: ‘Het zou egoïstisch van me zijn om haar te vragen op me te wachten, maar ik zou graag willen dat ze dat deed.’

In Zuid-Korea is het verplicht voor alle mannen om twee jaar in het leger te dienen – vanwege de aanhoudende spanningen met het noorden, en velen kiezen ervoor om tijdens hun periode vrijgezel te blijven.

Een ander stel, wiskundeleraar DoHyeong en Jiyu, zei: ‘We zijn drie jaar geleden uit elkaar gegaan en we kunnen geen problemen oplossen, we praten er nooit over. We zwijgen gewoon over elkaar.’

DoHyeong werd geghost door zijn langdurige liefde JiYu en zegt dat hij er nu ‘vertrouwensproblemen’ door heeft

Dat ongemakkelijke diner, waar een intercom de koppels aankondigt die weer zullen daten, en de partners hun ontevredenheid nauwelijks kunnen verbergen terwijl ze wijn drinken en luxe eten eten

DoHyeong zei: ‘Ik wou dat ze gewoon tegen me schreeuwde of zelfs vloekte – maar dat doet ze niet, we vermijden conflicten.

‘Aan de buitenkant zijn we een heel leuk stel, maar van binnen is het niet zo – ze spookte me af toen we uit elkaar gingen en ik heb vertrouwensproblemen.’

JiYu zei: ‘Ik weet dat ik hem niet had moeten ghosten, maar hij had gewoon geen tijd voor mij, ik zou hem vragen om hem te zien en hij zou het druk hebben met zijn vrienden en na twee ellendige weken waarin hij me niet sms’te, besloot weg te lopen.’

De koppels werden via sms gevraagd of ze hun date nog een keer uit wilden vragen. En tijdens het diner kondigde een overhead-omroeper, niet anders dan de stem van de Britse Big Brother, aan welke koppels elkaar weer zouden zien.

HyoGi en HuiHyeon, het paar van Jeju Island, dat tijdens de maaltijd bleef grijnzen en naar elkaar staarden, terwijl hun geïrriteerde langdurige partners hun jaloezie nauwelijks konden bedwingen, werd aangekondigd als het eerste paar dat elkaar weer ontmoette.

HuiHeyons vriend JeongHung bekende: ‘Ik voelde me op dat moment zo boos en dat het klikte. Waarom zouden ze elkaar anders weer willen zien en niet proberen met iemand anders te daten?’

HyoGi en zijn vriendin YunSeul, die ’30 keer uit elkaar zijn gegaan’, kregen ruzie in hun kamer, met als hoogtepunt de vriendin die op de grond lag te snikken terwijl haar vriend vergelijkingen met zijn nieuwe date aftrok.

Hij zei: ‘We zijn doorgegaan. We hebben veel gemeen, ze houdt van runderdarmen en dat gaan we morgen eten. Ja, ik heb jullie allebei vergeleken, en het deed me denken aan wat me teleurstelt over jou. Je keek me de hele tijd boos aan en ik hield van haar glimlach, ik zei haar dat ze schattig was.’

YunSeul werd snikkend gezien op de badkamervloer terwijl haar vriend De-Heyoung nonchalant zijn tanden poetste en haar vertelde hoe hij zijn date van die dag leuk vond, en haar ‘schattig’ noemde, iets waarvan ze zegt dat ze hem ‘hem niet kan vergeven’

De koppels eten en drinken de eerste avond samen en luchten hun relatieproblemen op. Tal van ongemakkelijke stiltes en maten werden gezien voordat de geliefden naar hun aparte slaapkamers gingen.

Tae-Wan wilde niet dat Hye-yeon bij hem in de buurt kwam, aangezien ze werd aangekondigd als het tweede koppel dat de volgende dag op een andere date zou gaan, op een boottocht om dolfijnen te zien.

Ze probeerde hem te troosten, maar hij staarde boos naar zijn telefoon.

De volgende dag bleven er vier in de villa terwijl hun partners uitgingen om te genieten van een romantische date, en hun woede en jaloezie naar elkaar uitten.

JiYu zei: ‘Het verbaast me, als ze zijn type was, zou ik het begrijpen, maar dat is ze niet, ik denk dat ik beter ben dan haar.’

Tae-Wan bekende: ‘Ik heb gewoon het gevoel dat hij dingen geeft die ik niet kan, omdat ik jonger ben dan haar, dus ik kan dat niet aanbieden. Eerlijk gezegd wilde ik bij de brandweer, maar ik weet dat ze wil trouwen, dus nam ik een baan in personal training om geld te verdienen.’

Toen hij thuiskwam van zijn date, zag HyoGi, die het klikte met HuiHyeon, die zijn liefde voor runderdarmen en bloedgroep B deelde, zijn partner YunSeul buiten roken met Tae-Wan, haar eerste eerste date.

‘Hij maakte nooit tijd voor mij’ DoHeyong en JiYu leggen uit waarom hun relatie in een crisis verkeert op een bank in therapiestijl

De juryleden gutsen als JeongHun en JiYu hun mond op precies hetzelfde moment klemmen – maar ze besloten niet meer te daten.

HyoGi vergat schijnbaar zijn perfecte date met HuiHyeon, de ‘vrouw met wie hij zoveel gemeen heeft’ en stormde naar buiten.

Hij zei: ‘Dus je lacht en bent blij met hem, maar je wilt niet dat ik blij ben en met vrouwen praat.’

YunSeul antwoordde: ‘Wat moesten we doen, hier zitten en de hele dag ellendig zijn?’

De koppels hebben twee weken de tijd om een ​​beslissing te nemen met clips waarin mensen zeggen ‘Je bent niet precies de persoon met wie ik wil trouwen’ en ‘Fladderde je hart op onze eerste date?’.

Ze kunnen ervoor kiezen om naar huis te gaan en aan hun relatie te werken, een nieuwe relatie te beginnen of solo te gaan aan het einde van de proefperiode.

Het eerste seizoen werd uitgezonden met drie koppels en een week op het eiland, maar de producenten hebben het opgevoerd voor het tweede seizoen met vier koppels en twee weken.