Koninklijke expert zegt dat koning Charles geen plannen heeft voor prins Andrew in de nieuwe ‘afgeslankte’ monarchie

Een koninklijke expert heeft beweerd dat koning Charles III geen plannen heeft dat prins Andrew een rol gaat spelen in de toekomst van de Britse monarchie na de dood van de koningin.

Nick Bullen, de mede-oprichter van True Royalty TV, zei dat het leven van prins Andrew als een werkende royal ‘goed en echt voorbij’ is.

De tweede zoon van de koningin keerde terug naar het openbare leven na de dood van Elizabeth II eerder deze maand, nadat hij eerder afstand had gedaan van koninklijke taken nadat details over zijn banden met pedofiel Jeffrey Epstein naar voren kwamen.

Maar naar verluidt plant koning Charles tijdens zijn bewind een ‘afgeslankte’ monarchie, wat zou betekenen dat hij zich zou kunnen concentreren op zijn erfgenamen – in plaats van op zijn in ongenade gevallen broer.

‘Voor Prins Andrew is zijn leven als een werkende koninklijke familie definitief voorbij’, vertelde Bullen Fox News Digital. ‘We zullen hem de komende weken en maanden niet veel meer zien.

‘Ik geloof niet dat hij deel uitmaakt van het plan van de koning voor de toekomst van de monarchie. De koning is heel duidelijk geweest door te zeggen dat hij een afgeslankte monarchie wil.’

Bullen voegde toe: ‘De koning richt zich op directe erfgenamen. hebben [his grandchildren] Prins George en prinses Charlotte als onderdeel van de begrafenis was een heel duidelijke boodschap: dit is de toekomst.’

Koning Charles III, Anne, Prinses Royal, Prins Andrew, Hertog van York vertrekken op 19 september bij de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth II in Westminster Abbey.

Bullen zei dat er geen rol meer is voor prins Andrew in de monarchie, eraan toevoegend dat de hertog van York geen van zijn militaire titels meer zal krijgen nadat hij ervan is ontdaan na onthullingen over zijn banden met Epstein.

Buckingham Palace kondigde in januari aan dat de prins al zijn militaire titels en patronaten zou worden ontnomen. Het is duidelijk dat koning Charles een belangrijke rol speelde bij het beïnvloeden van de beslissing.

Bullen zei: ‘Een rol voor prins Andrew bestaat gewoon niet meer. Hij zal geen van zijn militaire titels meer krijgen. Hij zal niet meer een werkende koninklijk zijn. Dus ik denk dat we hem niet veel zullen zien op het publieke toneel.’

Een woordvoerder van Prins Andrew weigerde commentaar te geven op de beweringen van Bullen en zei tegen MailOnline: ‘We zullen geen commentaar geven op de uitspraken van elke zelfverklaarde ‘koninklijke expert’.’

MailOnline heeft contact opgenomen met vertegenwoordigers van King Charles voor commentaar.

Volgens de onthullingen over de connecties van prins Andrew met Epstein en zijn rampzalige Newsnight-interview met Emily Maitlis van de BBC, werd hij geconfronteerd met een Amerikaanse rechtszaak door Virgina Roberts – die nu haar getrouwde naam Giuffre draagt.

Terwijl de druk en slechte publiciteit op Duke of York bleven toenemen vanwege de civiele zedenzaak in New York, werd in januari 2021 aangekondigd dat de prins zijn koninklijke bescherming zou verliezen, zodat hij de beschuldigingen als ‘privéburger’ kon bestrijden.

Ondanks de belofte om de aantijgingen van mevrouw Roberts tegen hem te bestrijden in de civiele zaak die in New York is aangespannen – en herhaaldelijk protesteren tegen zijn onschuld – stemde Andrew ermee in £ 12 miljoen te betalen om de zaak te regelen voordat het een jury bereikte.

Virginia Giuffre (midden) opende een civiele zaak tegen Andrew in New York. Rechts afgebeeld is Ghislaine Maxwell, die meisjes kocht voor seksroofdier Jeffrey Epstein

Afgebeeld: Prins Andrew en pedofiel Jeffrey Epstein in New York na de gevangenisstraf van Epstein in 2011

Prins Andrew zei dat hij een ‘substantiële donatie’ zou doen aan haar liefdadigheidsinstelling ter ondersteuning van de rechten van slachtoffers en prees ook haar ‘moed’ en zei dat hij ‘nooit van plan was’ haar karakter te belasteren.

Prins Andrew was mocht vorige week kort zijn militaire uniform dragen terwijl hij en zijn broers en zussen naast de kist van hun moeder stonden te waken terwijl ze opgebaard lag in Westminster Hall.

Prins Andrew begroette ook rouwenden in Balmoral kort na de dood van Hare Majesteit toen ze zich verzamelden buiten het kasteel waar de koningin stierf om bloemen te leggen en hulde te brengen.

De koning stond zijn broer toe om zijn ceremoniële militaire uniform tijdens de wake van de koningin te dragen als ‘een daad van vriendelijkheid’, aldus een bron van het paleis.

Van slachtoffers van seksueel misbruik van Epstein werd gemeld dat ze ‘gefrustreerd’ waren door Andrew’s terugkeer naar het openbare leven, waarbij sommigen hem ervan beschuldigden te proberen zijn publieke imago te ‘rehabiliteren’.

Andrew verscheen voor het laatst in het openbaar voor de dood van de koningin in Maart tijdens een herdenkingsdienst aan Philip, hertog van Edinburgh, die vorig jaar stierf.

De prins arriveerde met de koningin uit Windsor en ondersteunde haar terwijl ze een wandelstok gebruikte om bij haar stoel te komen.

Daarna hielp hij haar aan het einde van de dienst weer uit de kerk en in de koninklijke limousine.

Later werd gemeld dat prins William en koning Charles ‘meer dan eens’ hun bezorgdheid hadden geuit over de optiek om de hertog toe te staan ​​de 96-jarige monarch naar haar stoel te begeleiden tijdens zo’n goed gepubliceerd evenement.

De vader en zoon waren ‘absoluut verenigd’ dat het ‘onnodig’ was voor hem om de prominente rol te hebben, aldus The Mirror.

Er was een verrassing in maart toen Andrew een frontlinierol kreeg bij de herdenkingsdienst voor de hertog van Edinburgh in Westminster Abbey

Maar hun protesten werden verworpen door The Queen, die het tot haar ‘wens en laatste beslissing’ maakte door te kiezen voor Andrew om een ​​speciale rol te spelen bij de gelegenheid.

Toch werd Andrew vervolgens verbannen van het balkon van Buckingham Palace voor de viering van het platina jubileum van Hare Majesteit, een daad waarvan koninklijke experts zeiden dat er ‘geen weg terug’ was voor de in ongenade gevallen hertog.

In 2011 bleek dat Andrew bevriend was met de Amerikaanse financier Epstein, die in 2008 tot 18 maanden gevangenisstraf was veroordeeld wegens het aanzetten tot prostitutie van een minderjarige.

Er doken foto’s op van hem met zijn arm om mevrouw Giuffre, voorheen bekend als Virginia Roberts, die beweerde dat Epstein haar als masseuse in dienst had, maar haar uitbuitte toen ze minderjarig was.

De hertog werd ook afgebeeld terwijl hij in december 2010, een jaar na de vrijlating van Epstein uit de gevangenis, met Epstein in Central Park in New York wandelde, en dit bracht hem ertoe zijn rol als handelsgezant op te geven.

In 2013 werd Andrew verkozen tot Fellow van de Royal Society, maar de vooraanstaande wetenschappelijke instelling van Groot-Brittannië kreeg te maken met ongekende onenigheid van leden over de verhuizing, waarbij een professor de hertog omschreef als een ‘onsmakelijke persoon’.

Ondertussen beweert een explosieve nieuwe biografie dat Andrew in het geheim een ​​complot smeedde met prinses Diana en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson om te voorkomen dat Charles koning zou worden en prins William de troon te laten bestijgen met de hertog van York als regent.

Andrew zou ook hebben gelobbyd bij de koningin en campagne hebben gevoerd tegen het huwelijk tussen Charles en Camilla, nu koning en koningin-gemalin, en zijn moeder vertellen dat ze niet betrouwbaar was.

Prins Andrew bedankte rouwenden voor hun goede wensen buiten Balmoral Castle, waar de koningin eerder deze maand overleed

Het nieuwe boek van Angela Levin over het leven van Camilla, in series in de Telegraph, beweert dat de hertog van York ‘erg gemeen’ tegen haar was en samenspande met prinses Diana om te voorkomen dat de oudste zoon van de koningin koning zou worden.

Volgens het vermeende plan van Andrew zou William in de rij hebben gestaan ​​voor de troon, waarbij Charles naar buiten werd geduwd en Andrew regent werd als de koningin was overleden voordat William 18 was.

Onder verwijzing naar een ‘senior insider’ schrijft mevrouw Levin dat de hertog van York ‘met Diana’ samenzweerde om ‘prins Charles opzij te duwen’, met als doel dat prins Andrew ‘regent van prins William’ zou worden.

‘Andrew heeft heel hard gelobbyd in de hoop dat Charles geen koning zou worden als zijn moeder stierf, en dat William de kroon zou dragen’, zei ze.

Mevrouw Levin voegde eraan toe dat de prins ‘zeer hard heeft gelobbyd’ om te voorkomen dat zijn oudere broer de troon zou bestijgen.

Een ‘senior insider’ in het paleis zou mevrouw Levin hebben verteld: ‘Toen Diana nog leefde, door haar vriendschap met Andrew’s vrouw Sarah, [Duchess of York] ze beraamde een plan met Andrew om te proberen prins Charles opzij te duwen, zodat prins Andrew regent kon worden van prins William, die toen een tiener was.

‘Het waren donkere en vreemde tijden, waarin paranoia werkelijkheid werd, en dit was een zorg.

‘Zijn gedrag was zeer, zeer negatief en uiterst onaangenaam voor Queen’ [Elizabeth], die het er niet mee eens was. Ik kreeg te horen dat het een van de zeldzame keren was dat hij zijn zin niet kreeg.

‘Desalniettemin was hij blijkbaar erg boos dat hij het land niet op de een of andere manier kon regeren. Hij bleef zo ​​vijandig tegenover Camilla’s opkomst en aanvaarding dat het twijfelachtig is of het ooit vergeven is.’

Buckingham Palace en vertegenwoordigers van de hertog van York zijn benaderd voor commentaar.

Mevrouw Levin schreef ook over de vijandigheid van de hertog tegen het huwelijk van Charles met Camilla en beweerde dat Andrew ‘giftig’ en ‘erg gemeen’ was tegen wijlen koningin Elizabeth.

De insider zei: ‘Hij probeerde de koningin over te halen Charles te laten trouwen met Camilla door nogal giftig, gemeen, nutteloos en erg gemeen te zijn over Camilla.’

Deze beweringen omvatten naar verluidt dat Camilla onvoldoende aristocratisch was en onbetrouwbaar was.

In 1998, toen Charles 50 werd, werd er een feest gegeven, maar de koningin en prins Philip weigerden voor het geval Camilla erbij was.

Camilla’s goede vriend Lucia Santa Cruz zei: “Toen Camilla getrouwd was met Andrew Parker Bowles, ging ze met hem naar Balmoral en voegde zich bij de koninklijke familie. Ze konden het wonderbaarlijk goed met haar vinden… Maar toen het huwelijk mislukte en ze bij prins Charles was, werd ze afgewezen en kreeg ze alle schuld, wat zo oneerlijk was’.

De hertog van York en koning Charles hebben naar verluidt in de loop der jaren een gespannen relatie gehad, die dramatisch is verslechterd sinds de banden van prins Andrew met pedofiel Jeffrey Epstein naar voren kwamen.

Toen Buckingham Palace in januari aankondigde dat de prins van al zijn militaire titels en bescherming zou worden ontdaan en zijn zaak van seksueel misbruik tegen Virginia Giuffre als particulier zou verdedigen, werd begrepen dat de nu-koning een belangrijke rol had gespeeld bij het beïnvloeden van de beslissing.