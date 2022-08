Kim Kardashian slams ‘hurtful’ Kanye West meme about her break-up with Pete Davidson

Kim Kardashian heeft Kanye West uitgescholden voor het plaatsen van een ‘verschrikkelijke’ meme op Instagram waarin ze de spot dreef met haar nieuwe breuk met komiek Pete Davidson, en eist dat hij het verwijdert, vertelde een bron aan DailyMail.com.

Een bron dicht bij de ster vertelde DailyMail.com: ‘Kim zal hier niet voor instaan. Ze eist dat Kanye de post neerhaalt, maar dat doet hij niet.

‘Ze heeft Pete krachtig verdedigd. Ze zal nooit meer samenkomen met Kanye vanwege de manier waarop hij de mensen heeft behandeld van wie ze houdt en respecteert.

‘Ze heeft ontzettend haar best gedaan om een ​​goede co-ouderschapssituatie voor de kinderen te hebben.

‘Ze pikt dit soort gedrag van hem niet.’

De reality-tv-ster, 41, splitste vorige week met Pete, 28, nadat ze voor het eerst werd gekoppeld in oktober toen Kim haar hostingdebuut maakte op Saturday Night Live.

Na minder dan een jaar samen te zijn geweest, besloot het paar om gewoon vrienden te blijven, vanwege de lange afstanden en de tegenstrijdige schema’s – met Kim in de VS terwijl Pete aan het filmen is in Australië.

Maar Kim’s vervreemde echtgenoot Kanye West, 45, nam een ​​schot op de paren die uit elkaar gingen en plaatste een foto op Instagram van een nep-New York Times-krant met de woorden ‘Skete Davidson dood op 28-jarige leeftijd’.

Onderaan een bericht: ‘Kid Cudi wilde begrafenis spelen, maar bang voor flessenwerpers.’

De moeder van vier eist dat hij de post van de sociale-mediasite haalt en verdedigt de grappige man openlijk.

Kim en Kanye – die samen vier kinderen hebben, waaronder North, 9, Saint, 6, Chicago, 4 en Psalm, 3 – hebben co-ouderschap sinds ze in januari 2021 de scheiding aanvroeg.

Maar de post is niet de eerste keer dat Kanye uithaalt naar de moeder van zijn kinderen, die in maart een verbod van 24 uur op Instagram kreeg na het schenden van hun beleid inzake aanzetten tot haat, pesten en intimidatie.

De rapper begon regelmatig over hun kinderen en relatie te posten, nadat zijn vervreemde vrouw officieel in verband werd gebracht met Pete.

Bronnen dicht bij de realityster hebben ook de berichten ontkend dat ze uit elkaar is gegaan met de komiek vanwege zijn ‘onvolwassenheid’.

De bron voegde toe: ‘De scheiding van Kim en Kanye gaat nog steeds door. Ze vindt dat mensen niet akkoord moeten gaan met deze post – en Instagram zou dit soort intimidatie niet moeten toestaan.

Een bron dicht bij Pete Davidson heeft de splitsing ook bevestigd aan DailyMail.com, eraan toevoegend dat Kim ‘erg verdrietig was over de breuk’

Het duo ging negen maanden geleden als koppel naar de beurs nadat ze haar hostingdebuut maakte op Saturday Night Live, waar hij toen een castlid was

Het is niet de eerste keer dat Kanye Pete online bedreigt, aangezien hij regelmatig berichten plaatst en vervolgens de aanvallen op de ex-vriend van zijn ex-vrouw verwijdert.

‘Kim is erg verdrietig over de breuk met Pete – het is niet waar ze dacht dat het zou zijn en dat is moeilijk voor haar geweest.

‘De afstand en schema’s wogen mee in hun beslissing, maar ze houden van elkaar en respecteren elkaar.

‘Ze zal altijd voor hem zorgen en hem steunen.’

Noch Pete, noch Kim heeft publiekelijk erkend dat hun negen maanden durende wervelende romance is verbroken.

Kanye is geraakt door een reactie van fans over de post, hoewel sommigen geamuseerd waren door de Kid Cudi-referentie.

Kanye was sinds het midden van de jaren 2010 goede vrienden met Cudi en hoewel ze een rotsachtige vriendschap hadden, zouden ze dit jaar weer uit elkaar zijn gegaan vanwege zijn vriendschap met Pete.

De meesten smeekten hem echter om de paal neer te halen en zeiden hem dat hij het gedrag ‘boven moest uitstijgen’.

Ze schreven in de commentaren: ‘Haal dit op god. je bent vrij om er boven uit te stijgen. hou van jou.’

‘Dus IEDEREEN @kimkardashian dates wordt zo behandeld?’

‘Dit is niet eens grappig…’

‘Let op de energie die je in het universum steekt man! Niet cool man je bent beter dan dit!

Pete’s shirtloze basketbalwedstrijd in de studio vond plaats niet lang voordat DailyMail.com bevestigde dat hij en Kim hadden besloten uit elkaar te gaan en vrienden te blijven. Noch Pete, noch Kim heeft publiekelijk het uiteenvallen van hun wervelende romance van negen maanden erkend

West heeft herhaaldelijk kritiek geuit op Davidson nadat hij zijn relatie met Kim openbaar had gemaakt en voortdurend uithaalde naar het paar online

‘Je bent beschamend! Stop met deze onzin en focus op je vak en kinderen! Deze jongen is 28!

‘Als je iemand wilt trollen, bedrieg jezelf dan omdat je met dat plastic trouwt en je bemoeit met die coven van een familie. Als fan haat ik dit voor jou. Opgroeien!’

‘@instagram dit is echt niet oké om te tolereren.’ en ‘LMAO je moet chillen brozay.’

Het is niet de eerste keer dat Kanye Pete online bedreigt, aangezien hij regelmatig aanvallen op de ex-vriend van zijn ex-vrouw plaatst en vervolgens verwijdert.

Hij deelde ook een screenshot van Davidson’s ter ziele gegane Instagram-account en nam de eer voor hem weg te rijden van het sociale-mediaplatform.

‘Ran Skete van de gram af,’ schreef hij. ‘Zeg tegen je moeder dat ik je naam voor het leven heb veranderd.’

West gaf eerder toe dat zijn berichten op sociale media overkwamen als intimiderend voor Kardashian, nadat hij sms-berichten met haar had gedeeld waarin stond dat zijn vorige stortvloed aan berichten Davidson in gevaar bracht.

‘Ik weet dat het delen van screenshots schokkend was en overkwam als een intimidatie van Kim’, schreef West op Instagram. ‘Ik neem verantwoordelijkheid.’

In de teksten vertelde Kardashian aan West dat hij ‘een gevaarlijke en enge omgeving aan het creëren was en iemand zal Pete pijn doen en dit zal allemaal jouw schuld zijn’, later toevoegend: ‘Er zijn gevaarlijke mensen die er zijn en dit is eng en het heeft geen zijn.’

West antwoordde Kardashian via sms: ‘Ik zal er altijd alles aan doen om jou en ons gezin voor altijd te beschermen. En ik heb naar je geluisterd en iedereen gezegd om ervoor te zorgen dat er niets fysieks met Skete gebeurt.’

Pete heeft meer dan een maand besteed aan het filmen van Wizards! in Australië, waar Kim hem in juli bezocht voor een romantisch uitje in het Daintree Rainforest.

Maar hun luxe verblijf in een weelderige vijfsterren ‘eco-lodge’ in de jungle was blijkbaar niet genoeg om de relatie van het paar te redden.

Bronnen dicht bij de realityster hebben ook de berichten ontkend dat ze uit elkaar is gegaan met de komiek vanwege zijn ‘onvolwassenheid’ – en geeft afstand de schuld voor de breuk

Pete werd serieus genoeg over Kim om meerdere stukken lichaamskunst ter ere van haar te verwerven, haar naam op zijn borst te laten branden en een tatoeage te laten zetten met de tekst: ‘Mijn meisje is een advocaat’

Maar Pete gedroeg zich ontspannen en speelde basketbal met de crew in zijn film Wizards! In hun Australische studio op de dag van de splitsing.

Een insider van de productie merkte op dat Pete ‘er ontspannen uitzag, alsof het hem niets kon schelen. Hij was gewoon aan het chillen en hoepels schieten.’

De bron merkte op: ‘Hij is een bonafide filmster. Hij heeft de wereld aan zijn voeten en ongetwijfeld zal elk sterretje in Hollywood hem nu bellen.’

Een insider zei dat de aluin van Saturday Night Live, die ongeveer een week duurt, ‘zo relaxed en cool is, dat iedereen graag met hem werkt’.

Pete is nu al weken in Australië om te werken aan de met sterren bezaaide film, waarvan de cast bestaat uit Orlando Bloom en Naomi Scott.

Onlangs is de productie verplaatst naar een studio in Far North Queensland na een lange tijd filmen in het weelderige Daintree Rainforest.

‘Hij wilde plezier hebben met de crew in de studio, dus kocht hij een basketbalring en een stereo-installatie en we hingen allemaal rond met hoepels te schieten en naar muziek te luisteren’, legde de insider op de set uit aan DailyMail.com.

‘Zo vaak zijn deze Hollywood-sterren afstandelijk en wankers als ze naar Australië komen om te filmen, maar Pete was fantastisch. Hij is een van het team.’

De bron prees Pete en zei: ‘Hij is een ere-Aussie geworden. We willen niet dat de productie zich om de film heen wikkelt. Hij mag in Australië blijven.’