‘Killers on dating sites and sex with hookers’ – inside Melbourne’s Thomas Embling hospital

Volgens een klokkenluider in een berucht ziekenhuis voor crimineel gestoorden zouden enkele van de gevaarlijkste monsters van Australië seks hebben met prostituees, op datingsites en hun slachtoffers lastigvallen terwijl ze zogenaamd opgesloten zitten.

De klokkenluider beweert dat de patiënten van het Thomas Embling-ziekenhuis worden verzorgd door sekswerkers op en buiten het terrein en dat ze toegang hebben tot mobiele telefoons wanneer ze routinematig gratis zijn op de dag van hun vrijlating.

De buitengewone claims komen te midden van publieke verontwaardiging over gerapporteerde plannen om moordenaar Henry Hammond vrij te laten op een dag onder toezicht, slechts 12 maanden nadat hij voor 25 jaar naar het ziekenhuis was gestuurd.

Hammond sloeg de Melbourne-vrouw Courtney Herron in mei 2019 dood in een park bij een misdaad die de natie schokte.

In reactie op de beweringen van de klokkenluider ontkende een woordvoerder van Forensicare – de overheidsinstantie die het ziekenhuis ten noordoosten van Melbourne’s CBD exploiteert – dat sekswerkers het pand betreden.

Henry Hammond werd niet schuldig bevonden aan het vermoorden van Courtney Herron door middel van een verstandelijke beperking. De vader van mevrouw Herron gelooft dat hij artsen toen heeft bedrogen en nu bijna vrijuit kan lopen

Courtney Herron werd op brute wijze doodgeslagen door Henry Hammond, die probeert goedkeuring te krijgen voor dagvrijstelling van Thomas Embling

Thomas Embling Hospital herbergt enkele van de gevaarlijkste mannen ter wereld. Heeft beweringen ontkend dat patiënten amok maken met prostituees en slachtoffers lastig vallen

‘Toegang tot Thomas Embling Hospital is beperkt en alle bezoekers moeten voorafgaand aan binnenkomst worden goedgekeurd. De professionele diensten van sekswerkers zijn niet toegestaan”, aldus het ziekenhuis in een verklaring.

Maar de goed geplaatste bron vertelde aan de Daily Mail Australia dat patiënten bekend stonden om sekswerkers uit te nodigen in een geïmproviseerde ‘bezoekerskamer’ voor ongeoorloofde seks op het terrein van Thomas Embling’s Fairfield-faciliteit.

En de bron beweerde dat het management van Thomas Embling zelfs had overwogen om in te schrijven op een ‘echtgenotenkamer’.

‘Ze hebben geschrapt dat toen ze erachter kwamen dat het misschien publiciteit heeft getrokken’, zei de klokkenluider.

Verder werd beweerd dat patiënten de National Disability Insurance Scheme gebruikten om sekswerkers te betalen.

Het waren beschuldigingen die ook door Forensicare werden ontkend: ‘Forensicare-personeel hanteert de hoogste ethische en professionele normen voor gedrag, dienstverlening en zorg jegens consumenten en collega’s. We weerleggen alle aantijgingen van wangedrag door het personeel jegens patiënten’, staat in de verklaring.

John Herron (foto) zal geen gerechtigheid krijgen voor de moord op zijn dierbare dochter Courtney (voorzijde)

De koelbloedige moord op Courtney Herron zag een uitstorting van verdriet van geschokte leden van de gemeenschap. Haar moordenaar overtuigde dokters dat hij gek was

Daily Mail Australia kan onthullen dat het Forensic Leave Panel – een onafhankelijk tribunaal bestaande uit een rechter, de hoofdpsychiater van het ziekenhuis en een andere onafhankelijke psychiater – routinematig crimineel gestoorde patiënten weer toelaat de gemeenschap in te gaan.

In 2020 – de laatste statistieken die publiekelijk beschikbaar zijn – ontving het panel 197 ‘off-ground’-aanvragen van patiënten, waarvan maar liefst 97 procent.

Verlof wordt verleend aan bekende moordenaars voor een scala aan activiteiten, zowel voor als na het donker, waarbij patiënten drie keer per week na 21.00 uur verlof mogen opnemen.

John Herron – de vader van Courtney Herron – vertelde Daily Mail Australia dat de regering van Thomas Embling en Daniel Andrews simpelweg geen respect had voor de bescherming van slachtoffers of vrouwen in het algemeen.

‘Nog verontrustender waren deze moordenaars en psychopaten snel in de samenleving, sneller dan enige bekende behandeling voor psychose of schizofrenie, wat betekent dat ze in de eerste plaats niet aan deze aandoeningen hebben geleden – of Thomas Embling heeft een wonderbaarlijke remedie ontdekt,’ hij gezegd.

Peko Lakovski vermoordde zijn vrouw en vervolgens twee Thomas Embling-patiënten. Vorig jaar mocht hij terug in de gemeenschap op dag vrijlating

Van Henry Hammond wordt aangenomen dat hij het systeem als een viool bespeelt. Het is bekend dat hij van wild naar zachtaardig gaat en is een hit bij de dames als ze ze niet doodslaan

GEKKE MOORDENAARS VERLEENDEN TOEGANG TOT VRIJHEID Het Forensic Leave Panel beoordeelde 197 aanvragen voor verlof op en buiten de grond en verleende 97 procent van die aanvragen in 2020. Verlof wordt verleend aan patiënten om: • Woon medische, juridische, tandheelkundige of paramedische afspraken bij • Onderneem activiteiten van het dagelijks leven, zoals persoonlijk winkelen, bankieren en sporten • Relaties opbouwen of onderhouden met familie en vrienden in de gemeenschap • Deelnemen aan therapeutische en revalidatiegroepen, activiteiten of programma’s • Bijwonen van educatieve en beroepsactiviteiten, groepen of cursussen • Deelnemen aan of zoeken naar vrijwilligerswerk en/of betaald werk. Het panel is niet verplicht om zijn hoorzittingen op een formele manier te houden. Het is niet gebonden aan regels of praktijken met betrekking tot bewijs en kan zich naar eigen goeddunken informeren over zaken.

Daily Mail Australia onthulde deze week dat drievoudige moordenaar Peko Lakovski Thomas Embling mocht verlaten, ondanks de moord op twee medepatiënten na een visreis op daglossing.

Lakovski was in 2002 in Thomas Embling geplaatst nadat hij zijn vrouw had afgeslacht en zijn schoonvader ernstig had verwond.

In 2009 sloeg hij opnieuw toe en doodde medepatiënten Paul Notas, 36, en Raymond Splatt, 54 met een vleesmes.

Later werd onthuld dat Lakovski in een pre-releaseprogramma had gezeten, met 738 keer onbegeleid verlof.

Ondanks dat Lakovski weer geestelijk ongeschikt werd bevonden om voor de rechter te verschijnen en opnieuw een bevel tot toezicht van 25 jaar kreeg, mocht Lakovski weer de straat op voor geheime bezoeken onder toezicht.

Daily Mail Australia is op de hoogte van ten minste één wrede moordenaar die iets meer dan 12 maanden geleden niet schuldig werd bevonden aan moord door middel van een verstandelijke beperking en die al onder toezicht werd toegelaten tot de gemeenschap.

In de loop der jaren is een who’s who van Victoria’s meest gewelddadige mannen terug in de gemeenschap toegelaten vanuit Victoriaanse psychiatrische instellingen, hetzij op begeleide dagtochten, zonder toezicht, of helemaal vrijgelaten na het plegen van enkele van de meest gruwelijke moorden van de staat.

Bekende schurken zijn onder meer een man die delen van zijn slachtoffer at, een pedofiele heks en de beruchte moordenaar Sean Christian Price.

In 2014, voormalig rechter van het Hooggerechtshof Philip Cummins haalde uit bij mediaorganisaties in een langdradige tirade voor het bestempelen van patiënten die vrij rondlopen in de gemeenschap als ‘gekke moordenaars’.

Celeste Manno (foto) zou naar verluidt in haar eigen bed zijn vermoord door Luay Nader Sako, die bezig is met het leiden van een verdediging tegen mentale handicaps.

Justitie Cummins, die in 2019 op 79-jarige leeftijd stierf, verdedigde de rechten van psychopathische moordenaars.

‘Als een persoon niet schuldig wordt bevonden vanwege een verstandelijke beperking, is er een perceptie onder sommige delen van de gemeenschap dat ze ‘vrij op straat kunnen’ en ‘er mee weg zijn gekomen’. Dit is niet het geval’, schreef hij toen.

‘Ze hebben behandeling nodig voor hun verstandelijke beperking, die vele jaren kan duren. In sommige gevallen mogen ze nooit uit het toezicht worden ontslagen.’

Statistieken in het laatste jaarverslag van het Forensic Leave Panel tonen aan dat patiënten gemiddeld ongeveer acht jaar in Victoriaanse psychiatrische ziekenhuizen doorbrengen.

Hoewel het rapport vermeldde dat de langste periode die iemand in de voogdij had doorgebracht 31 jaar was in 2020, vermeldt het niet hoe kort iemand daar was.

Iedereen is een winnaar als je verlof aanvraagt ​​bij het Forensic Leave Panel – nou ja, praktisch iedereen

Thomas Embling-psychiaters maken er geen geheim van voor Victoriaanse rechtbanken dat ze geloven dat het terugbrengen van moordenaars in de gemeenschap in het belang van hun rehabilitatie is.

Het is een bekend feit onder Victoria’s lange lijst van beschuldigde moordenaars.

Op dit moment proberen meerdere vermeende moordenaars van vrouwen het Hooggerechtshof van Victoria ervan te overtuigen dat ze ongeschikt zijn om voor de rechter te verschijnen vanwege een verstandelijke beperking.

Onder hen zijn Luay Nader Sako – de man die wordt beschuldigd van de moord op Celeste Manno – en Prabhal Sharma, die volgens de politie zijn vrouw en kind heeft afgeslacht.

Toen James Gargasoulas, de moordenaar van Bourke Street, geschikt was om terecht te staan ​​voor zijn moorddadige uitbarsting in 2017, waarbij zes mensen omkwamen, hoorde de rechtbank dat hij geloofde dat hij toegang zou hebben tot vrouwen en vervroegde vrijlating zou krijgen zodra hij in Thomas Embling was.

James Gargasoulas faalde in een poging om aan gerechtigheid te ontsnappen voor de moord op zes mensen, waaronder een baby, met een valse claim voor mentale beperking

Psycholoog Michael Daffern vertelde de rechtbank hoe Gargasoulas me had ‘verteld dat hij dacht dat hij misschien toegang zou hebben tot internet, dat er misschien toegang is tot een mobiele telefoon’.

‘Hij was ook geïnteresseerd dat er ook vrouwen zouden zijn in het Thomas Embling Hospital.’

Forensicare-consulent-psychiater Andrew Carroll – die talloze moordenaars mentaal ongeschikt acht voor een proces – vertelde de rechtbank dat Gargasoulas een ‘onrealistisch geloof’ had dat hij zou worden vrijgelaten na vijf jaar bij Thomas Embling te hebben doorgebracht.

In werkelijkheid was de massamoordenaar slechts drie jaar vrij.