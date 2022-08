Kiely Rodni, 16, added to FBI’s missing persons database as boyfriend reveals he texted ‘be safe’

De vermiste Californische tiener Kiely Rodni is toegevoegd aan de database met vermiste personen van de FBI toen haar vriend onthulde dat hij haar sms’te om ‘veilig te zijn’ en ‘niets stoms te doen’ voordat ze naar het campingfeest vertrok.

Rodni (16) werd zaterdag voor het laatst gezien in de buurt van de Prosser Family Campground in Truckee op een feest dat werd bijgewoond door meer dan 100 jongeren en jongvolwassenen, zei het Sheriff’s Office van Placer County.

Het Sheriff’s Office zei oorspronkelijk dat ze niet geloofden dat ze was ontvoerd, maar de FBI maakte donderdag bekend dat het Rodni had toegevoegd aan de nationale database – slechts vijf dagen nadat ze vermist werd.

Haar vriend, Jagger Westfall, onthulde eerder deze week dat hij zijn vriendin had ge-sms’t om ‘veilig te zijn’ en ‘geen domme dingen te doen’ voordat Rodni naar het feest ging, dat naar verluidt vol was met illegale activiteiten, zoals alcohol.

Rodni zelf was naar verluidt erg dronken op het feest.

Westfall, die om onbekende redenen het feest niet bijwoonde, sms’te haar om te klagen over zijn dag en hoorde uren later terug.

‘Om 10.30 reageerde ze op wat ik zei, [she] zei: “Oh, het spijt me dat je dat meemaakt.” En dat is het laatste dat ik van haar heb gehoord,’ vertelde Westfall Vos 40.

Hij vertelde ook aan de uitlaatklep die hij en haar vader Rodni hadden geleerd ‘uit moeilijke situaties te komen’ en zei dat ze ‘haar leven niet in gevaar zou brengen’.

‘Ik heb haar echt terug nodig. Ik moet echt weten dat ze veilig is, dat is alles wat ik op dit moment nodig heb, ik wil haar echt weer knuffelen,’ zei hij tegen Fox 40. ‘Ik geloof er volledig in dat ze nog leeft.’

Kiely Rodni (16) is toegevoegd aan de database van vermiste personen van de FBI nadat ze vijf dagen geleden vermist werd. Ze werd zaterdag voor het laatst gezien in de buurt van de Prosser Family Campground in Truckee op het feest dat werd bijgewoond door meer dan 100 jongeren en jongvolwassenen

De politie vraagt ​​het publiek nu om goed te letten op de ketting (foto) die ze draagt, aangezien de foto ‘recentelijk’ is genomen. Ze vroegen het publiek ook om te zoeken naar een Lana Del Ray-sweatshirt waarvan ze denken dat het ‘nog steeds in haar bezit is’

DailyMail.com heeft contact opgenomen met Westfall voor commentaar.

De vriendin van de tiener, Kate Cuno, onthulde ook dat ze enkele uren voor het feest met Rodni had rondgehangen en dat het paar crème brûlée had gemaakt.

‘Alles was normaal,’ zei Cuno tegen Fox 40. ‘Ik denk niet dat ze is weggelopen of zo. Ik zou het gemerkt hebben als er iets niet klopte.’

De politie heeft een bewakingsbeeld vrijgegeven waarop de vermiste tiener te zien is, uren voordat ze verdween op een nabijgelegen camping.

De afbeelding toont Rodni om 18.08 uur op vrijdag bij een bedrijf in Truckee, ongeveer tien minuten ten zuiden van de Prosser Family Campground, waar ze later die avond om 12.30 uur voor het laatst werd gezien.

‘Kiely’ [was] laatst gezien met zwarte bodysuit met spaghettibandjes, groene Dickies-broek [with] zwarte tule riem [and] zwarte bestelwagens’, schreef de sheriff van Placer in een tweet die de afbeelding vrijgaf.

Op donderdagavond bracht het Sheriff’s Office van Placer County nog een afbeelding uit van Rodni, waar ze werd gezien met een zwarte crop top met spaghettibandjes en een zilveren ketting. Afgevaardigden vragen het publiek nu om goed op haar ketting te letten, omdat de foto ‘recentelijk’ is genomen.

Haar vriend, Jagger Westfall, onthulde eerder deze week dat hij zijn vriendin had ge-sms’t om ‘veilig te zijn’ en ‘geen domme dingen te doen’ voordat Rodni naar het feest ging, dat naar verluidt vol was met illegale activiteiten, zoals alcohol. Rond 22.30 uur had hij voor het laatst iets van haar gehoord. Het is niet bekend waarom hij het feest niet bijwoonde

Westfall zei dat hij haar gewoon weer wil ‘knuffelen’ en nog steeds gelooft dat ze ergens ‘veilig’ is. Hij zei: ‘Ik heb haar echt nodig terug. Ik moet gewoon weten dat ze veilig is’

Eerder die dag bracht de politie ook een afbeelding naar buiten van een Lana Del Ray hoodie, met de tekst: ‘You don’t want to be forget, you just want to verdwijnen.’ De autoriteiten geloven dat de hoodie, die de dag voor haar verdwijning aan haar werd ‘geleend’ door een nog niet geïdentificeerde persoon, nog steeds in haar bezit is.

De laatste persoon die iets van de tiener hoorde, was haar vriendin Samantha Smith, 18, die om 12.36 uur met Rodni sprak. Kort daarna werd de Rodni-telefoon uitgeschakeld.

‘Om 12.36 uur belde ze me… en dit is het laatste telefoontje dat iemand met haar heeft gehad. We zeiden: “Hou van je, welterusten. Ga veilig naar huis”, en dat is het laatste wat we van haar hoorden,’ zei Smith tegen de Onafhankelijk op maandag.

‘Op dit moment denken we dat het een ontvoeringszaak is… ze was niet in staat om te rijden en zou niet ver zijn gekomen of zou zijn neergestort.’

Smith vertelde ook De zon dat ze gelooft dat veel tieners op het feest bang zijn om met de politie te praten omdat ze bang zijn voor de gevolgen, maar denkt dat sommigen informatie hebben die naar Rodni kan leiden.

‘Ik denk dat veel van hen bang waren om te praten’, vertelde Smith aan The Sun. ‘Ze waren bezig met illegale activiteiten in het bos, het is net deze Lord of the Flies-ruimte waar ze gewoon kunnen zijn.’

Een andere bron vertelde The Sun dat de tieners op het feest soms ‘vechten’, wiet rookten en alcohol dronken.

‘We hebben keer op keer gezegd, we onderzoeken niemand van jullie, we werken met jullie samen in een onderzoek naar een vermiste persoon, dit gaat niet over dingen die je niet had moeten doen’, vertelde Smith aan The Zon.

‘Maar het is ook moeilijk omdat er zoveel tieners zijn, hoe is hun relatie met hun ouders? Dat kan veel bepalen van wat ze gaan zeggen. Zijn ze gewend om alles te verbergen?

Ze werd op 5 augustus voor het laatst gezien op lokale bewakingsbeelden in een zwarte bodysuit en een groene Dickies-broek

De politie heeft een afbeelding vrijgegeven van het sweatshirt (foto) dat ze de dag voordat ze verdween in bruikleen had gekregen. Het bevatte griezelige Lana Del Ray-teksten, te lezen: ‘Je wilt niet vergeten worden, je wilt gewoon verdwijnen.’ De politie denkt dat de hoodie ‘nog steeds in haar bezit is’ en het is niet bekend wie haar de jas heeft ‘leende’

Het Sheriff’s Office van Placer County heeft woensdag een oude afbeelding vrijgegeven van Kiely Rodni’s 2013 zilveren Honda, die samen met haar onvindbaar is geweest.

De camping was slechts 12 mijl verwijderd van haar huis in Californië

‘Ze zijn bang voor de gevolgen of hoe ze zullen worden bekeken, hoe hun ouders zullen reageren. Maar op dit punt is het, who cares? We moeten haar vinden.’

De politie maakte donderdagmiddag bekend dat ze momenteel geen ‘nieuwe aanwijzingen’ heeft en roept mensen op zich te melden.

‘We worstelen met aanwijzingen, en daarom zijn zoekopdrachten niet super succesvol, dus we hebben geen richting waarin we moeten zoeken’, zei kapitein Sam Brown, de sheriff van Nevada County. ‘We hebben een laatst gezien punt en we zoeken verder dan dat laatst geziene punt.’

Luitenant Josh Barnhart kondigde ook aan dat veel tieners naar voren zijn gekomen met videobewijs en dat ze de beelden momenteel bekijken.

Lindsey Rodni-Nieman, de moeder van de tiener, smeekte in een online video die door de autoriteiten werd gedeeld, iedereen die informatie heeft zich te melden.

‘We willen haar gewoon thuis hebben,’ zei Rodni-Nieman. ‘We zijn zo bang, en we missen haar zo erg.’

De moeder van de tiener (foto) gelooft dat haar dochter is ontvoerd en smeekt de vermeende ontvoerder om haar naar huis te brengen

Lindsey zei maandag tegen DailyMail.com dat ze dacht dat haar dochter was ontvoerd en smeekte de vermeende ontvoerder om haar naar huis te brengen.

Ze zei: ‘Ik ben doodsbang. Mijn geest wankelt en mijn slaap wordt geplaagd door nachtmerries… gedachten die ik maar niet uit mijn hoofd kan krijgen.’

‘Ik zag haar voor het laatst op vrijdagochtend, ze zou ons ontmoeten om naar een oldtimershow te gaan, maar toen veranderde ze van gedachten en wilde in plaats daarvan naar dit feest.

‘Ik heb haar avondklok verlengd. Ik had het eerder gedaan en voelde me veilig. Ze sms’te me om 23.30 uur om te zeggen dat ze om 12.15 uur zou vertrekken om naar huis te komen.

‘Ze zei: ‘Ik hou van je, mam.’ Dat was het laatste dat ik van haar hoorde.’

Lindsey zei dat ze er zeker van is dat haar dochter niet zou zijn weggelopen. Ze zei: ‘Mijn dochter is niet het weggelopen type – om kinderen die dat wel zijn niet te stigmatiseren – maar mijn dochter is dat niet. Ze had de middelen om weg te rennen en zou het gedaan hebben als ze dat had gewild.’