Kerry Katona admits financial woes left her suicidal as she struggled to feed her children

Kerry Katona heeft onthuld hoe ze ooit zo blut was dat ze zelfs zelfmoord overwoog omdat ze bang was dat ze de schooluniformen van haar kinderen niet zou kunnen betalen of zelfs maar eten zou kunnen geven.

De voormalige Atomic Kitten-ster, 41, die in 2008 en 2013 twee keer failliet werd verklaard, maakte de opmerkingen toen ze verscheen op De zon de Dear Deidre-podcast van de krant.

Eerder dit jaar onthulde de moeder van vijf hoe ze een fortuin heeft verdiend dankzij de verkoop van topless foto’s van zichzelf op OnlyFans, en beweerde: ‘Het heeft me weer een miljonair gemaakt!’

Ze ging zitten en praatte over haar eerdere worstelingen en zei: ‘Er zijn tijden geweest dat ik met mijn auto van een brug wilde rijden omdat ik dacht: “Hoe ga ik deze vijf kinderen kleden?”

‘Ik begrijp de bezorgdheid over geld.’

Nu heeft Kerry, die moeder is van Molly, 20, Lilly-Sue 19, Heidi 15, Max 14 en de achtjarige Dylan-Jorge, gezegd: ‘Ik heb nog nooit iemand zoals ik ontmoet, die in staat is om terug stuiteren en terug stuiteren en blijven vechten.’

Ze voegde eraan toe: ‘Vroeger was het september en dan dacht ik: “Oh mijn god, ik moet vijf loten uniformen, vijf loten gymkleding, vijf loten schoenen en gymschoenen en schooltassen kopen.” Ik zou denken: “Hoe ga ik het letterlijk doen?”‘

Trotse moeder: Kerry, die moeder is van Molly, 20, Lilly-Sue 19, Heidi 15, Max 14 en de achtjarige Dylan-Jorge heeft gezegd: ‘Ik heb nog nooit iemand ontmoet zoals ik, die in staat is om blijf terug stuiteren en stuiter terug en blijf vechten’

De zangeres legde verder uit hoe ze slechts twee jaar geleden, tijdens de eerste lockdown in 2020, haar vintage jukebox moest verkopen om rond te komen.

Ze voegde eraan toe: ‘Ik kon mijn huur niet betalen. Ik dacht: “Oh mijn God, hoe ga ik de kinderen te eten geven?”‘

Ze voelt nu dat het ‘het beste was dat had kunnen gebeuren’, omdat het ‘stigma dat gepaard gaat met schulden’ de aanhangers in haar leven heeft weggewerkt die ‘net als kleine ratten verdwenen’.

Verliefd: vorig jaar verhuisden zij en haar personal trainer verloofde Ryan Mahoney naar een herenhuis van £ 2 miljoen in Cheshire, en onlangs liet ze haar nieuwe Lamborghini zien op Instagram

Kerry heeft sindsdien haar fortuin omgedraaid, met haar OnlyFans-account die haar banksaldo een boost geeft.

Vorig jaar verhuisden zij en haar personal trainer verloofde Ryan Mahoney naar een herenhuis van £ 2 miljoen in Cheshire, en onlangs liet ze haar nieuwe Lamborghini zien op Instagram.

Ze zei: ‘Ik denk graag: als ik het kan, kan iedereen het. Het is niet altijd even makkelijk, maar er komt altijd een einde aan een tunnel.’

Succes: Kerry heeft sindsdien haar fortuin omgedraaid, met haar OnlyFans-account dat haar banksaldo een boost geeft

Het interview komt nadat de tv-persoonlijkheid haar nieuwe voertuig liet zien in een recente video, waarin ze opmerkte hoe ‘trots’ ze is dat ze haar vroegere worstelingen heeft overwonnen.

In een clip die eerder deze maand op haar Instagram werd gedeeld, filmde de ex-Atomic Kitten-ster haar felgroene voertuig dat onlangs werd afgeleverd, evenals een tweede auto van haarzelf en verloofde Ryan Mahony.

En Kerry was er snel bij om haar 800k volgers te verzekeren dat ‘dit niet over opscheppen gaat, dit gaat over veerkracht!’ terwijl ze beschrijft hoe ze is hersteld van ontberingen, waaronder twee faillissementen, mislukte huwelijken en ‘bijna stervende’ te midden van haar drugsstrijd.

Kerry filmde zichzelf op haar mobiel, liet haar mooie auto achter zich zien en vertelde haar fans dat de enige reden waarom ze deze video deed, was omdat ze mensen wilde laten zien wat ze kunnen krijgen als ze ergens hun zinnen op zetten, en merkte op dat zijzelf en Ryan hebben ‘b****y hard’ gewerkt om hun auto’s te kopen.

Trots: het uitje komt nadat Kerry haar gloednieuwe Lamborghini van £ 200.000 liet zien in een recente video, waarin ze opmerkte hoe ‘trots’ ze is dat ze haar vroegere worstelingen heeft overwonnen

Ze zei tegen de camera: ‘Geloof altijd in jezelf en werk hard en als je zoiets doet, kun je zoiets krijgen.’

Kerry, die een aardig bedrag heeft verdiend met haar OnlyFans, was er toen snel bij om de negatieve reactie die ze zou kunnen ontvangen te voorkomen, en benadrukte dat de post ‘niet over opscheppen ging’, maar om te laten zien hoe ver ze is gekomen.

Ze vervolgde: ‘Jullie hebben allemaal mijn verhaal bekeken en me op mijn laagste punt gezien waar ik had kunnen sterven en had moeten sterven. Ik heb heel veel drugs gebruikt… Ik kan niet geloven dat ik nog leef.

‘Je kunt doorgaan over dat ik mijn kleren uittrek, maar wie geeft een vliegende f**k kijk wat er op mijn rit staat. Mijn kinderen zitten op een privéschool.

Mooi hoor! In een clip die eerder deze week op haar Instagram werd gedeeld, filmde de voormalige Atomic Kitten-ster haar felgroene voertuig dat onlangs werd afgeleverd

‘Ik heb mijn eigen dating-app, fitness-app, kledinglijn, ik ben Creative Director bij Thrillz, ik doe tv-werk en ik heb mijn eigen column.’

Kerry werd ook miljonair van de site voor volwassenenabonnementen OnlyFans, die eerder bekende tienduizenden ponden per maand te verdienen

Terwijl ze de camera over haar sjieke voertuigen bewoog, voegde Kerry, de moeder van vijf, eraan toe: ‘Wat een geluk dat ik twee van dit soort auto’s heb. Ik heb heel, heel hard gewerkt en ben twee keer bankroet geweest, maar ik ben geënt door een **e af.

Inspirerend: Kerry herhaalde haar krachtige boodschap in haar bijschrift en schreef: ‘@ryanmahoney_7 laat niemand je vertellen dat je NIET KAN!! Geloof in jezelf en wees je eigen held.

‘Hier heb ik hard voor gewerkt. Ik schep niet op, luister naar wat ik zeg.’

De ster van I’m A Celebrity verwees vervolgens naar de moeilijkheden die ze heeft overwonnen, en noemde haar faillissementen, mislukte romances, haar opvoedingsproblemen en haar drugsverslaving, en merkte op hoe haar fans haar op haar ‘laagste’ hebben gezien.

Ze voegde eraan toe dat ze opgroeide met niets in een opvanghuis en zei: ‘We hadden geen kerstcadeaus, geen meubels, maar toen zette het opvanghuis een zak tweedehands spullen af ​​en ik was je eeuwig dankbaar.

‘Kijk nu eens wat we hebben gekregen’.

In een krachtige boodschap aan haar volgers zei Kerry: ‘Ik blijf vechten voor nog een dag en het enige wat ik probeer te doen is andere mensen aanmoedigen dat als ik het kan, iedereen het kan! Geloof in jezelf en omring je met goede mensen.’

Ze vertelde verder dat ze van plan was de volgende dag een ‘enorme aankondiging’ te doen voordat ze haar aanstaande man instrueerde om ‘de stoute jongen op te starten’.

Kerry herhaalde haar krachtige boodschap in haar bijschrift en schreef: ‘@ryanmahoney_7 laat niemand je vertellen dat je NIET KAN!! Geloof in jezelf en wees je eigen held.

Harken erin! Kerry werd miljonair van de site voor volwassenenabonnementen OnlyFans, en bekende eerder dat hij tienduizenden ponden per maand verdiende

‘Dit gaat niet over opscheppen!! Dit gaat over veerkracht, kracht, hoop, vastberadenheid en hard werken en nooit opgeven! Laat de mening van andere mensen je als persoon niet tarten en ik weet dat er in de loop der jaren ontzettend veel meningen over mij zijn geweest!

‘Ja, ik heb de afgelopen jaren veel fouten gemaakt, maar je moet ervan leren! In feite waren het lessen! Ik weet dat er veel haat zal zijn, wat zo triest is van hun kant … en je alleen maar positieve en gelukkige vibes stuurt …’

Haar post kreeg een overvloed aan positieve reacties, waarbij velen haar prezen omdat ze positief bleef en haar vroegere demonen versloeg.

De nieuwe auto zal ongetwijfeld de beste beveiliging hebben, nadat Kerry onlangs haar angst onthulde toen de auto van haar verloofde Ryan van hun oprit werd gestolen – weken nadat haar eigen auto was gestolen tijdens een shoppingtrip.

Beproeving: de nieuwe auto zal ongetwijfeld de beste beveiliging hebben, nadat Kerry onlangs haar angst onthulde toen de auto van haar verloofde Ryan van hun oprit werd gestolen

Toegeven dat ze zelfs is verhuisd na de beproeving, legde Kerry uit in haar Nieuw! Tijdschriftcolumn dat ze zich ‘veiliger’ voelt in het ‘landhuis’.

‘We zijn verhuisd, ik woon nog steeds in dezelfde buurt, maar ik was wanhopig om ons oude huis te verlaten na alles wat er met de inbraken was gebeurd.

‘Het is een heerlijk huis en we zijn hier nu al zo gelukkig, de kinderen vinden het geweldig en het voelt huiselijk en gezellig. Het is net een herenhuis – het is enorm! Het is ook echt veilig, wat belangrijk voor me is, maar om de een of andere reden voel ik me nog steeds niet helemaal op mijn plek’, schreef ze.

En hoewel de verandering van huis heeft geholpen, hoopt de ster volgend jaar verder weg te gaan – onlangs toegegeven dat ze hoopt op een nieuwe start in Spanje.