Kendall Jenner, Alicia Silverstone and Ariel Winter express outrage over horse collapse in NYC

Een hele reeks beroemdheden, waaronder Kendall Jenner en Alicia Silverstone, delen hun afschuw over de video waarin een paard te zien is dat op straat instortte terwijl het een koets trok in New York City op woensdag.

De politie van New York City reageerde op het incident dat rond 17.00 uur plaatsvond in de buurt van Ninth Avenue en 45th Street in Manhattan. Mensen.

Maar voordat de agenten arriveerden, was een video verkregen door: NBC Nieuws toont de bestuurder van de koets die naar verluidt probeerde het dier in nood van de grond te trekken en hem sloeg, terwijl hij schreeuwde: ‘Sta op! Kom op! Sta op! Sta op!’ terwijl hij op de grond bleef.

De chauffeur zou aan het harnas hebben getrokken en het paard met de teugels hebben geslagen, maar het dier legt zijn hoofd neer voordat hij uiteindelijk op zijn zij leunt.

Gespannen momenten: video van een paard dat woensdag instortte tijdens het trekken van een koets in de Hells Kitchen-wijk in New York City heeft sommige mensen woedend gemaakt

Toen het paard, Ryder genaamd, op zijn zij op de stoep lag, werd de chauffeur gedwongen zijn koets te verwijderen, terwijl zich een menigte begon te verzamelen langs de straat in de wijk Hell’s Kitchen.

Bereden officieren van de NYPD arriveerden ter plaatse en droogden het paard af om het af te koelen.

Die agenten brachten het dier vervolgens naar een nabijgelegen stal waar het ‘goede veterinaire zorg’ kreeg en vanaf woensdagnacht wakker was.

Christina Hansen, een woordvoerder van een vakbond die koetsiers vertegenwoordigt, vertelde NBC New York dat Ryder een voorlopige diagnose had gekregen van Equine Protozoal Myeloencephalitis (EPM), een neurologische ziekte veroorzaakt door uitwerpselen van opossum.

Hansen houdt vol dat de neurologische effecten van EPM ervoor zorgden dat het paard struikelde en viel terwijl de koetsier hem probeerde over te halen van rijstrook te veranderen.

‘Ze waren het paard uit voorzorg aan het afspuiten, maar ze controleerden al zijn vitale functies. Hij had een goede temperatuur, een goede kleur in zijn tandvlees en zo,’ voegde ze eraan toe.

Ryder is momenteel aan het herstellen en zal op dit moment niet werken. In feite kan hij uiteindelijk met pensioen gaan, wat een algemeen lot is voor koetspaarden met EPM omdat ze waarschijnlijk zullen vallen.

Jenner is een van het groeiend aantal beroemdheden die hun zorgen uiten voor Ryder

‘Ik word er misselijk van, WALGELIJK’, stond er bovenaan de video op de Instagram Stories van het topmodel. ‘Hou hier nu mee op.’

De Keeping Up With The Kardashians-aluin voegde eraan toe: ‘Ik hoop dat deze arme baby in orde is’, samen met vier emoji’s met een gebroken rood hart.

Kendall Jenner: ‘Ik ben misselijk, WALGELIJK’, stond er bovenaan de video op Jenner’s Instagram Stories. ‘Stop hier nu mee’

Koel af: bereden officier met NYPD arriveerde ter plaatse en spoot Ryder af met koud water

Alicia Silverstone: ‘Deze prachtige dieren worden mishandeld en mishandeld in NYC’ stond te lezen op Silverstone’s Instagram Story

Een bericht van de video door PETA (People For Ethical Treatment Of Animals) werd toegevoegd aan de Insta-Story-pagina van Clueless actrice Alicia Silverstone, waar ze besefte hoe ‘hartverscheurend’ het was om het dier in zo’n nood te zien.

‘Deze prachtige dieren worden mishandeld en mishandeld in NYC’, stond er in het bijschrift, samen met een emoji met een gebroken rood hart.

Model Delilah Gray Hamlin ging ook naar sociale media om haar verontwaardiging te uiten over de behandeling van het dier door de koetsier.

‘Dit is zo ongelooflijk triest dat het zo moeilijk is om naar te kijken’, deelde ze samen met de clip van het incident.

De dochter van acteurs Harry Hamlin en Lisa Rinna schreef ook meerdere keren ‘Verbod op paardenkoetsen in NYC’ op een andere pagina die ze op Instagram plaatste.

Delilah Hamlin: ‘Dit is zo ongelooflijk triest dat het zo moeilijk is om naar te kijken’, deelde Hamlin samen met de clip van het incident op haar sociale mediaplatform

Verbod push: Hamlin eiste ook wetgevers in NYC om ‘paardenkoetsen in NYC te verbieden’

Jasmine Tookes: ‘Arme baby. Toen ik in NYC woonde, had ik er altijd een hekel aan om alle paarden in de zinderende hitte te zien staan’, deelde het model op Instagram

Beweging: Actrice Joey King drong er bij mensen op aan een petitie te ondertekenen die paardenkoetsen zou verbieden in New York City, dat op stoom komt na de ineenstorting van Ryder op straat

Model Jasmine Tookes volgde dit voorbeeld en schreef: ‘Arme baby. Toen ik in NYC woonde, had ik er altijd een hekel aan om al die paarden in de zinderende hitte te zien staan.’

Actrice Joey King ging zelfs zo ver dat ze een petitie deelde die werd gedeeld en die paardenkoetsen zou verbieden in New York City, die toen al bijna 40.000 handtekeningen had gekregen.

Actrices Chloe Fineman en Ariel Winter, modellen Olivia Culpo, Amelia Hamlin en Nicole Williams English en popster Bebe Rexha behoorden tot de andere beroemdheden om hun verontwaardiging over het incident te uiten of de video op hun sociale mediaplatforms te plaatsen.

Verontwaardiging: de video van het paard dat wordt geholpen door de NYPD werd gepost op Ariel Winter’s Instagram

Ondersteuning: Winter toonde haar steun voor een wetsvoorstel ingediend door NYC-raadslid Bob Holden dat paardenkoetsen in de Big Apple zou uitfaseren

Ondersteuning: Als de nieuwe maatregel wordt aangenomen, geeft de nieuwe maatregel de voorkeur aan paardenchauffeurs voor een licentie voor elektrisch vervoer en vereist dat ze vakbondslonen krijgen.

Deelnemen aan de zaak: Chloe Fineman deelt haar verontwaardiging over de video van het paard

Die stalmedewerker beweerde dat Ryder het al ‘heel goed’ deed en dat hij pas sinds april in New York City was nadat hij een Amish-buggy-paard had gebruikt

Dierenactivisten – waaronder NYCLASS – behoorden tot de organisaties die donderdag naar het stadhuis kwamen om de gemeenteraad op te roepen een wetsvoorstel te versnellen dat vorige maand door raadslid Bob Holden werd ingediend en waarmee de paardenkoetsen in de Big Apple zouden worden uitgefaseerd.

Als de nieuwe maatregel wordt aangenomen, zou de paardrijders voorkeuren krijgen voor een licentie voor elektrisch vervoer en vereisen dat ze vakbondslonen krijgen.

‘@NYCCouncil@NYCSpeakerAdams@NYCMayor – de wereld kijkt toe. Dit paard kan sterven, net als vele anderen. We moeten Intro 573 passeren om een ​​einde te maken aan dit misbruik! @BobHoldenNYC”, schreef de organisatie, samen met de beelden van agenten die Ryder afspuiten.

Meer steun: Model Olivia Culpo drong er ook bij mensen op aan om de petitie te ondertekenen

Steunbetuiging: popster Bebe Rexha had de video ook op haar Instagram-pagina geplaatst

Steunbetuiging: Model Nicole Williams English plaatste het verhaal op haar sociale media