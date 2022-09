Kate is the picture of elegance as she joins Prince William to meet troops

Kate Middleton bracht vandaag hulde aan de koningin toen ze deze week voor de derde keer de diamanten en pareloorbellen van de monarch droeg terwijl ze troepen ontmoette die deelnamen aan de begrafenis van de koningin op maandag.

De prins en prinses van Wales, 40, leken diep in gedachten toen ze aankwamen bij de… Legertrainingscentrum in Surrey om vanmiddag soldaten te ontmoeten.

De koninklijke moeder van drie, die in rouwzwart gekleed was, was peinzend terwijl ze haar man steunde op het dagje uit vandaag.

Ondertussen bracht ze hulde aan de overleden grootmoeder van haar man door voor de gelegenheid een set pareloorbellen van de koningin te dragen.

Hoewel ze de juwelen in de loop der jaren verschillende keren heeft gedragen, heeft ze deze week een speciale inspanning geleverd om de stukken bij een aantal gelegenheden te dragen, waaronder in Buckingham Palace om de kist van de koningin te ontvangen en gisteren om rouwenden in Sandringham te ontmoeten.

Het is een drukke periode geweest voor de koninklijke moeder van drie, die pas onlangs met haar gezin naar een nieuw huis in Windsor verhuisde en vorige week haar kinderen, prins George, prinses Charlotte en prins Louis, meenam naar hun eerste schooldag.

Gisteren gingen zij en William naar Sandringham om de bloemenhulde voor de koningin te bekijken, terwijl ze eerder deze week haar man en andere vooraanstaande leden van het koningshuis steunde toen ze hulde brachten aan de koningin tijdens de begrafenisstoet door centraal Londen.

Er wordt aangenomen dat de juwelen vroeger toebehoorden aan de koningin en dat Hare Majesteit ze in de loop der jaren bij een aantal evenementen droeg. Op de foto, de koningin die de oorbellen draagt ​​in 1977 (links) en in 2017

Vandaag deed de royal haar lange donkerbruine haar in een nette knot en trok een zwarte tovenaar aan toen ze bij het centrum in Surrey aankwam.

Aangenomen wordt dat de oorbellen een elegant paar zijn dat de prinses bij een aantal eerdere gelegenheden heeft gedragen, waaronder de dag dat ze het ziekenhuis verliet na de geboorte van prins Louis.

Kate koos ze ook uit voor een verlovingsdag in Nederland in 2016, haar eerste officiële solo-bezoek aan het buitenland zonder prins William.

De koninklijke moeder van drie droeg de juwelen ook toen ze zich bij de koninklijke familie aansloot om de kist van de koningin in Buckingham Palace in ontvangst te nemen.

Kate was het toonbeeld van elegantie toen ze zich bij haar man, prins William, voegde om troepen te ontmoeten die op maandag deelnamen aan de begrafenis van de koningin

Er wordt aangenomen dat ze eerder toebehoorden aan de koningin, terwijl Hare Majesteit ze door de jaren heen naar een aantal evenementen droeg.

De koningin stond bekend als genereus met haar privéjuwelencollectie en heeft tiara’s, oorbellen en kettingen doorgegeven aan leden van haar familie.

Tijdens het uitje van vandaag zullen zij en de prins de troepen van het Gemenebest bedanken die zijn ingezet vanuit Canada, Australië en Nieuw-Zeeland die repeteren om deel te nemen aan de staatsbegrafenis van Hare Majesteit op maandag.

De repetities voor de dienst vonden eerder op de dag plaats en gingen door, zelfs nadat het koningshuis ter plaatse was gearriveerd.

Het bezoek van vandaag is Kate’s tweede bezoek aan het centrum in minder dan een jaar, nadat ze een helm droeg en poseerde in een legertank op foto’s die ze op Armed Forces Day plaatste.

Pirbright fungeert als een wachtruimte voor servicepersoneel buiten Londen, waar troepen kunnen trainen, eten en slapen voordat ze de hoofdstad binnentrekken om ‘ceremoniële ondersteuning’ te bieden aan de begrafenis’.

Het centrum herbergt 750 militairen van Defensie en Commonwealth Realm Defense Forces en is eerder gebruikt voor soldaten die betrokken waren bij de begrafenis van de hertog van Edinburgh en het platina jubileum van Hare Majesteit.

De Prins en Prinses van Wales werden gisteren ook voorgesteld aan de bewoners door His Majesty’s Lord-Lieutenant of Norfolk tijdens een privé-audiëntie in Sandringham House.

Tijdens het bezoek stelde de heer-luitenant van Norfolk, Lady Dannatt, Kate, 40 en prins William, 40, voor aan mensen uit de omgeving.

Lady Dannatt is de vertegenwoordiger van de koning in de provincie en neemt de rol over van Sir Richard Jodenon KCVO JP toen hij in augustus 2019 met pensioen ging.

Het is een extreem drukke periode geweest voor Kate, die haar man, prins William, publiekelijk heeft gesteund en ongetwijfeld haar kinderen heeft geholpen zich aan te passen aan het leven zonder hun Gan-Gan.

De dood van hun overgrootmoeder de koningin zal een zware slag zijn voor prins George, negen, prinses Charlotte, zeven, en vier jaar oude prins Louis, terwijl zij en hun ouders een nieuw leven beginnen in Adelaide Cottage op het terrein van Windsor Castle – waar Hare Majesteit het grootste deel van het jaar doorbracht.

Binnen 48 uur nadat hun kinderen op een nieuwe school waren begonnen, was het land in rouw, maar de hertogin besloot in Windsor te blijven om de kinderen op school te ondersteunen terwijl William met een RAF-jet naar Aberdeenshire vloog.

Prins William, nu erfgenaam van de troon, haastte zich naar Schotland in een poging zijn grootmoeder te zien voordat ze stierf.

Sindsdien is Kate een stoïcijnse aanwezigheid gebleven aan de zijde van prins William en vergezelde ze hem op een koninklijke wandeling in Windsor samen met zijn broer prins Harry en schoonzus Meghan Markle, evenals bij de begrafenisstoet gisteren.

Ondertussen bracht prins William eerder deze week een diep persoonlijk eerbetoon aan zijn ‘oma’ de koningin, door te zeggen dat ze aan zijn zijde stond op de ‘gelukkigste en meest droevigste dagen van mijn leven’.

De prins van Wales zei in een verklaring op Instagram dat terwijl de wereld rouwde om het verlies van een ‘buitengewone leider’, hij zijn ‘grootmoeder’ had verloren.

Hij verwees naar de familievakanties die ze doorbrachten met zijn kinderen George, negen, Charlotte, zeven en Louis, vier, en bedankte de koningin voor de steun en begeleiding die ze hem en Kate gaf.

William schreef: ‘Donderdag verloor de wereld een buitengewone leider wiens toewijding aan het land, de rijken en het Gemenebest absoluut was. Er zal de komende dagen zoveel worden gezegd over de betekenis van haar historische regering.

‘Ik heb echter een oma verloren. En hoewel ik om haar verlies zal rouwen, voel ik me ook ongelooflijk dankbaar. Ik heb tot in mijn vijfde decennium het voordeel gehad van de wijsheid en geruststelling van de koningin.

‘Mijn vrouw heeft twintig jaar haar begeleiding en steun gehad. Mijn drie kinderen moeten vakanties met haar doorbrengen en herinneringen creëren die hun hele leven meegaan.

‘Ze was aan mijn zijde op mijn gelukkigste momenten. En ze was aan mijn zijde tijdens de droevigste dagen van mijn leven.

‘Ik wist dat deze dag zou komen, maar het zal enige tijd duren voordat de realiteit van het leven zonder oma echt zal aanvoelen.

‘Ik dank haar voor de vriendelijkheid die ze mijn familie en mij heeft getoond. En ik dank haar namens mijn generatie voor het geven van een voorbeeld van dienstbaarheid en waardigheid in het openbare leven dat van een andere leeftijd was, maar altijd relevant voor ons allemaal.

‘Mijn grootmoeder zei ooit dat verdriet de prijs was die we voor liefde betalen. Al het verdriet dat we de komende weken zullen voelen, zal een bewijs zijn van de liefde die we voelden voor onze buitengewone koningin.

‘Ik zal haar nagedachtenis eren door mijn vader, The King, op alle mogelijke manieren te steunen.’

Het bezoek van het paar komt op het moment dat de plannen voor de begrafenis van de koningin vandaag werden vrijgegeven.

Miljoenen mensen in het VK worden ook opgeroepen om twee minuten stil te zijn tijdens de slotmomenten van de begrafenis van de koningin op maandag – als onderdeel van een dubbel moment van landelijke reflectie ter ere van Hare Majesteit.

De stilte van twee minuten zal maandag om 11.55 uur worden gehouden, tijdens het slothoofdstuk van de staatsbegrafenis van Hare Majesteit – in navolging van een eerbetoon van één minuut dat de avond ervoor om 20.00 uur was gepland.

Buckingham Palace bevestigde ook verdere details van de begrafenis van de koningin, die om 11.00 uur zal plaatsvinden in Westminster Abbey.

De kist van de koningin ligt momenteel opgebaard in Westminster Hall in het Palace of Westminster – de wachtrij is momenteel ongeveer 4,2 mijl lang met een geschatte wachttijd van ten minste 9 uur.

De lijfwachten van de koning houden een continue wake bij de kist van Hare Majesteit, die zal duren tot 6.30 uur op de ochtend van de begrafenis van de koningin.

Vandaag om 19.30 uur zullen de King, de Princess Royal, de Duke of York en de Earl of Wessex de Vigil of the Princes-ceremonie houden, zoals ze een paar dagen geleden deden in de St Giles’ Cathedral in Edinburgh.

Van de senior royals wordt verwacht dat ze de ceremoniële handeling herhalen die ze in Edinburgh hebben uitgevoerd, waar ze gedurende 10 minuten ‘de wacht hielden’ op de kist van hun overleden moeder.

Elk stond op een van de vier hoeken van de eikenhouten kist met hun hoofd gebogen als onderdeel van de koninklijke stoet die bekend staat als de ‘Vigil of the Princes’.

Het is wel te verstaan ​​dat het verbod op het dragen van een militair uniform voor prins Andrew, waardoor hij deze week een ochtendkostuum heeft gekozen voor openbare optredens, als uitzondering zal worden opgeheven voor de laatste wake die in Londen wordt gehouden.