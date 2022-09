Kanye West creates another fake newspaper front page to announce the ‘death’ of Adidas CEO

Kanye West plaatste en verwijderde een nep-New York Times-krant die ten onrechte beweerde dat Kasper Rørsted, CEO van Adidas, op 60-jarige leeftijd was ‘gestorven’.

De rapper schreef het bijschrift: ‘Ik ben hier niet om aardig gevonden te worden, ik zou je niet leuk vinden om weg te gaan’ [sic]hij zei.

Slechts enkele weken eerder beschuldigde Kanye, 45, Kasper voor het ‘flagrant kopiëren’ van zijn Yeezy-dia’s nadat Adidas hun Adilette-dia’s had onthuld.

Vorige week werd bekend dat Kasper Adidas in 2023 verlaat, nadat hij sinds 2016 voor het merk heeft gewerkt.

Begin augustus plaatste Kanye nog een valse voorpagina van de NY Times-krant waarin hij de ‘dood’ aankondigde van Pete Davidson en Kim Kardashian’s relatie – nadat ze uit elkaar waren gegaan.

Het laatste nieuws: Kanye West plaatste en verwijderde een nep-New York Times-krant die ten onrechte beweerde dat Kasper Rørsted, CEO van Adidas, op 60-jarige leeftijd was ‘gestorven’

Hij plaatste het later opnieuw en plaatste een nieuw onderschrift: ‘God houdt van ons;’ het staat nog steeds op zijn Instagram-pagina.

Vorige week kondigde Adidas aan dat Kasper het bedrijf in 2023 zou verlaten; hij begon met het merk in 2016, volgens CNBC.

Zijn contract met het bedrijf zou in 2026 aflopen; Kasper en Adidas gingen niet in op waarom hij vertrok voordat het contract afliep.

Hij blijft aan tot er een opvolger is benoemd.

Yikes: De rapper schreef het bijschrift: ‘Ik ben hier niet om aardig gevonden te worden, ik zou je niet leuk vinden om weg te gaan’ [sic], hij zei. Slechts enkele weken eerder berispte Kanye, 45, Kasper voor het ‘flagrant kopiëren’ van zijn Yeezy-dia’s nadat Adidas hun Adilette-dia’s had onthuld; gezien op 22 mei in NYC

Terug: Hij plaatste het later opnieuw en plaatste een nieuw onderschrift: ‘God houdt van ons;’ het staat nog steeds op zijn Instagram-pagina

Kort daarna plaatste Kanye een foto van Daniel Cherry, de SVP/General Manager van Adidas.

Hij schreef in het bijschrift: ‘Ik ben een aardig persoon, maar ik begin het gevoel te krijgen dat ik niet aardig ben. En probeer me niet te vertellen bij welke bende je deze keer in Philadelphia hebt gespeeld.’

Eerder deze maand – na bijna een decennium van samenwerking, vuurde Kanye een schot op Adidas af voor het ‘flagrant kopiëren’ van zijn Yeezy-dia’s.

Wow: Kort daarna plaatste Kanye een foto van Daniel Cherry, de SVP/General Manager van Adidas

West vuurde een direct schot op Kasper af en zei: ‘Tegen Kasper sta ik niet meer voor dit schaamteloze kopiëren.’

‘Aan de hele sneakercultuur Aan elke balspeler-rapper of zelfs als je in de winkel werkt. Dit is voor iedereen die zich wil uiten, maar het gevoel heeft dat hij het niet kan omdat hij zijn contract kwijtraakt of voor gek wordt verklaard’, vervolgde hij.

‘Moed is niet bang zijn. Moed is het overwinnen van je angst voor je waarheid. Deze Ye met de blauwe verf op mijn gezicht,’ voegde hij eraan toe.

Eerder deze maand: West vuurde een direct schot op Kasper af en zei: ‘Voor Kasper sta ik niet meer voor dit schaamteloze kopiëren;’ Kasper gezien 14 maart 2018

‘Deze schoenen vertegenwoordigen het gebrek aan respect dat mensen aan de macht hebben voor het talent. Deze schoen is een nep Yeezy gemaakt door adidas zelf. Ik praat hier ook niet met DC over Kasper kom met mij praten. Fijne maandag,’ besloot West.

De kleding- en schoenendeal van West en Adidas werd voor het eerst aangekondigd in december 2013, waarbij de eerste collectie in februari 2015 uitkwam.

Die lijn omvatte zijn eerste schoen genaamd Yeezy Boosts, die beperkt was tot slechts 9.000 paar die alleen beschikbaar waren in New York City… die in 10 minuten uitverkocht was.

Adidas onthulde eerder deze maand voor het eerst hun nieuwe Adilette-dia’s, die $ 55 zullen kosten, en de 45-jarige rapper is er niet al te blij mee.

Fake Yeezys: eerder deze maand ging Kanye naar Instagram en schold het schoenenbedrijf en CEO Kasper Rorstad uit voor de dia’s, die hij ‘nep Yeezys’ noemde

Real Yeezys: de echte Yeezys-dia’s die Kanye West verkocht via zijn deal met Adidas

West ging naar Instagram en schold het schoenenbedrijf en CEO Kasper Rorstad uit voor de dia’s, die hij ‘nep Yeezys’ noemde.

‘DIT IS GIJ die door dezelfde straat rijdt als waar Kobe aan kwam. Misschien voel ik nu die Mamba-geest,’ begon West, mogelijk erop duidend dat zijn deal met Adidas ten einde loopt.

NBA-legende Kobe Bryant tekende een zesjarige deal met Adidas voordat hij in 1996 rechtstreeks naar de middelbare school werd gestuurd, maar Bryant kocht zichzelf in 2002 uit zijn Adidas-contract.

Hint: ‘DIT IS GIJ die door dezelfde straat rijdt als waar Kobe aan voorbij ging. Misschien voel ik nu die Mamba-geest,’ begon West, mogelijk erop wijzend dat zijn deal met Adidas ten einde loopt

Na een heel jaar te hebben gewacht als onderdeel van zijn opt-out-clausule, tekende hij in 2003 een nieuwe deal met Nike, waar hij de rest van zijn carrière bleef.

Het is onduidelijk of Adidas of Rorstad van plan zijn om publiekelijk te reageren op de post van West, hoewel ze in het verleden aan zijn zijde zijn blijven staan.

Toen West in 2018 controversiële opmerkingen maakte over slavernij als een ‘keuze’, verdedigde Rorstad West.

‘Kanye was en is een heel belangrijk onderdeel van onze strategie en is een fantastische maker geweest, en daar laat ik het bij. Ik ga niet reageren op elke opmerking die hij of iemand anders maakt’, zei Rorstad in een… Bloomberg gesprek mei 2018.

Gebrek aan respect: ‘Deze schoenen vertegenwoordigen het gebrek aan respect dat mensen aan de macht hebben voor het talent. Deze schoen is een nep Yeezy gemaakt door adidas zelf. Ik praat hier ook niet met DC over Kasper kom met mij praten. Fijne maandag,’ besloot West

De nep-krantenpost komt weken nadat zijn originele post die hij deelde nadat de relatie van ex-vrouw Kim Kardashian met Pete Davidson – die hij Skete noemde – tot een einde kwam.

Hij postte het twee dagen nadat Kim en Pete uit elkaar gingen.

‘Skete Davidson dood op 28-jarige leeftijd’ – een viering van Pete’s dode relatiestatus met Kim, 41, in plaats van de levensstatus van de 28-jarige Pete.

Brutaal: de nep-krantenpost komt weken nadat de originele die hij deelde nadat de relatie van ex-vrouw Kim Kardashian met Pete Davidson – die hij Skete noemde – tot een einde kwam

Kim en Kanye trouwden in 2014, maar ze vroegen de echtscheiding aan in februari 2021; ze werd in maart 2022 legaal single verklaard.

Kim en Pete werden voor het eerst gekoppeld aan oktober 2021.

Kanye had geprobeerd zijn vrouw voor zich te winnen – met wie hij vier kinderen deelt – en schoot op beroemde wijze op Pete toen hij een replica van hem levend begroef en hem onthoofde in een nieuwe videoclip voor zijn nummer Easy.

De muzikant presenteerde in maart een reeks grafische afbeeldingen via klei-animatie gericht op de Saturday Night Live-persoonlijkheid.

Overal: Kim en Pete maakten bekend dat ze uit elkaar waren geslagen na een romance van negen maanden en Kanye werd geroepen omdat hij in het verleden over zijn minachting voor Pete had gepraat; gezien op 2 mei 2022 op het Met Gala in NYC in het Metropolitan Museum

Zoals ze waren: Kim en Kanye trouwden in 2014, maar ze diende documenten in om te worden erkend als legaal vrijgezel in december na hun splitsing en zij en Pete werden voor het eerst gekoppeld in oktober ervoor (afgebeeld in 2019)

Hij schoot ook opnieuw op Kid Cudi met de mock-upkrant en schreef eronder: ‘Ik weet wat je denkt… wie is Kasper? maar nog minder belangrijk, wie is Kid Cudi?’

Voor de Skete-post nam Kanye een prik tegen Kid Cudi en schreef: ‘Kid Cudi is bedoeld om begrafenis te spelen, maar is bang voor flessenwerpers.’

Dit verwijst naar Kid Cudi die zijn headline op Rolling Loud op 22 juli kort maakte omdat mensen flessen naar hem gooiden. Hij viel op het laatste moment in voor Kanye, maar toen kwam Kanye toch later opdagen en trad op.

Kanye, die Ye heet, was sinds het midden van de jaren 2010 goede vrienden met Cudi en hoewel ze een rotsachtige vriendschap hadden, zouden ze dit jaar weer ruzie hebben gekregen vanwege zijn vriendschap met Pete.