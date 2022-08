Kansas’ abortion vote kicks off new post-Roe era

“Dit is de eerste van vele veldslagen die we in veel staten zullen zien”, zei Mary Owens, de communicatiedirecteur van Susan B. Anthony Pro-Life America, die vanuit het hoofdkantoor van de organisatie in Virginia naar binnen vloog voor het laatste zetje. . “De macht is teruggegaan naar de mensen om pro-life wetgeving uit te vaardigen via hun gekozen vertegenwoordigers in plaats van rechters.”

Kansas is een conservatieve staat die voormalig president Donald Trump twee keer handig won, maar de kwestie van abortusrechten blijkt verdeeldheid te zaaien en onvoorspelbaar te zijn.

Op vrijdag trok een kleine groep studenten en pas afgestudeerden die vrijwilligerswerk deden bij de anti-abortusgroep Susan B. Anthony Pro-Life America op en neer door de straten van Kansas City in de buitenwijken, waar huizen eerder sportbanners dan politieke banners vertonen. . Ze werden tegengehouden door een vrouw, die uit haar autoraam leunde om hen te bedanken en te zeggen dat ze al had gestemd.

‘Ik geloof gewoon in het leven, en een ongeboren kind is een leven,’ zei Ediana Yantis met een pakkende stem en opwellende ogen. “Voor mij is het moord om het te doden.”

Anderen in hetzelfde blok waren ook tot tranen toe bewogen – om verschillende redenen.

“Ik doe dit nu al 25 jaar en ik zie zoveel kinderen in pleeggezinnen gaan. Ik zie zoveel kinderen geboren in drugsverslaafde gezinnen. Ik zie mensen die gewoon niet voor hun kinderen kunnen zorgen en je wordt er gewoon moe van’, zei Heather, een verpleegkundig specialist die haar achternaam weigerde uit angst voor represailles op het werk, haar stem trilde van emotie. “Ik bedoel, ik heb 13-jarigen gehad die een baby bevallen – het zijn maar kinderen. We zien kinderen die verkracht en seksueel worden verhandeld.”

“Dat,” voegde ze eraan toe, wijzend op de anti-abortus-onderzoekers en de “Stem Ja”-borden van haar buren, “is niet het antwoord.”

De speurders bedankten haar snel en deinsden achteruit. Met nog maar drie dagen te gaan, waren ze gefocust op opkomst, niet op overtuiging.

Ben Kennedy, links, en Alyssa Winters wachten bij een deur om met potentiële kiezers te spreken over een voorgestelde wijziging van de Kansas-grondwet die wetgevers in staat zou stellen om abortus verder te beperken of te verbieden, vrijdag 8 juli 2022, in Olathe, Kan. | John Hanna/AP Foto

Het amendement “Waarde voor beide” op de stemming van dinsdag verbiedt abortus niet, maar het maakt de weg vrij voor de wetgever om dit te doen. Abortus is momenteel legaal in de staat tot 22 weken, hoewel er verschillende beperkingen zijn voor klinieken en patiënten – met name minderjarigen die de procedure willen ondergaan. Maar het hooggerechtshof van de staat oordeelde in 2019 dat de taal van de staatsgrondwet over lichamelijke autonomie zich uitstrekt tot abortusrechten, wat betekent dat Kansas zich niet kan aansluiten bij de rode staten eromheen die de procedure bijna volledig verbieden, tenzij anti-abortuskrachten winnen bij de stemming doos.

Susan B. Anthony Pro-Life America geeft $ 1,3 miljoen uit om advertenties uit te zenden, mailings te versturen, binnen te vliegen en ongeveer 300 vrijwilligers te huisvesten die sinds mei op honderdduizenden deuren hebben geklopt. Al met al, volgens onthullingen over campagnefinancieringhebben anti-abortus-rechtengroepen bijna $ 4,7 miljoen opgehaald, grotendeels van de katholieke kerk.

Kansans voor constitutionele vrijheid – de overkoepelende groep die vecht tegen de wijziging – heeft de meer dan $6,5 miljoenwaarbij het grootste deel afkomstig is van Planned Parenthood en andere groepen voor abortusrechten.

“Ik kon me niet voorstellen dat ik een slachtoffer van verkrachting zou vervolgen of dat slachtoffer zou vragen om het kind van hun aanvaller te dragen”, vertelde Chris Mann, de Democraat die zich kandidaat stelt voor de procureur-generaal van Kansas, maandag aan POLITICO. “Ik kon me niet voorstellen dat ik een slachtoffer van misbruik zou vragen om het kind van die misbruiker te dragen. Maar dat zijn echt de ondoorgrondelijke dingen die heel goed kunnen gebeuren als dit amendement wordt aangenomen.”

Kansas is een van de weinige staten in de regio waar abortus legaal blijft en een bestemming is geworden voor patiënten uit staten die bijna totale verboden hebben ingevoerd, met name Texas, Missouri en Oklahoma.

Providers uit Kansas vertelden POLITICO dat de toestroom van patiënten buiten de staat de wachttijden met meerdere weken heeft doen toenemen, en dat het moeilijk was om meer artsen te werven om aan de vraag te voldoen, gezien de staatsgeschiedenis van geweld tegen abortusaanbieders. Artsen in de staat vrezen dat het verlies van toegang tot de procedure in Kansas die patiënten zou dwingen nog verder te reizen, waardoor abortus onbereikbaar wordt voor degenen die het zich niet kunnen veroorloven.

“Ik heb al bijna elke dag patiënten van buiten de staat gezien. Mensen rijden door de nacht. Mensen reizen zo ver om basisgezondheidszorg te krijgen”, zegt Iman Alsaden, medisch directeur van Planned Parenthood Great Plains en abortusaanbieder in Kansas City. “En nu kunnen de Kansans waar ik voor zorg een fundamenteel mensenrecht verliezen.”

Hoewel Kansas een stevige rode staat is, heeft het ook een Democratische gouverneur, en een recente peiling door het onderzoeksbureau Co/efficient toonde aan dat 47 procent van de respondenten zei dat ze voor het amendement zouden stemmen in vergelijking met 43 die zeiden dat ze tegen zouden stemmen, en 10 procent onbeslist.

Maar als teken van de wijdverbreide onzekerheid over wat het amendement zou doen, zei een derde van de kiezers dat ze geen voorstander zijn van beperkingen op abortus, terwijl slechts 9 procent zei dat ze de voorkeur gaven aan een totaal verbod.





Anti-abortuskrachten zullen profiteren van de wijziging die gepland staat voor de voorverkiezingen van augustus in plaats van de algemene verkiezingen in november. De opkomst is meestal lager en geeft de voorkeur aan geregistreerde Republikeinen, die veel groter zijn dan geregistreerde Democraten, en die meer competitieve voorverkiezingen hebben in de staat. Veel universiteitsstudenten, die progressief zijn, zijn er ook niet in de zomer, en niet-aangesloten kiezers die normaal gesproken geen primaire stem kunnen uitbrengen, realiseren zich misschien niet dat ze over het referendum kunnen stemmen.

Ondanks die tegenwind voelen abortusrechtengroepen zich aangemoedigd door de reactie ter plaatse. Uit de co-efficiënte peiling bleek dat aanzienlijk meer democraten dan republikeinen zeiden dat ze gemotiveerd waren om te stemmen vanwege de maatregel – 94 procent tot 78 procent. En uit gegevens van het kantoor van de minister van Buitenlandse Zaken blijkt dat de opkomst bij de eerste persoonlijke kiezers bijna is 250 procent hoger dan de laatste primaire tussentijdse verkiezing in 2018, terwijl het aantal mail-in stembiljetten meer dan het dubbele is.

“Het dek is met opzet tegen ons gestapeld door de wetgever”, zegt Emily Wales, de president van Planned Parenthood Great Plains, dat Kansas, Missouri, Arkansas en Oklahoma beslaat. “Maar het werkte enigszins averechts, want hier zijn we weken na de Roe-beslissing en mensen zijn nog nooit zo betrokken geweest en ik denk dat we een recordopkomst zullen zien.”

Nu de staat zo sterk verdeeld is over de kwestie, worstelen de campagnes aan beide kanten om voor dinsdagavond zoveel mogelijk kiezers te bereiken.

Op zaterdagochtend verzamelden tientallen vrijwilligers met Kansans for Constitutional Freedom zich in een gemeenschapscentrum in de wijk Rosedale in Kansas City om veganistische donuts te tanken en een peptalk te horen van Rep. Sharice Davids (D-Kan.) voordat ze naar canvas gingen.

De witharige gepensioneerden, die heuptasjes en een leesbril droegen, zaten op klapstoelen tussen jonge stellen die elkaars hand vasthielden en een paar moeder-dochterparen en juichten toen Davids – het enige Democratische congreslid van de staat – betoogde dat haar overwinning op een GOP verstoord was. de gevestigde exploitant in 2018 laat zien dat dinsdag een overwinning mogelijk is voor progressieven.

“Daarom ben ik zo optimistisch over ons vermogen om dit ding terug te slaan,” zei ze. “Over honderd jaar zullen mensen terugkijken op deze tijd waarin we ons nu bevinden, en ik hoop dat jullie allemaal een beetje opgelucht zijn, wetende dat wanneer ze terugkijken, ze zullen zien dat je een groep mensen die niet alleen onze democratie heeft gered, maar er ook voor heeft gezorgd dat onze kinderen en kleinkinderen net zoveel rechten hadden als wij.”

Sinds de campagne voor abortusrechten eerder dit jaar van start ging – ruim voordat het Hooggerechtshof ten val kwam Roe v. Wade – het was gericht op het mobiliseren van minder geëngageerde democraten, evenals onafhankelijken, libertariërs en gematigde republikeinen met behulp van berichten die zijn aangescherpt in focusgroepen over het stoppen van overheidsinmenging in particuliere medische keuzes. In de laatste weken van de campagne schakelden ze, net als hun tegenstanders, over naar het draaien van hun basis, zodat ze wisten waar en wanneer ze moesten stemmen en waarom het ertoe doet.

Wales zei dat de snelle veranderingen die sindsdien in de staten rondom Kansas plaatsvinden, Roe‘s val hebben een duidelijke illustratie gegeven van hun argumenten.

‘We zitten precies op de staatsgrens,’ zei ze. “Er is geen betere kijk op hoe het eruit ziet om grondwettelijke bescherming voor abortus te hebben en hoe het eruit ziet om dat niet te doen. Aan de ene kant van de stad, in Missouri, debatteren ze of noodanticonceptie nog steeds legaal is en wat hun triggerwet betekent en hoe buitenbaarmoederlijke zwangerschappen moeten worden behandeld – terwijl aan de andere kant van de stad mensen vrijer zijn en meer individuele rechten dan hun buren.”

Kansas’ gevecht benadrukt ook een ander bepalend kenmerk van post-Roe Amerika: massale verwarring.

De tekst van de voorgestelde wijziging zelf vermeldt gevallen van verkrachting en incest, maar biedt geen bescherming voor abortus in die omstandigheden. Anti-abortusgroepen vertonen advertenties die zeggen dat het “een einde zou maken aan de gruwelijke praktijk van late abortus”, hoewel abortussen in het derde trimester al jaren in de staat zijn verboden. Billboards voor het anti-abortusamendement langs de snelweg in Kansas City gebruiken de uitdrukking “Trust Women” – de naam van een netwerk van abortusklinieken en het motto van een Kansas-abortusaanbieder die in 2009 werd vermoord. Ondertussen, in een poging om beroep doen op conservatieven en libertariërs, advertenties van groepen voor abortusrechten wierp het amendement als een dwingend “mandaat” vergelijkbaar met masker- en vaccinvereisten. Het lokale ACLU-hoofdstuk zei dat het werd overspoeld met berichten van kiezers die onduidelijk waren over wat de maatregel zou doen.

Voorstanders van anti-abortus aarzelen om hun volgende stappen te bespreken als het amendement wordt aangenomen – zelfs nadat audio gelekt van een leider van de pro-amendementcampagne die een lokale Republikeinse groep vertelt dat het uiteindelijke doel een totaal verbod op abortus is vanaf de conceptie.

“Als de grondwetswijziging wordt aangenomen, kunnen we het oriënterende debat voeren”, zei Owens. “Kansans zullen via hun gekozen functionarissen moeten beslissen hoe dat eruit ziet. Dat zou kunnen lijken op een schorsing van 15 weken. Dat zou kunnen lijken op een hartslagverbod. Elke staat is anders.”

Terwijl abortusrechtengroepen waarschuwen dat Kansas meer op Missouri zal gaan lijken als het amendement wordt aangenomen, hebben de anti-abortusgroepen zijn waarschuwend de staat zal meer op Californië gaan lijken als het faalt.

Er zijn nog steeds veel beperkingen in de staat, zelfs nadat de rechtbank in 2019 oordeelde dat de grondwet abortusrechten beschermt – van een 24-uurs wachttijd en verplichte echografie tot een vereiste van ouderlijke toestemming, een verbod op niet-artsen die abortussen uitvoeren, een verbod op telegeneeskunde voor abortuspillen, en een verbod op de procedure na 22 weken.

Maar degenen die voor het amendement strompelen, vertellen de kiezers dat die wetten zouden kunnen verdwijnen als ze niet ja stemmen.

“Alle bestaande wetgeving van Kansas is kwetsbaar voor afschaffing”, zegt Elizabeth Kirk, een professor in de rechten en afkomstig uit Kansas die samenwerkt met het Charlotte Lozier Institute tegen abortus. “Dus wat dit amendement doet, is gewoon het vermogen van Kansans herstellen om wetgeving vast te stellen die zij denken dat het beste is voor de mensen in Kansas.”

Progressieven haasten zich ondertussen om de kiezers eraan te herinneren dat de Republikeinen een supermeerderheid hebben in de wetgevende macht van de staat en deze afgelopen sessie introduceerde een totaal abortusverbod zonder uitzonderingen voor verkrachting of incest — wat de mogelijke uitkomst van de stemming van dinsdag duidelijk maakt.

“Als iemand denkt dat dit begin 2023 niet het resultaat zal zijn, zijn ze dwaas en moeten ze stoppen zichzelf voor de gek te houden”, zei Alsaden.