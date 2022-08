‘Justice is being held to ransom’: Dominic Raab’s fury over barristers’ strike

Dominic Raab beschuldigt advocaten vandaag van ‘recht houden aan losgeld’ met een massale escalatie van hun stakingsactie.

De minister van Justitie waarschuwt dat de stakingen door advocaten van de verdediging ‘onnodig en onverdedigbaar’ zijn.

Hij schrijft voor de Daily Mail en benadrukt dat de staking van onbepaalde duur ‘onnoemelijke angst’ zal veroorzaken bij slachtoffers van misdaad en de straten onveiliger zal maken omdat overtreders vrij rondlopen.

De Criminal Bar Association heeft gisteren aangekondigd dat op 5 september een nieuwe golf van actie door door rechtsbijstand gefinancierde advocaten zal beginnen.

In plaats van een ‘week op, week af’-patroon voort te zetten, zullen de advocaten van de verdediging helemaal weigeren om naar de rechtbank te gaan.

Industriële actie is al gepland voor volgende week, wat betekent dat de strafrechtbanken in Engeland en Wales op vrijdag grotendeels tot stilstand zullen komen. Het geschil – over de tarieven voor rechtsbijstand die door het ministerie van Justitie worden betaald – zal duizenden zaken betreffen. De moeder van een moordslachtoffer zei gisteravond tegen de Mail: ‘Ik weet niet of mijn hart het aankan.’

De heer Raab, die tevens vice-premier is, schrijft vandaag: ‘Leiders van de CBA houden nu recht op losgeld – ze bedreigen de vooruitgang die we hebben geboekt, veroorzaken onnoemelijke angst voor slachtoffers en voorkomen dat onschuldigen hun naam zuiveren.’

‘Het is nutteloos en onverdedigbaar de stakingsactie op te voeren, vooral nadat we een loonsverhoging hebben bevestigd die een extra £7.000 in de zakken van de gemiddelde criminele advocaat zal steken.’

Zijn opmerkingen komen nadat minister van Rechtsbijstand Sarah Dines de staking als ‘onverantwoordelijk’ heeft veroordeeld. Het Ministerie van Justitie heeft advocaten van de verdediging een loonsverhoging van 15 procent aangeboden voor zaken die vanaf eind volgende maand worden geopend.

Maar de CBA eist een verhoging van 25 procent en wil met terugwerkende kracht een achterstand wegwerken van bijna 59.000 strafzaken die al op proces wachten.

Het proces tegen drie mannen die worden beschuldigd van de moord op aspirant-advocaat Sven Badzak had vorige maand moeten beginnen, maar is uitgesteld tot ten minste juni volgend jaar.

De heer Badzak, 22, werd in februari vorig jaar door vreemden doodgestoken terwijl hij wachtte voor een bakkerij in Kilburn, Noord-Londen. Zijn moeder, Jasna Badzak, een arts en voormalig activist van de Conservatieve Partij, zei dat de vertraging haar hartzeer had vergroot en haar ‘in een nachtmerrie had laten leven’ terwijl ze wachtte op gerechtigheid voor haar zoon.

‘Ik ben mijn jongen kwijt, ik ben alles kwijt en sindsdien gaat mijn gezondheid achteruit’, zei ze.

‘Nu weet ik niet wanneer ik gerechtigheid voor Sven zal zien, als ik dat ooit zal doen. Hij was alles voor mij en ik heb gevochten om gerechtigheid voor hem te zien sinds de dag dat ik hem verloor.

‘Het is minstens 11 maanden extra, en wie weet hoe lang dit kan duren?

‘Slachtoffers lijden, het is een grap. Ik weet niet of mijn hart het aankan.’

Rashid Gedel, 21, Shiroh Ambersley, 22, en Harvey Canavan, 18, moeten in juni 2023 terechtstaan ​​in de Old Bailey voor de moord op de heer Badzak.

Pogingen om de achterstand van de Crown Court weg te werken, zijn omgekeerd sinds advocaten in juni begonnen met vakbondsacties.

Gisteren waarschuwde de voormalige korpschef van de politie van Greater Manchester dat een groeiende achterstand in strafzaken de oorzaak was van een golf van gewelddadige misdaad.

Na de dodelijke steekpartij van Tyson Fury’s neef, Rico Burton, 31, in Altrincham in het weekend, zei Sir Peter Fahy dat de vertragingen betekende dat overtreders meer tijd op borgtocht doorbrachten en recidiveerden.

‘Het belangrijkste probleem is de enorme achterstand. Er is een achterstand van 58.000 zaken en als je te maken hebt met jonge criminelen, is het van cruciaal belang dat je ze snel voor de rechter krijgt’, vertelde Sir Peter aan Sky News. ‘Als ze op borgtocht vrijkomen, is de kans groot dat ze meer misdaad gaan plegen, wat weer meer werk in het systeem zet en meer slachtoffers maakt.’

CBA-vicevoorzitter Kirsty Brimelow zei dat de staking een ‘laatste redmiddel’ was.

De QC hield vol dat het was ontworpen om een ​​uittocht van jonge criminele advocaten en een volledige ineenstorting van het rechtssysteem te stoppen.

‘Voordat we onze actie begonnen, gingen zaken niet door voor de rechtbank omdat er geen advocaten waren om te verdedigen of te vervolgen’, vertelde ze aan BBC Breakfast.

‘Er zijn nu gewoon niet genoeg advocaten en de reden daarvoor is dat we de afgelopen vijf jaar ongeveer een kwart van onze junior-advocaten hebben verloren. Mensen zijn niet bereid het werk te doen voor het tarief dat ze krijgen.’

Een onafhankelijke beoordeling van de tarieven voor rechtsbijstand – afgelopen november voltooid door Lord Bellamy QC, nu een minister van de regering – vond dat het gemiddelde salaris voor een criminele advocaat £ 79.800 was in 2019-20. Maar omdat ze zelfstandigen zijn, is het inkomen gedaald tot tussen £ 55.900 en £ 62.900 na onkosten, zei het.

Nieuw gekwalificeerde criminele advocaten verdienden echter een netto gemiddelde van £ 18.800, en de CBA zegt dat sommigen onder het minimumloon ontvangen voor de uren dat ze werken.

De CBA maakte gisteren de resultaten bekend van een nieuwe stemming, waaruit bleek dat 2.273 advocaten een stem uitbrachten, en bijna 80 procent stemde voor escalerende actie.

Iets meer dan 11 procent stemde om de vakbondsacties om de andere week voort te zetten, terwijl slechts 9 procent ervoor koos om een ​​einde te maken aan de stakingen.

Een juridische bron zei: ‘We gaan een enorme file krijgen. Dit is de ergste crisis in het rechtssysteem sinds mensenheugenis.’

Officiële cijfers tonen aan dat in de eerste 19 dagen van de vakbondsactie van 27 juni meer dan 6.000 rechtszaken werden verstoord, waaronder 1.415 processen. Uit gegevens blijkt ook dat de achterstand van de Crown Court in juni voor de derde achtereenvolgende maand is toegenomen tot 58.973 zaken.

Het was gedaald tot 58.600 in maart van een piek van 61.000 in juni vorig jaar.

Een CBA-woordvoerder zei: ‘Het is eerlijk gezegd een belediging voor slachtoffers dat ministers praten over vertragingen aan slachtoffers van misdrijven veroorzaakt door onze actie. Het is de weigering van deze regering om naar behoren te betalen voor criminele advocaten om hun werk te blijven doen om te verdedigen en te vervolgen, wat heeft geleid tot achterstanden in de zaak die ze zelf hebben gemaakt.

‘Die vertragingen begonnen lang voordat we deze actie ondernamen.

‘Toen we eind maart 2020 met de pandemie begonnen, was de achterstand in één jaar al met 26 procent gestegen van 33.000 naar 41.000 zaken, allemaal vanwege bezuinigingen op politieke wil zonder aandacht voor slachtoffers van misdrijven. Jarenlange loonsverlagingen voor de balie hebben ertoe geleid dat degenen die verdedigen en vervolgen het beroep verlaten en niet terugkeren voor het weinige dat hen wordt aangeboden.

‘De recordachterstanden van vandaag zullen in het niet vallen in vergelijking met wat er mogelijk in het verschiet ligt.’

Juridische bronnen suggereerden dat advocaten vrijwel zeker zouden afzien van actie als ministers ermee instemden om het bestaande aanbod van 15 procent met terugwerkende kracht te wijzigen.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie zei echter dat de stap een ‘fundamentele verandering’ zou vereisen in de manier waarop vergoedingen werden betaald, en voegde eraan toe: ‘Die hervorming zou een onevenredig bedrag aan belastinggeld kosten en zou langer duren om door te voeren, wat betekent dat advocaten langer zouden moeten wachten op betaling.’

Stakingen zullen onnoemelijke angst veroorzaken… Opvoeren van vakbondsacties is nutteloos en onverdedigbaar, schrijft DOMINIC RAAB

Toen aspirant-advocaat Sven Badzak op brute wijze werd vermoord, bleef zijn familie wankel en radeloos achter. Meer dan een jaar later duurt hun lijden voort.

Ze hebben geen sluiting gekregen vanwege weken van onnodige stakingen, gedreven door de Criminal Bar Association (CBA), die beweert de belangen van criminele advocaten te vertegenwoordigen.

Talloze meer slachtoffers en hun families lijden nu de zaken tot stilstand komen. Deze stakingen dreigen de werkelijke vooruitgang voor de slachtoffers teniet te doen.

Van het invoeren van strengere gevangenisstraffen voor gewelddadige en zedendelinquenten tot een enorme investering van £ 460 miljoen in de diensten van slachtoffers in de komende drie jaar, we hebben er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat ze de gerechtigheid krijgen die ze verdienen.

Vice-premier Dominic Raab schreef voor de Daily Mail: ‘Talloze slachtoffers en hun families lijden nu de zaken tot stilstand komen. Deze stakingen dreigen reële vooruitgang voor slachtoffers teniet te doen’

We stimuleren de vervolging van verkrachting door de manier waarop het systeem reageert op seksueel geweld te herzien, inclusief het uitrollen van vooraf opgenomen kruisverhoren om slachtoffers van verkrachting de stress van het getuigen tijdens een live proces te besparen.

Later dit jaar introduceren we een 24/7 hulplijn voor verkrachting, zodat slachtoffers altijd en overal hulp krijgen.

En onze historische Slachtofferwet en bredere hervormingen van de voorwaardelijke vrijlating zullen hen in het hart van het rechtssysteem plaatsen.

Maar de CBA laat de slachtoffers erg in de steek.

Leiders van de CBA houden nu recht op losgeld – ze bedreigen de vooruitgang die we hebben geboekt, veroorzaken onnoemelijke angst voor slachtoffers en voorkomen dat onschuldigen hun naam zuiveren.

Ik weet zeker dat lezers van Daily Mail mijn frustratie delen. De achterstand van het Crown Court die is opgelopen door de pandemie, maar die was afgenomen als direct gevolg van de maatregelen die we hebben genomen, begint nu weer op te lopen – als gevolg van de beslissingen van de CBA. Het is nutteloos en onverdedigbaar om de stakingsactie op te voeren, vooral nadat we een loonsverhoging hebben bevestigd die een extra £ 7.000 in de zakken van de gemiddelde criminele advocaat zal steken.

Deze loonsverhoging – die eind september binnenkomt – maakt deel uit van een extra £ 135 miljoen die we investeren, waardoor de belastingbetalerfinanciering van strafrechtelijke rechtsbijstand op meer dan £ 1,2 miljard komt.

Leiders van de CBA houden recht op losgeld, schrijft Dominic Raab

De eis van de CBA om meer geld zou alleen maar geld wegtrekken uit andere delen van het rechtssysteem, zoals steun aan slachtoffers.

Als minister van Justitie hoor ik keer op keer dat alle slachtoffers echt de gerechtigheid willen die ze verdienen. Mijn boodschap aan de CBA is eenvoudig.

Wij verhogen uw loon. Nu benadelen uw acties alleen slachtoffers, vergroten de achterstand van de rechtbank en belemmeren onze inspanningen om onze straten veiliger te maken.

Het strafrechtsysteem verdient beter.

Slachtoffers verdienen beter.

Dus tegen de stakers zeg ik: doe het goed voor ze en ga alsjeblieft weer aan het werk.