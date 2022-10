Just Stop Oil hold sit-down protest on The Mall near Buckingham Palace

Klimaatactivisten van Just Stop Oil werden vandaag toegeschreeuwd door woedende automobilisten buiten Buckingham Palace, terwijl chauffeurs hun toevlucht zochten om zich een weg om hen heen te banen.

Demonstranten van de groep probeerden The Mall op een tiende opeenvolgende dag van demonstraties te blokkeren, waarbij een buschauffeur op zijn toeter loeide en schreeuwde: ‘Zoek een baan.’

Een taxichauffeur schreeuwde naar hen: ‘F****** lading w******. Ga een echte f****** baan zoeken.’ Maar een fietser zei tegen hen: ‘Ga door met de demonstranten, jullie doen geweldig werk. Blijf sterk.’

Demonstranten in veiligheidsvesten met het Just Stop Oil-logo gingen aan de overkant van de weg zitten te midden van aanhoudende protesten tegen het beleid van de regering op het gebied van fossiele brandstoffen.

Just Stop Oil zei dat 30 van zijn activisten vandaag om 8.45 uur een wegversperring op The Mall hebben ingesteld, waardoor het verkeer in beide richtingen wordt gestopt terwijl ze met de spandoeken van de groep gingen zitten.

De organisatie voegde eraan toe dat 250 van haar demonstranten in de afgelopen tien dagen zijn gearresteerd en dat er 1500 arrestaties zijn verricht sinds de campagne in april begon.

Een woordvoerder van Just Stop Oil zei vandaag: ‘Vanochtend om 8.45 uur hebben 30 supporters van Just Stop Oil een wegversperring op de Mall geplaatst, waardoor het verkeer in beide richtingen wordt gestopt. Ze zitten op de weg en sommigen hebben zich vastgelijmd aan het asfalt.’

Just Stop Oil-demonstranten blokkeren vanmorgen The Mall buiten Buckingham Palace in Londen

Activist Ailith Stewart, 20, een student uit Edinburgh, zei: ‘Ik onderneem actie met Just Stop Oil omdat ik het beu ben me genegeerd te voelen door de regering in Westminster.

‘Hun beslissingen vertegenwoordigen niet de belangen van het volk. Er is zoveel dat kan worden gedaan om de klimaatcrisis te verzachten, maar deze regering lijkt van plan ‘alles te negeren en gewone mensen te laten lijden in naam van winst’.

‘Als er een kans is dat we ze kunnen laten zien dat de mensen het niet pikken, wil ik die pakken. Er zijn meer van ons dan van hen, en we zijn waar hun kracht vandaan komt.

‘Ik onderneem actie voor mijn toekomst, de toekomst van mijn dierbaren, kinderen die ik ooit zal krijgen, en iedereen die nu de gevolgen van de klimaatcrisis moet ondergaan zonder ooit betrokken te zijn geweest bij een enkele beslissing daarover. ‘

En Kevin Wing, 47, een vader van twee kinderen uit Glasgow, voegde eraan toe: ‘Het favoriete boek van mijn kinderen is The Lorax – ze begrijpen al wat de Eton-opgeleide regering absoluut niet begrijpt: dat oliewinning ten koste van alles onze alleen thuis.

‘Ik onderneem actie voor alle gezinnen in het zuiden van de wereld die al te maken hebben met de gevolgen van klimaatvernietiging, en voor de toekomst van de generatie van mijn kinderen.

‘In plaats van ervoor te kiezen wanhopige families te helpen tijdens deze energiecrisis, verstrekt de Britse regering in plaats daarvan miljarden ponden belastingvoordelen aan de doodsmachine van de fossiele brandstofindustrie.

‘Dit maakt een bevoorrechte elite rijker ten koste van de gewone mensen die moeten kiezen of ze hun huis verwarmen of eten.

‘Ik onderneem geweldloze directe actie om deze verschrikkelijke ongelijkheid en de oorlog van de Britse regering tegen de armen te bestrijden.’

Het komt nadat de Metropolitan Police gisteren minstens 45 arrestaties heeft verricht toen de Just Stop Oil-groep probeerde delen van Westminster te blokkeren met nog een sit-down-protest.

Zaterdag zijn 24 mensen aangehouden voor het opzettelijk versperren van de snelweg.

De groep heeft ook gezegd dat het van plan is om in oktober dagelijks om 11.00 uur buiten Downing Street bijeen te komen om ‘Westminster te bezetten’.

Er waren nog meer chaos tijdens het weekend toen veganisten zich bij eco-demonstranten voegden door melk over wegen te gieten en winkelpuien met verf te bedekken.

Een woordvoerder van Just Stop Oil zei: ‘Onze supporters zullen terugkeren – vandaag, morgen en de volgende dag – en de volgende dag – en elke dag totdat aan onze vraag is voldaan: geen nieuwe olie en gas in het VK.

‘We zullen niet worden geïntimideerd door wetswijzigingen, we zullen niet worden tegengehouden door particuliere bevelen om vreedzame mensen het zwijgen op te leggen.

‘Onze supporters begrijpen dat deze irrelevant zijn wanneer ze worden afgezet tegen massale hongersnood, slachtingen, het verlies van onze rechten, vrijheden en gemeenschappen.’

GISTEREN — Demonstranten blokkeren de weg tijdens een demonstratie bij Piccadilly Circus in Londen

8 OKTOBER — Een man wordt verwijderd door de politie tijdens een Just Stop Oil-protest in Green Park

7 OKTOBER — Just Stop Oil-activisten blokkeren Vauxhall Bridge Road in het centrum van Londen vorige week

6 OKTOBER — Stop gewoon olie-activisten op Trafalgar Square in Londen terwijl hun protesten doorgaan

5 OKTOBER — Politie spreekt met Just Stop Oil-demonstranten blokkeren een weg naar Westminster

4 OKTOBER — Klimaatactivisten van Just Stop Oil blokkeren de wegen rond Parliament Square

3 OKTOBER — Politie probeert Just Stop Oil-demonstranten te verplaatsen die wegen op Trafalgar Square blokkeren

2 OKTOBER — Politie kijkt toe terwijl Just Stop Oil van demonstranten Waterloo Bridge in Londen bezetten