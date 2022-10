Jurors begin deliberating whether Parkland shooter Nikolas Cruz should be executed for 2018 massacre

Na drie maanden getuigenis is het lot van de bekende Parkland-schoolschutter Nikolas Cruz nu in handen van de juryleden die zullen beslissen of hij de doodstraf krijgt of tot levenslang wordt veroordeeld.

Cruz, 24, pleitte vorig jaar schuldig aan moord met voorbedachten rade op Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Een van de dodelijkste schietpartijen op scholen in de Amerikaanse geschiedenis, 17 mensen werden gedood en 17 anderen raakten gewond tijdens het bloedbad op Valentijnsdag in 2018.

De slotpleidooien van beide partijen eindigden dinsdag met de aanklager – die de doodstraf eist – die Cruz afschildert als een berekenende en brutale moordenaar. Ondertussen pleitte de advocaat van Cruz voor genade en de enige andere optie: levenslang in de gevangenis.

Broward County Circuit-rechter Elizabeth Scherer instrueerde de 12 juryleden – die waren opgesloten voor beraadslaging – over de wet die ze moesten volgen bij het nemen van hun beslissing.

Schoolschutter Nikolas Cruz in Parkland houdt zijn hoofd naar beneden terwijl Broward County Circuit Judge Elizabeth Scherer de jury instrueert voorafgaand aan hun beslissing over de vraag of hij ter dood of levenslang moet worden veroordeeld voor het bloedbad op Valentijnsdag in 2018

Het verdedigingsteam van Nikolas Cruz staat in de rechtszaal voorafgaand aan juryberaadslagingen

Na ongeveer anderhalf uur beraadslaging op woensdagmiddag, verzochten de juryleden om het gehele kruisverhoor van Dr. Scott Conner, een forensisch psychiater die getuigde dat hij de test van Cruz consistent vond met een foetale alcoholstoornis, te horen.

Ze vroegen ook om alle getuigenissen te horen van Dr. Robert Denney, een neuropsycholoog die drie dagen getuigde, en zei dat Cruz geen foetale alcoholstoornis had.

De interviews in de gevangenis, waarin Scott en Denney Cruz enkele uren apart ondervroegen, werden tijdens het proces in de rechtbank gespeeld.

Cruz zei naar eigen zeggen dat hij begon na te denken over het plegen van een schietpartij op school toen hij op de middelbare school zat, ongeveer vijf jaar voordat hij de Valentijnsdag-tragedie pleegde. Hij zei dat hij Valentijnsdag had uitgekozen om ervoor te zorgen dat het nooit meer op school gevierd zou worden.

Bijna precies een jaar voor de uitbarsting kocht hij zijn AR-15-stijl semi-automatisch geweer en zijn planning werd ongeveer zeven maanden van tevoren serieus toen hij onderzoek deed naar eerdere massaschieters en zei dat hij probeerde te leren van hun ervaring.

Tijdens de slotpleidooien op dinsdag hebben advocaten van beide partijen drie maanden getuigenis afgelegd in een laatste poging tot doodvonnis of levenslange gevangenisstraf.

De aanklager en verdediging vonden dat zijn aanval in 2018 waarbij 17 mensen omkwamen afschuwelijk was, maar waren het in hun slotargumenten niet eens over de vraag of het een daad van kwaadaardigheid was die geëxecuteerd moest worden of een van een gebroken persoon die levenslang zou moeten worden opgesloten.

Hoofdaanklager Mike Satz en zijn tegenhanger van de verdediging, Melisa McNeill, schilderden voor de 12 juryleden foto’s van de reden van Cruz’ aanval op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland op Valentijnsdag 2018.

Aanklager Mike Satz begon dinsdag de slotpleidooien van de staat door de schietpartijen te beschrijven als een ‘systematisch bloedbad’ waarbij Cruz ‘onophoudelijke wreedheid’ toonde aan zijn slachtoffers

Melisa McNeill, is ‘een gebroken, hersenbeschadigde, geesteszieke jonge man’, gedoemd van voor de geboorte door het zware drank- en drugsgebruik van zijn biologische moeder tijdens de zwangerschap

Voor Satz werd Cruz gedreven door een antisociale persoonlijkheidsstoornis – in lekentermen is hij een sociopaat.

Hij zei dat Cruz een doodvonnis verdient omdat hij ‘op zijn slachtoffers jaagde’ terwijl hij zeven minuten lang een klaslokaalgebouw van drie verdiepingen besloeg. Hij vuurde zijn halfautomatisch geweer in AR-15-stijl van dichtbij op enkele slachtoffers af en keerde terug naar gewonde slachtoffers die hulpeloos lagen ‘om ze af te maken’.

Satz wees op Cruz’ internetgeschriften en video’s, waar hij sprak over zijn moorddadige verlangens, zoals toen hij schreef: ‘Geen genade, geen vragen, dubbeltik. Ik ga een… ton mensen en kinderen vermoorden.’

‘Er wordt gezegd dat wat men schrijft en zegt een venster in hun ziel is’, zei Satz toen het drie maanden durende proces ten einde liep. De moorden, zei hij, ‘waren meedogenloos gruwelijk, afschuwelijk en wreed.’

McNeill zei noch Cruz noch zijzelf ooit heeft ontkend wat hij deed en dat ‘hij goed van kwaad onderscheidde en het verkeerde koos.’

Maar ze zei dat de voormalige Stoneman Douglas-student ‘een gebroken, hersenbeschadigde, geesteszieke jongeman’ is, gedoemd van voor de geboorte door het zware drank- en drugsgebruik van zijn biologische moeder tijdens de zwangerschap.

McNeill pleitte voor een levenslange gevangenisstraf zonder voorwaardelijke vrijlating en verzekerde de rechtbank dat hij nooit meer vrijuit zal lopen.

Cruz is te zien in de school op een afbeelding die tijdens het onderzoek is vrijgegeven. Het interieur van het gebouw is sinds de schietpartij bijna intact gelaten: bloedvlekken smeren nog steeds op de vloer en deuren en muren zitten vol kogelgaten

Bewakingsvideo toont Cruz in de school in 2018. Juryleden volgden het pad dat Cruz op 14 februari 2018 volgde, terwijl hij methodisch van verdieping naar verdieping ging en door gangen en klaslokalen schoot

Mensen worden na de schietpartij uit de Marjory Stoneman Douglas High School gehaald

Studenten snikken en omhelzen elkaar na de massale schietpartij op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida op 14 februari 2018 waarbij 17 mensen omkwamen en 17 anderen gewond raakten

Scherer raadde hen dinsdag aan om ‘minimaal een paar dagen’ kleding en medicijnen mee te nemen tijdens de beraadslagingen.

Volgens de wet van Florida moet een jury unaniem zijn in haar besluit om een ​​rechter aan te bevelen Cruz te veroordelen tot executie.

Het strafproces begon in juli en omvat getuigenissen van overlevenden van de schietpartij, evenals video’s van mobiele telefoons waarin doodsbange studenten om hulp riepen of fluisterend spraken terwijl ze zich verstopten.

De verdediging riep getuigen op die getuigden over de psychische stoornissen van Cruz als gevolg van het middelenmisbruik van zijn biologische moeder tijdens de zwangerschap.

Het wapengeweld in de VS heeft hernieuwde aandacht gekregen na massale schietpartijen in mei op een school in Uvalde, Texas, waarbij 19 kinderen en twee leraren omkwamen, en een andere, ook in mei, in een supermarkt in Buffalo, New York, waarbij 10 mensen omkwamen.