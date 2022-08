Jurors at disgraced R Kelly’s child pornography trial are showed first sex tape

Juryleden in het kinderpornoproces van R. Kelly keken naar grafische clips van drie sekstapes van de zangeres die zijn peetdochter seksueel misbruikte toen ze nog maar 14 was.

Hoewel de beelden van de banden van eind jaren 90 voor de rest van het gerechtsgebouw aan het zicht werden onttrokken, was er geluid te horen van het jonge slachtoffer, onder het pseudoniem ‘Jane’, die met Kelly sprak over haar geslachtsdelen, de Chicago Tribune gemeld.

‘Ga op je knieën’, krijgt de tiener de instructie van een man die Kelly zou zijn.

‘Papa, hou je nog van me’, reageert het slachtoffer.

De man geeft vervolgens ‘seksueel expliciete instructies’ aan het jonge meisje terwijl hij haar waarschuwt de aanwijzingen op te volgen terwijl ze zich verontschuldigt.

De banden van vrijdag staan ​​centraal in de federale zaak tegen Kelly, een veroordeelde pedofiel, die wordt geconfronteerd met nieuwe beschuldigingen van het verleiden van minderjarigen voor seks, het produceren van kinderpornografie en het manipuleren van zijn pornografieproces uit 2008.

Een jury in Chicago bekeek clips van drie afzonderlijke seksvideo’s van veroordeelde pedofiel R. Kelly (afgebeeld in een cel in Chicago in 2019) die seks had met zijn toen 14-jarige peetdochter

Kelly zou de banden tussen 1998 en 2000 hebben opgenomen, omdat de R&B-zanger nationale bekendheid genoot. In een van de video’s was te horen hoe de man die Kelly zou zijn, de tiener seksueel expliciete instructies gaf terwijl ze hem ‘papa’ noemde.

Kelly’s hoofdadvocaat Jennifer Bonjean (links) verhoorde ook het slachtoffer, ‘Jane’, terwijl ze sms-berichten tussen haar en de zangeres liet zien. Jane sloeg terug naar Bonjean en zei dat ze contact had opgenomen met Kelly omdat ze eindelijk naar voren zou komen met haar ware getuigenis

Nadat de banden waren vertoond, had Kelly’s verdediging niet direct betwist of het de zanger in de video’s was, in plaats daarvan zei ze dat hun authenticiteit niet kon worden geverifieerd.

Aanklagers hebben gezegd dat Kelly tussen 1998 en 2000 de video’s van Jane heeft gemaakt in een kamer met een blokhutthema in zijn huis in North Side Chicago.

De verdediging gaf de juryleden ook geen alternatieve versie van Jane’s verhaal met betrekking tot de banden, en herhaalde alleen haar decennialange ontkenning dat zij het was in de grafische video’s.

De advocaten herhaalden ook de beweringen dat Kelly eerder was vrijgesproken voor gedrag met betrekking tot de banden in 2008, maar de zanger en zijn twee medebeklaagden worden beschuldigd van het bedreigen van Jane en het omkopen van anderen om hun getuigenis in dat proces te wijzigen.

Eerder op vrijdag verhoorde Kelly’s hoofdadvocaat Jennifer Bonjean de ictim, nu 37, die donderdag vier uur besteedde aan het beschrijven van het vermeende misbruik dat ze als jonge tiener had ondergaan door toedoen van Kelly.

Bonjean toonde de rechtbank een reeks sms-berichten tussen Jane en Kelly van 2018 tot 2019, waaruit bleek dat de twee een vriendschappelijke relatie leken te hebben, waarbij Jane de in ongenade gevallen zangeres op een gegeven moment uitnodigde voor een verjaardagsfeestje.

De vrouw leek Kelly ook een steunbetuiging te sturen na de première van de vernietigende ‘Surviving R. Kelly’-documentaire, waarin de zangers de decennia van seksueel misbruik van jonge vrouwen beschreef.

‘Ik hou van je, laat de duivel niet winnen’, luidde de tekst.

Kelly antwoordde met ‘ja, ik had een grote inzinking, maar nu zit ik in een grote opbouw.’

‘Hij probeerde je niet te beïnvloeden om iets te doen, je had gewoon medelijden,’ zei Bonjean, wat Jane bevestigde.

Jane zei dat ze in 2019 herhaaldelijk probeerde contact met hem op te nemen voor advies, terwijl ze erover nadacht of ze voor het eerst uitgebreid met de autoriteiten over Kelly zou praten nadat functionarissen zeiden dat ze in het bezit waren van meer banden van de twee.

Ze vertelde de juryleden: ‘Ik voelde me comfortabel genoeg om contact met hem op te nemen omdat ik bang was.’

Ze zei dat ze kort daarna besloot om met de rechercheurs te praten.

‘Ik wilde zijn leugens niet langer verkondigen,’ zei ze.

R Kelly staat terecht in zijn geboorteplaats Chicago op beschuldiging van het produceren van kinderporno en het verleiden van minderjarigen tot seks. Hij is hier afgebeeld tijdens een hoorzitting in 2019

Milton ‘June’ Brown (afgebeeld op woensdag) dient als medeverdachte in het proces, beschuldigd van het helpen van Kelly bij het oplossen van een kinderpornoproces in 2008

Derrel McDavid, centrum, wordt ook beschuldigd van het helpen van Kelly bij het oplossen van het proces van 2008

Kelly, die elke overtreding ontkent, zit een gevangenisstraf van 30 jaar uit na zijn veroordeling in een federale rechtbank in New York vorig jaar omdat hij zijn bekendheid had gebruikt om fans seksueel te misbruiken.

Tijdens zijn huidige proces in zijn geboorteplaats Chicago, wordt hij beschuldigd van kinderpornografie en samenzwering om zijn proces uit 2008 te manipuleren door Jane te intimideren en af ​​te betalen om ervoor te zorgen dat ze niet zou getuigen.

Volgens de aanklagers zei Kelly tegen Jane en haar ouders dat ze Chicago moesten verlaten en ervoor moesten zorgen dat ze naar de Bahama’s en Cancun, Mexico konden reizen.

Hij wordt ook geconfronteerd met vier aanklachten van verleiding van minderjarigen voor seks tijdens het proces in Chicago – elk één voor vier andere aanklagers. Ook zij worden geacht te getuigen.

Twee medewerkers van Kelly, Derrel McDavid en Milton Brown, treden op als medeverdachten.

Beiden worden beschuldigd van een aanklacht van samenzwering om kinderpornografie te ontvangen, terwijl McDavid ook wordt geconfronteerd met twee tellingen van het ontvangen van kinderpornografie en een telling van samenzwering om de rechtsgang in het proces van 2008 te belemmeren.

Aanklagers zeggen dat Kelly en degenen in zijn binnenste cirkel in de loop der jaren honderdduizenden dollars hebben betaald in een poging de videobanden op te sporen en te voorkomen dat ze het daglicht zien.

Maar net als Kelly ontkennen McDavid en Brown elk vergrijp.

R. Kelly werd eerder vrijgesproken van alle beschuldigingen van kinderpornografie tijdens een proces in 2008, waarbij hij beroemd huilde voor camera’s nadat hij de rechtbank had verlaten. Aanklagers zeggen nu dat hij een slachtoffer heeft afbetaald om te voorkomen dat zij destijds zou getuigen

Donderdag zei Jane voor het eerst publiekelijk dat zij het meisje op de videoband was die centraal stond in dat proces in 2008 en dat de man Kelly was. Ze zei dat ze ongeveer 14 jaar oud was op het moment dat het werd neergeschoten.

Sommige juryleden van het proces van 2008 zeiden achteraf dat ze geen andere keuze hadden dan Kelly vrij te spreken omdat het meisje – tegen die tijd een volwassene – niet had getuigd.

Op de tribune donderdag gaf Jane toe dat ze in 2002 tegen een grand jury had gelogen toen ze zei dat zij het niet was in de video. Ze zei dat ze dat deed omdat ze bang was dat er ‘iets ergs zou gebeuren’ met Kelly en omdat ze zich schaamde.

Jane zei dat ze opgroeide in een muzikaal gezin in een buitenwijk van Chicago en thuisonderwijs kreeg omdat ze deel uitmaakte van een rondreizende muziekgroep waar ze zich bij aansloot toen ze ongeveer 12 was.

Ze zei dat ze Kelly ontmoette via een tante die met hem werkte, en dat ze hem op haar dertiende vroeg haar peetvader te worden omdat ze hem als een inspiratie en een mentor beschouwde.

Jane zei dat Kelly haar binnen enkele weken zou bellen en seksuele dingen zou zeggen. Ze vertelde de juryleden dat ze 15 was toen ze voor het eerst geslachtsgemeenschap hadden.

Ze beschreef hoe haar ouders Kelly in de vroege jaren 2000 confronteerden met de vraag of hij seks had met hun dochter.

Kelly viel op zijn knieën en smeekte haar ouders om hem te vergeven, getuigde Jane. Ze zei dat ze later haar ouders had gesmeekt om niets te doen om Kelly in de problemen te brengen, en vertelde hen dat ze van hem hield.

Kelly, die uit de armoede opstond in Chicago’s South Side om een ​​sterzanger, songwriter en producer te worden, wist dat een veroordeling in 2008 een einde zou maken aan zijn leven zoals hij het kende, en dus zeggen de aanklagers dat hij samenspande om dat proces op te lossen.