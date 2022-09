Jordana Brewster and Mason Morfit pack on the PDA at the beach… just HOURS before tying the knot

Jordana Brewster en haar man Mason Morfit werden gezien op de pda op het strand, enkele uren voordat ze zich voorbereidden om zaterdag in het huwelijksbootje te stappen voor 200 van hun beste vrienden en familie in Santa Barbara.

Terwijl ze genoten van hun laatste ochtend voordat ze officieel man en vrouw werden, konden ze hun handen niet thuishouden terwijl ze een gepassioneerde kus deelden aan de kust voordat ze een duik in de oceaan gingen nemen.

Terwijl ze haar pastelkleurige tie-dye t-shirt uittrok en spijkerbroek scheurde in slechts een zwarte geschulpte bikini, sloeg de Fast & Furious-actrice haar armen om haar man terwijl ze een stomende knuffel deelden op de brandende middag.

Zo verliefd: Jordana Brewster en haar man Mason Morfit werden gezien op de pda op het strand, enkele uren voordat ze zich voorbereidden om zaterdag in het huwelijksbootje te stappen voor 200 van hun beste vrienden en familie in Santa Barbara

De moeder van twee, die eerder van 2007 tot 2021 getrouwd was met producer Andrew Form, zag er verliefd uit op haar wederhelft terwijl ze glimlachte en lachte om zijn grappen tijdens een levendig één-op-één gesprek.

Ondanks hun latere plannen om door het gangpad te lopen, verscheen geen van beiden haastig terwijl ze hun gestippelde handdoeken op het zand legden en zich ontspanden.

Brewster plaatste een foto van haar en Morfit, 44, hand in hand in de oceaan, waarvan ze onthulde dat het een ‘suggestie’ was van voormalig balletsolist Or Kahlon.

Rustig aan doen: ondanks hun latere plannen om door het gangpad te lopen, leek geen van beiden haast te hebben toen ze hun gestippelde handdoeken op het zand legden en zich ontspanden.

Alles ging verder: het paar werd voor het eerst gelinkt in juli 2020, na de scheiding van de starlet van filmproducent Andrew Form, die sindsdien in het huwelijksbootje stapt met actrice Alexandra Daddario

In het weekend deelde ze een foto waarop ze naar een bord kijkt met de tekst: ‘JB [Jordana Brewster] IS NU JBM [Jordana Brewster Morfit].’

Op zaterdagavond liet haar overleden Fast And The Furious mede-ster Paul Walker’s dochter Meadow de kat uit de zak door een reeks Instagram-berichten van de ceremonie en receptie te plaatsen.

Het 22-jarige model deelde een foto van zichzelf met Jordana, 42, waar ze haar ‘de bruid’ noemde in het bijschrift van de post.

‘De bruid! Ik hou van je @jordanabrewster’, schreef Meadow, die te zien was met haar armen om Jordana geslagen.

Jordana, met een stralende glimlach op haar gezicht, leek gekleed in een zijdeachtige witte onderjurk en haar oogverblindende diamanten verlovingsring was in het volle zicht.

Voordat het evenement plaatsvond, deelde Meadow een paar cryptische Instagram-berichten die wezen op de festiviteiten die zouden komen.

Het paar trouwde met Santa Barbara in het bijzijn van ongeveer 200 vrienden en familie

Zo romantisch: Jordana en Mason verloofden zich bijna precies een jaar geleden in september 2021

Ze uploadde een selfie waarin ze was uitgedost in dezelfde zwarte kanten outfit die ze uiteindelijk droeg op haar nieuwsbrekende foto met Jordana. ‘[R]klaar’, schreef ze.

Meadow heeft ook een foto geüpload van het feest zelf van haar man Matthew Williams in Givenchy – dezelfde ontwerper die Meadow droeg op haar eigen bruiloft.

Naarmate de dag vorderde plaatste Meadow een selfievideo waarin ze enthousiast danste op het Harry Styles-nummer As It Was.

Jordana en Mason verloofden zich bijna precies een jaar geleden in september 2021.

De Fast And The Furious-actrice gebruikte Instagram om het heuglijke nieuws aan te kondigen. Ze plaatste een stralende foto van het stel op een rotsachtig strand in haar post.

Jordana leunde met haar hoofd op Mason’s schouder terwijl ze haar prachtige rots flitste en het schot onderschreef: ‘JB wordt binnenkort JBM.’

Eerder die dag liet de actrice de tongen kwispelen nadat ze de gigantische diamant had zien wiegen terwijl ze met haar liefde door Hollywood was.

Morfit, de CEO van investeringsmaatschappij ValueAct Capital, en Jordana zijn onafscheidelijk, aangezien ze vaak worden gezien op de pda in Zuid-Californië.

Het koppel werd voor het eerst gelinkt in juli 2020, na de scheiding van de ster van filmproducent Andrew Form, die sindsdien in het huwelijksbootje stapt met actrice Alexandra Daddario.

Ze beschreef hun romance in een essay voor Glamour, waar ze toegaf dat het paar elkaar vier jaar geleden voor het eerst ontmoette terwijl ze allebei nog getrouwd waren.

‘Ik heb kennis genomen van Mason; hij was schattig, charmant. Kort na die lunch begon ik hem te volgen op Instagram’, schreef Jordana.

‘Vier dagen nadat ik van Andrew was gescheiden, zat ik in het vliegtuig naar San Francisco om deze man te bezoeken die ik maar één keer had ontmoet, maar die in mijn gedachten was gebleven.’

In het stuk merkte ze op dat zij en Form al twee jaar gescheiden waren, maar nog steeds bezig waren met het uitwerken van de technische delen van hun splitsing.

Het laatste publieke optreden van het stel was in 2019.

Brewster en Form delen zonen Julian, acht, en Rowan, vijf.

Ze trouwden in 2007, gingen uit elkaar in 2017 en rondden de scheiding in juni van dit jaar af.

Praten over haar scheiding in de Glamour stuk, schreef Jordana: ‘Soms rouw ik om het feit dat mijn jongens niet samen met hun vader en moeder in een huis zullen opgroeien, maar ik herinner me dat ze ook opgroeien in een huis met een moeder die authentiek leeft.’