TORONTO — Het is het voorrecht en de vloek van MLB-closers dat, wanneer de meest betekenisvolle momenten en lotveranderende gebeurtenissen na het seizoen plaatsvinden, zij degenen zijn met de bal in hun hand. Ze beginnen de reeks gebeurtenissen die voor altijd worden herinnerd. Ze dragen de glorie of het liefdesverdriet. En dus, toen de laatste vier Seattle Mariners zaterdag naar huis gingen en een van de meest krankzinnige en onwaarschijnlijke comebacks na het seizoen in de MLB-geschiedenis voltooiden, stond Jordan Romano op de heuvel.

“Ik heb gewoon het gevoel dat ik iedereen in de steek heb gelaten na een heel lang, leuk seizoen”, zei Romano. “Ik heb het gevoel dat ik die man moest zijn. Ik moest het spel daar beëindigen. En dat had ik kunnen hebben. Maar het gebeurde niet. Dus het gevoel is gewoon wanhoop.”

Leunend op zijn kluisje, bijna een uur nadat de finale van het seizoen Toronto Blue Jays 2022 was opgenomen, had Romano er nog steeds niets van teruggekeken. Waarom zou je je drukmaken? Hij herinnerde zich enkele van de pitches. De 1-2-schuif om Carlos Santana uit te schakelen; de 2-2 slider die Dylan Moore kreeg. Die verhoogde verwarming in een fastball-telling voor Cal Raleigh die hij graag terug zou hebben. En de eerste pitch slider naar Adam Frazier die het winnende punt opleverde.

Heeft Romano die toonhoogte aan Frazier een beetje te hoog overgelaten? In een iets te riskante plek voor een linkshandige slagman?

“Kan zijn. Misschien gewoon een touch-up. Ik zou het in de gaten moeten houden,’ zei Romano, terwijl hij tegen het tapijt onder hem schopte. ‘Ik weet het niet – dat was het waarschijnlijk wel. Hij raakte het, toch? Dat is het enige dat telt.”

Het is gemakkelijk om te verdwalen in het detail met honkbal. We weten nu zoveel. We kunnen de buiging van elke toonhoogte inch voor inch kwantificeren. Meet de voeten die outfielders bedekken, de kilometers per uur die ballen afleggen. We kunnen je de film laten zien, vertraagd, frame voor frame. En terwijl we door de sintels van een Blue Jays-seizoen prikken dat in een oogwenk is opgebrand, zullen we dat doen. Het is wat we doen.

Maar voor de jongens die die ballen gooien of ze proberen te raken met stokken of ze rond een veld achtervolgen, is daar weinig reden toe. Het helpt niet. Het is honkbal. Het spel is wreed. Het is irrationeel. Het heeft geen zin. We ontleden deze gebeurtenissen door eindeloze lagen van ondergrond alsof het een wetenschap is. Maar dat is het niet. Het staat dichter bij kunst, wat niet het juiste woord is. Prestaties, uitvoering, actie – zoiets. Gewoon een jongen uit Markham zoals Romano die zo hard mogelijk een honkbal gooit. Proberen en falen voor iedereen die hij kent.

“Het is echt balen. Ik ging naar buiten, ik deed mee en deed mijn ding. Maar het was niet goed genoeg vandaag’, zei Romano. “Ik had die situatie aan moeten kunnen. Ik deed het gewoon niet vandaag. Je geeft alles wat je hebt en het was gewoon niet goed genoeg. Dat is best moeilijk om te slikken.”

Het is het moeilijkste voor de Blue Jays dichterbij – wetende dat hij slechtere dagen heeft gehad dan zaterdag. Dagen dat hij de heuvel beklom zonder zijn beste snelheid, zonder zijn beste dingen, zonder gevoel voor zijn commando. Dagen waarop hij is uitgeroeid en de gelukkige sprong heeft gekregen en een manier heeft gevonden. Dagenlang had hij geen zin om een ​​save te verdienen op een plek onder hoge druk, maar deed het toch.

Maar zaterdag? Romano had zijn spullen. Zijn schuif brak net zo vaak als altijd. Hij had zijn snelheid, zat 97 en raakte 98 aan. Hij kreeg de hitterreacties die hij wilde en verdiende acht vleugjes op 19 schommels. De twee ballen die de Mariners in de achtste inning tegen hem in het spel hadden, kwamen van de knuppels met een snelheid van 70,4 en 82,3 mph. Voor Romano zou het gemakkelijker zijn om te verteren als hij raketten had opgegeven.

‘Dat is het moeilijkste,’ zei Romano. ‘Maar zo is honkbal nu eenmaal. Daar hebben we voor getekend, weet je? Het is zo’n spel.”

In de bullpen begon Romano op te warmen om de chaos van zaterdag in te gaan in de tweede helft van de zevende inning, zich voorbereidend op een reddingspoging die elk moment kon beginnen. Hij wist dat het in de achtste kon komen, in de negende. Het enige waar Romano zich op richtte, was erop voorbereid zijn wanneer het maar gebeurde.

In de dug-out opereerde Blue Jays-manager John Schneider op meerdere sporen. Als de stand stand hield, 8-5, zou Yimi Garcia terugkomen om het op te nemen tegen Eugenio Suarez – Garcia nam de laatste twee uit van de zevende – voordat Romano het overnam tegen Cal Raleigh achter hem. Maar als Toronto’s aanval de voorsprong kon uitbreiden naar vier, was Schneider comfortabel in het overhandigen van de achtste inning aan Anthony Bass, en wedde dat de veteraan wiens 1.54 ERA dit seizoen zevende was onder de MLB-reliezers, die voorsprong naar Romano zou kunnen krijgen in de negende.

In het slagperk nam Danny Jansen de beslissing en reed Teoscar Hernandez binnen met een one-out double om Toronto’s voorsprong op te drijven naar 9-5. Maar Bass begon de achtste met een soft-contact Suarez-vliegbal die een beschaduwde Raimel Tapia in het midden van links ontweek en eindigde met een tweehonkslag. Daarna nam Raleigh een wissel van de plaat naar het linkermidden om Suarez te verzilveren. En Mitch Haniger schoof een two-strike, down-and-away slider terug in het midden.

Snelle zijbalk – ondanks de drie hits gooide Bass niet slecht. Suarez verdubbelde tegen een 96-mph Bass fastball recht in zijn keuken. Hij raakte een luie vliegbal – een uitgangssnelheid van 79 mph – met een kans van vier procent. Tapia had 101 voet om te rennen dankzij de shift waarin hij speelde en bedekte slechts 96 van hen voordat de bal erin viel.

Of Jackie Bradley Jr. in het spel had moeten zijn om te proberen dat spel te maken – of, als Bradley als verdedigende vervanger in het centrum binnenkwam en George Springer naar rechts had verschoven, of Hernandez bij de bal had kunnen komen – is een vraag Schneider zal zich de hele winter afvragen. Ongeacht het antwoord, die bal viel niet op Bass.

Ondertussen is hier de pitch die Raleigh trof:

En die ene die Haniger op de een of andere manier terugstuurde naar het midden:





Wat zou Bas nog meer kunnen doen? Als hij die pitches terug had, zou hij ze dan anders gooien? Op een avond kozen de honkbalgoden ervoor om chaos en verwoesting te veroorzaken in Rogers Centre, dat is ongeveer zo gehonkbald als een man kan krijgen.

Hoe dan ook, voer Romano in. Hij moest zes outs krijgen, een moeilijke taak die alleen maar uitdagender werd toen Frazier de derde worp hackte die Romano gooide – een verwarming van 96 mph boven de letters – in het linkerveld om de honken te laden. Om er niet al te moeilijk over te doen, maar de Mariners deden in die inning behoorlijk ongelooflijke dingen tegen pitches buiten de zone:





Maar Jordan Romano is nog steeds Jordan Romano, dus schakelde hij de volgende twee slagmensen met drie slag uit met de honken vol. En omdat Jordan Romano Jordan Romano is, deed hij het met sliders. Hij gooide vier rechte stukken om Santana te gaan zwaaien, en nog eens vier die rond een paar fastballs werden geklemd om Dylan Moore uit te schakelen.

Dit is wat hij doet. In alle stilte was Romano de afgelopen twee seizoenen een van de beste closers van de wedstrijd en gooide hij naar een 2.13 ERA die de zesde plaats inneemt van de 138 gekwalificeerde relievers. De enige fulltime closer met een lager ERA is Emmanuel Clase (1.33). Romano’s is lager dan Edwin Diaz (2,38), lager dan Ryan Pressly (2,56) en lager dan Liam Hendriks (2,66). Reliever ERA is misschien niet alles. Maar in de resultatenbusiness van het sluiten van balspelen is het dat wel.

Als we aan Romano denken, denken we aan warmte. Zware, high-90’s fastballs in de zone. Dat zie je het vaakst op zijn highlights; daarom zetten ze vlammen rond zijn naam en flitsen felrode lichten als hij aan balspelen begint. Maar Romano’s beste worp is zijn slider uit de jaren 80 en hij weet het.

Daarom gooide hij het vaker dan zijn fastball in 2022 en gebruikte het meer dan 60 procent van de tijd van augustus tot het einde van het seizoen. Romano is veroordeeld in het veld; hij gelooft dat wanneer hij het ergens in de zone lokaliseert, vooral weg van rechtshandigen, hij een uitweg krijgt.

Maar degene die hij JP Crawford gooide met twee uit en de honken vol in die achtste inning was niet down-and-in, was niet down-and-away, was niet strike-to-ball. Het was op en af. En aan de grootte van de snee die Crawford nam, kon je zien dat hij erop wachtte.

En natuurlijk was hij dat. Romano had tot dan toe 13 pitches gegooid, waarvan 10 sliders. Vrij goede gok. Maar Crawford miste het nog steeds met zijn loop en tilde een zwakke, luie pop-up van 70 mijl per uur op in de Bermuda-driehoek voorbij het tweede honk. Je hebt ongetwijfeld gezien wat er daarna gebeurde:





“Toen het voor het eerst van de vleermuis kwam, dacht ik: ‘Dat wordt gepakt.’ Maar hoe langer ik ernaar keek, ik dacht: ‘Oh, shit, dat is misschien in niemandsland.’ En dat is een behoorlijk zwaar gevoel als je naar die bal kijkt’, zei Romano. “Je maakt een goede worp en de bal gaat omhoog en je hebt het niet meer in handen. Het is precies tussen twee jongens in. En ze kwamen met elkaar in botsing, en er komen drie lopers aan, en de jongens liggen daar op de grond. Het is een zwaar, zwaar gevoel. Maar dat is honkbal.”

Daarna duurde het even voordat de stukjes op waren. Bichette schudde het van zich af; er kwam een ​​kar uit voor Springer. Romano bekeek het meeste vanuit een hurkzit achter de heuvel en herinnerde zichzelf eraan dat hij, hoe intens de emotionele schommelingen die inning ook waren geweest, in evenwicht moest blijven. Hij had nog een klus te klaren. Nog een slagman te krijgen. En misschien daarna nog een inning.

Romano kreeg die volgende slagman, Ty France, met nog een slider barrage, zijn derde strikeout van de inning. En nadat Toronto in de onderste helft niet had gescoord, marcheerde hij terug uit zijn dugout om te proberen een gelijkspel te behouden in de negende.

Drie sliders, drie swingende slagen, Suarez neer met gezag. Maar het scoutingsrapport tegen Raleigh zei dat fastball het veld was, dus Romano gooide hem vier keer op rij. De eerste drie waren oké. De laatste miste en over de plaat, want de volksheld van Mariners dreef hem in het gat voor een tweehonkslag.





Niet Romano’s beste worp van de avond, maar ook geen tegenvaller als hij Raleigh kon houden waar hij was. En Romano slaagde erin om het te doen nadat hij Haniger opdook met een paar schuifregelaars. Maar zijn volgende worp – Romano’s 29e en laatste van de avond – was een slider die hij misschien een centimeter te hoog op de plaat begon. Het was op een locatie waar hij al vaker mee wegkwam; op dezelfde plek waar hij zwaaiende slagen van Suarez en foutballen van Moore had gekregen. Maar deze keer niet:





En daar was de game-winnaar. Frazier’s compacte, linkshandige schommel beweegt zich op een Romano-slider die binnenkwam met 87 mph, draaide met 2.036 omwentelingen per minuut en brak 37 inch verticaal – helemaal in lijn met zijn seizoensgemiddelden. Romano had zaterdag zijn beste worp. Zelfs laat in zijn uitje. Hij was in de zone, naar de randen, van het hart van de plaat. Maar toen flipte baseball over de turn en de river, en Romano nam een ​​bad beat.

“Eerlijk gezegd heb ik het gevoel dat ik mijn spel heb gegooid. Ik viel de aanvalszone aan. Ze waren er gewoon mee bezig’, zei Romano. “Het voelde alsof ik goede dingen had. Ik heb de vier strikeouts op alle sliders. Het veld naar Crawford, hij raakte het niet goed. Hij zette het daar gewoon op de perfecte plek. Het voelde alsof het veel van dat was. Hetzelfde geldt voor Frazier. Ik probeerde daar mijn beste pitch te maken. Maar het werkte niet. Hij raakte het, weet je? Dat is het enige dat telt.”

Het spel is verloren, het seizoen is voorbij. Romano werd verslagen op een goede dag. Zoals hij zei, dat is honkbal. Het is een wrede sport die we zes manieren tot zondag kunnen ontleden, maar het hoeft nog steeds niet rationeel te zijn en hoeft niet logisch te zijn.

Dus wat nu? Hij staat op en komt terug voor meer. Romano wil de winter doorbrengen in de gewichtsruimte die groter en explosiever wordt. De Blue Jays hebben hem verteld dat hij zijn snelheid kan opdrijven als hij sterker wordt in de juiste gebieden. En Romano gelooft het.

“Ik wil harder gooien”, zei Romano. “En ik wil consequent harder gooien.”

Romano eindigde in 2021 met een gescheurde meniscus in zijn linkerknie, en een operatie om het te repareren kostte hem zes weken krachttraining buiten het seizoen. Hij bracht de eerste helft van 2022 – waarin zijn fastball-snelheid in het midden van de jaren ’90 schommelde – door met proberen al die verloren tijd in te halen bij het herstellen van de procedure.

Eindelijk kreeg hij halverwege het seizoen zijn verwarming weer op 97-98 en in augustus en september zes keer 100. Romano gaat gezond dit laagseizoen in en gelooft dat hij vanaf daar kan blijven bouwen en meer sap kan toevoegen. Er zijn een paar mechanische aanpassingen die ook kunnen helpen bij het voortbouwen op het werk dat hij in juni deed om een ​​bewegingsinefficiëntie glad te strijken die in zijn bevalling na de operatie kroop.

Dit is wat sluiters doen. Ze slaan de pagina snel om. Ze gaan ermee aan de slag. Zelfs na de slechtste dagen van hun carrière vinden ze manieren om door te gaan. Omdat het een voorrecht is om in een betekenisvol, het lot veranderend moment te zijn, zoals Romano zaterdag was. Een vloek ook. Maar dat is het spel dat ze spelen.

“Als ik de velo het hele jaar vol kan houden en de slider een beetje kan verfijnen, weet ik dat ik in een goede positie zit. Ik weet dat we in deze situatie terugkomen’, zei Romano. “En hopelijk hoeven we ons als team niet meer zo te voelen.”